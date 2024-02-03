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Прикордонники знищили позицію російських загарбників на Херсонщині. ВIДЕО
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Прикордонники вдарили по місцерозташуванню росіян на Півдні, у Херсонській області. Для цього захисники використали FPV-дрон.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Відомство показало відео моменту влучання, передає Цензор.НЕТ
Російський окупант намагався перешкодити прикордонникам антидроновою рушницею, але не зміг.
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По его словам, их отключили дистанционно, и теперь эти компрессоры "стоят мертвым грузом, не работают до сих пор". "Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», - сказал Крылов."