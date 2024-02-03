Ураження російського "УРАЛ" 3-м Механізованим батальйоном Президентської бригади FPV-дроном "Дикі Шершні". ВIДЕО

В мережі показали відео ураження російського "УРАЛ" 3-м Механізованим батальйоном Президентської бригади FPV-дроном "Дикі Шершні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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