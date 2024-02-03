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Ураження російського "УРАЛ" 3-м Механізованим батальйоном Президентської бригади FPV-дроном "Дикі Шершні". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В мережі показали відео ураження російського "УРАЛ" 3-м Механізованим батальйоном Президентської бригади FPV-дроном "Дикі Шершні".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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+10 Чайка Київ
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+6 Яр Холодний
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Будь ласка, зачекайте...
"Порошенко передав техніку морпіхам та бійцям президентської бригади, які воюють на Сході".
бо я читаю Антиколорадоса, там все стандартно - хто не заПо, той дуже плохий.
Дякую, пане Yuriy Smith за пораду, але мені більше до вподоби ваші дописи в чаті ЦН, ніж таблетки. Ось почитаю зранку кілька ваших дописів і в мене настрій підвищується до самого обіду. Одна проблема, що з обіду ви вже "лика не в'яжете", а такого спеца по підняттю настрою на ЦН більше немає.
27.01.2024 10:47
давай, йди, оплач Масуїмі.
просто подумай - може вона рашку любила, тож маєш "честь" віддати, давай, йди.
вбили модель 25-го числа. вбили може й не люди, так шо загадка, а була класна, пін-ап модель, талановита. "RAP" - як я написав в Твіторі під якимось постом де повідомляється шо її нема більше на цій, Зевсом даній планеті.
Окупанти затримали чоловіка, який зняв удар ракети по авіабазі у Севастополі. Після знущань чоловіка змусили на камеру прочитати такий текст: "Меня зовут Валерий. 31 января я по-глупости снял видео прилета вражеской ракеты по мусорной свалке в районе Бельбека. Видео разлетелось по интернету. Ни я, ни моя жена данное видео врагам не скидывали, мы сами являемся жертвами киевского нацистского режима - беженцами из лнр. Товарищем майором с нами проведена профилактическая беседа. Уважаемые жители города-героя Севастополя, не надо снимать на телефон результаты терактов врага, это очень опасно для жизни, а также можно лишиться свободы за помощь врагу, госизмену. Все ждуны будут найдены и наказаны" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1753716442913276074 (відео).
Питання - якщо то була з"йомка прильоту і падіння ракети по сміттєзвалищу - навіщо було "піднімать хай" і притягувать увагу до цього факту? Краще-б уже промовчали та мовчки оштрафували!
1. Навряд чи кожний охочий бєжєнєц з ли-ни-ри може от так - запросто - взяти й оселитися у Криму. І не просто у Криму, а в Севастополі чи околицях. Отже, це не просто якийсь люмпен-ванька (такому б дали копен-дупен і взад в ли-ни-ри або й до лихих парфумів).
2. Навряд чи з авіабази сміття викидається просто на міське звалище. Очевидно, йдеться про смітник авіабази (теж "режимний об'єкт"!), куди (так уже трапилось!) цілком могло "прилетіти". Тому таварісчь майор і провів раз'яснітєльнуйу работу серед того ванькі, що знімав приліт на "режимний об'єкт" (власне, через режимність і "хай").