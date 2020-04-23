З початку доби найманці РФ чотири рази обстріляли українські позиції, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

З початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили 4 обстріли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, на луганському напрямку противник близько 11 години випустив 4 міни калібру 82 мм по позиціях українських сил біля Оріхового, на що відразу, як зазначили в Міноборони, отримав відповідь зі станкового протитанкового гранатомета.

Тричі окупанти відкривали вогонь на донецькому напрямку: "Обладнані в районах н.п. Новоселівка Друга і Авдіївка позиції підрозділів Об'єднаних сил ворог вранці обстріляв з гранатометів різних систем і кулеметів. Крім того, провокацію із застосуванням великокаліберного кулемета противник о 9:30 ранку влаштував неподалік від Павлопіль. У відповідь українські воїни застосували чергові вогневі засоби, чим змусили окупантів припинити вогонь".

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"За поточну добу втрат серед наших захисників немає, втрати з боку супротивника уточнюються", - сказано в повідомленні.