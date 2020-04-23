УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9566 відвідувачів онлайн
Новини Відео
23 380 74

Чоловік Венедіктової Колесник пішов на підвищення в Нацполіції, щойно вона потрапила в політику, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Денис Колесник, чоловік Ірини Венедіктової, в листопаді минулого року пішов на підвищення й отримав звання полковника. А її брат раніше був юристом у фірмі нинішнього глави МВС Арсена Авакова.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

До того, як потрапити в політику, ставши депутатом СН, Ірина Венедіктова завідувала кафедрою цивільно-правових відносин на юридичному факультеті Харківського національного університету ім. Казаріна.

Її чоловік, Денис Колесник, обіймав посаду начальника відділу протидії кіберзлочинності в Харківській області. У листопаді 2019 року він стрімко пішов на підвищення, ставши заступником начальника департаменту кіберполіції всієї України. У цьому ж місяці він отримав звання полковника.

Чоловік Венедіктової Колесник пішов на підвищення в Нацполіції, щойно вона потрапила в політику, - ЗМІ 01Чоловік Венедіктової Колесник пішов на підвищення в Нацполіції, щойно вона потрапила в політику, - ЗМІ 02

Ірина Венедіктова в цей час вже очолювала парламентський комітет із питань правоохоронної діяльності.

Журналісти також з'ясували, що рідний брат генпрокурора, Сергій Венедіктов, тривалий час був юристом у комерційних структурах нинішнього глави МВС Арсена Авакова.

Починаючи з 2008 року Сергій Венедиктов працював у ТОВ "Газоконденсатне родовище "Денісовське" і ТОВ "Сахалінське", пізніше - в ТОВ "Мар'їнське" і ТОВ "Гравель-21". Всі ці фірми належать до так званої групи "Інвестор" сім'ї Арсена Авакова і його соратника Ігоря Котвицького.

Чоловік Венедіктової Колесник пішов на підвищення в Нацполіції, щойно вона потрапила в політику, - ЗМІ 03

"Інвестор" - харківська компанія, біля витоків якої Ігор Котвицький стояв разом з Арсеном Аваковим. Частка у фірмі раніше була записана на дружину Авакова Інну, а станом на кінець 2019 року кінцевим бенефіціарним власником майже 44% акцій ПАТ "Інвестор" значиться син міністра Олександр.

Чоловік Венедіктової Колесник пішов на підвищення в Нацполіції, щойно вона потрапила в політику, - ЗМІ 04

У департаменті комунікацій МВС журналістам "Схем" відповіли, що Арсен Аваков не знайомий із Сергієм Венедіктовим. Сам брат генпрокурора не став спілкуватися з журналістами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Венедіктова не покаже результат, то буде третій генпрокурор, - Зеленський

"Схеми" також зазначають, що в деклараціях Ірини Венедіктової і її чоловіка Дениса Колесника як і раніше зазначено, що вони проживають у Харкові. Насправді ж родина генпрокурора живе на вул.Круглоуніверситетська на київських Липках. Квартира, в якій вони живуть, оформлена на інших людей, непублічних. Що примітно, теж вихідців із Харкова.

Чоловік Венедіктової Колесник пішов на підвищення в Нацполіції, щойно вона потрапила в політику, - ЗМІ 05Чоловік Венедіктової Колесник пішов на підвищення в Нацполіції, щойно вона потрапила в політику, - ЗМІ 06

Журналісти запитали Венедіктову про те, чому в її декларації не вказана нерухомість, якою вона користується в Києві.

"Дивіться, я юрист за фахом. Більш того, зі мною зараз працюють юристи-адвокати на постійній основі. Все, що відбувається в моєму, знову ж кажу, приватно-публічному житті - все відображено так, як треба, повірте мені. Я можу забезпечити собі професійний юридичний супровід", - відповіла Венедіктова.

Чоловік Венедіктової Колесник пішов на підвищення в Нацполіції, щойно вона потрапила в політику, - ЗМІ 07

Автор: 

Аваков Арсен (2191) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3278)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+46
Авгиевы конюшни ,видимо придётся чистить людям без эмоций ,очень жёстким людям а они обязательно придут учитывая тенденции .
показати весь коментар
23.04.2020 22:24 Відповісти
+35
Коррупцию победили сразу после этого досадного инцидента?
Или это не тянет на коррупцию, тк коррупция, это когда в больнице полтинник медсестре дают, или в школе учительнице коробку конфет?
показати весь коментар
23.04.2020 22:23 Відповісти
+35
Зеленое чмо развело такое кумовство, какое Украина еще не видела.
показати весь коментар
23.04.2020 22:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коррупцию победили сразу после этого досадного инцидента?
Или это не тянет на коррупцию, тк коррупция, это когда в больнице полтинник медсестре дают, или в школе учительнице коробку конфет?
показати весь коментар
23.04.2020 22:23 Відповісти
Чоловік Венедіктової Колесник пішов на підвищення в Нацполіції, щойно вона потрапила в політику, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2678
показати весь коментар
23.04.2020 23:36 Відповісти
Авгиевы конюшни ,видимо придётся чистить людям без эмоций ,очень жёстким людям а они обязательно придут учитывая тенденции .
показати весь коментар
23.04.2020 22:24 Відповісти
ці авгієві конюшні птрібно чистити з допомого АКМ та М-16. Не інакше!
показати весь коментар
23.04.2020 22:38 Відповісти
залишилось знайти тих, кому це потрібно.

ти ?
показати весь коментар
23.04.2020 23:34 Відповісти
какая связь между моим комментом и тем, шо ты мне написал ?
показати весь коментар
24.04.2020 11:50 Відповісти
Неужели вы Ласло и Серый Волк,в такую чистку еще верите?Вспомните,после Майдана,когда еще не высохла кровь героев Небесной Сотни,эти конюшни попали в руки "Свободы".И там было все и АКМ и М16,а самое главное,самые "патриотичные" украинцы.Как стояли конюшни,так и стоят,да и стоять будут.
показати весь коментар
24.04.2020 12:32 Відповісти
1- які "тенденції"
2 - коли....
показати весь коментар
23.04.2020 22:39 Відповісти
Ти, кацапська гидота, не доживеш, тварина комуняцька.
показати весь коментар
24.04.2020 01:48 Відповісти
Муж Венедиктовой Колесник пошел на повышение в Нацполиции, как только она попала в политику, - СМИ - Цензор.НЕТ 239
показати весь коментар
23.04.2020 22:24 Відповісти
Не смійся! Його підвищили за надзвичайну майстерність.
показати весь коментар
23.04.2020 22:26 Відповісти
І це ні разу не корупція.
показати весь коментар
23.04.2020 22:33 Відповісти
Зеленое чмо развело такое кумовство, какое Украина еще не видела.
показати весь коментар
23.04.2020 22:25 Відповісти
У мене кумовства не буде.
Муж Венедиктовой Колесник пошел на повышение в Нацполиции, как только она попала в политику, - СМИ - Цензор.НЕТ 3390
показати весь коментар
23.04.2020 22:35 Відповісти
так не кумовья же
показати весь коментар
24.04.2020 00:00 Відповісти
Так і не зуба ж останного дав, дебіл зєльоний!
показати весь коментар
24.04.2020 00:31 Відповісти
Пруф предоставьте, а иначе вы балабол.
показати весь коментар
23.04.2020 23:11 Відповісти
Не он. Прикинь? Аваков вообще от другой фракции был выдвинут. Монобольшинство у зеленого идиота благодаря 73 процентам ослов появилось только после этих выборов. Раньше приходилось договариваться со всеми.
показати весь коментар
23.04.2020 23:24 Відповісти
откуда у иудея кумовья ?

продюссеры разве шо
показати весь коментар
24.04.2020 00:02 Відповісти
Кумівство в менталітеті. І не в Зеленському справа. Якраз такі шанувальники "традицій" як Порошенко і Ющенко більше інших модними кумами обкладені.
Зеленський працював без цього архаїзму, оскільки не працював на державних посадах.
В Грузії було ще важче з цим. Сподіваюсь Сааакашвілі почне чавити "кумівські" компанії.
показати весь коментар
24.04.2020 06:35 Відповісти
його беруть не для цього.
показати весь коментар
24.04.2020 07:19 Відповісти
а может совпадение, не думали?, просто талантливый, опытный человек, подымается по карьерной лестнице, благодаря своим заслугам?
показати весь коментар
23.04.2020 22:28 Відповісти
Умеешь ты пошутить!
показати весь коментар
23.04.2020 22:34 Відповісти
це так працюють іменовані соціальні "ліфти"...
показати весь коментар
23.04.2020 22:37 Відповісти
Дык, точно, - совпадение?! Не думаю!) Папка- мусор-генерал из бандуркиной бурсы!). Лавэ хватило на еще одного мусора, женить на неудавшемся сыне бэнедиктовой.) Харьковские сваты, кароче).
показати весь коментар
23.04.2020 22:46 Відповісти
Отработала, значит.
показати весь коментар
23.04.2020 22:29 Відповісти
Это тижолое наследие клятого Порошенки.
показати весь коментар
23.04.2020 22:32 Відповісти
ОЗУ у вигляді поліції..керівник Аваков, підлеглий Зеленський...банда.
показати весь коментар
23.04.2020 22:34 Відповісти
Як "неочікувано". "МАлАдая *******". "Новиє, НЕ запятнаниє корупцієй баригі"
показати весь коментар
23.04.2020 22:35 Відповісти
люди не мають совісті.... - це все кристально - моральні особи , які денно та нощно , в турборежимі, працюють на Державу....
показати весь коментар
23.04.2020 22:35 Відповісти
Ця держава, на яку вони працюють, хоч на планеті Земля розташована?
показати весь коментар
23.04.2020 22:38 Відповісти
вони напевне більше знають - у них своя "планета"
показати весь коментар
24.04.2020 14:36 Відповісти
То є випадкове співподіння.
показати весь коментар
23.04.2020 22:35 Відповісти
А я вважаю, що це співпадання і не більше
показати весь коментар
23.04.2020 22:36 Відповісти
нікакого кумовства сцикун нє допустіт.
показати весь коментар
23.04.2020 22:36 Відповісти
Я что-то пропустил? Когда это успели переименовать Харьковский университет в какого-то Казарина? ))
показати весь коментар
23.04.2020 22:37 Відповісти
😀😤😠Це пі...ц.Для кого це?Вова ти даун?Піз...ве чмо.
" Президент запевнив, що нікого не пристроює по знайомству"

Президент України Володимир Зеленський розповів, що до його батьків за допомогою звертаються тисячі людей, які просять про працевлаштування, але вони нікого не пристроюють. Про це він сказав у фільмі "Рік Президента Зеленського", передає УНН.

"Батькам дуже складно. Всі щось дзвонять. Ніхто не розумів, що у нас є стільки друзів, скільки близьких знайомих. Їх тисячі. Вони всі дзвонять, щось просять - подивіться туди, подивіться туди. А ось у нас є дуже талановита людина. Мій батько відмовляє всім. Ну, як в житті - люди щось просять в тебе, чекають, що ти ж батько президента, зараз він допоможе, зараз він кулаком стукне і цю людину візьмуть на роботу. Але ми нікого не пристроюємо", - зазначив Володимир Зеленський.
показати весь коментар
23.04.2020 22:42 Відповісти
Сталину его мать , во время визита в Мацкву привезла из Грузии целый мешок писем С просьбами от людей, когда то знавших Сталина-Джугашвили. Сралин сжег все эти письма в печке, не читая. Батько клоуна менее сентиментальный , чем мать диктатора-палача.
показати весь коментар
23.04.2020 22:52 Відповісти
Ну, не обязательно знать всему миру где живет генпрокурор! А мы , простые работяги, смерды, даже не понимаем как происходит рост карьерный...Вспомните пленки Ермака! Надо вносить какие то взносы чтобы получить должность, чтобы баллотироваться на мэров и т.д.И это законы такие....Про кандидатов на депутата , президента вааще молчу... Может простой инженер-учитель-врач претендовать на что то?
показати весь коментар
23.04.2020 22:43 Відповісти
Гидкі зрадоботи! На фото - не чоловік Венідіктової, а переодітий Порошенко!

Це він розвів кумівство і корупцію! А зараз він спить з Венідіктовою і просувається по службі, щоб дискредитувати Венідіктову і Володимира Олександровича!

Тож зрадоботи ваша карта бита!
показати весь коментар
23.04.2020 22:43 Відповісти
А і я про що. Таке соціальне зло як кумівство в Україні давно переможено! Адже завдяки Зеленському і Венідіктовій та Єрмаку ми передова країна світу а не якесь там Сомалі!
показати весь коментар
23.04.2020 22:51 Відповісти
ЗЕмбабве.
показати весь коментар
23.04.2020 23:38 Відповісти
А в маске Венедиктова красивее , чем без нее .
показати весь коментар
23.04.2020 22:45 Відповісти
Прочиталось... А ее брат раньше был юмористом в фирме нынешнего главы МВД Арсена Авакова Источник: https://censor.net/v3191170
показати весь коментар
23.04.2020 22:45 Відповісти
А кого это удивляет, это же святое, прежде всего своих устроить, венедиктова такой же дремучий совок как и ее хозяин блазень, чем она хуже, блазень не способен переделать себя.
показати весь коментар
23.04.2020 22:46 Відповісти
чего вы прицепились к человеку, он просто талант
показати весь коментар
23.04.2020 22:49 Відповісти
У Коломойского свой президент, у Ахметова свой премьер-министр. При ЗЕ олигархов так прижали, что пикнуть боятся! А тут какая-то Венедиктова с мужем...
показати весь коментар
23.04.2020 22:50 Відповісти
Підкажіть хто-небудь, бо я щось ані хмуйочка не второпаю...
Це тягне на кумівство чи ніт?
показати весь коментар
23.04.2020 23:00 Відповісти
Просто семейные отношения: муж помыл посуду и получил в подарок секс и повышение по должности...
показати весь коментар
23.04.2020 23:03 Відповісти
Сейчас зебилы тебе все подскажут.
показати весь коментар
23.04.2020 23:15 Відповісти
Досить чухати мови об чесних людей! Жодного кумівства та корупції! Підлога країни знає, що ці борошна народу закінчилися, свавілля сміття та суден в Україні вже ні, а корупціонери сидять у тюремному висновку, грають в мапи і дякують частку, що їм не відрубали пензлі рук!
показати весь коментар
23.04.2020 23:10 Відповісти
Чоловік Венедіктової Колесник пішов на підвищення в Нацполіції, щойно вона потрапила в політику, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4106

так и веет интеллектом и проницательностью, гений проводного сыска!!
показати весь коментар
23.04.2020 23:11 Відповісти
Мда, типичный интеллектуал. Наверняка пишет коды в нескольких языках программирования. Но в милиции, пардон полиции, других и не держат.

Бугагагагагага.
показати весь коментар
23.04.2020 23:23 Відповісти
Беріть вище! Велетенський вум! Я ризикну припустити, що він квантовий механізатор! 100% розкриває будь-який злочин, використовуючи суперпозицію!
"Любой преступник от одного его имени сидел ни жив ни мертв" (с) Ервін Шредінгер
показати весь коментар
23.04.2020 23:33 Відповісти
На Залдостанова или Сласдозадова похож.
показати весь коментар
24.04.2020 07:55 Відповісти
к концу срока Зе получим "нового" генерала...
показати весь коментар
23.04.2020 23:11 Відповісти
пана Шарія вже зняли з розшуку...?! чи не з цим повязано...?
показати весь коментар
23.04.2020 23:12 Відповісти
Киберполиция Украины? Нет, не слышал...
показати весь коментар
23.04.2020 23:13 Відповісти
Кива вообще в полиции ни дня не служил, на него уголовное дело было заведено... И ни чего, майора дали, и три пистолета наградных.
показати весь коментар
23.04.2020 23:17 Відповісти
Але дрочити він так і не кинув...
показати весь коментар
23.04.2020 23:34 Відповісти
Неприятная личность, если можно назвать личностью. Ее издевки в интервью и публичных выступлениях отвратительны. Харьков есть Харьков, в прочем как и Донецк, и весь восток.
показати весь коментар
23.04.2020 23:56 Відповісти
Чоловік Венедіктової Колесник пішов на підвищення в Нацполіції, щойно вона потрапила в політику, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6250
показати весь коментар
24.04.2020 00:40 Відповісти
Московит ЧЕТ ты так палишься!
показати весь коментар
24.04.2020 01:05 Відповісти
Эсэсэсэр
показати весь коментар
24.04.2020 01:03 Відповісти
ТАК И ФАМИЛИЯ КРУГОВАЯ !)
показати весь коментар
24.04.2020 01:06 Відповісти
вони скрізь як воші
показати весь коментар
24.04.2020 05:52 Відповісти
"...как надо, поверьте мне."
юридически это наезд.,)))
нормальная пресса ее бы УЖЕ уничтожила, а зеленкина только подмахивает )))
показати весь коментар
24.04.2020 08:23 Відповісти
 
 