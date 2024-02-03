Перехоплення діалогу окупантів після атаки дронами: "Майже всі 200. Що мені робити? Я один тут бл#дь стою". ВIДЕО

Воїни 63-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ вночі ударними октокоптерами та FPV-дронами атакували російських окупантів. Наші бійці перехопили діалоги окупантів, де вони розповідали про втрати серед своїх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Майже всі 200 чи 300, потрібна допомога! Що мені робити? Я один тут бл#дь стою!", - кричав окупант.

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