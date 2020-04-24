Медики отримають 300% доплати за роботу з пацієнтами з коронавірусом у зарплату за квітень, - Ляшко. ВIДЕО

Медики отримають доплати за роботу з пацієнтами з COVID-19 у розмірі 300% зарплати разом з нарахуванням зарплати за квітень.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Держава заплатить кожному лікарю, який працює з коронавірусною інфекцією, заплатить екстреній меддопомозі, заплатить тим, хто забирає зразки на дослідження. Якщо лікарня має контракт із Національною службою здоров'я України та надає медичну допомогу в боротьбі з коронавірусом, то за квітень вони отримають обіцяні 300% доплати кожному медпрацівникові", - сказав заступник міністра.

Він також зазначив, що такі доплати за березень отримали ті лікарні, де вже в березні були підтверджені випадки COVID-19.

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Ляшко наголосив, що МОЗ реагуватиме на всі випадки, де доплати не були виплачені. Зокрема, він обіцяв розібратися із ситуацією, яка склалася в Почаївській лікарні (Тернопільська область).

"Якщо в Почаївській лікарні в березні були випадки коронавірусу, але кошти не надійшли, то це випадок, за яким потрібно розбиратися. Цей випадок будемо завтра розбирати із самого ранку, телефонувати в ОДА, в ДОЗ. Кошти мали прийти з медсубвенцією в кожен департамент охорони здоров'я", - сказав він.

Також Ляшко зазначив, що "місцева влада може дофінансувати медиків, які працюють з коронавірусом".

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