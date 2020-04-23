УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12083 відвідувача онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
691 2

З початку доби найманці РФ чотири рази обстріляли українські позиції, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

З початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили 4 обстріли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, на луганському напрямку противник близько 11 години випустив 4 міни калібру 82 мм по позиціях українських сил біля Оріхового, на що відразу, як зазначили в Міноборони, отримав відповідь зі станкового протитанкового гранатомета.

Тричі окупанти відкривали вогонь на донецькому напрямку: "Обладнані в районах н.п. Новоселівка Друга і Авдіївка позиції підрозділів Об'єднаних сил ворог вранці обстріляв з гранатометів різних систем і кулеметів. Крім того, провокацію із застосуванням великокаліберного кулемета противник о 9:30 ранку влаштував неподалік від Павлопіль. У відповідь українські воїни застосували чергові вогневі засоби, чим змусили окупантів припинити вогонь".

Також читайте: Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, поранено двох найманців РФ, - штаб

"За поточну добу втрат серед наших захисників немає, втрати з боку супротивника уточнюються", - сказано в повідомленні.

Автор: 

Міноборони (7475) обстріл (29128) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смерть масковським окупантам!!!!
показати весь коментар
23.04.2020 14:13 Відповісти
Це отаким чином ЗЕвлада думає закінчити війну ? Як я розумію вони йдуть простим примітивним шляхом= дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"
показати весь коментар
23.04.2020 23:12 Відповісти
 
 