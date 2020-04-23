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У виправній колонії на Хмельниччині торгували наркотиками, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Група з більш ніж 10 осіб забезпечувала купівлю наркотиків, їх передачу на територію колонії і продаж ув'язненим. На території колонії вилучили 2 кг наркотиків на суму близько 500 тис. гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

До злочинного угруповання входили близькі до кримінальних "авторитетів" особи, засуджені і підсудні. Перші контролювали діяльність групи, підсудні купували наркотики і поставляли їх в колонію, засуджені - продавали.

"Зловмисники маскували заборонені речі під предмети широкого вжитку, наприклад, мийні засоби, засоби особистої гігієни, продукти харчування, які в посилках відправляли в колонію, або перекидали наркотики через паркан", - сказано в повідомленні.

На території колонії виявили місця для вживання наркотиків.

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"Поліцейські вилучили понад два кілограми наркотичних засобів та психотропних речовин вартістю майже пів мільйона гривень, записи з "чорновою" бухгалтерією, мобільні телефони, зброя і патрони різного калібру, а також інші речі, які використовували учасники злочинного угруповання у своїй діяльності", - додали в поліції.

Двох членів угруповання затримано. Їм збираються пред'явити підозру по ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

У виправній колонії на Хмельниччині торгували наркотиками, - Нацполіція 01
У виправній колонії на Хмельниччині торгували наркотиками, - Нацполіція 02
У виправній колонії на Хмельниччині торгували наркотиками, - Нацполіція 03
У виправній колонії на Хмельниччині торгували наркотиками, - Нацполіція 04
У виправній колонії на Хмельниччині торгували наркотиками, - Нацполіція 05
У виправній колонії на Хмельниччині торгували наркотиками, - Нацполіція 06
У виправній колонії на Хмельниччині торгували наркотиками, - Нацполіція 07
У виправній колонії на Хмельниччині торгували наркотиками, - Нацполіція 08
У виправній колонії на Хмельниччині торгували наркотиками, - Нацполіція 09

Автор: 

колонія (257) наркотики (1460) Нацполіція (15272) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Хмельницька область (981)


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Топ коментарі
+3
Ага, закрыли контрабандный ("левый") канал поставок, вся наркота на зоне поставляется только через администрацию (под ее "крышей")!
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23.04.2020 15:58 Відповісти
+2
Та ти шо!!! Що серйозно?! Не може такого бути! Це не реально!
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23.04.2020 15:56 Відповісти
+2
Оце так "накрили" ))) та таке в кожній колонії відбувається)))
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23.04.2020 16:15 Відповісти
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Та ти шо!!! Що серйозно?! Не може такого бути! Це не реально!
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23.04.2020 15:56 Відповісти
Продают во всех колониях. В этой видать не поделились с сАбаковым
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23.04.2020 15:57 Відповісти
Ага, закрыли контрабандный ("левый") канал поставок, вся наркота на зоне поставляется только через администрацию (под ее "крышей")!
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23.04.2020 15:58 Відповісти
Оце так "накрили" ))) та таке в кожній колонії відбувається)))
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23.04.2020 16:15 Відповісти
Америку открыли!!! Ура!!!
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23.04.2020 16:18 Відповісти
https://censor.net/user/446255 с языка сняли
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23.04.2020 16:22 Відповісти
Во так новость. Следующий срыв покровов должен быть о том, что у собаки 4 лапы.
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23.04.2020 16:31 Відповісти
Вот новость!!! Открыли Америку, идиоты.
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23.04.2020 18:48 Відповісти
абсолютно в КАЖДОМ учереждении в местах л/с этим промышляют. Администрация обеспечивает и крышует. продаётся все: свиданка, посылка, мобилы, удо и другие ништяки...
99% разводов по телефону осуществляется из мест л/с.
Но, пожалуй, самое обидное- когда по удо или помилованию выпускают абсолютно конченных мразей типа Оноприенко ...
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23.04.2020 20:24 Відповісти
Многие наверное не в курсе : но отдельным категориям сидельцев на зоне, даже отпуск 10-три дневный на волю полагается ))) вот такая у нас страна чудес...
Я уже молчу, что можно запросто выйти по липовому диагнозу смертельной хронической болезни никому вообще нет дела. Всем абсолютно пхй. До тех пор, пока снова люди не начнут пропадать или их не начнут убивать/калечить...
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23.04.2020 20:27 Відповісти
"Полицейские изъяли более двух килограммов наркотических средств и психотропных веществ стоимостью почти полмиллиона гривен"

Нихреново зеки в этой колонии живут, если там можно продать на такую сумму!
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23.04.2020 20:39 Відповісти
когда уже за траву расстреливать вместе с семьями будут ? как у дедов !!!!
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23.04.2020 22:46 Відповісти
 
 