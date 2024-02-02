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Бійці 63-ї ОМБр знищили новітній російський танк Т-90. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни із 63-ї ОМБР знищили новітній російський танк Т-90, який заїхав на мінне поле та підірвався.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів добили ворожу бронемашину під час евакуації із поля бою.

"Танк Т-90 не частий гість в наших краях. Тому 63 бригада зустріла його особливо гостинно: спершу підірвала на міні, а потім добила дроном під час евакуації", - пишуть бійці у коментарі до відео.

Дивіться: Екіпаж БМП M2A2 "Bradley" нищить новітній російський танк Т-90М "Прорыв" поблизу Степового на Донеччині. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ураження FPV-дроном підбитого російського танка Т-90М "Прорив" неподалік Кринок Херсонської області. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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знищили новітній російський танк Т-90

(стомлено):
Ну який він новітній, блд!
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02.02.2024 16:28 Відповісти
так, це вам не ваньки, які валяються в полі, та нікому не потрібні, таку техніку не кидають..., якщо встигають, звісно
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02.02.2024 16:42 Відповісти
А на що ж пуйло тепер буде дивитися на параді 9 травня?
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02.02.2024 18:56 Відповісти
Как сообщает Цензор.НЕТ, : "операторы дронов добили вражескую бронемашину во время эвакуации с поля боя."

Просмотрев видео: "Ваши оценки ситуации скорее позитивны, чем реалистичны." ( приписывается В.Залужному )
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02.02.2024 20:53 Відповісти
 
 