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Новини Відео Убивство Шеремета
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"Антоненко не має жодного стосунку до підриву електроопор на Херсонщині": захист спростовує заяви слідства у справі Шеремета. ВIДЕО

Захист підозрюваного в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка спростовує твердження слідства про нібито причетність Антоненка до підриву електроопор на Херсонщині, про наявність у нього квартири в районі проживання Шеремета та одягу з принтом, як у осіб, знятих камерою спостереження біля житла Шеремета.

Про це написав у фейсбуці Леонід Маслов - юрист, залучений адвокатами Антоненка як фахівець, інформує Цензор.НЕТ.

"Міф 3. Про причетність до вибухів, принт і квартиру. Павло Шеремет загинув від вибуху автомобіля 20.07.2016. 12.12.2019 Міністр внутрішніх справ разом з Генпрокурором і Президентом України оголосили справу успішно розкритою. Станом на день випуску цього відео підозрювані Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко перебувають під вартою, Яна Дугарь - під нічним домашнім арештом.Слідство не надає їм жодної можливості захищатися від необґрунтованої підозри, адже не розкриває матеріали, розголошені публічно. Наявні докази непричетності приховуються від суддів під час обрання запобіжних заходів. Справу до суду не передають. Ми розповідаємо про доведені і перевірені факти, щоб спростувати хибне уявлення громадськості про цю справу, продемонструвати нечесність і брехливість обвинувачення. Невинуватість підозрюваних ми будемо доводити в суді. Тут ми доводимо брехливість державних посадовців-"розслідувачів"", - заявив Маслов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Шеремета: У Кузьменко та її близьких проводять масові обшуки

"Антоненко не має жодного стосунку до підриву електроопор на Херсонщині. Це на 100% вигадка слідства. Він там взагалі ніколи не був", - йдеться у відео.

Також у відео йдеться про те, що принти на одязі знятих на камерах спостереження осіб біля будинку Павла Шеремета і принти на наявному в Антоненка одязі різні. Крім того, у відео йдеться, що Антоненко виріс у районі, де жив Шеремет, але не має там квартири і за даними його телефона на ранок вбивства перебував у своїй оселі на вул. Старовокзальній.

Антоненко не має жодного стосунку до підриву електроопор на Херсонщині: захист спростовує заяви слідства у справі Шеремета 01
Антоненко не має жодного стосунку до підриву електроопор на Херсонщині: захист спростовує заяви слідства у справі Шеремета 02
Антоненко не має жодного стосунку до підриву електроопор на Херсонщині: захист спростовує заяви слідства у справі Шеремета 03
Антоненко не має жодного стосунку до підриву електроопор на Херсонщині: захист спростовує заяви слідства у справі Шеремета 04
Антоненко не має жодного стосунку до підриву електроопор на Херсонщині: захист спростовує заяви слідства у справі Шеремета 05

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року унаслідок вибуху машини.

Автор: 

Маслов Леонід (56) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+19
Получается, подрыв опор -- уже преступление... Надо было поставлять электроэнергию в Крым агрессору и танцующим ублюдкам...
Скоро всех,кто попал на камеры на Майдане судить примутся... доголосовались, Зелесуки!
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23.04.2020 16:51 Відповісти
+14
Вот - давай-ка "ближе к сути дела" - каким боком взрывы электроопор к убийству Шеремета ?
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23.04.2020 16:52 Відповісти
+11
Очевидно, что Шеремета опорой придавило, по новой версии следствия...
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23.04.2020 17:00 Відповісти
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Зеленский уже расследовал все дела майдана? Нечем заняться?
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23.04.2020 16:48 Відповісти
А еще Антоненко не убивал Кеннеди. Давайте ближе к сути дела - насколько сильно Антоненко похож на подрывателя Шеремета и почему он как огня боится проходить следственный эксперимент.
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23.04.2020 16:48 Відповісти
Вот - давай-ка "ближе к сути дела" - каким боком взрывы электроопор к убийству Шеремета ?
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23.04.2020 16:52 Відповісти
Взрывы электроопор не лежат в основе подозрения и не являются доказательствами по делу. Брифинг МВД или слова кого-либо на пресс-конференциях от следователя до президента имеют нулевую юридическую ценность в деле.
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23.04.2020 16:59 Відповісти
Так нет доказательств. У нас такая страна, что можно месяцами держать невиновных людей в СИЗО.
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23.04.2020 17:32 Відповісти
Очевидно, что Шеремета опорой придавило, по новой версии следствия...
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23.04.2020 17:00 Відповісти
!!
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23.04.2020 17:07 Відповісти
Я бы хотела, чтоб нашли реальных убийц Павла, но это выходит за грани разума. Даже мать Павла как-то поостереглась поверить в эту версию.
Кому была выгодна эта версия?
Зеля, Рябошапка и Аваков громогласно заявляют, что "усе решено!"
- Рябошабка вдруг выпадает из этого треугольника, а задержанным так и не предъявлено обвинение.
- Остаются двое заинтересованных в этом деле и одного из них, кто больше всего, все знают
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23.04.2020 18:42 Відповісти
Так насколько похож?
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23.04.2020 17:32 Відповісти
Ну так борода ж. Хоч і три роки пройшло, але факт є факт - борода.
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23.04.2020 17:39 Відповісти
Схожий, як свиня на коня. "Какая разніца".
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23.04.2020 18:26 Відповісти
Я догадуюсь, чому він боїться експерименту... Дивіться, було проведено три експертизи росту - дві незалежні і одна ментовська. Обидві незалежні зробили висновок, що ріст у Антоненка і чувака на відео різний і лише ментовська експертиза відмовилась визнати очевидний факт і у них в висновку написано, що неможливо встановити ріст чувака на відео. Так якщо неможливо встановити ріст, то чого поліція стверджує, що це Шеремет??? От і бояться, що слідчий експеримент десь таким же способом зроблять...
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23.04.2020 18:53 Відповісти
Получается, подрыв опор -- уже преступление... Надо было поставлять электроэнергию в Крым агрессору и танцующим ублюдкам...
Скоро всех,кто попал на камеры на Майдане судить примутся... доголосовались, Зелесуки!
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23.04.2020 16:51 Відповісти
так электрика и поставлялась все пять лет. это было мыролюбство.
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23.04.2020 17:26 Відповісти
Так реально там совсем другой человек в толстовке. Полное видео давно уже по сети гуляет где хорошо видно его лицо.
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23.04.2020 17:02 Відповісти
А після колективного зашквару у Шустера назад дороги нема.
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23.04.2020 17:06 Відповісти
Лупайте цю скалу..Нехай ні жар, ні холод ..Не спинить вас!
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23.04.2020 17:09 Відповісти
Пуйло замовив Антоненка. А Кузьменко вже прицепом пішла, бо треба була якась жінка-спільниця. Дуже вже пісні Антоненка надихали українських вояків.
Зєля для пуйла станцює не тільки пальцем по роялю, а і будь який інший пасадобль, вибачте за мій французький.
Зєлю геть. Дострокові.
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23.04.2020 17:34 Відповісти
Херней не страдайте. Пуйло и знать не знало про ваших Кузьменко и Антоненко с Дугарь - это местная мразь постаралась
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23.04.2020 18:45 Відповісти
***** зеленое сказал что виновен-значит виновен
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23.04.2020 17:52 Відповісти
Да не, не мог, семь отсидок у человека, он святой, он не мог.
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23.04.2020 18:50 Відповісти
У Антоненко? Ты дурак?
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23.04.2020 18:58 Відповісти
С киллером Грищенко спутал
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23.04.2020 19:00 Відповісти
Грищенко виновен в смерти Павла? Даже если йух сколько отсидок
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23.04.2020 19:54 Відповісти
Дело развалилось ещё в прошлом году из-за чего на срочной прессухе собаков с зэбуином пытались «спасти ситуации и торгануть лицом». Как видим - не помогло. Сейчас тупо тянут время и сроки досудебного расследования каждый раз продлеваясь на 2 месяца. По действующему упк крайний срок продления до 1,5 лет...
Если бы хоть что-то было- дело давно бы уже направили в суд...
Нет тупо ничего...
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23.04.2020 19:38 Відповісти
ЗАЧЕМ это нужно было? ПОЧЕМУ их прослушивали и записывали? ДумайТЕ
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23.04.2020 19:58 Відповісти
Прослушивали в 2019, кстати (хуже ж не будет!). Подозреваю потому и прослушка типа Трубы и вылезла
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23.04.2020 20:00 Відповісти
 
 