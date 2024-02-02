УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5122 відвідувача онлайн
Новини Відео Події
436 5
Канада (1508) Денис Шмигаль (2717) Жолі Мелані (60) заморожені активи (123)

Шмигаль і глава МЗС Канади Жолі обговорили конфіскацію російських активів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі, під час якої обговорили конфіскацію російських активів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі.

"Канада підтримує наші ініціативи з гуманітарного розмінування, що є важливою частиною відновлення. У цьому контексті обговорили конфіскацію російських активів. Канада тут, як і в інших сферах підтримки, серед лідерів. Розраховуємо, що цього року ми зробимо вагомі кроки, щоб спрямувати російські кошти на відбудову України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, прем'єр подякував Канаді за рішення приєднатися до коаліції з повернення депортованих українських дітей. Це один із пунктів Формули миру президента України.

Також читайте: Рішення щодо використання заморожених активів РФ можуть ухвалити у 2024 році, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Маланки такий делiкатний французький/квебецький акцент...
показати весь коментар
02.02.2024 17:05 Відповісти
Ще молода жінка щоби сама з собою балакати.
показати весь коментар
02.02.2024 17:11 Відповісти
Nothing particular ! Nobody is gonna give this money to Ukraine !
показати весь коментар
02.02.2024 17:18 Відповісти
У нас війна, а ця ж...шобла тільки про гроші...
показати весь коментар
02.02.2024 19:49 Відповісти
 
 