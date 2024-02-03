Бійці 103 ОБрТрО поцілили дроном у танк росіян. ВIДЕО

Військові 103-ої окремої бригади територіальної оборони скидом боєприпасу з дрона влучили у танк російських окупантів.

На опублікованому відео можна побачити ураження ворожого танку операторами БпЛА 103-ї бригади територіальної оборони, передає Цензор.НЕТ.

"Влучне попадання "скидом" і танк окупантів більше не може їздити по нашій землі та завдавати шкоди нашим захисникам", – зазначають бійці.

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