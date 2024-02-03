Прикордонники влучними скидами боєприпасів із дрона знищили УАЗ, бліндаж та БМП росіян. ВIДЕО

Влучними скидами з БПЛА боєприпасів прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" на одному із напрямків фронту уразили УАЗ, бліндаж та БМП ворога.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

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