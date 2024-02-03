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Прикордонники знищили позицію російських загарбників на Херсонщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прикордонники вдарили по місцерозташуванню росіян на Півдні, у Херсонській області. Для цього захисники використали FPV-дрон.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Відомство показало відео моменту влучання, передає Цензор.НЕТ

Російський окупант намагався перешкодити прикордонникам антидроновою рушницею, але не зміг.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники влучними скидами боєприпасів із дрона знищили УАЗ, бліндаж та БМП росіян. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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"Газпром» столкнулся с принудительным отключением австрийских компрессоров LMF, сообщил начальник департамента N335 Павел Крылов.
По его словам, их отключили дистанционно, и теперь эти компрессоры "стоят мертвым грузом, не работают до сих пор". "Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», - сказал Крылов."
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03.02.2024 15:53 Відповісти
Новина від 15 жовт. 2019 р
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03.02.2024 16:00 Відповісти
А, может быть, тут просто кинули эту новость как свежую..
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03.02.2024 16:12 Відповісти
‼️🇺🇦⚔️🪖💯💪✊👍👏🫡‼️🇺🇦🇺🇸🇨🇦🇦🇺🇯🇵🇬🇧🇪🇺🇮🇩🇺🇦👏🫡❤️‼️
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03.02.2024 16:05 Відповісти
 
 