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Спецпризначенці СБУ знищили за тиждень 11 танків та 28 ББМ окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ за минулий тиждень вразили: 11 танків, 28 ББМ, 24 артилерійські системи, 2 системи ППО, 6 засобів радіоелектронної розвідки та боротьби, 73 одиниці військового транспорту, системи відеоспостереження "Муром-М" та "Іронія-М", майже 100 вогневих позицій і ворожих укріплень, 2 склади з боєприпасами окупантів. Крім того, спецпризначенці ліквідували 194 російських загарбників.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Детонація боєкомплекту ворожої БМП-2 на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Дякуємо нашим Захисникам України, що не повтікали з України, як КВНщики чи інші військовозобов'язані за допомогою листів від ГУР МОУ!!
Тому і мусолять привладні, оті ЗМІНИ до Законів, щоб і вподальшому ухиляться від ЗАХИСТУ УКРАЇНИ, як це зробив отой СРАТЬЄХ, із Ставки, Зеленський! Аж 4 рази!!
Підтримуймо Захисників України! Слава Україні !! Дякуємо команді Залужного, що не повтікали з України, як оті одноразові хєнєСрали, як хорошковський червоненко литвини кузьмуки гриценки єнахурові…
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03.02.2024 12:21 Відповісти
така гарна дорога з асфальту в одному сюжеті. це одна з доріг величайшого будівництва ? Слава ЗСУ!
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03.02.2024 12:51 Відповісти
Знищіли чі попали, це дві великі можливості
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03.02.2024 13:43 Відповісти
Нажаль верхівка СБУ прокремлівська навідміну від рядових бійців.
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03.02.2024 18:24 Відповісти
Чергова гарна робота-всім виконавцям респект.Не зупиняйтесь до повної перемоги над рашистськими загарбниками...
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03.02.2024 18:24 Відповісти
Служба безопасности, во время войны должна занимаеться нейтрализацией шпионов и диверсантов, а не шпионить за украинскими журналистами и пускать дымовую завесу под видом ЗСУ для оптяпывания своих грязных делишек
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03.02.2024 21:10 Відповісти
Уволить всю армию - оставить только спецназовцев СБУ
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04.02.2024 09:33 Відповісти
Слава ЗСУ! Всю свою історію СБУ вербувало до себе найкращих спеціалістів (яких там не так багато), щоб прикривати брудні політичні замовлення від влади. А такі відосікі це окозамилюварння для зомбоящика.
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04.02.2024 13:05 Відповісти
Відосики від ФСБУ виходять регулярно. Як і від Найвеличнішого.
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04.02.2024 16:00 Відповісти
А, що СБУ вже переловила всіх шпигунів? Виявила всі подвійні громаданства наших судів? Дивлюся крім підбиття ворожої техніки похвалитися нема чим. Займіться своїми обов'язками... .
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05.02.2024 09:23 Відповісти
 
 