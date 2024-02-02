Дрон-камікадзе влучає у ворожий великокаліберний міномет. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе влучив у ворожий міномет калібром 120 міліметрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований на сторінці 63-ї ОМБр у соцмережах.

"Цей 120-мм міномет більше ніколи не стрілятиме по українцях - постаралися пілоти РУБАК 63 бригади", - зазначається у дописі до публікації.

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