"Лікарі нічого не сказали. Сидіть вдома": одесит Головкін розповів, як хворіє на коронавірус уже сім тижнів. ВIДЕО

В Одесі молодик хворіє на коронавірус уже сім тижнів, і лікарі не знають, що з ним робити. Максим Головкін перебуває на самоізоляції через позитивний тест на COVID-19 і три повторні підтвердження протягом цього часу.

Одесит 1995 року народження заразився в США, і після повернення 13 березня в Україну звернувся в інфекційну лікарню після появи характерних симптомів, йдеться в сюжеті телеканалу "112 Україна", передає Цензор.НЕТ.

Спочатку експрес-тест показав, що в нього немає коронавірусу, і тільки через кілька днів київська лабораторія підтвердила факт зараження. Максима відправили на самоізоляцію. Зараз він став людиною, яка "найдовше хворіє" в Україні. За словами Максима, наступний ПЛР-тест йому мають провести 28 квітня. Хлопець зазначив, що місцеві лікарі розводять руками та намагаються зрозуміти зі своїми колегами в Києві, що робити, але нічого не обіцяють.

"Нічого не сказали. Сидіть вдома", - передав він пораду медиків.

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Головкін також розповів, що до нього на місце самоізоляції "ніхто не приїжджає, крім мобільних бригад, які роблять тести". Крайній - четвертий тест - було зроблено 18 квітня. Максим зазначив, що лікарям доводиться дзвонити і нагадувати за кілька днів про необхідність провести нові тести, інакше можуть забути.

Максим сидить вдома в самоізоляції зі своєю мамою і дівчиною, яким медики вирішили не робити тести для виявлення коронавірусної інфекції.

"Їм тести не робили. І підхід у медиків такий, що раз вони не були за кордоном і почуваються не дуже погано, поки у них не буде температури 38 градусів - тести робити не будуть", - розповів він і додав, що взявся все одно "пробити" це питання.

У Головкіна тиждень тому знову з'явилися характерні симптоми: маленький кашель, нежить, чхання, біль у горлі, але температури не було.

Після того, як тести показали у нього коронавірусну хворобу, лікарі госпіталізацію і лікування не пропонували, але відправили на самоізоляцію.

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"Минула пневмонія, залишився фіброз... За кордоном така ж історія. Я дзвоню своєму лікарю в Штатах, він сказав, що з'являються такі випадки, коли у людини проходять її симптоми, і потім вони поновлюються. Вони кажуть, що дедалі більше в них досліджень людей, які можуть заразитися по 2-3 рази", - розповів хлопець.

Раніше історія з одеситом Максимом Головкіним, хворим на коронавірус, викликала гучний скандал. Місцеві чиновники дорікали йому в тому, що хлопець самовільно залишив лікарню. Сам же пацієнт пояснив, що нічого не порушував, носив маску і самоізолювався.