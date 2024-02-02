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Дрон-камікадзе влучає у ворожий великокаліберний міномет. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Оператор українського дрона-камікадзе влучив у ворожий міномет калібром 120 міліметрів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований на сторінці 63-ї ОМБр у соцмережах.
"Цей 120-мм міномет більше ніколи не стрілятиме по українцях - постаралися пілоти РУБАК 63 бригади", - зазначається у дописі до публікації.
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Yurka Gagarin
показати весь коментар02.02.2024 16:47 Відповісти Мені подобається 0
Eugen Sсhorf
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Royal Flush d24c21f6
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ИВАН ИВАНОВ e46c4050
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