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Екіпажі двох РСЗВ "HIMARS" атакують окупантів: "Доброго ранку, п#дари! Слава Україні". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована бойова робота двох українських екіпажів американської РСЗВ M142 HIMARS.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований момент розгортання установок на позиції та п'ять пусків.
Топ коментарі
+32 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар02.02.2024 11:03
+30 три - пятнадцать
показати весь коментар02.02.2024 11:06
+15 Hrysha Hlyba 7474e929
показати весь коментар02.02.2024 11:16
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тувинський дегенерат, вже вполював двісті хаймерсів. а оці два, ніяк не може.
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