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війна (56827) ліквідація (1991) 63 ОМБр (21)

Воїни 63-ї ОМБр та 126-ї бригади ТРО ліквідовують російських окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни показали, як знищують російських окупантів, які поховалися в своїх укриттях.

Відповідне відео опублікувала 63-я ОМБр у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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"Кацапи поховалися по норах - доводиться їх викурювати: результат злагодженої та спільної роботи 63 бригади і наших мужніх побратимів з 126 бригади ТРО. Тримаємо стрій!" - йдеться в описі відео.

63-я ОМБр
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А вони гадали що вони на сафарі приїхали, а воно он як ...
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03.02.2024 20:07 Відповісти
*****, а якже їм тепер любити путіна і рассію?
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03.02.2024 20:09 Відповісти
ранкову каву замовляли?

зустрічайте
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03.02.2024 20:11 Відповісти
-..вам кофе в постєль,
ілі,как рускім ?
- а,как рускім?
- накуй!
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03.02.2024 20:28 Відповісти
Згоріли на роботі
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03.02.2024 20:23 Відповісти
Пуйловських гладіяторів штормить так, що сраки на деревах розвішали.
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03.02.2024 20:24 Відповісти
 
 