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Бійці 103 ОБрТрО поцілили дроном у танк росіян. ВIДЕО
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Військові 103-ої окремої бригади територіальної оборони скидом боєприпасу з дрона влучили у танк російських окупантів.
На опублікованому відео можна побачити ураження ворожого танку операторами БпЛА 103-ї бригади територіальної оборони, передає Цензор.НЕТ.
"Влучне попадання "скидом" і танк окупантів більше не може їздити по нашій землі та завдавати шкоди нашим захисникам", – зазначають бійці.
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За свіжою інформацією на ринку в Україні працює більше 200 виробників БПЛА. І компанія TORO з їх числа - приватна, тому продемонстроване на відео вище обладнання для виробництва дронів - її власне.