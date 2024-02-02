Бійці 63-ї ОМБр знищили новітній російський танк Т-90. ВIДЕО

Українські воїни із 63-ї ОМБР знищили новітній російський танк Т-90, який заїхав на мінне поле та підірвався.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів добили ворожу бронемашину під час евакуації із поля бою.

"Танк Т-90 не частий гість в наших краях. Тому 63 бригада зустріла його особливо гостинно: спершу підірвала на міні, а потім добила дроном під час евакуації", - пишуть бійці у коментарі до відео.

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