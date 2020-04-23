У виправній колонії на Хмельниччині торгували наркотиками, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Група з більш ніж 10 осіб забезпечувала купівлю наркотиків, їх передачу на територію колонії і продаж ув'язненим. На території колонії вилучили 2 кг наркотиків на суму близько 500 тис. гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

До злочинного угруповання входили близькі до кримінальних "авторитетів" особи, засуджені і підсудні. Перші контролювали діяльність групи, підсудні купували наркотики і поставляли їх в колонію, засуджені - продавали.

"Зловмисники маскували заборонені речі під предмети широкого вжитку, наприклад, мийні засоби, засоби особистої гігієни, продукти харчування, які в посилках відправляли в колонію, або перекидали наркотики через паркан", - сказано в повідомленні.

На території колонії виявили місця для вживання наркотиків.

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"Поліцейські вилучили понад два кілограми наркотичних засобів та психотропних речовин вартістю майже пів мільйона гривень, записи з "чорновою" бухгалтерією, мобільні телефони, зброя і патрони різного калібру, а також інші речі, які використовували учасники злочинного угруповання у своїй діяльності", - додали в поліції.

Двох членів угруповання затримано. Їм збираються пред'явити підозру по ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

















