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Кремлівський пропагандист Дугін про інтелектуальний рівень в армії РФ: "На нашей стороне - дебил на дебиле". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кремлівський пропагандист та один із ідеологів рашизму Олександр Дугін досить критично висловився про кадровий склад російської армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в одному із своїх інтерв'ю Дугін оцінив інтелектуальний рівень як "дебил на дебиле".

Дивіться: "Наше суспільство стає на шлях догматичного дебілізму", - ідеолог "русского мира" Дугін. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кремлівський пропагандист Сладков показав "русский мир" у Мар’їнці: "Вот знамя победы! Ни домов, ни машин, ни людей!". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+34
Так в цьому ваша сила вже 300-400 років.
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02.02.2024 10:34
+21
«дебил на дебиле»
Так вони ще й збоченці на додачу!
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02.02.2024 10:38
+19
Ой, а хто це там з дугіним?
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02.02.2024 11:08
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Так в цьому ваша сила вже 300-400 років.
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02.02.2024 10:34 Відповісти
Ну да, "вяличие" возбуждается с одного касания ...
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02.02.2024 11:27 Відповісти
А продовження відео? Де ?
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02.02.2024 10:36 Відповісти
Шо, хош сказати шо видьєрнулі слАвА із кАнтьЄкста?
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02.02.2024 10:39 Відповісти
Я хочу сказати,що необхідно знати ворога,... Дугін ідеолог "рускага міра" і особисто )(уйло вибрав його своїм "мозгом"
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02.02.2024 10:45 Відповісти
А хто тут у нього у дружбанах?
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02.02.2024 11:07 Відповісти
Ой, а хто це там з дугіним?
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02.02.2024 11:08 Відповісти
ой...а я Люсю втікачку і не впізнав...така молоденька,поруч з Корчинським
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02.02.2024 11:11 Відповісти
Олександр Дугін - має багато іпостасей! Він і філософ і соціолог і політолог, перекладач та громадський діяч, доктор політичних наук… Багато хто наївно недооцінює вплив цієї людини на кремлівське керівництво та )(уйла особисто! https://www.youtube.com/watch?v=OoW6_W0xnJs
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02.02.2024 10:51 Відповісти
Якщо одним словом то він - рашист.
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02.02.2024 11:36 Відповісти
В порівнянні з Щедровицьким він просто плагіатор і пігмей.
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02.02.2024 13:47 Відповісти
Дибіл на дибілі дибілом президентом сказав дибіл Л
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02.02.2024 10:36 Відповісти
Так він же сам із путіним зробив їх дебілами. Хоча слова, мабуть "вирвані з контексту".
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02.02.2024 10:37 Відповісти
«дебил на дебиле»
Так вони ще й збоченці на додачу!
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02.02.2024 10:38 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.02.2024 10:50 Відповісти
Ти диви... дойшло, що від скрєпного алкаша і тупорилої баби народжуються низькосортні нащадки, генетичний антидобір працює, це ще дугін дуже м'яко висловився... далі буде, враховуючи цінність життя в лаптів - результат очевидний
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02.02.2024 10:38 Відповісти
"Прилитие угрофинской крови не пошло на пользу русскому народу" (академик Прозоровский публичная лекция СПБ начало ХХ века)
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02.02.2024 10:48 Відповісти
Так угрофіни в Росії - основна етнічна група. Дві столиці (Москва і Санкт-Петербург) - на угрофінських землях, не слов'янських. Росіяни і тут брешуть.🤓
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02.02.2024 11:25 Відповісти
Ти прочитав- КОЛИ САМЕ читалася лекція?
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02.02.2024 11:28 Відповісти
У кінці ХІХ ст російські археологи провели розкопки поховань на "исконно русских землях". Виявилось, що всі поховання - угро-фінські. Путін - типовий угро-фінський шаман.
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02.02.2024 11:44 Відповісти
Мені це відомо! Відкрий Соловйова (історика ХІХ ст - а не телебрехуна) і почитай його "Историю России с древнейших времён"
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02.02.2024 11:55 Відповісти
Нащо Соловйова? Он наш Костомаров починає свою "Русскую историю" з князя Володимира, а не СВО чи СДО (спеціальна дипломатична операція) 882-го року.
Як росіяни ВСЕ починали, так далі і продовжували.
А зараз вже і пропагандист Соловйов, і історик Соловйов полетять на смітник. Але це буде в тому разі, якщо вони знову не захоплять Україну, бо тоді вони її просто знищать як явище. Ставки у цій війні для обох сторін дуже великі. І не тільки для Росії і України. Думаю, вчорашню атаку на російський ракетний катер у Криму дуже уважно аналізували військові Китаю і Тайваню.
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02.02.2024 12:23 Відповісти
Мене більше всього "добивають" ті хто живе по принципу: "Не читал! Но асуждаю!" Спочатку почитай Соловйова - а потім вирішуй - що і куди викидать Навіть у "Майн кампф" чи "Молоті відьм" можна знайти раціональне зерно Просто "треба уміть читать"
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02.02.2024 12:41 Відповісти
Ага, ще Ільїна почитати. хутін в захваті від його
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02.02.2024 13:18 Відповісти
Ільїна якого саме? Історика? Філософа? Чи правознавця? Бо це - різні люди У мене, наприклад, є збірник лекцій останнього - з сфери міжнародного публічного права Його у 80-ті відкрито іменували "російським фашистом"
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02.02.2024 13:24 Відповісти
Якщо Путін переможе, то будемо читати історика Соловйова, а так поки дивимось на Росію очима Кюстіна.🤓
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02.02.2024 13:31 Відповісти
От же ж "упертюх"! Та почитай спочатку того Соловйова - а потім пиши!
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02.02.2024 13:35 Відповісти
Недавно спеціально взяв і перечитав поему Пушкіна "Полтава". Мазепу він називає трохи не "нацистом" і "бандерівцем".
А точку зору Соловйова і Ключевського стосовно подій 882-го року, смути в Московії, Хмельниччини і історії з Мазепою я пізніше обов'язково порегляну.
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02.02.2024 13:50 Відповісти
От як "переглянеш" - тоді й сперечаться лізь! Бо я твори ці вже давно перечитав - у мене ціла полиця ними заставлена!
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02.02.2024 13:53 Відповісти
А от Щтепа не просто читав, а написав книгу "Московсво". Ця книга навіть цілу шафу може замінити, бо суть всієї тої писанини не дуже відрізняється.
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02.02.2024 14:02 Відповісти
До тебе "не доходить"?! Повторюю для "непойнятливих": "Та почитай спочатку того Соловйова - а потім пиши!" "От як "переглянеш" - тоді й сперечаться лізь!"
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02.02.2024 14:19 Відповісти
Не захотіли росіяни все те Гівно переписувати. Простіше їм здавалось захопити Україну і вбити декілька сот тисяч її населення, декілька мільйонів би виїхало, а з інших зробили би орків.
У разі перемоги України всю ту полицю чекає доля Карфагену. Така ситуація. Тому "лібералка" Собчак пішла знову цілувати дупу Путіну зі словами: "Ми не можемо програти".
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02.02.2024 14:19 Відповісти
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02.02.2024 14:56 Відповісти
У історика Соловйова Порошенко (Аскольд) і ЗЕ (Дір) - міністри (бояри) в Путіна (Рюрика). Далі можна вже не читати.🤓
І якщо ЗЕ думає, що він написаною на коліні "формулою миру" щось тут змінить, то він дуже сильно помиляється.
І якось мені не дуже хочеться, щоб українці були гарматним м'ясом у Троянській війні, яку США з Великою Британією ведуть проти Московського Мордору.
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02.02.2024 15:38 Відповісти
саме гірше шо вони забороняють бить по території так називаємої "росії" їхнімі ракетами і дронами, в той час як "россія" шахедами бє і їй пох, а нам " НЄНЄННЄНЄ" немоооожна. су4яри
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02.02.2024 15:46 Відповісти
Дурнику, без тих *****, ми б вже були скоріш за всеза річкою Дніпро.
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07.02.2024 22:56 Відповісти
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02.02.2024 17:06 Відповісти
То що там дибіли то прнятно, але я так зрозумів що сам контекст вирізаний .
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02.02.2024 10:39 Відповісти
Ну, сам же створював дебільну ідеологію. Чому дивується? Самому мізків не дістає
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02.02.2024 10:39 Відповісти
слова вирвані з контексту, звісно, що думка там зовсім інша, типа так думають у нас про них.... гадаю так, треба шукати весь його спіч
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02.02.2024 10:41 Відповісти
А нафіга? Чи цей дугін для когось авторітет? Чт там не дебіли? Просто війшов класний стьоб.))
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02.02.2024 10:52 Відповісти
І шо це міняє -- не так легко виперти цих недоумків з Украіни
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02.02.2024 10:42 Відповісти
Два дєбіла - ето сіла, а трі - нєпобєдімая моща.
**** на дєржавную ідєологію батон крошішь?
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02.02.2024 10:43 Відповісти
А если ещё учесть, что дебил не может понять, что он дебил потому, что он дебил, то вырисовывается оффигенная конструкция российского общества - стадо лишнехромосомных дебилом !
С ними нельзя вести переговоры, над ними можно проводить только исследования в ветеринарных клиниках....
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02.02.2024 10:47 Відповісти
Россия победит всех потому, что делает ставку на идиотов . А мир делает ставку на умных, и в России у него союзников нет!
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02.02.2024 10:49 Відповісти
Що б ти здох фашист з своїм дибільним "русским миром ".
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02.02.2024 10:49 Відповісти
а конкретнее, "кто на ком стоял? потрудись излагать свои мысли яснее" ))
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02.02.2024 10:50 Відповісти
на кацапії всі дугіни-дибіли один одного дугініє..
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02.02.2024 10:51 Відповісти
Ой, а кто ета здєлал «дєбіл на дєбілє»? Часом на Дугін з Кісєльовим і Пуйлом своєю пропагандою?
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02.02.2024 10:51 Відповісти
Нікому не потрібен весь текст цього гобліна і лютого ворога Украіни
і так ясно , що вони кончені кацапи , які намагаються нас знищити 😡
Не вийде , -
все буде Україна 🙁
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02.02.2024 10:52 Відповісти
Ого! На дугіна снізашло азарєніє! Вкотре!
І так раз за разом...
Одного не розумію: це він ліки знайшов чи загубив?
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02.02.2024 10:57 Відповісти
навіть думки не було тицнути play на псіха
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02.02.2024 10:58 Відповісти
Тю, що раніше цього не знав? Бо сусідам це очевидно. Такий у недоімперії генетичний відбір іде планомірно від часів Дімона "данского", або іще раніше. "Геніїв" завжди приходилось запрошувати за великі гроші з-за кордону
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02.02.2024 11:03 Відповісти
А шо тут дивного як шо ти сам дебіл, ********** у вас дебіл, міністри у вас дебіли і населення дебіл на дебілі. Ну то таке, так як у нас президент дебіл (хитродупий, сцикливій, жадібний та мстивий дебіл) та слуги нарІда теж у своїй масі дебіли. Тай голосували в 2019 році за них теж дебіли.
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02.02.2024 11:05 Відповісти
Да, серйозна ситуація. Росія і Україна Тарганів пообирали і пішли одна одну перемагати. Один дебіл напав, а другий нічого не зробив, щоб той не напав, ще й пішов російському дебілу на мозолі наступати і спокушати його на напад.
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02.02.2024 11:18 Відповісти
Якщо цей нацист не може розібратись в тому, що Путін - це ******** Гітлер, то чому в окопах у росіян мають сидіти не дебіли. "Не дебілів" в Росії вже давно повбивали, а пропаганда добила будь-які паростки розуму.
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02.02.2024 11:06 Відповісти
для того і створюють пропаганду..щоб викорінювати особисту думку...Особиста думка небезпечна,як у окремій країні так і в світовому масштабі
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02.02.2024 11:14 Відповісти
Тільки тотальна стерилізація кацапні врятує світ, бо і на далі будуть плодитися дебіли, і так лишнєхросоми
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02.02.2024 11:18 Відповісти
По деяким медичним дослідженям (1990р) у рсфср народжується від 25% до 40% дітей з затримкою розвитку.
Він і "назвав " глибіний нарід" дебілами. Має право!
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02.02.2024 11:23 Відповісти
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02.02.2024 11:24 Відповісти
Кремлівський пропагандист Дугін про інтелектуальний рівень Фуйла та Дімона : "На нашей стороне - дебил на дебиле
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02.02.2024 11:27 Відповісти
Так воно і є. Туда ж ідуть лучшіе синовійя атечества! То що казати про решту.?
Таку галіматью накатати , як ти дугін, викликає питання, чи прочитав ти в своєму житті другу книжку.
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02.02.2024 11:54 Відповісти
Інших на ********* просто на існує.....
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02.02.2024 12:01 Відповісти
Не были б они дебилами, то вместо утилизации себя в Украине утилизировали б этого дугина и *****. Так что дугину с дебилами наоборот повезло
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02.02.2024 12:15 Відповісти
Дугін нагадав про себе, щоб не забували архітекторів дебілізму.
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02.02.2024 12:29 Відповісти
такі вони рускі
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02.02.2024 12:43 Відповісти
...нет,не дибилы...Прямо говоря: жертвы аборта природы...Так можно это мокшании обозначить с точки зрения науки....
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02.02.2024 13:15 Відповісти
Ну дебил! Чем больше в армии дубов - тем крепче оборона!
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02.02.2024 13:34 Відповісти
Дуже грубо видрано з контексту. Ретельніше потрібно ставитись до демонстрації кацапських ідеологів в усій красі.
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02.02.2024 13:50 Відповісти
Так и сам Дугин не такой уж большой интеллектуал
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02.02.2024 15:33 Відповісти
так жирік про це ще в 2012 говорив.
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02.02.2024 16:02 Відповісти
 
 