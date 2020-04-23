Чоловік Венедіктової Колесник пішов на підвищення в Нацполіції, щойно вона потрапила в політику, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Денис Колесник, чоловік Ірини Венедіктової, в листопаді минулого року пішов на підвищення й отримав звання полковника. А її брат раніше був юристом у фірмі нинішнього глави МВС Арсена Авакова.
Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.
До того, як потрапити в політику, ставши депутатом СН, Ірина Венедіктова завідувала кафедрою цивільно-правових відносин на юридичному факультеті Харківського національного університету ім. Казаріна.
Її чоловік, Денис Колесник, обіймав посаду начальника відділу протидії кіберзлочинності в Харківській області. У листопаді 2019 року він стрімко пішов на підвищення, ставши заступником начальника департаменту кіберполіції всієї України. У цьому ж місяці він отримав звання полковника.
Ірина Венедіктова в цей час вже очолювала парламентський комітет із питань правоохоронної діяльності.
Журналісти також з'ясували, що рідний брат генпрокурора, Сергій Венедіктов, тривалий час був юристом у комерційних структурах нинішнього глави МВС Арсена Авакова.
Починаючи з 2008 року Сергій Венедиктов працював у ТОВ "Газоконденсатне родовище "Денісовське" і ТОВ "Сахалінське", пізніше - в ТОВ "Мар'їнське" і ТОВ "Гравель-21". Всі ці фірми належать до так званої групи "Інвестор" сім'ї Арсена Авакова і його соратника Ігоря Котвицького.
"Інвестор" - харківська компанія, біля витоків якої Ігор Котвицький стояв разом з Арсеном Аваковим. Частка у фірмі раніше була записана на дружину Авакова Інну, а станом на кінець 2019 року кінцевим бенефіціарним власником майже 44% акцій ПАТ "Інвестор" значиться син міністра Олександр.
У департаменті комунікацій МВС журналістам "Схем" відповіли, що Арсен Аваков не знайомий із Сергієм Венедіктовим. Сам брат генпрокурора не став спілкуватися з журналістами.
"Схеми" також зазначають, що в деклараціях Ірини Венедіктової і її чоловіка Дениса Колесника як і раніше зазначено, що вони проживають у Харкові. Насправді ж родина генпрокурора живе на вул.Круглоуніверситетська на київських Липках. Квартира, в якій вони живуть, оформлена на інших людей, непублічних. Що примітно, теж вихідців із Харкова.
Журналісти запитали Венедіктову про те, чому в її декларації не вказана нерухомість, якою вона користується в Києві.
"Дивіться, я юрист за фахом. Більш того, зі мною зараз працюють юристи-адвокати на постійній основі. Все, що відбувається в моєму, знову ж кажу, приватно-публічному житті - все відображено так, як треба, повірте мені. Я можу забезпечити собі професійний юридичний супровід", - відповіла Венедіктова.
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Или это не тянет на коррупцию, тк коррупция, это когда в больнице полтинник медсестре дают, или в школе учительнице коробку конфет?
ти ?
2 - коли....
продюссеры разве шо
Зеленський працював без цього архаїзму, оскільки не працював на державних посадах.
В Грузії було ще важче з цим. Сподіваюсь Сааакашвілі почне чавити "кумівські" компанії.
" Президент запевнив, що нікого не пристроює по знайомству"
Президент України Володимир Зеленський розповів, що до його батьків за допомогою звертаються тисячі людей, які просять про працевлаштування, але вони нікого не пристроюють. Про це він сказав у фільмі "Рік Президента Зеленського", передає УНН.
"Батькам дуже складно. Всі щось дзвонять. Ніхто не розумів, що у нас є стільки друзів, скільки близьких знайомих. Їх тисячі. Вони всі дзвонять, щось просять - подивіться туди, подивіться туди. А ось у нас є дуже талановита людина. Мій батько відмовляє всім. Ну, як в житті - люди щось просять в тебе, чекають, що ти ж батько президента, зараз він допоможе, зараз він кулаком стукне і цю людину візьмуть на роботу. Але ми нікого не пристроюємо", - зазначив Володимир Зеленський.
Це він розвів кумівство і корупцію! А зараз він спить з Венідіктовою і просувається по службі, щоб дискредитувати Венідіктову і Володимира Олександровича!
Тож зрадоботи ваша карта бита!
Це тягне на кумівство чи ніт?
так и веет интеллектом и проницательностью, гений проводного сыска!!
Бугагагагагага.
"Любой преступник от одного его имени сидел ни жив ни мертв" (с) Ервін Шредінгер
юридически это наезд.,)))
нормальная пресса ее бы УЖЕ уничтожила, а зеленкина только подмахивает )))