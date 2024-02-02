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У Гвардії наступу створили нову бригаду "Помста", яка складається з прикордонників. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На базі Луганського прикордонного загону створено бригаду Гвардії наступу - "Помста".

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Титанічна робота і запеклі бої по всій лінії фронту – таким був перший рік від створення для бригад Гвардії Наступу. Сьогодні їх вже 10. Воїни легендарного Луганського прикордонного загону тепер мають свою бригаду — "Помста", - йдеться в повідомленні.

Воїни вели бої проти російських військ ще з 2014 року.

"Вони брали участь у найзапекліших боях. За Бахмут, Кремінну, Лиман, Попасну, Рубіжне, Сєверодонецьк, Сіверськ. Понад 250 бійців бригади відзначено державними нагородами. 5 військовослужбовців загону - Герої України.

Зараз "Помста" виконує бойові завдання на Бахмутському та Лиманському напрямках. Продовжує нищити й витісняти ворога з нашої землі. І обов’язково вийде на державні рубежі, поверне український прапор до рідної Луганщини", - додав міністр внутрішніх справ.

Також дивіться: Нацгвардійці у січні знищили та вивели з ладу 112 російських танків на $300 млн, - Клименко. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
На північно-східному узбережжі Тиси на втікачів, використовуючи волонтерські дрони та тепловізори...
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02.02.2024 12:59
+3
з назви зрозуміло, що у полон нікого не братимуть...
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02.02.2024 12:59
+2
Де вони наступають?
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02.02.2024 12:34
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Не мішало ще б пару бригат з поліцаїв
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02.02.2024 12:09 Відповісти
О, нова контора по відмиванню державних коштів.
Чому не в ЗСУ вкладаються кошти, а розмиваються в МВС в бутафорні гвардії наступу?
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02.02.2024 12:17 Відповісти
Де вони наступають?
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02.02.2024 12:34 Відповісти
На північно-східному узбережжі Тиси на втікачів, використовуючи волонтерські дрони та тепловізори...
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02.02.2024 12:59 Відповісти
Хто уе з волонтерів поставляє дрони та тепловізори на Закарпаття? Їх поставляють тільки у війська, які діють на фронті. Питанян у тому, що держава закупляє однаково дрони і для погранців на Закарпатті, і для фронтових частин...
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02.02.2024 15:58 Відповісти
Гвардія наступу - рекрутингова кампанія Міністерства внутрішніх справ, зато как звучит!
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02.02.2024 12:38 Відповісти
На базі Луганського прикордонного загону
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02.02.2024 13:16 Відповісти
Который кстати в 2014-ом героически отбивался от российских диверсантов,пока брательник спикера Литвина который был начальником погранвойск просто их не предал заявив командиру что помощи не будет и сами будете во всем виноватыми.
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02.02.2024 13:44 Відповісти
з назви зрозуміло, що у полон нікого не братимуть...
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02.02.2024 12:59 Відповісти
Чекаємо на створкеея бригади "Ухилянт"
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02.02.2024 13:46 Відповісти
Грати у назви це глупство - краще б влада зайнялась нвою концепцієй ЗСУ, від радянських м'ясних штурмів і паперових звітностей і перемог на папері до цивілізованох ініциативної армії з продуманою логістикою.
Звісно кремлівській Зе агентурі це не треба.
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02.02.2024 22:17 Відповісти
 
 