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Бійці 63-ї ОМБр знищили новітній російський танк Т-90. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни із 63-ї ОМБР знищили новітній російський танк Т-90, який заїхав на мінне поле та підірвався.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів добили ворожу бронемашину під час евакуації із поля бою.
"Танк Т-90 не частий гість в наших краях. Тому 63 бригада зустріла його особливо гостинно: спершу підірвала на міні, а потім добила дроном під час евакуації", - пишуть бійці у коментарі до відео.
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(стомлено):
Ну який він новітній, блд!
Просмотрев видео: "Ваши оценки ситуации скорее позитивны, чем реалистичны." ( приписывается В.Залужному )