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Прикордонники влучними скидами боєприпасів із дрона знищили УАЗ, бліндаж та БМП росіян. ВIДЕО
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Влучними скидами з БПЛА боєприпасів прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" на одному із напрямків фронту уразили УАЗ, бліндаж та БМП ворога.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
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Стефанчук з моноквнщиками, дивно забув, як у ТУРБОРЕЖИМІ, скопом, схвалювалися необхідні для грошей з асфальту акти у ВРУ! А тут, ну просто закріпило їх, з абрахамією та експертами по корабельним соскам!
Співпадіння чи саботаж, на користь *****??