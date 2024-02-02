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Шолом окупанта летить у повітрі після удару українського дрона. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оператор дронів із підрозділу "Перун" 42-ї ОМБр ліквідував окупанта, який марно намагався заховатися під спаленою бронемашиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований момент знищення загарбника, опублікований на сторінці 42-ї ОМБр у соцмережах. На кадрах можна розгледіти, що після удару дрона, шолом окупанта зірвало з його голови і відкинуло на кілька метрів.

"Расчєловєчіваніє" підрозділом "Перун" одинокого любителя полежати під бронею на українській землі. Зібратись до купи йому вже буде складно", - зазначається у коментарі до публікації.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+8
Не дарма в студії скабеевой пріглашонные
вже не такі оптимістичні,як раніше...
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02.02.2024 17:19
+8
На ніч таке приємно дивитись, настрій підіймає.
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02.02.2024 17:29
+4
Було… Але на таке можна дивитись та й дивитись! 👏👏
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02.02.2024 17:41
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Не дарма в студії скабеевой пріглашонные
вже не такі оптимістичні,як раніше...
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02.02.2024 17:19 Відповісти
На ніч таке приємно дивитись, настрій підіймає.
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02.02.2024 17:29 Відповісти
шолом, православні!
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02.02.2024 17:35 Відповісти
Наче було вже?
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02.02.2024 17:37 Відповісти
Було… Але на таке можна дивитись та й дивитись! 👏👏
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02.02.2024 17:41 Відповісти
Було. Але тоді голова відлітала, тепер шолом.
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02.02.2024 19:12 Відповісти
Сидів би орк вдома і досі б існував.
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02.02.2024 18:09 Відповісти
шолом або трофейний або натівський!
хробачий так далеко не літає - він на голові розлітається!!!!! Ватний.....
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02.02.2024 18:12 Відповісти
Шолом окупанта летить у повітрі після удару українського дрона

Шолом алейхем!
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02.02.2024 18:23 Відповісти
Тобі ж мама казала-вдягни шапочку, а не шолом ...
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02.02.2024 19:48 Відповісти
А голови, що не було?
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02.02.2024 21:51 Відповісти
ху*ня, перезалили старе, назву змінили, і нах*ра?

васі
показати весь коментар
02.02.2024 21:56 Відповісти
 
 