Економіка України працює, найближчим часом будуть створені додаткові робочі місця, - Шмигаль. ВIДЕО

Сьогодні Україні потрібно кілька сотень тисяч робочих місць, уряд готовий ці робочі місяця надати буквально найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час брифінгу заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"В Україні економіка працює. У нас фактично шість галузей - це переважно галузі споживання: масові заходи, торгівля непродуктовими товарами, транспортні перевезення, ресторанний бізнес, готельний бізнес - вони зупинені, щоб розірвати ланцюжок заражень і епідемії. Усі критичні інфраструктури, усі підприємства-експортери, уся економіка сьогодні працює", - підкреслив він.

Крім того, він навів дані соціологічного дослідження, згідно з якими в Україні 70% громадян ходять на роботу.

Водночас глава уряду констатував, що є нові умови роботи через карантин, які, зокрема, передбачають необхідність дотримання соціальної дистанції.

Разом з тим Шмигаль додав, що з міністерствами соціальної політики й економіки проводиться робота над створенням додаткових робочих місць.

"Сьогодні Україні потрібно декілька сотень тисяч (робочих місць - ред.), і ми готові ці робочі місяця презентувати і надати їх буквально найближчим часом, щоб люди зразу при завершенні, пом'якшенні карантинних умов могли рухатися, знайти собі роботу і забезпечити, як мінімум, свою сім'ю коштами на харчування", - зауважив Шмигаль.

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