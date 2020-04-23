"Антоненко не має жодного стосунку до підриву електроопор на Херсонщині": захист спростовує заяви слідства у справі Шеремета. ВIДЕО

Захист підозрюваного в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка спростовує твердження слідства про нібито причетність Антоненка до підриву електроопор на Херсонщині, про наявність у нього квартири в районі проживання Шеремета та одягу з принтом, як у осіб, знятих камерою спостереження біля житла Шеремета.

Про це написав у фейсбуці Леонід Маслов - юрист, залучений адвокатами Антоненка як фахівець, інформує Цензор.НЕТ.

"Міф 3. Про причетність до вибухів, принт і квартиру. Павло Шеремет загинув від вибуху автомобіля 20.07.2016. 12.12.2019 Міністр внутрішніх справ разом з Генпрокурором і Президентом України оголосили справу успішно розкритою. Станом на день випуску цього відео підозрювані Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко перебувають під вартою, Яна Дугарь - під нічним домашнім арештом.Слідство не надає їм жодної можливості захищатися від необґрунтованої підозри, адже не розкриває матеріали, розголошені публічно. Наявні докази непричетності приховуються від суддів під час обрання запобіжних заходів. Справу до суду не передають. Ми розповідаємо про доведені і перевірені факти, щоб спростувати хибне уявлення громадськості про цю справу, продемонструвати нечесність і брехливість обвинувачення. Невинуватість підозрюваних ми будемо доводити в суді. Тут ми доводимо брехливість державних посадовців-"розслідувачів"", - заявив Маслов.

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"Антоненко не має жодного стосунку до підриву електроопор на Херсонщині. Це на 100% вигадка слідства. Він там взагалі ніколи не був", - йдеться у відео.

Також у відео йдеться про те, що принти на одязі знятих на камерах спостереження осіб біля будинку Павла Шеремета і принти на наявному в Антоненка одязі різні. Крім того, у відео йдеться, що Антоненко виріс у районі, де жив Шеремет, але не має там квартири і за даними його телефона на ранок вбивства перебував у своїй оселі на вул. Старовокзальній.











Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року унаслідок вибуху машини.