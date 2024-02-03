21 858 28
Перехоплення діалогу окупантів після атаки дронами: "Майже всі 200. Що мені робити? Я один тут бл#дь стою". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Воїни 63-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ вночі ударними октокоптерами та FPV-дронами атакували російських окупантів. Наші бійці перехопили діалоги окупантів, де вони розповідали про втрати серед своїх.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
"Майже всі 200 чи 300, потрібна допомога! Що мені робити? Я один тут бл#дь стою!", - кричав окупант.
Топ коментарі
+58 Amber
показати весь коментар03.02.2024 17:35
+36 zakvova
показати весь коментар03.02.2024 17:40
+36 Gary Grant
показати весь коментар03.02.2024 17:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Потрібно було сидіти на росісі , а не пхатися до Украіни , тупа тварина 🤬
.... а тепер - Ей, а шо "фоен" робив десь за межами рашки?
хоча, подивитись шо мав совок на початок Контрудару 41-го року, то Воїни були як раз німецькі - відбивали навалу контрударом(і це не брехня ж!)
наших воїнів....які вони жалюгідні,коли
здихають..просто нічтожества,тьфу...