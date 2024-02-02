У Гвардії наступу створили нову бригаду "Помста", яка складається з прикордонників. ВIДЕО

На базі Луганського прикордонного загону створено бригаду Гвардії наступу - "Помста".

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Титанічна робота і запеклі бої по всій лінії фронту – таким був перший рік від створення для бригад Гвардії Наступу. Сьогодні їх вже 10. Воїни легендарного Луганського прикордонного загону тепер мають свою бригаду — "Помста", - йдеться в повідомленні.

Воїни вели бої проти російських військ ще з 2014 року.

"Вони брали участь у найзапекліших боях. За Бахмут, Кремінну, Лиман, Попасну, Рубіжне, Сєверодонецьк, Сіверськ. Понад 250 бійців бригади відзначено державними нагородами. 5 військовослужбовців загону - Герої України.



Зараз "Помста" виконує бойові завдання на Бахмутському та Лиманському напрямках. Продовжує нищити й витісняти ворога з нашої землі. І обов’язково вийде на державні рубежі, поверне український прапор до рідної Луганщини", - додав міністр внутрішніх справ.

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