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Тимошенко (4639) мобілізація (1500)

Тимошенко назвала законопроєкт про мобілізацію репресивним. ВIДЕО

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Лідер партії "Батьківщина" розкритикувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію, назвавши його ще більш репресивним та антиконституційним. На її переконання, цей закон не посилить, а навпаки послабить Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Тимошенко на YouTube-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Новий законопроєкт про мобілізацію, як і попередній, не просто звичайний нормативний акт. Це не просто помилка і порушення Конституції. Це жорсткий і цинічний план поступової ліквідації української нації", - заявила Тимошенко.

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На її думку, норми цього законопроєкту жодним чином не допоможуть поповнити лави українського війська на фронті. Зокрема, вона вважає, що кожен воїн, який відслужив понад 18 місяців, мусить отримати право на відпустку або демобілізацію, а на його місце має стати підготовлений працівник силових структур, таких у нас майже півмільйона.

"Цей закон лише внесе страх, хаос і агресію і в без того травмоване війною українське суспільство. Він також може внести трагічний розкол між владою та народом. Зруйнувати нашу єдність, спровокувати громадянське протистояння, що зараз абсолютно недопустимо", - додала Тимошенко.

Також політик переконана: Україні потрібна добровільна та справедлива мобілізація. Натомість урядовий законопроєкт передбачає прямо протилежне.

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Крім цього, на її думку, ми не можемо допустити мобілізацію людей з інвалідністю, батьків-одинаків, багатодітних батьків, тих, хто дбає про самотніх літніх людей або осіб з інвалідністю. Разом з тим, законопроєкт має містити гарантії пільг та виплат ветеранам, пораненим та сім'ям загиблих.

"Наша команда зробить усе можливе, щоб жодного елементу насилля над людьми в документі не залишилося. Я переконана, що українці здатні боронити свою землю добровільно та мотивовано", - додала вона.

Тимошенко також додала, що проведе переговори з усіма лідерами фракцій в парламенті, щоб остаточно відхилити цей законопроєкт.
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Топ коментарі
+50
Не лізла б ця баба не в своє діло. Досить того як вона кричала у2014 "Жоден танк не повинен виїхати з боксу"
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03.02.2024 19:42
+38
Стара ондатра.
Це і твій спадок.
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03.02.2024 19:42
+38
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03.02.2024 19:53
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Сторінка 3 з 3
Яка різниця який шлейф, якщо хоч щось толкове і реальне пропонує? А якщо Зеля запронує толковий і справедливий варіант, тобі теж смердітиме і ти будеш проти чи - А, ну нарешті, за три роки, хоч щось нормальне пропонує, треба приймати?
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03.02.2024 23:16 Відповісти
друже, я ж не радикал)
але...
нас там нє ждут
https://www.jnsm.com.ua/h/0404Q/
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03.02.2024 23:24 Відповісти
А ти сам хоч перечитав посилання? Думаю нам сьогодні не алекати треба, а підтримувати розумні ініціативи навіть якщо вони йдуть від самого чорта. Прости Господи, що згадав нечистого. Відкрий тут на Цензорі повідомлення про новий проект мобілізаційного закону, зайди в коменти, склади список критиків і порівняй з обсирачами Юльки, якщо не один в один, то на 90% він співпаде. Їх навіть не цікавить що вона пропонує, вони сюди висратись заходять.
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03.02.2024 23:46 Відповісти
В мене навіть немає телевізора, братан, і мною неможливо маніпулювати. Виборці Тимошенко і Зеленського-це одні й ті ж самі куріци)
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04.02.2024 09:04 Відповісти
Це твоя суб'єктивна думка, До речі було б цікаво побачити таку статистику. Серед моїх знайомих і рідні, що в першому турі голосували за Тимошенко, на другий тур відбувся поділ приблизно на три рівні частини - одні за Пепо, другі за Зелю, треті не пішли голосувати. Ті що були за Гриценко, таких я знаю буквально двох, проголосували за Зелю.
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04.02.2024 13:52 Відповісти
Суб'єктивна думка грунтується на тому, що більшість людей можна переконати в чому завгодно, ящо це належним чином і переконливо їм подати. Частіше всього, це жінки, які сприймають політиків в залежно від того які емоції він чи вона у них викликають
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04.02.2024 14:31 Відповісти
Це є і є статистичні опитування по встановленню рейтингів кандидатів і по ній можна плюс-мінус визначити чий електорат куди зіскочив.
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04.02.2024 19:48 Відповісти
що ти можеш побачити, кугут, що вчора вилупився на форумі? Пір'я ще не обсохло, а воно вже скацаплено кукурікає.
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03.02.2024 21:15 Відповісти
Може вона нам краще розповість, як готувати моркв'яний торт? А, заодно, і нагадає про себе куркам.
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03.02.2024 20:58 Відповісти
Верно, он дискриминирует права инвалидов.
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03.02.2024 21:01 Відповісти
Політикиня , як завжди, послідовна . В популізмі.
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03.02.2024 21:03 Відповісти
і без мотузки на шиї
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03.02.2024 22:17 Відповісти
А що вона неправильного сказала? Читаю коменти і дивуюсь, практично всі, що в попередніх новинах обсирали цей зебільний законопроет, зараз тупо обсирають Юльку, популістка і всьо такоє. А хто повинен внести толкові пропозиції, щоб його не обізвали тут на форумі популістом? Хто запронував кращий варіант? Юлькіни пропозиції не ідеальні на мій погляд і думаю всі погодяться, що перший пункт нового закону про мобілізацію, повинен відміняти закон 8271, але цього ми нажаль не почули ні від неї, ні від жодного вагомого політика чи депутата навіть маловідомого.
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03.02.2024 23:07 Відповісти
Юля об"єднує всіх - і порохоботів, і зеленботів у їхній зненависті до себе! Може і весь народ України змогла б об"єднати?😉
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04.02.2024 15:13 Відповісти
В тому й справа що ці ботяри вранці працюють на Петю,, в обід на подляка, а ввечері у ***** смокчуть. Народ, об'ївшись ботівської лапші, голосує не за краще, а проти того, кого боти і ЗМІ більше обгадять.

Перший тур[ред. | ред. код]

Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», після першого туру президентських виборів 20 % опитаних вважають, електорат Зеленського голосує безпосередньо за особистість, а 66 % таким чином висловлюють протест проти існуючої ситуації в країні. Опитування провели з 5 по 10 квітня 2019 року, участь взяло 3 000 респондентів.
До речі ще в грудні 18-го по всіх опитуваннях лідирувала Тимошенко, це фактично за 4-ри місяці до виборів, от що ботоскоти з мосійчучками роблять.
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04.02.2024 19:37 Відповісти
"Тимошенко о Крыме-2014: Ни один танк не должен выйти из казармы"
- чому ця кремлівська політична курва ще не за гратами? 👎
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03.02.2024 21:05 Відповісти
1) Весною 2014 року Юля жодної державної посади не займала, а в здачі Криму чомусь звинувачують її. Ні Порошенка, ні Яценюка, ні Турчинова, а Юлю. Якби її пропозиція була поганою, то РНБО прийняло б інше рішення.
2) Що такого неправильного вона тоді пропонувала? Українська армія тоді була дезорганізована, росія тільки і шукала привід для провокації: "Українська націолістична воєнщина напала на мирних громадян, які хотіли провести мирний референдум." Це послужило би офіційним приводом для повноцінного вторгнення і світ би тоді на це не звернув увагу, як у 2008 на Грузію. Задача тодішнього уряду - зберегти державність і це йому вдалося.
3) Вважаю що історія росставить все на свої місця і ми нарешті визнаєм що найкращим прем"єр-міністром за часів незалежної України була саме Ю.В.Тимошенко.
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04.02.2024 00:00 Відповісти
читай придурок: Вибори Президента України 2014 - позачергові вибори Президента України, що відбулися 25 травня 2014 року.
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04.02.2024 00:56 Відповісти
"...Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю..."
------------------
Прокацапська ***** провадить свою підривну діяльність проти України...
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03.02.2024 21:07 Відповісти
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04.02.2024 00:38 Відповісти
И ещё она говорила,что нужна профессиональная армия...Нужна.Но...эта бабёнка,разве не знает..нет она абсолютно не в курсе,что профессиональная армия это когда мир в стране, локальная война..а когда широкомасштабный зашквар,когда в день - минус 1000 человек , когда линия фронта 2000 км, - то никакой проф.армии не хватит,когда Молох требует всё новых жертв в своё ненасытное чрево. Она ,говорит так , вроде в стране колоссальный людской резерв, что на передовой никто смертельно не устал,и не требуется ротация...что она подала пример и привезла в "нагрузку" к своей популистской возне - зятька ,мужа, - на ротацию, дочку (в санитарки),оторвала их от песка пляжа в ОАЭ... Понты, - к чему ,зачем...ведь от повторяемости и нафталина першит в горле.
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03.02.2024 21:08 Відповісти
комсомолка, спортсменка и ваабщє красависа, панімаітелі (с)
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03.02.2024 21:24 Відповісти
А чому Ю.Тимошенко під час початку російської агресії злочинно наполегливо наполягала, щоб в Україні відмовилися від фундаментального рішення по обороні Української держави. У 2014 році вона різко виступила проти введення військового стану в Україні. Цим по суті фактично підтримала кремлівських фашистів маніяка )(уйла в їх злочинній окупації Криму а потім і Донбасу. У 2014 році Тимошенко перебуваючи засіданні РНБО несамовито верещала: ніякого військового стану, ніякої активізації, ніякого підвищення боєздатності наших сил і ніякого виведення військ з казарм для відсічі російським окупантам. Так чим тоді ця проросійська зозуля Юля відрізняється від втікача в паРашу продажного кремлівського холуя на побігеньках у фашиста )(уйла ЗЭКА i московського посіпаки януковича? А її, яка стала антиукраїнською проросійською "Батьківщина" від лютих ворогів України і українського народу перефарбованих з ригоАналів кремлівських яничарів ОПЖЗ і "слуг народа" тільки не Українського а видно кацапського,і продажного, скомороха -корупціонера ЗЕ..? А майже нічим
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03.02.2024 21:16 Відповісти
перепрошую, а це, часом, не та членкіня путіна на пам'ятній нараді рнбо, коли вирішувалась доля Крима наполягла на "ніхт шіссен" в москалів, і тим самим поспріяла здачі Криму?? А шо там ЄЕСУ око бабці юлі не муляє?
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03.02.2024 21:18 Відповісти
"Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит." - Джордж Оруэлл
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03.02.2024 21:18 Відповісти
Сильна жінка.
Всім баригам спокою не дає.
Знає, що всі зелені, сині, шоколядні почнуть лити тони бруду, але не здається і чітко все сказала ПО ДІЛУ.
Чоловіки, що ж ви так боїтесь жінку? Сміливці альфасамці😂😂😂
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03.02.2024 21:25 Відповісти
В мене також теща досі топить за Тимошенчиху. І наче не дурна жінка, може це якась жіноча солідарність?
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03.02.2024 21:31 Відповісти
Ваша теща розумна жінка.
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03.02.2024 21:37 Відповісти
І не кажи. Шкода. І наче не дурна, а не ганяє тебе шваброю навколо хати.
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03.02.2024 23:24 Відповісти
Це не родичка Лазоренко Паши - подєльніка Тимошенко !???
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03.02.2024 22:03 Відповісти
Вона не родичка.
Лазаренко, бувши ще главою ЄЕСУ (єдині енергетичні системи України) просто її "пользував".
Але Юлія Володимирівна Капітельман знайшла лазівки і не залишилась лише "давалкою" а довела Павлу Івановичу, що може керувати. Ну а далі... творіння перевершило свого творця.
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04.02.2024 04:50 Відповісти
Лазоренко Лариса, Юлька, невже ти? Візочок ще в гаражі?
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03.02.2024 22:16 Відповісти
Вона - працює.
Всі - вах@є!
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03.02.2024 21:32 Відповісти
Сколько можно сопли мусолить, у граждан Украины постоянно проживающих в стране (всех, не только мужчин), есть ОБЯЗАНОСТЬ (а не только права) защищать свою страну (даже ценой своей жизни). Вопрос только в СПРАВЕДЛИВОСТИ, почему некоторым (не не инвалидам, у которых по хорошему вообще не должно быть ГРАЖДАНСТВА, ибо они не в состоянии защищать страну, как и у женщин, которые не хотят быть военнообязанными) можно уклоняться (по разным причинам) от своей ГРАЖДАНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ, а другие должны полностью ее нести (не только за себя)!
Жалеть никого нельзя, надо было правильно определиться с институтом ГРАЖДАНСТВА, ты либо гражданин, либо НЕТ!
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03.02.2024 21:33 Відповісти
Чому чоловік тимошонки не на фронті? Чи мобілізація для ніщєбродів, а вони багаті, їм нєположєно.
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03.02.2024 21:38 Відповісти
Її зятьок в Еміратах ховається...
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03.02.2024 22:01 Відповісти
Свисни мені в *уй, ботоксна гидота з косою. Тебе Янек посадив, та ти дуже мало відсиділа за свої газові угоди.
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03.02.2024 21:41 Відповісти
Это жесткий и циничный план постепенной ликвидации украинской нации", - заявила Тимошенко "

Смотрите кто за украинскую нацию запережевал вдруг!
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03.02.2024 21:41 Відповісти
я б її за кадик таки потримав би
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03.02.2024 22:14 Відповісти
руки пізніше після гімна не відмиєш ...
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03.02.2024 22:40 Відповісти
Юля, ти щє є і в в не тюрмі?
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03.02.2024 21:57 Відповісти
Баба Юля ще жива і не в візочку, тільки забула що її 80% виборниць вже в іншому світі
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03.02.2024 22:13 Відповісти
Він не репресивний він ідіосткий і порушує всі пункти конституції.Ми боронимо країну, свободу з демократією і в той же момент зневажаємо цю свободу закони і конституцію.За такі речі президент з парламентом небо в клітинку.
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03.02.2024 22:19 Відповісти
Мумія оживає? Ось так диво!
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03.02.2024 22:33 Відповісти
А где она была все это время или увидела свой "час".... и гаркнула ?.
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03.02.2024 22:45 Відповісти
Йуля нагадала про свою присутність. Геть чисто, як та Машина Для Виконання Бажань в "Кіберіаді" Станіслава Лема .
А що не так, шановні колеги? Чи вас щось подивувало? Чи ви думаєте, що виборів уже не буде? Чи то Йулі не потрібно грошей? Це ж і внукам тре' цукорків купити, і собі любій - десяток нових перук...
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03.02.2024 22:53 Відповісти
Який же тупий цей "мудрий нарід"...
маєте те що маєте а далі буде гірше - допоки розуму не наберетесь...
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03.02.2024 22:58 Відповісти
А де альтернативний законопроект від європейської солідарності ? Чому в кушах відсиджується. ?
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04.02.2024 00:00 Відповісти
А шо тут за срач на гілці? У всіх ментів відразу нетримання калу?
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04.02.2024 00:34 Відповісти
Як завжди--піар і брехня . ця московська зозуля завжди працювала під керівництвом ФСБ і шкодила україні. Жодного слова--ким замінити на фронті наших захисників ,які крайнє потребують відпочинку,де брати кошти,випуск озброєння і *********** А так можна брехати,про півміліонну армію силовиків,яких і сто тисяч ненабереться,про інваліді--яких в законопроєкті немає. Ми памятаємо її вимогу---"жоний танк повинен не вити,жодний солдат" Старає шюха була і є піащицею і брехухою,та "товарищ путіна"
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04.02.2024 00:41 Відповісти
какая н*хрен "справедливая" мобилизация? если прям "справедливая" то, очевидно, в первых рядах должны идти те, кто довел до всего этого за все 30+ лет (ну или хотя бы 10, или 2), а также все те, кто способствовал, охранял, мародерил, рейдерил, разваливал, банкротил заводы и преприятия, вывозил все в оффшоры и т.п. мобилизация должна быть как минимум адекватная и не только\столько в армию, но и финансов, ресурсов, техники, плюс на заводы\впк\постройку бомберов, подземных городов, (мобилизация) национализация земель, необходимых для обороны + расселения беженцев и т.п.
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04.02.2024 00:41 Відповісти
Ты чё гонишь? У нас бандюк Ахметка щас чуть ли не герой Украины. А как жа? броники, противотанковые ежи, и всё такое...
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04.02.2024 02:27 Відповісти
Ахметов самый умный олигарх Украины.
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04.02.2024 05:24 Відповісти
Тому що зрозумів що без Української держави він - ніхто і звуть його ніяк.
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04.02.2024 07:02 Відповісти
Он умеет ладить с любой властью.
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04.02.2024 08:26 Відповісти
"Мерседеси" в Раді КОЖЕН СКЛАДАЄ "ЯК САМ", тому гараж заповнений хламом, який не їздить. Казав Пушкін: "...чему-нибудь, да как-нибудь..." У нас він не котірується, бо "чужа мудрість" ніеоли не стане своєю, доки вилами в сраку не влізе. АРХ М
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04.02.2024 03:44 Відповісти
Ніяк не заспокоїться...
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04.02.2024 05:45 Відповісти
В Україні з'явився свій Орбан, якого звати Юлька. 💩
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04.02.2024 05:47 Відповісти
Як вона підтримує ЗСУ?
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04.02.2024 06:51 Відповісти
Каждому генералу нужна своя армия...одному танкисты, другому Артиллеристы третьему войска Дронов -камикадзе, лётчикам нужен свой специфический генерал ...и т.д.🥇💪❤️🖤🔱🔱🔱
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04.02.2024 06:58 Відповісти
рельсам шпалы !!! рыбам воду!!! жюльке газу!!! и побольше
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04.02.2024 07:33 Відповісти
Як вона вже задовбала та стара шкапа.
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04.02.2024 07:35 Відповісти
В перші дні агресії кремлівських фашистів в Криму захищати країну записалися понад 140 тисяч громадян - патріотів. Добровольців які виключно складалися з націоналістів і активістів "Майданів" І тоді вистачило б цієї величезної стихійної сили для захисту Українського Криму від окупаційної армії ворожої РФ. І можна без сумнівів стверджувати, що ординської "руцковесни" фашиста )(уйла і його загарбницької війни ніколи не сталося.
А наші продажні: політики Тімошенко, Турчинов ...... генерали і воєнкоми навесні 14-го примусово розігнали по домівках півтора сот тисячну мотивовану армію свідомих громадян, патріотів - націоналістів, вони несуть пряму відповідальність за те, що ми вже дев'ятий рік воюємо, і за всі ті десятки тисяч жертв, які забрала ця війна. А коли російські окупанти без втрат окопували Крим і поперли вже на Донбас і далі.
Сотні націоналістів, патріотів, майданівців... загинули за Свободу України на Майданах і тисячі в війні. Зрозумілим є одне що якби не ВСУ, патріоти націоналісти, добровольці, волонтери.. у нас с такою продажною владою ЗЕбілів і їх прихвостнів типа Тімохі, замість Української європейської держави давно вже була б бридка кацапська колонія малроссія - новроссія.
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04.02.2024 08:21 Відповісти
Хвантазер! Кримські патріоти, яких Юлька розігнала!😊
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04.02.2024 10:39 Відповісти
Там, де згадки про Ю. Тимошенко, там завжди гаряче! Легендарні 73 проценти б'ються, як скажені з 27 процентами проти неї! Заспокойтеся вже провладні громадяни і ті, хто хоче такими стати! Україна одна!
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04.02.2024 10:43 Відповісти
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04.02.2024 12:31 Відповісти
Во гниди срані як розвонялись - верещать аж всираються тупі шавки у яких мозку не вистачає навіть зрозуміти про шо мова.
блохи обісцяні...
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04.02.2024 12:30 Відповісти
Особисто Тимошенко - не довіряю. Але по суті проблеми, без особистостей, тільки вона "Б'Є В САМУ ДЕСЯТКУ !" - "бійців на передовій повинні НЕГАЙНО МІНЯТИ ТИЛОВІ СИЛОВИКИ !". І це - єдиний правильний ПЕРШИЙ крок. Першого мало, але "воза перед конем" не ставлять. Саме цей крок - ПЕРШИЙ!!!
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04.02.2024 14:47 Відповісти
Тимошенко - кто это?
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04.02.2024 16:08 Відповісти
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