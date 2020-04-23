Чоловік Венедіктової Колесник пішов на підвищення в Нацполіції, щойно вона потрапила в політику, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Денис Колесник, чоловік Ірини Венедіктової, в листопаді минулого року пішов на підвищення й отримав звання полковника. А її брат раніше був юристом у фірмі нинішнього глави МВС Арсена Авакова.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

До того, як потрапити в політику, ставши депутатом СН, Ірина Венедіктова завідувала кафедрою цивільно-правових відносин на юридичному факультеті Харківського національного університету ім. Казаріна.

Її чоловік, Денис Колесник, обіймав посаду начальника відділу протидії кіберзлочинності в Харківській області. У листопаді 2019 року він стрімко пішов на підвищення, ставши заступником начальника департаменту кіберполіції всієї України. У цьому ж місяці він отримав звання полковника.

Ірина Венедіктова в цей час вже очолювала парламентський комітет із питань правоохоронної діяльності.

Журналісти також з'ясували, що рідний брат генпрокурора, Сергій Венедіктов, тривалий час був юристом у комерційних структурах нинішнього глави МВС Арсена Авакова.

Починаючи з 2008 року Сергій Венедиктов працював у ТОВ "Газоконденсатне родовище "Денісовське" і ТОВ "Сахалінське", пізніше - в ТОВ "Мар'їнське" і ТОВ "Гравель-21". Всі ці фірми належать до так званої групи "Інвестор" сім'ї Арсена Авакова і його соратника Ігоря Котвицького.

"Інвестор" - харківська компанія, біля витоків якої Ігор Котвицький стояв разом з Арсеном Аваковим. Частка у фірмі раніше була записана на дружину Авакова Інну, а станом на кінець 2019 року кінцевим бенефіціарним власником майже 44% акцій ПАТ "Інвестор" значиться син міністра Олександр.

У департаменті комунікацій МВС журналістам "Схем" відповіли, що Арсен Аваков не знайомий із Сергієм Венедіктовим. Сам брат генпрокурора не став спілкуватися з журналістами.

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"Схеми" також зазначають, що в деклараціях Ірини Венедіктової і її чоловіка Дениса Колесника як і раніше зазначено, що вони проживають у Харкові. Насправді ж родина генпрокурора живе на вул.Круглоуніверситетська на київських Липках. Квартира, в якій вони живуть, оформлена на інших людей, непублічних. Що примітно, теж вихідців із Харкова.

Журналісти запитали Венедіктову про те, чому в її декларації не вказана нерухомість, якою вона користується в Києві.

"Дивіться, я юрист за фахом. Більш того, зі мною зараз працюють юристи-адвокати на постійній основі. Все, що відбувається в моєму, знову ж кажу, приватно-публічному житті - все відображено так, як треба, повірте мені. Я можу забезпечити собі професійний юридичний супровід", - відповіла Венедіктова.