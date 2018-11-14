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У столиці виявили автомобіль з трупом чоловіка: ймовірно, він підірвався на гранаті. ВІДЕО+ФОТО

Загиблий був родом із Сумської області, в Києві працював сантехніком.

Поліція встановлює обставини смерті чоловіка, тіло якого було виявлено в салоні іномарки на вулиці Богатирській на Оболоні. Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, загиблого виявив перехожий, який і викликав правоохоронців, інформує Цензор.НЕТ.

У столиці виявили автомобіль з трупом чоловіка: ймовірно, він підірвався на гранаті 01

"Правоохоронці виявили біля затоки автомобіль, в якому був мертвий чоловік з характерними для вибуху травмами. У салоні машини вони виявили важіль від гранати і металеві залишки, які відправлять на експертизу для встановлення вибухнув пристрої", - повідомив начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко.

Як зазначили в поліції, після проведення ретельного огляду автомобіля експерти припустили, що в салоні могла вибухнути граната Ф-1.

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"Правоохоронці встановили особу загиблого, це уродженець Сумської області, 1979 року народження. Чоловік жив у Києві, займався сантехнічними роботами і, за словами рідних, вів замкнутий спосіб життя", - йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України із додатковою правовою кваліфікацією - самогубство. В ході розслідування будуть також перевірені інші можливі версії трагічної події.

Автор: 

граната (790) Київ (19490) Оболонь (31)


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Топ коментарі
+3
Заехал в хащи. Рванул гранату. По мужски ушел - без цирка клоунского.
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14.11.2018 15:24
+3
Второй день одна новость с теми же фото. Для отвлечения?
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14.11.2018 15:25
+1
Донині його так нікуди і не забрали?
А пішла вже друга доба. Замерзне.
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14.11.2018 15:24
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прикольно сантехгики на минах подрываются
кто мины ставит?
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14.11.2018 15:19 Відповісти
Какая мина ? Обезьяна с гранатой , которая , "по словам родных, вела замкнутый образ жизни"
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14.11.2018 15:26 Відповісти
ну значит премию дарвина ему
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14.11.2018 15:28 Відповісти
а разве обезьяна не может быть сантехником или наоборот?
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14.11.2018 15:29 Відповісти
лучше б она по пальмам прыгала - жаль сантехнику
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14.11.2018 15:37 Відповісти
Украина страна с полной свободой слова. В топ новостях есть просто все. (кроме главного) ...
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14.11.2018 15:23 Відповісти
Заехал в хащи. Рванул гранату. По мужски ушел - без цирка клоунского.
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14.11.2018 15:24 Відповісти
Донині його так нікуди і не забрали?
А пішла вже друга доба. Замерзне.
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14.11.2018 15:24 Відповісти
обреченный замерхнуть не утонет
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14.11.2018 15:38 Відповісти
Второй день одна новость с теми же фото. Для отвлечения?
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14.11.2018 15:25 Відповісти
Розчленьонка, - для тих, хто не захоплюється томосними справами.
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14.11.2018 15:31 Відповісти
тормозными
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14.11.2018 15:39 Відповісти
никаких оснований для квалификации преступления по признакам самоубийство в упор не вижу
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14.11.2018 16:04 Відповісти
 
 