"Слуга народу" Тищенко заявив, що за Бігусом стежили співробітники СБУ, і виступив на їх захист. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Народний депутат Микола Тищенко, якого виключили з фракції "Слуги народу" після скандалу з його поїздкою під час повномасштабної війни до Таїланду, заявив про свою підтримку співробітникам СБУ, які шпигували за журналістами-розслідувачами.
Про це Тищенко заявив на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"В угоду наркоманам, горе-розслідувачам, звільнено золотий фонд Служби Безпеки України. ФСБ аплодує стоячи. А хто буде захищати державу? Може ті люди з пакетиками білого порошку? Я хочу підтримати всіх простих чесних правоохоронців. Хлопці, ми всі все розуміємо. Ми з вами", - заявив Тищенко.
Стеження за Bihus.Info
Нагадаємо, 16 січня в мережі з'явилося відео, на якому співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео - частина команди, а саме оператори. Журналісти, за його словами, наркотики не вживали.
"Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео — а саме вживанню заборонених речовин кількома нашими колегами", - зазначили в команді.
Згодом Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року. А новорічний корпоратив став частиною операції силовиків.
СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.
Будь ласка, зачекайте...
"!В первом приближении нарциссическая перверсия характеризуется потребностью в самоутверждении за чужой счет и в удовольствии от этого. Это удовольствие особого рода. Оно, по общему признанию, не эротогенно, хотя часто, если не всегда, с ним связаны и некоторые аспекты сексуальной перверсии. Это удовольствие достигается при помощи манипулирования и получения собственной выгоды за счет реальных людей. Это же касается потребностей, лежащих в основе этой перверсии, т.е., ее бессознательного источника - смешанных и частично связанных с влечениями («частично» подходит здесь в двух смыслах), то их суть - противодействие депрессии и избегание конфликта.
Нарциссическая перверсия - это всегда первертность. (Что не означает, что всякая первертность является случаем нарциссической перверсии.) Среди нарциссических первертов «звездами» являются самозванцы, жулики и мошенники (прекрасно описанные в работах Филлис Гринакр и Жанин Шассге-Смиржель). Однако, несмотря на то что дремлющий (или даже просыпающийся) самозванец наверняка скрывается в каждом нарциссическом перверте, он не обязательно проявляется в социальной сфере.
Вторая сторона медали - пострашнее будет
Путин усадил Зеленского в кресло президента Украины
Для мягкой экспансии нас в россию
У путина с зеленским не получилось
Они решились на войну
И опять не получилось
Но Зеленский никогда не позволит Украине ПОБЕДИТЬ
Потому что тогда Путин истребит его физически
И самого Зеленского
И всю его семью
Вот так все серьезно
И чтобы выжить, Зеленский пойдет на все
Отставка Залужного - это лишь вопрос времени
Она будет.....
очкі набирає -канкурент?
Схоже, тепер ясно, хто парішал.
Не з нашим щастям сподіватися на щось інше. "Природний добір 90-х" воно пройшло. Обидва Майдани - перечекало. Отже, має всі шанси вціліти за будь-яких обставин.
готувализомбували роками,щоб довірили владу аферюгам і злочинцям.
не в падлу кожному в труси лізти?
можу переслати перед стіркою...
На вогні"!!!!!!
Як випливає із оприлюднених матеріалів слідства, «Коля Оболонський» у 1999 році створив власне організоване злочинне угруповання. Одним із основних напрямів діяльності цього ОЗУ була торгівля героїном. Зокрема, як свідчать оприлюднені матеріали негласних слідчо-розшукових дій за 2001 рік, іноземний громадянин Спартак Григорян налагодив канал поставки героїну до Києва, де реалізував його через Тищенка. Зокрема, зазначено, що лише за час стеження за ним співробітниками ГУБОЗ Григорян продав Тищенку героїну на 85 тисяч доларів США (величезна сума на той час).
Також оприлюднено матеріали щодо рекету, який здійснювався угрупованням Тищенка. Зокрема, зазначено підприємства, з яких Тищенко та його подільники брали данину. В оприлюднених матеріалах слідчих органів зазначено П.І.Б. та прізвиська членів бандформування, які підпорядковувались Тищенку.
Окремо варто наголосити на тому, що відповідно до оприлюднених матеріалів «Коля Оболонський» був причетний як мінімум до двох вбивств. Зокрема, саме Тищенко був головним підозрюваним у вбивстві колишнього члена угруповання «Солохи» Норіка Амірханяна 14 березня 2000 року, і певний час перебував у розшуку. Скільки всього було вбивств, до яких ймовірно доклав руку «Коля Оболонський», можна лише здогадуватись. Але найгірше те, що вже ніхто не порахує, скільки молодих українців загинули від героїну, який Тищенко та його подільники розповсюджували в столиці, а можливо й в інших містах України…
Також варто зазначити про оприлюднені матеріали щодо того, як Тищенко та інші члени бандформування шляхом тиску на свідків і підкупу «закривали» кримінальні провадження, в яких були головними фігурантами.
У нас наступила ЭРА МУДАКОВ И ОДНОЙ БЕЗУГЛОЙ
Пора уже с этим кончать
А ви?
То ці дятли так державу захищали, ставлячи камери у номерах журналісток?
Ну що ж - у ЗЄ та СН тепер і в СБУ побільшало "друзів".
СБУ завжди за усіма зацікавленими особами стежило, це її функція по упередженню правопорушення, але щоб так масштабно і проти журналістів-розслідувачів з метою дискредитації через мультяшний відосик - це ж витрати дорожезного державного ресурсу на відверті дурниці, це як із гармати по горобцях в той час, коли навколо зрадники, агенти фсб, корисні ідіоти, просто інфантильні люди)
Ой мамо люблю Колю
Коля дєлаєт мітболи
Колі Стєчкін до лиця
Люлю Колю молодця!