Спецпризначенці СБУ знищили за тиждень 11 танків та 28 ББМ окупантів. ВIДЕО

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ за минулий тиждень вразили: 11 танків, 28 ББМ, 24 артилерійські системи, 2 системи ППО, 6 засобів радіоелектронної розвідки та боротьби, 73 одиниці військового транспорту, системи відеоспостереження "Муром-М" та "Іронія-М", майже 100 вогневих позицій і ворожих укріплень, 2 склади з боєприпасами окупантів. Крім того, спецпризначенці ліквідували 194 російських загарбників.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться: Детонація боєкомплекту ворожої БМП-2 на Бахмутському напрямку. ВIДЕО