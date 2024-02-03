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Детонація боєкомплекту ворожої БМП-2 на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 17-ої окремої танкової бригади імені Костянтина Пестушка на Бахмутському напрямку ударними дронами знищили ворожу БМП-2 та міномет 82 мм. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, знищити ворожу БМП вдалося за допомогою всього двох FPV-дронів. Власне першим ударом українські військові поцілили прямо в люк машини, тим самим ліквідувавши екіпаж, а другий удар повністю знешкодив російську БМП та спричинив детонацію, що повністю знищила техніку окупантів.

Дивіться: Шолом окупанта летить у повітрі після удару українського дрона. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Слава ЗСУ під керівництвом Залужного!
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03.02.2024 10:53 Відповісти
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03.02.2024 10:55 Відповісти
Актори погорілого катера...
Тепер потвори...
Оскар! Кінопремія!
Втонули на біс у Чорному морі...
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03.02.2024 11:18 Відповісти
Я не зрозумів - БМП порушила правила дорожнього руху? Заїхала на територію суверенної держави ? Респект козакам.....
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03.02.2024 11:13 Відповісти
Угу, а злобні ДАІшники з 17-ки образились та виписали пізд штраф.
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03.02.2024 11:20 Відповісти
Були без прав.
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03.02.2024 11:36 Відповісти
Права були не міжнародні.....
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03.02.2024 11:44 Відповісти
 
 