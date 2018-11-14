У столиці виявили автомобіль з трупом чоловіка: ймовірно, він підірвався на гранаті. ВІДЕО+ФОТО

Загиблий був родом із Сумської області, в Києві працював сантехніком.

Поліція встановлює обставини смерті чоловіка, тіло якого було виявлено в салоні іномарки на вулиці Богатирській на Оболоні. Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, загиблого виявив перехожий, який і викликав правоохоронців, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохоронці виявили біля затоки автомобіль, в якому був мертвий чоловік з характерними для вибуху травмами. У салоні машини вони виявили важіль від гранати і металеві залишки, які відправлять на експертизу для встановлення вибухнув пристрої", - повідомив начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко.

Як зазначили в поліції, після проведення ретельного огляду автомобіля експерти припустили, що в салоні могла вибухнути граната Ф-1.

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"Правоохоронці встановили особу загиблого, це уродженець Сумської області, 1979 року народження. Чоловік жив у Києві, займався сантехнічними роботами і, за словами рідних, вів замкнутий спосіб життя", - йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України із додатковою правовою кваліфікацією - самогубство. В ході розслідування будуть також перевірені інші можливі версії трагічної події.