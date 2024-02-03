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Перехоплення діалогу окупантів після атаки дронами: "Майже всі 200. Що мені робити? Я один тут бл#дь стою". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни 63-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ вночі ударними октокоптерами та FPV-дронами атакували російських окупантів. Наші бійці перехопили діалоги окупантів, де вони розповідали про втрати серед своїх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Майже всі 200 чи 300, потрібна допомога! Що мені робити? Я один тут бл#дь стою!", - кричав окупант.

Також дивіться: Прикордонники знищили позицію російських загарбників на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+58
У кацапа предсмертна агонія і істерика

Потрібно було сидіти на росісі , а не пхатися до Украіни , тупа тварина 🤬
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03.02.2024 17:35
+36
Краще 300 без двох задніх лап. Так кацап згниє в підземному переході просячи милостиня. Бо самка кацапа не пустить такого в дім
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03.02.2024 17:40
+36
А всього лише взяти штурмом Кремль за 15 хвилин. І страждання закінчаться. Й@бнуте плем'я 🤦
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03.02.2024 17:43
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У кацапа предсмертна агонія і істерика

Потрібно було сидіти на росісі , а не пхатися до Украіни , тупа тварина 🤬
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03.02.2024 17:35 Відповісти
Стань 300-м. А краще - 200-м.
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03.02.2024 17:35 Відповісти
Краще 300 без двох задніх лап. Так кацап згниє в підземному переході просячи милостиня. Бо самка кацапа не пустить такого в дім
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03.02.2024 17:40 Відповісти
І щоб розказував і розказував, як воно в Україні воювати.
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03.02.2024 18:26 Відповісти
Ну що робити, прийняти на груди слідуючий дрон, так сказати, защітіть россію
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03.02.2024 17:38 Відповісти
ну..можеш сісти,а потім вмерти.варіантіа багато
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03.02.2024 17:38 Відповісти
Ниттям орків задоволений!
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03.02.2024 17:40 Відповісти
А всього лише взяти штурмом Кремль за 15 хвилин. І страждання закінчаться. Й@бнуте плем'я 🤦
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03.02.2024 17:43 Відповісти
Смерть підорасам!!!!!
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03.02.2024 17:45 Відповісти
Хорошии хер з нього буде
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03.02.2024 17:48 Відповісти
шо делать-шо делать... Гранаты нету?
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03.02.2024 17:54 Відповісти
в совкових фільмах всі такі - Ой, поранили "воїна".
.... а тепер - Ей, а шо "фоен" робив десь за межами рашки?
хоча, подивитись шо мав совок на початок Контрудару 41-го року, то Воїни були як раз німецькі - відбивали навалу контрударом(і це не брехня ж!)
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03.02.2024 17:56 Відповісти
Ат чиго коробочка загорелася??? Неясно и потому трєвао5жна...
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03.02.2024 17:57 Відповісти
Застрелься нафіг!
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03.02.2024 17:59 Відповісти
Лемінги, хай би повиздихали ще маленькими!
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03.02.2024 17:59 Відповісти
"Шо робити?" Плескай в долоні, швидко без квитка на концерт до Кабзона потрапиш
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03.02.2024 18:00 Відповісти
Вырви чеку, считай до пяти и полетел...
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03.02.2024 18:18 Відповісти
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03.02.2024 18:28 Відповісти
что дєлать...прятатся в мусорний пакєт
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03.02.2024 18:34 Відповісти
одна насолода!😇🤙
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03.02.2024 19:01 Відповісти
кацап крутой,пока не попаде під роздачу
наших воїнів....які вони жалюгідні,коли
здихають..просто нічтожества,тьфу...
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03.02.2024 19:01 Відповісти
не простые дроны ,а всепогодные восьми винтовые
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03.02.2024 19:09 Відповісти
Слава Украине !просто Бальзам !
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03.02.2024 19:44 Відповісти
Це якесь дивовижне нічне сафарі під вий кацапського біосміття, зараз ще передивлюсь ...
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03.02.2024 20:44 Відповісти
Непоганий текст. Суцільні "скрєпи". Справжній "культур-мультур". Суміш дастаєвського, пушкіна, трохи чайковського з солженіциним...
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03.02.2024 20:51 Відповісти
"Що мені робити? Я один тут бл#дь стою!" (С) Шо, шо? Громко путина славить, вот шо?
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04.02.2024 01:46 Відповісти
Gute Nacht, orki!
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04.02.2024 10:05 Відповісти
ааа, нарізка чмобіко-сафарі!
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06.02.2024 09:18 Відповісти
 
 