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Прикордонники знищили ворожі комплекси спостереження "Муром-П" та "Іронію-М" на Харківському напрямку. ВIДЕО
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FPV-дрони прикордонників із бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили ворожі комплекси спостереження "Муром-П" та "Іронію-М" на Харківському напрямку
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах.
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