Завдяки карантину система охорони здоров'я України справляється з усіма випадками COVID-19, - Ляшко. ВIДЕО
Завдяки карантину система охорони здоров'я може впоратися зі зростанням захворюваності COVID-19, пікових навантажень немає.
Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Я задоволений тим, як працює карантин в Україні, ми сьогодні маємо таке зростання кількості випадків захворювання COVID-19, з яким справляється система охорони здоров'я", - сказав чиновник.
Ляшко зазначив, що фіксуються певні порушення карантинних заходів, "які дають сплески, але не пікові навантаження, що виходять за рамки допустимого темпу зростання", тому карантинні заходи було продовжено до 11 травня.
Він також повідомив, що нові спалахи, які фіксуються останнім часом, часто пов'язані з відвідуванням храмів.
"Ми це бачимо сьогодні в Чернівецькій області, де моє спілкування з епідеміологами підтвердило, що більшість нових випадків реєструється серед тих, хто на Вербну неділю відвідував храми і був у скупченні людей. Це призводить до того, що саме серед них і фіксуються нові випадки коронавірусної інфекції", - сказав він.
Разом із тим, Ляшко повідомив, що поки не має подібної інформації про зв'язок відвідування храмів на свята з інших регіонів, де в даний час проводяться епідемічні розслідування.
"Зразки надходять у лабораторії, лабораторії проводять дослідження, епідеміологи відпрацьовують кожен випадок. Як тільки ми відпрацюємо всі контакти, ми відслідкуємо де була першопричина і джерело інфекції", - сказав він.
При цьому Ляшко підкреслив, що "кожен конкретний випадок масового порушення карантину розглядається з прийняттям певних управлінських рішень".
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а возьми любую на переферии
а благодаря тупому сокрытию случаев создаёт приятную картинку.
А ещё благодаря отсутствию защитных костюмов заразила кучу медиков
Вот наконец появился в сети настоящий грамотный анализ, выполненный на самом высочайшем научном уровне, каким только может обладать научно-популярный материал, с миллионом поясняющий картинок и ссылок на источники: https://habr.com/ru/post/497956/ Первая же ссылка в нем, кстати, на меня - как самого яркого, видимо, представителя версии о рукотворности вируса. Поэтому вдвойне считаю своим долгом обратить ваше внимание на эту статью. Она на самом деле очень хороша, объёмна и настолько богата научным материалом, достойным научным лексиконом и убедительным ссылками на каждый чих, что уже даже неважно, кто этот Yuri Deigin - крупный академик из Лондонской вирусной лаборатории или скромный айтишник, обладающий великолепным аналитическим мозгом и работоспособностью.
Материал - сразу предупреждаю - сложный. Если вы привыкли смотреть на ютубе лекции, где очередной популяризатор науки, сидя в кресле и надувая бородатые щеки, делает магические пассы руками и читает вам вслух аудиокнигу, то скорее всего вам эта статья не будет понятна. Честно говоря, она вообще сугубо для специалистов - все эти фуриновые сайты и побитные сравнения белков невозможно понять без специального образования. Не понимаю этого и я, конечно. Но именно таким статьям больше всего и доверяю, чем когда со мной начинают сюсюкать как с ребенком и объяснять на примере куличиков и пирамидок. Однако даже тем, кто не понимает большинства тезисов, в этой статье нетрудно увидеть важные факты, подтвержденные ссылками на исследования. А именно:
1. Я почему-то наивно полагал, что эксперимент по искусственному созданию опасного для человека вируса в 2015 году был если не первым, то одним из немногих. Боже, как я ошибался. Оказывается, эксперименты по созданию новых болезнетворных вирусов ведутся во всем мире постоянно с 1999 года и даже раньше. Цели этих исследований самые разные. Например - смогли бы мы собрать вирус SARS самостоятельно, если бы его не было? Ура, у нас получилось его повторить! Или: вот у нас есть коронавирус для мышей, а сумеем ли мы его изменить так, чтобы он теперь убивал кур? Получилось! А что если мы добавим в код фуриновый элемент и получится расширить его опасность и на людей тоже? Вау, получилось, теперь и люди в опасности! И в таком духе. Это не одно исследование 2015 года, это целые гроздья исследований в самых разных лабораториях мира - США, Голландия, Китай, 1999, 2003, 2006, 2015, 2017, 2019 и еще десятки. Думаю,в статье приведены далеко не все ссылки на них. Проще говоря, модификация вирусов, чтобы они стали опасны для людей, во всем мире была поставлена на поток и не одно десятилетие была излюбленной игрой генетиков и поводом для многочисленных хвастливых статей.
2. Крайне неубедительно теперь стали выглядеть все «опровержения ученых», что нынешний коронавирус «точно не искусственный». Все их доказательства, что я читал до сих пор, аргументировались весьма сомнительными тезисами, которые я ниже обобщу:
а) Нынешний коронавирус не имеет следов искусственной вставки кода, а значит, он возник сам в природе.
Этот тезис был рассчитан на дилетантов, которые когда-то учили биологию по старым учебникам - то есть, на меня и на вас. И нам с вами теперь будет полезно узнать, что примерно с 1999 года существует технология «бесшовной» сборки вирусов. При которой в код не попадает никаких лишних конструкций. Более того - ученые иногда специально вынуждены добавлять в код свои маркеры, чтобы потом понять, чем именно болеет лабораторная мышь, природным штаммом или собранным искусственно. Поэтому отсутствие в коде «следов сборки» никак не может считаться доказательством «природного происхождения». И тот, кто важно надувает щеки и рассказывает об этом доказательстве в своих обращениях к непрофессионалам - тот либо старый дилетант, либо лжец.
б) Нынешний вирус отличается от того, что создан в 2015, мы сравнивали.
Да, отличается. Просто потому, что он не вирус 2015. При чтении статьи у вас закружится голова от многообразия упоминаний нескольких десятков этих Bat-SCoV, SARS-CoV, RsSHC014, а также их бессчетных кусков и кусочков, которые как доминошки постоянно переставлялись в экспериментах последние 20 лет. Звезда Уханьской лаборатории Ши Чжэнли в январе, уже после старта коронавируса, заявила, что он на 96.2% идентичен с «уже известным» вирусом RaTG13, образцы которого имеются у них в Уханьской лаборатории. Нюанс в том, что об этом загадочном RaTG13 мир тоже не слышал до января 2020 года. Он существует только в уханьской лаборатории, и никаких упоминаний, публикаций и обнародований лаборатория никогда прежде не делала. При этом сам вирус RaTG13 тоже оказался достаточно странным по своей генетической конструкции, и где он встречался в природе раньше, никто, кроме китайцев, не знает. Так что конечно нынешний CoV2 не копия американо-китайского вируса 2015 года. Он даже не вполне точная копия RaTG13 - экспоната всё той же Уханьской лаборатории.
в) Нынешний вирус сделан виртуозно, человек бы так не смог.
Практически каждый из опасных компонентов его кода ранее по отдельности изучался, описывался и успешно комбинировался в других описанных опытах по созданию новых вирусов. Фигли тут теперь невозможного?
г) Нынешний вирус сделан топорно, человек бы сделал лучше.
Если так рассуждать, у меня даже батарея на кухне имеет естественное природное происхождение.
д) Нет, нам точно кажется, что это не искусственный вирус.
Когда кажется, креститься надо.
е) Просто поверьте нам на слово, ведь мы профессионалы.
Хрен вам под панамку, профессионалы. Научитесь сперва подтверждать голые слова аргументами, а не греметь медальками как Брежнев на параде.
3) Из природных комплектующих вирус явно содержит коды вирусов летучей мыши и - отдельно - панголина. Не совсем понятно, где в природе они могли встретиться в декабре 2019. Учитывая, что именно эти летучие мыши живут за 1000 километров от Ухани и на уханьском рынке ими (возможно поэтому) никогда не торговали. Кроме того, зимой они вообще в спячке. А конкретно филиппинские панголины, у которых был недавно выделен этот вирус, вообще сами понимаете, где живут. Вирусология знает немало примеров, когда вирус, долго мучивший животных, мутировал и стал опасен для человека. Но когда вирус огородной бузины скрестился с вирусом киевского дядьки и сразу же - совершенно минуя распространение в живой природе среди дядек и бузины - появился именно у горожан Ухани... Это, наверно, первый случай.
4) Об утечках. В статье целая подборка фактов о самых известных утечках из вирусных лабораторий за последние два десятка лет. То есть, утечка вируса это не нонсенс, как мне почему-то раньше думалось, не одинокий Чернобыль, не случай с новосибирской язвой в далеком СССР, а фактически нормальная практика - каждые пару лет утечка опасных вирусов случается, просто столь глобальных последствий прежде не было.
Ну и, наконец, последнее. Статья особенно мила и мудра тем, что не бежит делать спекулятивные утверждения. Напротив, автор убедительно разъясняет, что на сегодняшний момент не существует фактов, которыми можно доказать, что вирус природный и мутировал сам, однако нельзя и доказать, что он был искусственно собран. И то и другое на данный момент одинаково недоказуемо. Мне кажется, это самый взвешенный тезис.
А вот всё, что у нас есть для предположений о его искусственной природе, - это сумма эпизодов, каждый из которых не может являться доказательством. И даже их подозрительная критическая масса доказательством быть не может:
- Да, странно, что вирус появился именно в Ухани, где работает лаборатория, которая долгие годы славилась искусственным созданием именно коронавирусов, а также проблемами с безопасностью. Но это вполне может быть случайным совпадением.
- Да, странно, что телеканал Fox News уверяет, что раскопал свидетельства, что первым пациентом был именно работник лаборатории. Но ведь они известная желтая пресса и подстилки Трампа, вполне могут врать, верно?
- Да, странно, что Китай устроил мировую тревогу и страшный карантин, увидев всего лишь 27 больных пневмонией на весь 12-миллионный город. Но может, у них просто такое чуткое здравоохранение? А может, так повезло, что к больным сразу привели госпожу Ли Чжэнли - знаменитого специалиста в деле создания опасных для человека коронавирусов из кусочков неопасных - и она вовремя увидела проблему и поставила диагноз?
- Да, удивительно, что Китай так долго врал, что вирус появился именно на рынке от летучих мышей, хотя мышей там никогда не продавалось, и это все знали, как потом выяснилось. Странно, что в Китае мгновенно исчезали те медики и журналисты, которые пытались раскопать что-то об эпидемии. Да, очень странно, что максимально сдержанный МИД Китая вдруг начал выступать с шокирующими заявлениями, будто вирус «подбросили американские солдаты». Но может, китайцы не пытались в панике замести следы, а просто сами не знали, что думать.
- Да, очень странно, что вирус собрал куски кода с разных концов глобуса от разных зверей и, решив не устраивать эпидемий среди этих зверей, сразу появился у городского человека. Но это тоже может быть совпадением. Кроме того, вирус мог возникнуть сам собой в природе, просто в той природе, которая присутствовала в лаборатории в виде экспонатов и животных. А потом как-нибудь на рыбный рынок.
- Да, странно, что вирус больше всего похож на другой вирус, который никто прежде не видел ни в природе, ни в лабораториях, кроме той же самой Уханьской лаборатории, как она и сообщила уже задним числом.
И так далее. Доказательств, как видите, нет, не будет и быть не может. А статью прочитайте. Это, на мой взгляд, самая разумная и ис
Нам сейчас неважно, искусственный вирус гуляет или природный. Но если он искусственный, я не завидую его создателям и тем ощущениям, которые они переживают сегодня. Сегодня, кстати, день рождения Гитлера - существа, из-за деятельности которого погибло в итоге 70 миллионов людей во всем мире. Примерно такое же количество жизней унесла эпидемия испанки в 1919.
Gorillaz - Clint Eastwood https://youtu.be/1V_xRb0x9aw
И Бубе, конечно!