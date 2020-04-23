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Економіка України працює, найближчим часом будуть створені додаткові робочі місця, - Шмигаль. ВIДЕО

Сьогодні Україні потрібно кілька сотень тисяч робочих місць, уряд готовий ці робочі місяця надати буквально найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час брифінгу заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"В Україні економіка працює. У нас фактично шість галузей - це переважно галузі споживання: масові заходи, торгівля непродуктовими товарами, транспортні перевезення, ресторанний бізнес, готельний бізнес - вони зупинені, щоб розірвати ланцюжок заражень і епідемії. Усі критичні інфраструктури, усі підприємства-експортери, уся економіка сьогодні працює", - підкреслив він.

Крім того, він навів дані соціологічного дослідження, згідно з якими в Україні 70% громадян ходять на роботу.

Водночас глава уряду констатував, що є нові умови роботи через карантин, які, зокрема, передбачають необхідність дотримання соціальної дистанції.

Разом з тим Шмигаль додав, що з міністерствами соціальної політики й економіки проводиться робота над створенням додаткових робочих місць.

"Сьогодні Україні потрібно декілька сотень тисяч (робочих місць - ред.), і ми готові ці робочі місяця презентувати і надати їх буквально найближчим часом, щоб люди зразу при завершенні, пом'якшенні карантинних умов могли рухатися, знайти собі роботу і забезпечити, як мінімум, свою сім'ю коштами на харчування", - зауважив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збільшення кількості тестувань, забезпечення лікарень і створення робочих місць, - Шмигаль на Закарпатті озвучив пріоритетні завдання до завершення карантину

Автор: 

карантин (18172) робота (1246) економіка (934) Шмигаль Денис (4645) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Ты поаккуратнее с заявлениями. Тебе еще списывать бездарность руководства на коронавирус.
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23.04.2020 14:16 Відповісти
+11
Що? 40% росту вже завтра?
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23.04.2020 14:14 Відповісти
+10
Откуда им взяться дауны ЗЕбильные .Ещё и во время карантина
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23.04.2020 14:15 Відповісти
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Що? 40% росту вже завтра?
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23.04.2020 14:14 Відповісти
Да, только безработицы и долгов по зарплате.

Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9634
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23.04.2020 14:20 Відповісти
Ну не завтра,а коли дощ піде-попре економінка,як гриби в чорнобильському лісі.Хоча ліс згорів Економіка України працює, найближчим часом будуть створені додаткові робочі місця, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2640.Дакакая разніца.После дождичка в четверг буде ріст.ЖдітеЕкономіка України працює, найближчим часом будуть створені додаткові робочі місця, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9996
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23.04.2020 15:21 Відповісти
Откуда им взяться дауны ЗЕбильные .Ещё и во время карантина
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23.04.2020 14:15 Відповісти
Статистика говорит им совсем обратное.

Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6839
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23.04.2020 14:18 Відповісти
Ты поаккуратнее с заявлениями. Тебе еще списывать бездарность руководства на коронавирус.
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23.04.2020 14:16 Відповісти
Людей тупо нужно кормить! У многих семей уже нет средств существования, а они свои сказки рассказывают.

Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5904
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23.04.2020 14:16 Відповісти
Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 446
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23.04.2020 14:19 Відповісти
Собрание. Есть две новости. Одна хорошая, другая плохая.
Начинай с плохой, орут ему.
Плохая новость - жрать нечего, будем жрать гов...о.
Давай хорошую, орут.
Хорошая новость - говно у нас ВО
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23.04.2020 14:20 Відповісти
На миллион уволенных создадут 100 новых рабочих мест в АП А ху...е вы думали, зебилы.
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23.04.2020 14:17 Відповісти
Эпоха бедности и рост 40% достигнуты благодаря заботе партии и правительства Слава Генсеку Брежневу
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23.04.2020 14:18 Відповісти
При генсеке Брежневе была статья "тунеядство"
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23.04.2020 18:13 Відповісти
Обеспечить хотя бы питание Че там Зебилушки медленно при Порохе зп росла, кушайте
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23.04.2020 14:19 Відповісти
Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 970
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23.04.2020 14:31 Відповісти
Будеш ти сам,собака ахмєтовська,за їжу в буцегарні працювати.
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23.04.2020 14:20 Відповісти
Скажите пожалуйста,где вы сшили такой костюм?
В Париже!
А это далеко от Одессы?
3 000 км
Смотрите ка,такая глушь а как шьют. Одесский анекдот времен Миши Джугашвили
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23.04.2020 14:25 Відповісти
Как же у них всё просто! Звездонул - создадим несколько сотен тысяч......и сами, наверное, думают, что они создадутся сами по себе!
П.С. Совет премьеру: если у тебя есть идея, как создать тысячи (!!!) рабочих мест, то брось нафиг премьерство и создай этот бизнес для СЕБЯ любимого и стать олигархом, а не чиновником за несколько штук баксов!
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23.04.2020 14:25 Відповісти
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23.04.2020 14:47 Відповісти
А вы его деньги правильно посчитали,или только официалку? В Зе правительстве нет дураков,за одну зарплату работать.
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23.04.2020 15:00 Відповісти
Думаю даже электорат зе уже не верит в эти сказки
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23.04.2020 14:26 Відповісти
Даже собственные депутаты

Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3637
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23.04.2020 14:33 Відповісти
Карантина_нет, никто не потерял работу, экономика растет - вы прослушали репортаж от Дениса Шмыгаля из параллельной реальности
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23.04.2020 14:27 Відповісти
Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1650
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23.04.2020 14:28 Відповісти
дорожные рабочие, больше нечего, та всегда работало полное безграмотное быдло, где больше нигде не брали на работу, и это шмыгаль хочет нам предложить, работа очень опасная для здоровья, все время дышать смолами, угарным газом
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23.04.2020 14:28 Відповісти
**** , метлой машет , краёв не видит.
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23.04.2020 14:30 Відповісти
Я когда случайно прочитал статистику экономики США,опупел.84 % ее составляет сфера услуг.Начал искать нефть газ уголь.Оказывается всего около 10 %.УжОс....,на РАБссии для сравнения 67%
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23.04.2020 14:32 Відповісти
Потому и Бензоконка валится что Венесуэла...
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23.04.2020 14:34 Відповісти
В смысле, Шмыгаль штат своих помощниц до 25 -ти лет увеличит
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23.04.2020 14:37 Відповісти
Скоро будет грабь награбленное .чтобы депресняк не добил)))
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23.04.2020 14:41 Відповісти
места на кладбищах ?
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23.04.2020 14:42 Відповісти
рытье могил,конечно,не очень прибыльный бизнес...но умереть с голоду не даст.к тому же родственники погребаемых завсегда тормозок с кеглей самогона выдадут
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23.04.2020 14:49 Відповісти
.
https://www.youtube.com/watch?v=LrwX4IGiRSA Первый год конца "эпохи бедности" .

Економіка України працює, найближчим часом будуть створені додаткові робочі місця, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9594
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23.04.2020 14:57 Відповісти
что сделало падло за год (длительность 5 минут)
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23.04.2020 14:58 Відповісти
https://twitter.com/zloy_odessit
https://twitter.com/zloy_odessit

Злой Одессит

@zloy_odessit

·https://twitter.com/zloy_odessit/status/1253289961278918657 9 мин

На голландском хабе TTF цена российского газа обвалилась до $66,8 за 1 000 м³ На британском хабе NBP газ рухнул до $42,27 за 1 000 м³, а контракты на следующей неделю заключаются по $36,85 Это в 2 раза ниже, чем цены на газ для российских потребителей
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23.04.2020 15:01 Відповісти
нефть опустили, взялись за газик. Европе-США Слава !
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23.04.2020 15:11 Відповісти
Пока президент пиарится на фоне "Мрии", в Украине за пол года зеленая команда довела до банкротства одно из самых успешных госпредприятий - "Украэрорух". Это даже янеку не удавалось!
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23.04.2020 15:30 Відповісти
Интересно кому верить шмыг,шмыг или работодателям?
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23.04.2020 16:13 Відповісти
да что вы говорите
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23.04.2020 16:16 Відповісти
Как погугай. Будут новые, будут новые места. Как будут, так и каркай.
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23.04.2020 16:56 Відповісти
Звиздеть, не мешки ворчать. Дебил.
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23.04.2020 16:58 Відповісти
Під робочими місцями Шмигаль розуміє громадські роботи за 6 тисяч гривень. Це аналог трудової армії Троцького - Гітлєра.
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23.04.2020 18:43 Відповісти
 
 