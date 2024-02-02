Шолом окупанта летить у повітрі після удару українського дрона. ВIДЕО

Оператор дронів із підрозділу "Перун" 42-ї ОМБр ліквідував окупанта, який марно намагався заховатися під спаленою бронемашиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований момент знищення загарбника, опублікований на сторінці 42-ї ОМБр у соцмережах. На кадрах можна розгледіти, що після удару дрона, шолом окупанта зірвало з його голови і відкинуло на кілька метрів.

"Расчєловєчіваніє" підрозділом "Перун" одинокого любителя полежати під бронею на українській землі. Зібратись до купи йому вже буде складно", - зазначається у коментарі до публікації.

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