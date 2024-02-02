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війна (56827) РСЗВ (160) HIMARS (222)

Екіпажі двох РСЗВ "HIMARS" атакують окупантів: "Доброго ранку, п#дари! Слава Україні". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована бойова робота двох українських екіпажів американської РСЗВ M142 HIMARS.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований момент розгортання установок на позиції та п'ять пусків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники знищили російські ЗРК та РЛС ударом HIMARS. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+32
Подъём, ******!
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02.02.2024 11:03
+30
вся ненависть до кацапні в кожному пуску...
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02.02.2024 11:06
+15
бачите.
тувинський дегенерат, вже вполював двісті хаймерсів. а оці два, ніяк не може.
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02.02.2024 11:16
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Харош ночувати !
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02.02.2024 11:03 Відповісти
Подъём, ******!
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02.02.2024 11:03 Відповісти
Який підйом? В землю пора лягати!
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02.02.2024 11:19 Відповісти
"Падйом *****, доктор прийшов!"
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02.02.2024 13:38 Відповісти
вся ненависть до кацапні в кожному пуску...
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02.02.2024 11:06 Відповісти
Красівоє! Ех, прильоти би побачити...
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02.02.2024 11:16 Відповісти
бачите.
тувинський дегенерат, вже вполював двісті хаймерсів. а оці два, ніяк не може.
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02.02.2024 11:16 Відповісти
Эти два осташиеся из 3870 поставленных Украине не дают кагтавому бугяту покоя!
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02.02.2024 12:28 Відповісти
О це діло, ось наша перевага над бидлом московським і противаги в них немає і не буде
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02.02.2024 11:16 Відповісти
Так... перевага у технологіях ...у майбутніх війнах ,це буде ключовим засобом до перемоги
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02.02.2024 11:28 Відповісти
Швидко працюють Випустили ракєти і відразу опускають, оці штуки що випустили ракєти.
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02.02.2024 11:25 Відповісти
Героям слава 👍🏼🙏🏼❤️
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02.02.2024 11:27 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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02.02.2024 11:42 Відповісти
Уклін Вам, воїни
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02.02.2024 11:44 Відповісти
" У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована бойова робота двох українських екіпажів американської РСЗВ M142 HIMARS. " Ну чому американська ,якщо на ній маркування ЗСУ і наш екіпаж? Американського виробництва - так ,але ж вона вже по факту наша рідненька , українська.
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02.02.2024 12:03 Відповісти
..жги,тварей с болот мацковии...
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02.02.2024 13:01 Відповісти
моща!
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02.02.2024 13:01 Відповісти
Чудово,прст!

💪🇺🇦➖🖕🇷🇺
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02.02.2024 13:27 Відповісти
Думав побачити пуски *пиченьок*від Вікторії Нуланд.
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02.02.2024 13:31 Відповісти
 
 