Екіпажі двох РСЗВ "HIMARS" атакують окупантів: "Доброго ранку, п#дари! Слава Україні". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована бойова робота двох українських екіпажів американської РСЗВ M142 HIMARS.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований момент розгортання установок на позиції та п'ять пусків.

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