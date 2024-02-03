Прикордонники знищили позицію російських загарбників на Херсонщині. ВIДЕО

Прикордонники вдарили по місцерозташуванню росіян на Півдні, у Херсонській області. Для цього захисники використали FPV-дрон.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Відомство показало відео моменту влучання, передає Цензор.НЕТ

Російський окупант намагався перешкодити прикордонникам антидроновою рушницею, але не зміг.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники влучними скидами боєприпасів із дрона знищили УАЗ, бліндаж та БМП росіян. ВIДЕО