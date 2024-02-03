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Дніпропетровщина (2399) Зеленський (17517) звернення (358) ремонт (818) енергетика (1657)

Тривають відновлювальні роботи в енергетиці у регіонах, де були удари російських ракет, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ввечері 3 лютого президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційномиу телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Зараз тривають відновлювальні роботи в деяких регіонах нашої держави, де через російські удари були відключення електрики. Дніпропетровська область, зокрема Кривий Ріг, – енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути електрику всім споживачам. Відправили голову Укренерго в регіон, усіх необхідних фахівців і ресурси. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль сьогодні доповів мені і щодо робіт, і щодо захисту обʼєктів енергетики. Я дякую кожній ремонтній бригаді, усім задіяним працівникам.

Бути самовідданим на своєму рівні, ефективним, сміливим – це значить для України бути сильною державою, спроможною захищати і захистити себе. Дякую всім, хто це усвідомлює. Слава кожному українському воїну! Слава всім, хто працює, щоб Україна могла захищатись!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака "Шахедами" на Дніпропетровщину: пошкоджено підстанцію "Укренерго" та дві високовольтні лінії

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
Нахрена воно тут? Мало кіздомарафона?
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03.02.2024 18:42
+15
..сподіваймося, шо то хоча б не перша лєді Найвеличнівшивого й досі розсилає координати для ракетних ударів кацапні?
Червінського звільни! не займай Залужного!, тимчасовий, блін, президент по-зальоту...
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03.02.2024 19:08
+14
Недонаполеон, лучше расскажи, что вы там с Ху#лом и Дерьмаком насчёт Залужного решили.
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03.02.2024 18:52
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Нахрена воно тут? Мало кіздомарафона?
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03.02.2024 18:42 Відповісти
так вони шахедами вдарили , а тут вже ракети ....
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03.02.2024 18:50 Відповісти
забористый порошок оказался
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03.02.2024 19:12 Відповісти
З 2019 року, нічогісінько, завчасно не робив Зеленський та КВНщики привладні щодо підготовки до функціонування, на вимогу законів, паливно-енергетичної системи в особливий період, від слова ЗОВСІМ, аж ось тепер, його осінило… але гроші з асфальту, уже поза Україною??? СРАТЬєх … з Разумковим Стефанчуком та єрмаком…
Готувалися…. до шашликів та параду…
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03.02.2024 18:50 Відповісти
Недонаполеон, лучше расскажи, что вы там с Ху#лом и Дерьмаком насчёт Залужного решили.
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03.02.2024 18:52 Відповісти
Те, проти чого борешся, тільки сильніше зміцнюється
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03.02.2024 19:00 Відповісти
Слава ЗСУ!Слава головкому Залужному!
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03.02.2024 19:02 Відповісти
кожноденний стимул для блювоти у власному соусі. 𝝿
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03.02.2024 19:08 Відповісти
..сподіваймося, шо то хоча б не перша лєді Найвеличнівшивого й досі розсилає координати для ракетних ударів кацапні?
Червінського звільни! не займай Залужного!, тимчасовий, блін, президент по-зальоту...
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03.02.2024 19:08 Відповісти
президент по-зальоту


Це просто найкращий вислів котрий я чув про це говеня квартальне. Браво!!!
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03.02.2024 19:22 Відповісти
граждане израильтяне заберите его к себе будьласка, дуже просимо.
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03.02.2024 19:15 Відповісти
МЧСний спікер, дякую, дуже цінна інформація...
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03.02.2024 19:15 Відповісти
Сподіваюся хоч ПОТУЖНО тривають...?
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03.02.2024 19:17 Відповісти
кращеб потужно відповіли по території болот нерусі московитської
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03.02.2024 19:39 Відповісти
То звісно було б краще, проте чим? Хіба що асфальтом.
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03.02.2024 19:46 Відповісти
Шоб тобі повилазило.
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03.02.2024 19:20 Відповісти
Зеленський - ЛАЙНО
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03.02.2024 19:29 Відповісти
Ла-ла-ла!
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03.02.2024 19:54 Відповісти
Воно думає, що звільнивши Залужного підніметься в очах військових, про що йому нашептує "лейтенант" бакалов. Ну про що вести розмову? Спікся "поверховний" корівник(від корова).
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03.02.2024 19:30 Відповісти
воно нічого не думає, поступило завдання від кураторів з московії от вони з єрмаком і виконують.
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03.02.2024 19:47 Відповісти
патужно отпотужился
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03.02.2024 19:36 Відповісти
всех разбамбил атветом
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03.02.2024 19:38 Відповісти
Ганьба тупорилому ішаку. У відставку мудака безтолкового.
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03.02.2024 20:00 Відповісти
как он сам себя в отставку отправит ?
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03.02.2024 20:10 Відповісти
Я устал... я ухажу....
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03.02.2024 22:40 Відповісти
Президент Зеленський має скласти свої повноваження і звільнити посаду як людина яка некомпетентна ,безвідповідальна і не відповідає займаній посаді.
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03.02.2024 20:21 Відповісти
А когда начнется восстановительные работы в энергетике, сельском хозяйстве, оборонной сфере, малом и среднем бизнесе и других отраслях экономики Украины, где руководили слуги народа и приложился ермак и зеленский?
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03.02.2024 20:43 Відповісти
гнусавопикий секретар єрмака щовечора підробляє диктором, зачитуючи з суфлера новини... і цього гнусавопикого диктора в 2019 какієразніци обирали, типу як "преЗЕдента"... Вован, а прогноз погоди чому не оголошуєш?
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03.02.2024 20:54 Відповісти
прес-секретарем ДТЕК "зезедент ще не був"
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03.02.2024 21:00 Відповісти
🐍🤡 кусок ід.ота ...
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03.02.2024 23:21 Відповісти
Гундосий покидьок навіть тут... Вже алергія на його пику і повне несприйняття всього що він гундосить. ... На всю країну досі не знайшлось жодного патріота...
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04.02.2024 00:29 Відповісти
 
 