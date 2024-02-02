Шмигаль і глава МЗС Канади Жолі обговорили конфіскацію російських активів. ВIДЕО

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі, під час якої обговорили конфіскацію російських активів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі.

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"Канада підтримує наші ініціативи з гуманітарного розмінування, що є важливою частиною відновлення. У цьому контексті обговорили конфіскацію російських активів. Канада тут, як і в інших сферах підтримки, серед лідерів. Розраховуємо, що цього року ми зробимо вагомі кроки, щоб спрямувати російські кошти на відбудову України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, прем'єр подякував Канаді за рішення приєднатися до коаліції з повернення депортованих українських дітей. Це один із пунктів Формули миру президента України.

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