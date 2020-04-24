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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Медики отримають 300% доплати за роботу з пацієнтами з коронавірусом у зарплату за квітень, - Ляшко. ВIДЕО

Медики отримають доплати за роботу з пацієнтами з COVID-19 у розмірі 300% зарплати разом з нарахуванням зарплати за квітень.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Держава заплатить кожному лікарю, який працює з коронавірусною інфекцією, заплатить екстреній меддопомозі, заплатить тим, хто забирає зразки на дослідження. Якщо лікарня має контракт із Національною службою здоров'я України та надає медичну допомогу в боротьбі з коронавірусом, то за квітень вони отримають обіцяні 300% доплати кожному медпрацівникові", - сказав заступник міністра.

Він також зазначив, що такі доплати за березень отримали ті лікарні, де вже в березні були підтверджені випадки COVID-19.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Постанову про доплату лікарям за боротьбу з коронавірусом ухвалять 24 квітня, - Степанов. ВIДЕО

Ляшко наголосив, що МОЗ реагуватиме на всі випадки, де доплати не були виплачені. Зокрема, він обіцяв розібратися із ситуацією, яка склалася в Почаївській лікарні (Тернопільська область).

"Якщо в Почаївській лікарні в березні були випадки коронавірусу, але кошти не надійшли, то це випадок, за яким потрібно розбиратися. Цей випадок будемо завтра розбирати із самого ранку, телефонувати в ОДА, в ДОЗ. Кошти мали прийти з медсубвенцією в кожен департамент охорони здоров'я", - сказав він.

Також Ляшко зазначив, що "місцева влада може дофінансувати медиків, які працюють з коронавірусом".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столичні лікарі, які працюють із хворими на COVID-19 людьми, отримають за березень від 30 тис. до 50 тис. грн зарплати, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) лікарі (1290) Ляшко Віктор (1517) зарплата (2257) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Зелёная власть всё просрала, а платить будет народ.
300% врачам, маски с Китая, прогон самолётов, обвал экономики.
Всё за счёт бюджета, то есть за наши денежки.
Нет ума считай калека. Да 73%?
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24.04.2020 00:45 Відповісти
+10
https://www.facebook.com/v.gaydukevich?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARBrnq_zeQDkbBZ5WKX02rvlP4suam62UU1CA68Ne31Phrl_ntrWCkkQoO97N_Ht6ZZoJf6Rpz4WKZ74&hc_ref=ARRwbR8TgT8LgOmFZaDYb42zuJupTpEhnlnJgffLNFwhgBUW9uw66VW8UwqodYEwqLY&fref=nf Віталій Гайдукевич https://www.facebook.com/Thorn131313?comment_id=Y29tbWVudDozMDk4MjMwMjUwMjM5OTg1XzMwOTgyODY1NzAyMzQzNTM%3D# Follow

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2964340113625722&set=a.232043343522093&type=3 April 21 at 12:57 PM

Той день, коли…
Здавалось би, от так посадиш перед собою виборця Бубочки, подивишся на нього, помовчиш трохи (бо на роковини саме то - мовчки пом'янути) і скажеш:

- Ну, як там друже Вояче, рік минув, ти задоволений? В усіх в/ч реформа харчування? Нові гуртожитки побудовано? Полігони? Зарплата більше? Совкодрочерів менше в МО/ГШ? Ми наступаємо, звільняємо? Армія досі в пошані?
Ти ж за це голосував? Ти це отримав, правда?
- Ну як там, друже Вчителю? 4 тис. у.є. кожній педагогічній душі? Нова Школа? Українізація? Ти ж за це голосував?
- Ну як там, друже Лікарю? Супрун муляла? А тупий криворукий упирятник в МОЗі - краще, правда?
- Ну як там, друже Підприємцю? Ей… ? Ой, ти вже помер чи в тебе просто на лиці нема ентузіазму? Але ж ти за це голосував? Задоволений?
- Ну як там, друже Активіст? Ти ж так бив себе п'ятами в груди, ти був таким баригоборцем із кожної кавомолки - здобув? Шо там хвалені НАБ і САП? Шо там, дядя, антикорупційний суд? Усіх корупціонерів посадили?
- Ну як там, друже Народ? Ти щасливий? Кумівства же ж немає, просто дружбани Вовки скрізь, так? Олігархів перемогли - покарали до нестями - Бєню грішми закидали, Ахметова примусили виділити своїх менеджерів в уряд. Норм? Ти ж за це голосував?
- Ну як там, Білі Польта, Єврооптимісти, Технократи, Грантоспоживачі? Шо ви, хлопчики-дівчатка? А пам'ятаєте, колись ви були авторитетні і впливові, гризли владу на різних міжнародних майданчиках, атакували в ЗМІ, були такими крутими, шо куди там яйцям і горам? Нє? Не пам'ятаєте? А шо такоє? Тепер ви ніхто і звати вас ніяк? Ашотакоє? Здобули? Вам, котики, досі Порошенко не слава Богу? Бубочкі…
- Ну як там, Акули Пера, Мікрофона і Телекамери? Шо такі тихенькі? Мову відібрало? Де правдорубство і борзість, недорогенькі? Де індекси борщу чи істерики про помираючий ВПК? Епоха бідності завершилася, настала епоха виживання - ви зробили це разом. Задоволені?
От питаєш це лагідно посміхаючись, а у відповідь тобі Вояк, Вчитель, Медик, Підприємець, Активіст, Польта, Нарід, Медійник такий: «а шо я? шо я? я ж думав….»
Нє, людино, ти не думав\ла. Та й зараз теж не думаєш, бо замість «а шо я?» сказав би бодай «вибач». Але не кажеш. Тому і питання до тебе риторичні…
Не напружуйся. Не відповідай.
Я краще до адекватних пару слів…
- Спасибі, що витримали.
- Так, ви були праві, лишайтесь тверезими і далі.
- Так, все як колись - @бать, знову ми!
- Звісно, ми зможемо все виправити.
- Чому ми? Бо ми це вже робили і знаємо - як.
- Так, для цього треба повернутися.
- Так, повернутися буде складно.
- Звісно треба повертатися без помилок.
- Саме тому - без тебе, ніяк.
Тримаймо стрій. https://www.facebook.com/hashtag/res_publica?source=feed_text&epa=HASHTAG #Res_publica потребує відродження
P.S. ...а що, хіба борд, якого не обхейтив лише лінивий, не був правдою?
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24.04.2020 00:56 Відповісти
+9
дайТЕ угадаю ... 4тыс $
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24.04.2020 00:18 Відповісти
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дайТЕ угадаю ... 4тыс $
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24.04.2020 00:18 Відповісти
https://www.facebook.com/v.gaydukevich?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARBrnq_zeQDkbBZ5WKX02rvlP4suam62UU1CA68Ne31Phrl_ntrWCkkQoO97N_Ht6ZZoJf6Rpz4WKZ74&hc_ref=ARRwbR8TgT8LgOmFZaDYb42zuJupTpEhnlnJgffLNFwhgBUW9uw66VW8UwqodYEwqLY&fref=nf Віталій Гайдукевич https://www.facebook.com/Thorn131313?comment_id=Y29tbWVudDozMDk4MjMwMjUwMjM5OTg1XzMwOTgyODY1NzAyMzQzNTM%3D# Follow

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2964340113625722&set=a.232043343522093&type=3 April 21 at 12:57 PM

Той день, коли…
Здавалось би, от так посадиш перед собою виборця Бубочки, подивишся на нього, помовчиш трохи (бо на роковини саме то - мовчки пом'янути) і скажеш:

- Ну, як там друже Вояче, рік минув, ти задоволений? В усіх в/ч реформа харчування? Нові гуртожитки побудовано? Полігони? Зарплата більше? Совкодрочерів менше в МО/ГШ? Ми наступаємо, звільняємо? Армія досі в пошані?
Ти ж за це голосував? Ти це отримав, правда?
- Ну як там, друже Вчителю? 4 тис. у.є. кожній педагогічній душі? Нова Школа? Українізація? Ти ж за це голосував?
- Ну як там, друже Лікарю? Супрун муляла? А тупий криворукий упирятник в МОЗі - краще, правда?
- Ну як там, друже Підприємцю? Ей… ? Ой, ти вже помер чи в тебе просто на лиці нема ентузіазму? Але ж ти за це голосував? Задоволений?
- Ну як там, друже Активіст? Ти ж так бив себе п'ятами в груди, ти був таким баригоборцем із кожної кавомолки - здобув? Шо там хвалені НАБ і САП? Шо там, дядя, антикорупційний суд? Усіх корупціонерів посадили?
- Ну як там, друже Народ? Ти щасливий? Кумівства же ж немає, просто дружбани Вовки скрізь, так? Олігархів перемогли - покарали до нестями - Бєню грішми закидали, Ахметова примусили виділити своїх менеджерів в уряд. Норм? Ти ж за це голосував?
- Ну як там, Білі Польта, Єврооптимісти, Технократи, Грантоспоживачі? Шо ви, хлопчики-дівчатка? А пам'ятаєте, колись ви були авторитетні і впливові, гризли владу на різних міжнародних майданчиках, атакували в ЗМІ, були такими крутими, шо куди там яйцям і горам? Нє? Не пам'ятаєте? А шо такоє? Тепер ви ніхто і звати вас ніяк? Ашотакоє? Здобули? Вам, котики, досі Порошенко не слава Богу? Бубочкі…
- Ну як там, Акули Пера, Мікрофона і Телекамери? Шо такі тихенькі? Мову відібрало? Де правдорубство і борзість, недорогенькі? Де індекси борщу чи істерики про помираючий ВПК? Епоха бідності завершилася, настала епоха виживання - ви зробили це разом. Задоволені?
От питаєш це лагідно посміхаючись, а у відповідь тобі Вояк, Вчитель, Медик, Підприємець, Активіст, Польта, Нарід, Медійник такий: «а шо я? шо я? я ж думав….»
Нє, людино, ти не думав\ла. Та й зараз теж не думаєш, бо замість «а шо я?» сказав би бодай «вибач». Але не кажеш. Тому і питання до тебе риторичні…
Не напружуйся. Не відповідай.
Я краще до адекватних пару слів…
- Спасибі, що витримали.
- Так, ви були праві, лишайтесь тверезими і далі.
- Так, все як колись - @бать, знову ми!
- Звісно, ми зможемо все виправити.
- Чому ми? Бо ми це вже робили і знаємо - як.
- Так, для цього треба повернутися.
- Так, повернутися буде складно.
- Звісно треба повертатися без помилок.
- Саме тому - без тебе, ніяк.
Тримаймо стрій. https://www.facebook.com/hashtag/res_publica?source=feed_text&epa=HASHTAG #Res_publica потребує відродження
P.S. ...а що, хіба борд, якого не обхейтив лише лінивий, не був правдою?
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24.04.2020 00:56 Відповісти
На Дурдомі написали, що 300% даватимуть тільки строго в той час, коли медпрацівник знаходився в зоні ризику ( спецпалата, приймав пацієнтів з короновірусом, ще якісь явно ризикові роботи) похвилинно, згідно занесеної інформації в журнал, і підписаноі головлікарем, отак.
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24.04.2020 09:40 Відповісти
в эфире телеканала https://www.facebook.com/pravonavladu/?__tn__=kC-R&eid=ARCTKM2-Toamwvw7arHONCEk6K3-J4gXMSl8VOgckhj6wzOfBFmxasWGLnRj2lm9Wlec99e2ukMQno0j&hc_ref=ARTS_LVYoBxQBaYdMLAuluafYBaXFk1pny6GFYCOg1lJFNbTVnaMNYNpmoa5Sa9NpEE&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBF8sXQf8BvmD-X6Y0TS2QuiLfEI44f2_d6Ct49B1hwGIh9SbT03F6UlP1wJZfijoZhBmtNhKX7RD1L6HQOMzKvHJ6Jpbm6Z82JFj1n551ASFG4ChA0dbf9LUlv5DZCZ9aSpVzb4tICnDYnJZfA5Mc5njhK012qcPpNuZZcSbGhEIyw40nIOo2fGXp_TIvWtogrPmN56eHSw3Hlxgm9RsOekhmJZ3m3nUpl20oIAZC9tLLT6o1MNbVPQM4Kb-Dj7j-A28dmNJ5PNAX0eNT0wbALIEleOAjPj4QnUvH194QuxLNErEvpoyffv3fS5MydZBdpqB3Rl2hUnOAO6y1AHoVI4n5ONpcFHJg_m6Ghzl0sPHIsKUQa1fci 1+1

Передача "В гостях у сказки".
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24.04.2020 00:23 Відповісти
Макароно-вирус - последняя надежда гибнущей мировой системы, которую её авторы строили полторы сотни лет с помощью мировых войн и кровавых революций.
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24.04.2020 00:25 Відповісти
Как то так ,но походу изюминка этого проэкта впереди
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24.04.2020 00:50 Відповісти
Они не всевластны. Как минимум, США и Австралия сопротивляются упорно.
Если Дональд Фредович сможет национализировать ФРС, проект автоматически закроется.
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24.04.2020 01:05 Відповісти
Дружище!ФРС США не требует рацианализации она по конституции под руководством президента!
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24.04.2020 01:14 Відповісти
Она должна принадлежать государству. Сейчас она - частная лавочка.
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24.04.2020 01:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4QLNhosPl90 Merksem, Belgium - EMPTY HOSPITALS in Antwerp!
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24.04.2020 01:04 Відповісти
Да понятно что этот "вирус" - фикция.
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24.04.2020 01:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=L0aR8stoeGs Dayton, Ohio COVID HOAX (смотреть в конце интересно )
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24.04.2020 01:09 Відповісти
не по середине) кто знает английский не плохо б переводить такие видео) но суть одна что пустые больницы
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24.04.2020 01:10 Відповісти
У нас в Австралии - то же самое. Пустые больницы.
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24.04.2020 01:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NFUnB5hLmZ0 Медики находят время для танцев во времена ВЕЛИКОЙ пандемии ))
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24.04.2020 01:17 Відповісти
секта скажет что это тоже рашн пропаганда)
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24.04.2020 01:20 Відповісти
Пацан сказал - пацан сделает.
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24.04.2020 00:27 Відповісти
Да уж хотя бы выплатили медикам те зарплаты, что уже должны, а не кормили обещаниями насчет повышений.
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24.04.2020 00:33 Відповісти
Обещать они умеют, а по факту вот
Медики получат 300% доплаты за работу с пациентами с коронавирусом в зарплату за апрель, – Ляшко - Цензор.НЕТ 601
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24.04.2020 00:36 Відповісти
Не голодовку нужно объявлять, а зелёную власть высветить с Банковой звонким пенделем.
Тут же и "пандемия" исчезнет.
Зараза в Украине - не макароно-вирус, а режим криворожского гопника.
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24.04.2020 00:46 Відповісти
Та ні бро. Тепер дякуючи 73,22%, таке буде до 2024.
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24.04.2020 01:01 Відповісти
Если не будет дефолта.
При дефолте, события покатятся очень быстро.
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24.04.2020 01:03 Відповісти
Ну, наріт™ тоді буде товпитись у чергах, за гумковойною пайковою гречкою, сіллю і літром олії. І безмежно радіти, коли «достоїться».
Україна, армія, віра, мова НАТО ?
Ага.
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24.04.2020 01:10 Відповісти
Поверьте, продукты по карточкам - это абсолютно минимальное неудобство, по сравнению с тем что может произойти со страной если этот режим удержится.
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24.04.2020 01:13 Відповісти
А чому «нє удєржится» ?
Ми на порозі Лугандону 2.0.
Бо наріт™, хоче.
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24.04.2020 01:19 Відповісти
С хера ли дефолт?все нормально будет.7лярдов вытащили.встанет все на круги своя.пару недель и все закрутится.
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24.04.2020 08:49 Відповісти
Да. Ждём прекращения войны, 25 миллионов технологичных рабочих мест, 100000 км заасфальтированных дорог, гривна по 8...
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24.04.2020 10:57 Відповісти
Он курит что-то незаконное)
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24.04.2020 00:36 Відповісти
Зелёная власть всё просрала, а платить будет народ.
300% врачам, маски с Китая, прогон самолётов, обвал экономики.
Всё за счёт бюджета, то есть за наши денежки.
Нет ума считай калека. Да 73%?
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24.04.2020 00:45 Відповісти
Народ будет терпеть пока холодильник не победит телевизор
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24.04.2020 00:52 Відповісти
Согласен.
Но очень напоминает ЖИВОТНЫХ, которые когда сытые спят довольные, а когда голодные начинают суетится.
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24.04.2020 01:49 Відповісти
Врачам не добавили - плохо, добавили - опять плохо ведь это же деньги с бюджета.
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24.04.2020 01:00 Відповісти
Да плохо и очень.
Это результат хренового управления.
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24.04.2020 01:47 Відповісти
Юра так кому добавили..це як вовина тисяча, обіцяли у перших числах квітня..прийшла 23..ну ..дебіли, початкової математики і календарних дат не знають.. так ці ..падлюки надбавки..вимагають, щоб видавали місцеві бюджети..ну фігня..Київ..Іванофранківськ..видаватимуть, за рахунок зарплат працівників міськвиконкому..а маленькі міста..і питання..якщо їх заставляють платити всі тяготи пандемії на міста.. то якого віддавати податі на верх..все потрібно залишати на містах..ще і вимагати з бюджету..з таможень..або ставити пости і брати за проїзд ..дорогами цього міста машин не місцевих..і як тільки їде якийсь поц на машинах верховної ради, брати не менше 10 тисяч грн..
З цією дурною владою потрібно щось робити..
Мала надію на виборах рік назад..і ..дуже бажала ..і думала.. що Наш Володимер Хоробре серце.. а він виявився.. Дурна голова...і білч себе збирає ..дурнів і шахраїв..
Горить Україна... буде всім чим голову посипати..
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24.04.2020 06:41 Відповісти
Добре врачам куме.
-Так.Вони зараз всi майже на лiкарняному,тому ще лiкарнянi отримають
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24.04.2020 00:59 Відповісти
Таким образом, врачам будет не выгодна победа над короновирусом.
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24.04.2020 01:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NFUnB5hLmZ0 Ужасное видео ПАНДЕМИИ невзирая на все трудности медработники не унывают во времена такие тяжелые! пандемия 21 века она такая
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24.04.2020 01:25 Відповісти
пожалуй такие времена им нравятся
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24.04.2020 01:26 Відповісти
Достал ты уже со своей пандемией.иди уже напару с батькой оближи ручки в обсерваторах.видео сними как вы с ним клюшками вирусы убиваете.с ним его и смотрите.в пустой больнице.может отпустит....
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24.04.2020 08:57 Відповісти
В Италии в Бергамо платили по 200 евро в час ..
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24.04.2020 01:43 Відповісти
Треба епідемію, щоб Ляшко та інші чиновники зрозуміли? А далі можна не боятися інших важких хвороб?🧐
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24.04.2020 03:04 Відповісти
На дебилов расчет, если ветераны Ато, не могли доказать что воевали, а сколько там давали надбавку за, технику врага, за убитого и т.д? Все помнят?
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24.04.2020 04:22 Відповісти
Стоимость меди-цинки нашей должна измеряется не в бабле, а в житие святом тех, кого спасать от цинка гробового должна и во веки веков.
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24.04.2020 06:00 Відповісти
Чеккаю Божого суду на голови тих хто краде , бреше і знущаеється з ввласного народу в Україні.. і те що ти ..дцрень..не має бути помьякшуючою обставиною
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24.04.2020 06:32 Відповісти
Т.е. за март медики в пролете. 😁
За апрель получат в мае? 🤔
Но год не уточнили.😋🤪
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24.04.2020 06:45 Відповісти
xa xa xa
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24.04.2020 08:12 Відповісти
Для медиков не жалко.в основном средний и младший персонал рисковали.они же и низкооплчиваемые.какая никакая поддержка.
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24.04.2020 08:53 Відповісти
Ага и тебе привет поклонник дурантинов)
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24.04.2020 08:59 Відповісти
С чего это поклонник?у тебя от долгого общения с батькой причинно следственные связи нарушились?сказано ясно-достал!каждые 2 минуты пост про пандемию от тебя.на хера наи эта инфа?мы уже поняли твое пристрастие к фейковым новостям .нам то зачем навязывать?
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24.04.2020 09:25 Відповісти
Очередной свистеж. Звучит красиво а по факту фигня как всегда.
оплата в 300% только за время вызова к пациенту, да и то надбавку выдавливают из местных бюджетов.
Плачут и увольняются. Сколько платят медикам за работу с больными Covid-19

https://www.youtube.com/watch?v=wQ8v7cF65_Q&t=78s
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24.04.2020 09:23 Відповісти
ЗЕмедицині "піхуй" на простого українця, в першу чергу вони рятують "насителей руцкага мира" = 9:04https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno
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24.04.2020 09:27 Відповісти
Медикам ще довести тре час, який провели в умовах небезпеки ураження: зайшов у палату - пішов час, вийшов у коридор - секундомер зупинено... Нєфіг «жировати» за гроші слуг народу...
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24.04.2020 09:37 Відповісти
ввести облік заразності приміщень, кожен вірус перед вльотом у відділення розписується в журналі
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24.04.2020 10:45 Відповісти
Ой боюсь что от такого темпа "развития экономики" раньше сломается печатный станок, чем врачи получат зарплату.
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24.04.2020 11:22 Відповісти
хммм
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24.04.2020 14:22 Відповісти
 
 