У виправній колонії на Хмельниччині торгували наркотиками, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Група з більш ніж 10 осіб забезпечувала купівлю наркотиків, їх передачу на територію колонії і продаж ув'язненим. На території колонії вилучили 2 кг наркотиків на суму близько 500 тис. гривень.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
До злочинного угруповання входили близькі до кримінальних "авторитетів" особи, засуджені і підсудні. Перші контролювали діяльність групи, підсудні купували наркотики і поставляли їх в колонію, засуджені - продавали.
"Зловмисники маскували заборонені речі під предмети широкого вжитку, наприклад, мийні засоби, засоби особистої гігієни, продукти харчування, які в посилках відправляли в колонію, або перекидали наркотики через паркан", - сказано в повідомленні.
На території колонії виявили місця для вживання наркотиків.
"Поліцейські вилучили понад два кілограми наркотичних засобів та психотропних речовин вартістю майже пів мільйона гривень, записи з "чорновою" бухгалтерією, мобільні телефони, зброя і патрони різного калібру, а також інші речі, які використовували учасники злочинного угруповання у своїй діяльності", - додали в поліції.
Двох членів угруповання затримано. Їм збираються пред'явити підозру по ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
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Но, пожалуй, самое обидное- когда по удо или помилованию выпускают абсолютно конченных мразей типа Оноприенко ...
Я уже молчу, что можно запросто выйти по липовому диагнозу смертельной хронической болезни никому вообще нет дела. Всем абсолютно пхй. До тех пор, пока снова люди не начнут пропадать или их не начнут убивать/калечить...
Нихреново зеки в этой колонии живут, если там можно продать на такую сумму!