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Спецпризначенці СБУ знищили за тиждень 11 танків та 28 ББМ окупантів. ВIДЕО
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Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ за минулий тиждень вразили: 11 танків, 28 ББМ, 24 артилерійські системи, 2 системи ППО, 6 засобів радіоелектронної розвідки та боротьби, 73 одиниці військового транспорту, системи відеоспостереження "Муром-М" та "Іронія-М", майже 100 вогневих позицій і ворожих укріплень, 2 склади з боєприпасами окупантів. Крім того, спецпризначенці ліквідували 194 російських загарбників.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
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Тому і мусолять привладні, оті ЗМІНИ до Законів, щоб і вподальшому ухиляться від ЗАХИСТУ УКРАЇНИ, як це зробив отой СРАТЬЄХ, із Ставки, Зеленський! Аж 4 рази!!
Підтримуймо Захисників України! Слава Україні !! Дякуємо команді Залужного, що не повтікали з України, як оті одноразові хєнєСрали, як хорошковський червоненко литвини кузьмуки гриценки єнахурові…
будівництва? Слава ЗСУ!