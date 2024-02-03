Воїни 63-ї ОМБр та 126-ї бригади ТРО ліквідовують російських окупантів. ВIДЕО

Українські воїни показали, як знищують російських окупантів, які поховалися в своїх укриттях.

Відповідне відео опублікувала 63-я ОМБр у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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"Кацапи поховалися по норах - доводиться їх викурювати: результат злагодженої та спільної роботи 63 бригади і наших мужніх побратимів з 126 бригади ТРО. Тримаємо стрій!" - йдеться в описі відео.





