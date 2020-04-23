Завдяки карантину система охорони здоров'я України справляється з усіма випадками COVID-19, - Ляшко. ВIДЕО

Завдяки карантину система охорони здоров'я може впоратися зі зростанням захворюваності COVID-19, пікових навантажень немає.

Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Я задоволений тим, як працює карантин в Україні, ми сьогодні маємо таке зростання кількості випадків захворювання COVID-19, з яким справляється система охорони здоров'я", - сказав чиновник.

Ляшко зазначив, що фіксуються певні порушення карантинних заходів, "які дають сплески, але не пікові навантаження, що виходять за рамки допустимого темпу зростання", тому карантинні заходи було продовжено до 11 травня.

Він також повідомив, що нові спалахи, які фіксуються останнім часом, часто пов'язані з відвідуванням храмів.

"Ми це бачимо сьогодні в Чернівецькій області, де моє спілкування з епідеміологами підтвердило, що більшість нових випадків реєструється серед тих, хто на Вербну неділю відвідував храми і був у скупченні людей. Це призводить до того, що саме серед них і фіксуються нові випадки коронавірусної інфекції", - сказав він.

Разом із тим, Ляшко повідомив, що поки не має подібної інформації про зв'язок відвідування храмів на свята з інших регіонів, де в даний час проводяться епідемічні розслідування.

"Зразки надходять у лабораторії, лабораторії проводять дослідження, епідеміологи відпрацьовують кожен випадок. Як тільки ми відпрацюємо всі контакти, ми відслідкуємо де була першопричина і джерело інфекції", - сказав він.

При цьому Ляшко підкреслив, що "кожен конкретний випадок масового порушення карантину розглядається з прийняттям певних управлінських рішень".