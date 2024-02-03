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Прикордонники влучними скидами боєприпасів із дрона знищили УАЗ, бліндаж та БМП росіян. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Влучними скидами з БПЛА боєприпасів прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" на одному із напрямків фронту уразили УАЗ, бліндаж та БМП ворога.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Слава ДПСУ та ЗСУ! Тримайте кордон брати. Дякую всім захисниками.
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03.02.2024 14:38 Відповісти
Поки привладні, затягують НЕВІДКЛАДНЕ, ще 2019 року, схвалення та прийняття змін до ЗАКОНІВ з питань з мобілізації, захисники 24/7 боронять Україну від московської окупації!!!
Стефанчук з моноквнщиками, дивно забув, як у ТУРБОРЕЖИМІ, скопом, схвалювалися необхідні для грошей з асфальту акти у ВРУ! А тут, ну просто закріпило їх, з абрахамією та експертами по корабельним соскам!
Співпадіння чи саботаж, на користь *****??
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04.02.2024 00:32 Відповісти
 
 