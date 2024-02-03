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Бійці 103 ОБрТрО поцілили дроном у танк росіян. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військові 103-ої окремої бригади територіальної оборони скидом боєприпасу з дрона влучили у танк російських окупантів.

На опублікованому відео можна побачити ураження ворожого танку операторами БпЛА 103-ї бригади територіальної оборони, передає Цензор.НЕТ.

"Влучне попадання "скидом" і танк окупантів більше не може їздити по нашій землі та завдавати шкоди нашим захисникам", – зазначають бійці.

Також дивіться: Перехоплення діалогу окупантів після атаки дронами: "Майже всі 200. Що мені робити? Я один тут бл#дь стою". ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Відео виробництва FPV-дронів від української компанії TORO - тут.
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03.02.2024 18:29 Відповісти
Масштабы впечатляют... ****** это на этот двухкомнатный подвал МО вложило млрд. гривен?
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03.02.2024 18:43 Відповісти
А чому всього один мільярд, а не десять?
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03.02.2024 19:07 Відповісти
В 2023 году правительство выделило 40 миллиардов гривен в рамках инвестиций в украинское производство беспилотников. Также производители дронов получили возможность зарабатывать до 25% стоимости госзаказа, утверждал глава правительства Денис Шмыгаль.
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03.02.2024 19:48 Відповісти
Пропустил, пардоню - более 40 млрд. (1,1 млрд. баксов.)
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03.02.2024 19:46 Відповісти
Ви хибно сприйняли інформацію про інвестування у виробництво дронів $40 млрд., трактуючи її як вкладення в основні засоби і оборотні активи недержавних суб'єктів господарювання. Насправді йдеться про державне оборонне замовлення - це слідує із контексту наданого Вами допису.
За свіжою інформацією на ринку в Україні працює більше 200 виробників БПЛА. І компанія TORO з їх числа - приватна, тому продемонстроване на відео вище обладнання для виробництва дронів - її власне.
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03.02.2024 20:17 Відповісти
це просто друкують пластикові деталі. а акуми, мікрухи, мотори - все китай.
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03.02.2024 23:40 Відповісти
Сруськай мір *****, в Україні, здихає і гадить..
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03.02.2024 18:34 Відповісти
вартість кацапського життя=собівартість гранати Ф-1
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03.02.2024 19:02 Відповісти
 
 