"Лікарі нічого не сказали. Сидіть вдома": одесит Головкін розповів, як хворіє на коронавірус уже сім тижнів. ВIДЕО
В Одесі молодик хворіє на коронавірус уже сім тижнів, і лікарі не знають, що з ним робити. Максим Головкін перебуває на самоізоляції через позитивний тест на COVID-19 і три повторні підтвердження протягом цього часу.
Одесит 1995 року народження заразився в США, і після повернення 13 березня в Україну звернувся в інфекційну лікарню після появи характерних симптомів, йдеться в сюжеті телеканалу "112 Україна", передає Цензор.НЕТ.
Спочатку експрес-тест показав, що в нього немає коронавірусу, і тільки через кілька днів київська лабораторія підтвердила факт зараження. Максима відправили на самоізоляцію. Зараз він став людиною, яка "найдовше хворіє" в Україні. За словами Максима, наступний ПЛР-тест йому мають провести 28 квітня. Хлопець зазначив, що місцеві лікарі розводять руками та намагаються зрозуміти зі своїми колегами в Києві, що робити, але нічого не обіцяють.
"Нічого не сказали. Сидіть вдома", - передав він пораду медиків.
Головкін також розповів, що до нього на місце самоізоляції "ніхто не приїжджає, крім мобільних бригад, які роблять тести". Крайній - четвертий тест - було зроблено 18 квітня. Максим зазначив, що лікарям доводиться дзвонити і нагадувати за кілька днів про необхідність провести нові тести, інакше можуть забути.
Максим сидить вдома в самоізоляції зі своєю мамою і дівчиною, яким медики вирішили не робити тести для виявлення коронавірусної інфекції.
"Їм тести не робили. І підхід у медиків такий, що раз вони не були за кордоном і почуваються не дуже погано, поки у них не буде температури 38 градусів - тести робити не будуть", - розповів він і додав, що взявся все одно "пробити" це питання.
У Головкіна тиждень тому знову з'явилися характерні симптоми: маленький кашель, нежить, чхання, біль у горлі, але температури не було.
Після того, як тести показали у нього коронавірусну хворобу, лікарі госпіталізацію і лікування не пропонували, але відправили на самоізоляцію.
"Минула пневмонія, залишився фіброз... За кордоном така ж історія. Я дзвоню своєму лікарю в Штатах, він сказав, що з'являються такі випадки, коли у людини проходять її симптоми, і потім вони поновлюються. Вони кажуть, що дедалі більше в них досліджень людей, які можуть заразитися по 2-3 рази", - розповів хлопець.
Раніше історія з одеситом Максимом Головкіним, хворим на коронавірус, викликала гучний скандал. Місцеві чиновники дорікали йому в тому, що хлопець самовільно залишив лікарню. Сам же пацієнт пояснив, що нічого не порушував, носив маску і самоізолювався.
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В Китае такой случай тоже был - чувак болел 49 дней. Он вылечился только после переливание сыворотки крови переболевшего человека.
Врачи сказали, что вирус столько не живет в принципе и его организм тупо установил с вирусом симбиоз....
Не хотят портить статистику успешного карантина?
порядпорядки
Выплата обещанной на март 300% надбавки врачам за работу в эпидемиологических условиях переносится на апрель.
Клієнт розказав, що захворів (він - медбрат і заразився на роботі), тиждень-півтора лікувався вдома, було, як сильний грип. Вже один тест негативний, чекає результатів другого. Тоді назад на роботу.
Інший колега три дні не був на роботі, сьогодні прийшов і розказує: знаєш, я злякався, думав - вірус. Питаю симптоми. Каже: сильно боліла голова, горло трохи і все. Не міг спати. Ні температури, ні кашлю. Здавав тест ? Ні, бо нема усіх виражених симптомів. А сьогодні вже ОК.
Я йому кажу: слухай, воно у всіх по-різному і може бути без симптомів. Так що ми не знаємо.
Все точно залежить від організму.
Організуйте ставки є чи нема.
Здесь уже нужен психотерапевт.
хуй" на простого українця, в першу чергу вони рятують "насителей руцкага мира" = 9:04https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno
25155https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno#comments
хуй" на простого українця.
Первые клинические испытания препарата против коронавируса показали плохие результаты при тестировании. Он был разработан американской компанией Gilead Sciences, акции которой сейчас падают на 7,5%.
На этом фоне резкое снижение испытали и другие рынки. Индекс S&P 500, прибавлявший на нашем закрытии 1%, в моменте уходил в минус. Котировки Brent на этой новости потеряли $1.
-поменять врача
-поблагодарить
-молча вытерпеть его издевательства
-углубить\расширить конфликт
Раньше боялся произнести эту дичь, но теперь могу - Есть врачи, которые сознательно могут вам вредить, причём до очень тяжёлых форм или даже смерти. Подчёркиваю -т сознательно!
Значит вирус не передается?
Италия, Испания почти три месяца на жестком карантине, а все равно мрут сотнями.
Как такое может быть непонятно.