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Прикордонники знищили ворожі комплекси спостереження "Муром-П" та "Іронію-М" на Харківському напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

FPV-дрони прикордонників із бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили ворожі комплекси спостереження "Муром-П" та "Іронію-М" на Харківському напрямку

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах.

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Автор: Сергій Яковенко
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Ну що означає літера П у назві «Муром-П» зрозуміло - пі#дєц, а як розшифровується літера М в «Іронія-М»?
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02.02.2024 13:31 Відповісти
Мне пі#дець!)
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02.02.2024 13:35 Відповісти
пі#дец і ман#дец.
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02.02.2024 17:38 Відповісти
Прикордонникам респект і щира подяка 👍🏼🙏🏼❤️
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02.02.2024 13:44 Відповісти
"Муром-П" та "Іронія-М"

Рузге-К не можуть без ********** назв-Ц.
Лапоть-Ж в голові-Щ.
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02.02.2024 14:01 Відповісти
 
 