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Дрон-камікадзе влучає у ворожий великокаліберний міномет. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оператор українського дрона-камікадзе влучив у ворожий міномет калібром 120 міліметрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований на сторінці 63-ї ОМБр у соцмережах.

"Цей 120-мм міномет більше ніколи не стрілятиме по українцях - постаралися пілоти РУБАК 63 бригади", - зазначається у дописі до публікації.

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Автор: Сергій Яковенко
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гарнiсеньке расчилавечивание
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02.02.2024 16:47 Відповісти
Ну і що цьому залізяччю сталося? Він під-час пострілу, мабуть, не менше навантаження витримує
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02.02.2024 17:01 Відповісти
интересно, что это так бумкнуло?
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02.02.2024 19:11 Відповісти
До гузна йому та пшикалка.
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03.02.2024 09:28 Відповісти
 
 