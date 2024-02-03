Тимошенко назвала законопроєкт про мобілізацію репресивним. ВIДЕО
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Лідер партії "Батьківщина" розкритикувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію, назвавши його ще більш репресивним та антиконституційним. На її переконання, цей закон не посилить, а навпаки послабить Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Тимошенко на YouTube-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Новий законопроєкт про мобілізацію, як і попередній, не просто звичайний нормативний акт. Це не просто помилка і порушення Конституції. Це жорсткий і цинічний план поступової ліквідації української нації", - заявила Тимошенко.
На її думку, норми цього законопроєкту жодним чином не допоможуть поповнити лави українського війська на фронті. Зокрема, вона вважає, що кожен воїн, який відслужив понад 18 місяців, мусить отримати право на відпустку або демобілізацію, а на його місце має стати підготовлений працівник силових структур, таких у нас майже півмільйона.
"Цей закон лише внесе страх, хаос і агресію і в без того травмоване війною українське суспільство. Він також може внести трагічний розкол між владою та народом. Зруйнувати нашу єдність, спровокувати громадянське протистояння, що зараз абсолютно недопустимо", - додала Тимошенко.
Також політик переконана: Україні потрібна добровільна та справедлива мобілізація. Натомість урядовий законопроєкт передбачає прямо протилежне.
Крім цього, на її думку, ми не можемо допустити мобілізацію людей з інвалідністю, батьків-одинаків, багатодітних батьків, тих, хто дбає про самотніх літніх людей або осіб з інвалідністю. Разом з тим, законопроєкт має містити гарантії пільг та виплат ветеранам, пораненим та сім'ям загиблих.
"Наша команда зробить усе можливе, щоб жодного елементу насилля над людьми в документі не залишилося. Я переконана, що українці здатні боронити свою землю добровільно та мотивовано", - додала вона.
Тимошенко також додала, що проведе переговори з усіма лідерами фракцій в парламенті, щоб остаточно відхилити цей законопроєкт.
Будь ласка, зачекайте...
але...
нас там нє ждут
https://www.jnsm.com.ua/h/0404Q/
Перший тур[ред. | ред. код]
Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», після першого туру президентських виборів 20 % опитаних вважають, електорат Зеленського голосує безпосередньо за особистість, а 66 % таким чином висловлюють протест проти існуючої ситуації в країні. Опитування провели з 5 по 10 квітня 2019 року, участь взяло 3 000 респондентів.
До речі ще в грудні 18-го по всіх опитуваннях лідирувала Тимошенко, це фактично за 4-ри місяці до виборів, от що ботоскоти з мосійчучками роблять.
- чому ця кремлівська політична курва ще не за гратами? 👎
2) Що такого неправильного вона тоді пропонувала? Українська армія тоді була дезорганізована, росія тільки і шукала привід для провокації: "Українська націолістична воєнщина напала на мирних громадян, які хотіли провести мирний референдум." Це послужило би офіційним приводом для повноцінного вторгнення і світ би тоді на це не звернув увагу, як у 2008 на Грузію. Задача тодішнього уряду - зберегти державність і це йому вдалося.
3) Вважаю що історія росставить все на свої місця і ми нарешті визнаєм що найкращим прем"єр-міністром за часів незалежної України була саме Ю.В.Тимошенко.
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Прокацапська ***** провадить свою підривну діяльність проти України...
Всім баригам спокою не дає.
Знає, що всі зелені, сині, шоколядні почнуть лити тони бруду, але не здається і чітко все сказала ПО ДІЛУ.
Чоловіки, що ж ви так боїтесь жінку? Сміливці альфасамці😂😂😂
Лазаренко, бувши ще главою ЄЕСУ (єдині енергетичні системи України) просто її "пользував".
Але Юлія Володимирівна Капітельман знайшла лазівки і не залишилась лише "давалкою" а довела Павлу Івановичу, що може керувати. Ну а далі... творіння перевершило свого творця.
Всі - вах@є!
Жалеть никого нельзя, надо было правильно определиться с институтом ГРАЖДАНСТВА, ты либо гражданин, либо НЕТ!
Смотрите кто за украинскую нацию запережевал вдруг!
А що не так, шановні колеги? Чи вас щось подивувало? Чи ви думаєте, що виборів уже не буде? Чи то Йулі не потрібно грошей? Це ж і внукам тре' цукорків купити, і собі любій - десяток нових перук...
маєте те що маєте а далі буде гірше - допоки розуму не наберетесь...
н*хрен"справедливая" мобилизация? если прям "справедливая" то, очевидно, в первых рядах должны идти те, кто довел до всего этого за все 30+ лет (ну или хотя бы 10, или 2), а также все те, кто способствовал, охранял, мародерил, рейдерил, разваливал, банкротил заводы и преприятия, вывозил все в оффшоры и т.п. мобилизация должна быть как минимум адекватная и не только\столько в армию, но и финансов, ресурсов, техники, плюс на заводы\впк\постройку бомберов, подземных городов, (мобилизация) национализация земель, необходимых для обороны + расселения беженцев и т.п.
А наші продажні: політики Тімошенко, Турчинов ...... генерали і воєнкоми навесні 14-го примусово розігнали по домівках півтора сот тисячну мотивовану армію свідомих громадян, патріотів - націоналістів, вони несуть пряму відповідальність за те, що ми вже дев'ятий рік воюємо, і за всі ті десятки тисяч жертв, які забрала ця війна. А коли російські окупанти без втрат окопували Крим і поперли вже на Донбас і далі.
Сотні націоналістів, патріотів, майданівців... загинули за Свободу України на Майданах і тисячі в війні. Зрозумілим є одне що якби не ВСУ, патріоти націоналісти, добровольці, волонтери.. у нас с такою продажною владою ЗЕбілів і їх прихвостнів типа Тімохі, замість Української європейської держави давно вже була б бридка кацапська колонія малроссія - новроссія.
блохи обісцяні...