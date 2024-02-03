Тривають відновлювальні роботи в енергетиці у регіонах, де були удари російських ракет, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ввечері 3 лютого президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до громадян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційномиу телеграмі Зеленського.
Український президент зазначив: "Зараз тривають відновлювальні роботи в деяких регіонах нашої держави, де через російські удари були відключення електрики. Дніпропетровська область, зокрема Кривий Ріг, – енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути електрику всім споживачам. Відправили голову Укренерго в регіон, усіх необхідних фахівців і ресурси. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль сьогодні доповів мені і щодо робіт, і щодо захисту обʼєктів енергетики. Я дякую кожній ремонтній бригаді, усім задіяним працівникам.
Бути самовідданим на своєму рівні, ефективним, сміливим – це значить для України бути сильною державою, спроможною захищати і захистити себе. Дякую всім, хто це усвідомлює. Слава кожному українському воїну! Слава всім, хто працює, щоб Україна могла захищатись!"
Будь ласка, зачекайте...
Готувалися…. до шашликів та параду…
Червінського звільни! не займай Залужного!, тимчасовий, блін, президент по-зальоту...
Це просто найкращий вислів котрий я чув про це говеня квартальне. Браво!!!