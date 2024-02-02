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Кремлівський пропагандист Дугін про інтелектуальний рівень в армії РФ: "На нашей стороне - дебил на дебиле". ВIДЕО
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Кремлівський пропагандист та один із ідеологів рашизму Олександр Дугін досить критично висловився про кадровий склад російської армії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в одному із своїх інтерв'ю Дугін оцінив інтелектуальний рівень як "дебил на дебиле".
Топ коментарі
+34 polini orop
показати весь коментар02.02.2024 10:34
+21 Погрібний Олександр
показати весь коментар02.02.2024 10:38
+19 Старый зольдат
показати весь коментар02.02.2024 11:08
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Будь ласка, зачекайте...
Так вони ще й збоченці на додачу!
Як росіяни ВСЕ починали, так далі і продовжували.
А зараз вже і пропагандист Соловйов, і історик Соловйов полетять на смітник. Але це буде в тому разі, якщо вони знову не захоплять Україну, бо тоді вони її просто знищать як явище. Ставки у цій війні для обох сторін дуже великі. І не тільки для Росії і України. Думаю, вчорашню атаку на російський ракетний катер у Криму дуже уважно аналізували військові Китаю і Тайваню.
А точку зору Соловйова і Ключевського стосовно подій 882-го року, смути в Московії, Хмельниччини і історії з Мазепою я пізніше обов'язково порегляну.
У разі перемоги України всю ту полицю чекає доля Карфагену. Така ситуація. Тому "лібералка" Собчак пішла знову цілувати дупу Путіну зі словами: "Ми не можемо програти".
І якщо ЗЕ думає, що він написаною на коліні "формулою миру" щось тут змінить, то він дуже сильно помиляється.
І якось мені не дуже хочеться, щоб українці були гарматним м'ясом у Троянській війні, яку США з Великою Британією ведуть проти Московського Мордору.
**** на дєржавную ідєологію батон крошішь?
С ними нельзя вести переговоры, над ними можно проводить только исследования в ветеринарных клиниках....
і так ясно , що вони кончені кацапи , які намагаються нас знищити 😡
Не вийде , -
все буде Україна 🙁
І так раз за разом...
Одного не розумію: це він ліки знайшов чи загубив?
Він і "назвав " глибіний нарід" дебілами. Має право!
Таку галіматью накатати , як ти дугін, викликає питання, чи прочитав ти в своєму житті другу книжку.