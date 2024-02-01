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Крим (12749) Гуменюк (700)

П’ять ракет вчора "знайшли прихисток" в окупованому Криму, - ОК "Південь". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На військовому аеродромі "Бельбек" в окупованому Криму було пошкоджено російські літаки.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти вже і самі визнали, що 5 ракет знайшли прихисток на території тимчасово окупованого Криму. Навіть позначили місця, де це відбулося", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, росіяни не встигли розосередити льотний склад.

"Зокрема, літаки, які було пошкоджено у самому Бельбеку", - додала речниця.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дякую всім, хто долучився до очищення Криму від нечисті, - Олещук прокоментував вибухи на аеродромі Бельбек. ВIДЕО

Удар по окупованому Криму 31 січня: Що відомо

На окупованому півострові 31 січня неодноразово лунали вибухи.

У мережі публікували фото та відео з роботою ППО, а також писали про пожежу в районі аеродрому "Бельбек".

У Міноборони РФ заявили, що окупований півострів атакували 20 ракет. Всі, нібито, було знищено російською ППО. 

Водночас росЗМІ заявили, що було атаковано аеродром "Бельбек". Інформацію підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Читайте: Ситуація на Півдні напружена, окупанти збільшили застосування FPV-дронів та БпЛА інших модифікацій, - ОК "Південь"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
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01.02.2024 10:14 Відповісти
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01.02.2024 13:19 Відповісти
Вони втікли від фашиствущіх пускових.
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01.02.2024 10:15 Відповісти
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01.02.2024 10:17 Відповісти
Бавовник... у лузi кацапа знайшов -
Немае кацапа: у вирiй пiшов...
ЗЫ...Бавовнятко жги ИстЧьо...
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01.02.2024 11:08 Відповісти
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01.02.2024 13:20 Відповісти
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01.02.2024 10:20 Відповісти
Абрамсы пытались коварно подкрасться по морскому дну.
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01.02.2024 10:27 Відповісти
Не, телепортироваться через крысмский мост.
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01.02.2024 11:03 Відповісти
Мало п'ять... Треба хоча б п'ятдесят))
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01.02.2024 11:20 Відповісти
Свіженькі новин: ВМСУ потопили морськоми дронами катер "Івановєц":
https://youtu.be/mX1Gwk0qkV8?si=ZlrAuISOZzqKRDTm
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01.02.2024 12:48 Відповісти
Яка ж краса! СЛАВА ЗСУ та творцям і пілотам цих морських дронів!!!
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01.02.2024 13:23 Відповісти
 
 