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Новини Відео Коронавірус і карантин
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"Лікарі нічого не сказали. Сидіть вдома": одесит Головкін розповів, як хворіє на коронавірус уже сім тижнів. ВIДЕО

В Одесі молодик хворіє на коронавірус уже сім тижнів, і лікарі не знають, що з ним робити. Максим Головкін перебуває на самоізоляції через позитивний тест на COVID-19 і три повторні підтвердження протягом цього часу.

Одесит 1995 року народження заразився в США, і після повернення 13 березня в Україну звернувся в інфекційну лікарню після появи характерних симптомів, йдеться в сюжеті телеканалу "112 Україна", передає Цензор.НЕТ.

Спочатку експрес-тест показав, що в нього немає коронавірусу, і тільки через кілька днів київська лабораторія підтвердила факт зараження. Максима відправили на самоізоляцію. Зараз він став людиною, яка "найдовше хворіє" в Україні. За словами Максима, наступний ПЛР-тест йому мають провести 28 квітня. Хлопець зазначив, що місцеві лікарі розводять руками та намагаються зрозуміти зі своїми колегами в Києві, що робити, але нічого не обіцяють.

"Нічого не сказали. Сидіть вдома", - передав він пораду медиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2 чоловіків, які утримувалися під вартою в Одеському СІЗО до 21 квітня, виявлено коронавірус, - джерело

Головкін також розповів, що до нього на місце самоізоляції "ніхто не приїжджає, крім мобільних бригад, які роблять тести". Крайній - четвертий тест - було зроблено 18 квітня. Максим зазначив, що лікарям доводиться дзвонити і нагадувати за кілька днів про необхідність провести нові тести, інакше можуть забути.

Максим сидить вдома в самоізоляції зі своєю мамою і дівчиною, яким медики вирішили не робити тести для виявлення коронавірусної інфекції.

"Їм тести не робили. І підхід у медиків такий, що раз вони не були за кордоном і почуваються не дуже погано, поки у них не буде температури 38 градусів - тести робити не будуть", - розповів він і додав, що взявся все одно "пробити" це питання.

У Головкіна тиждень тому знову з'явилися характерні симптоми: маленький кашель, нежить, чхання, біль у горлі, але температури не було.

Після того, як тести показали у нього коронавірусну хворобу, лікарі госпіталізацію і лікування не пропонували, але відправили на самоізоляцію.

Також читайте: В одесита, який помер від COVID-19, перший ПЛР-тест показав негативний результат

"Минула пневмонія, залишився фіброз... За кордоном така ж історія. Я дзвоню своєму лікарю в Штатах, він сказав, що з'являються такі випадки, коли у людини проходять її симптоми, і потім вони поновлюються. Вони кажуть, що дедалі більше в них досліджень людей, які можуть заразитися по 2-3 рази", - розповів хлопець.

Раніше історія з одеситом Максимом Головкіним, хворим на коронавірус, викликала гучний скандал. Місцеві чиновники дорікали йому в тому, що хлопець самовільно залишив лікарню. Сам же пацієнт пояснив, що нічого не порушував, носив маску і самоізолювався.

Автор: 

карантин (18172) Одеса (5499) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Максим сидит дома в самоизоляции со своей мамой и девушкой, которым медики решили не делать тесты для выявления коронавирусной инфекции.Источник: https://censor.net/v3191200

Не хотят портить статистику успешного карантина?
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24.04.2020 08:55 Відповісти
+12
А почему я знаю?!
В Китае такой случай тоже был - чувак болел 49 дней. Он вылечился только после переливание сыворотки крови переболевшего человека.
Врачи сказали, что вирус столько не живет в принципе и его организм тупо установил с вирусом симбиоз....
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24.04.2020 08:55 Відповісти
+11
У мене одна колега хворіє вже чотири тижні. Весь цей час вдома. День краще, день гірше (інший колега з нею розмовляв, то казав мені).
Клієнт розказав, що захворів (він - медбрат і заразився на роботі), тиждень-півтора лікувався вдома, було, як сильний грип. Вже один тест негативний, чекає результатів другого. Тоді назад на роботу.
Інший колега три дні не був на роботі, сьогодні прийшов і розказує: знаєш, я злякався, думав - вірус. Питаю симптоми. Каже: сильно боліла голова, горло трохи і все. Не міг спати. Ні температури, ні кашлю. Здавав тест ? Ні, бо нема усіх виражених симптомів. А сьогодні вже ОК.
Я йому кажу: слухай, воно у всіх по-різному і може бути без симптомів. Так що ми не знаємо.

Все точно залежить від організму.
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24.04.2020 09:00 Відповісти
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А що ще можуть сказати ? Лікування то немає.
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24.04.2020 08:54 Відповісти
Вирус не лечится. Единственное средство, это иммунный ответ. У этого парня он очень слабый.
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24.04.2020 11:56 Відповісти
Тот самый случай, когда нужна сыворотка.
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25.04.2020 00:25 Відповісти
А почему я знаю?!
В Китае такой случай тоже был - чувак болел 49 дней. Он вылечился только после переливание сыворотки крови переболевшего человека.
Врачи сказали, что вирус столько не живет в принципе и его организм тупо установил с вирусом симбиоз....
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24.04.2020 08:55 Відповісти
а кто подтвердит что переболел короновирусов, будут давать льготный проезд или скидки за комуналку, ну там как чернобыльцам или дитям войны?
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24.04.2020 08:55 Відповісти
Непременно будут. Орлы Авакова. ну или молодой Беркут. давать, догонять и ещё раз давать.
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24.04.2020 08:58 Відповісти
и портреты будут носить на палках - пневмонийный полк, дидыпереболели
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24.04.2020 10:09 Відповісти
у вас жуткая хрень в мозгах, лечитесь
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24.04.2020 10:20 Відповісти
Максим сидит дома в самоизоляции со своей мамой и девушкой, которым медики решили не делать тесты для выявления коронавирусной инфекции.Источник: https://censor.net/v3191200

Не хотят портить статистику успешного карантина?
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24.04.2020 08:55 Відповісти
Скорее всего кучу денег они медикам не дали!А может у советских медиков это наследственное-фуй ложить на не "блатных" или "нужных" пациентов!!!
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24.04.2020 11:06 Відповісти
Ну результат такого тесту трохи прогнозований. Самі епідеміологи кажуть, що при такому нікчемному загальному охопленні тестами збільшувати в пару-трійко раз тестування особливо сенсу немає, а на поряд - за які шиши (десятки млрд коронафонду з перерозподілу бюджету поцани вже розписали кому на який офшор піде), краще витрачати гроші на засоби захисту.
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24.04.2020 11:08 Відповісти
поряд порядки
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24.04.2020 11:09 Відповісти
А это не из серии распятого мальчика в трусиках?
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24.04.2020 22:14 Відповісти
"Пока хозяин на самоизоляции" (с)
"Врачи ничего не сказали. Сидите дома": одессит Головкин рассказал, как болеет коронавирусом уже семь недель - Цензор.НЕТ 3773
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24.04.2020 08:56 Відповісти
поведение головкина безответственное сигал от врачей а теперь те на него забили!!понятно что какое общество такая и медицина!но самим нужно быть адекватным!!
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24.04.2020 08:57 Відповісти
ничего не понял... поясни, если не затруднит...
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24.04.2020 09:27 Відповісти
Вот не понятно,вернее уже понятно,какой половинкой жопы думал этот безголовый Головкин,когда убегал из стационара больницы,к маме и своей девушке.Он что не понимал или не знал об опасности,как для мамы,так и для девушки?В Черновцах,при похожей ситуации,жители дома перекрыли улицы и заставили забрать родственников в больницу.Сейчас надо заварить дверь ,хотя бы в квартиру,а еду давать через балкон.
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24.04.2020 12:07 Відповісти
Защитные халаты, закупленные министерством здравоохранения с нарушением тендерной процедуры, не смотря на заявление министра Степанова, не имеют никаких сертификатов удостоверяющих у них наличие особого уровня биологической защиты. Просто дороже на 41%.
Выплата обещанной на март 300% надбавки врачам за работу в эпидемиологических условиях переносится на апрель.
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24.04.2020 08:57 Відповісти
И почему это не удивляет?
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25.04.2020 00:27 Відповісти
Але ж й мутний цей вірус.... Скільки ж ото років ця байда буде напружнювати світ.. ?(!
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24.04.2020 08:57 Відповісти
Пока будет выгодно, столько и будет.
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24.04.2020 09:01 Відповісти
Пан вважає що ця холера контрольована ?
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24.04.2020 09:06 Відповісти
"Ця холера" создает угрозу тоталитарного режима. Под видом борьбы с вирусом можно ограничить и запретить все что угодно. Дорожка уже протаптывается зебилоидами.
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24.04.2020 10:25 Відповісти
То зрозуміло , але не вірю що хтось сидить за пультом та регулює ці движухи
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24.04.2020 10:37 Відповісти
За пультом нет конечно. Но я вангую, что в Украине вирус будет еще "свирепствовать" 4 года вне зависимости от физического наличия.
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24.04.2020 10:48 Відповісти
Сліпий сказав побачимо ..)😑
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24.04.2020 10:51 Відповісти
Согласен!Но ведь никто не управляет пьяницей,когда тот уходит в запой!!! Но тем не менее запой длиться долгое время!!!
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24.04.2020 11:14 Відповісти
Я зрозумів ....наливай друже !)😎
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24.04.2020 11:20 Відповісти
вы считаете это миф? Про испанку также считали, 50 миллионов как не бывало. Утверждение о "не существующем" заканчивается плохо, оказывается он существует
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24.04.2020 10:09 Відповісти
Задали глупый вопрос, поумничали про испанку, за меня и ответили. Зачем мне писать?
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24.04.2020 10:28 Відповісти
еще раз говорю в реальности он есть
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24.04.2020 10:32 Відповісти
Где я написал, что его нет?
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24.04.2020 10:49 Відповісти
Сделано в Китае. Одно утешает, что китайский товар имеет много брака и недолго служит.
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24.04.2020 09:14 Відповісти
Амен!😄
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24.04.2020 10:38 Відповісти
Продав якось китаєць чорту душу, а вона на другий день поламалась. )
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24.04.2020 19:33 Відповісти
Говорят, что в ссср самыми больными были читатели журнала "Здоровье".
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24.04.2020 08:59 Відповісти
У мене одна колега хворіє вже чотири тижні. Весь цей час вдома. День краще, день гірше (інший колега з нею розмовляв, то казав мені).
Клієнт розказав, що захворів (він - медбрат і заразився на роботі), тиждень-півтора лікувався вдома, було, як сильний грип. Вже один тест негативний, чекає результатів другого. Тоді назад на роботу.
Інший колега три дні не був на роботі, сьогодні прийшов і розказує: знаєш, я злякався, думав - вірус. Питаю симптоми. Каже: сильно боліла голова, горло трохи і все. Не міг спати. Ні температури, ні кашлю. Здавав тест ? Ні, бо нема усіх виражених симптомів. А сьогодні вже ОК.
Я йому кажу: слухай, воно у всіх по-різному і може бути без симптомів. Так що ми не знаємо.

Все точно залежить від організму.
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24.04.2020 09:00 Відповісти
"Так що ми не знаємо."
Організуйте ставки є чи нема.
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24.04.2020 11:19 Відповісти
Как это врачи еще не посоветовали подорожник прикладывать?
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24.04.2020 09:01 Відповісти
лень было
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24.04.2020 09:03 Відповісти
Супрун небыло!
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24.04.2020 09:25 Відповісти
У головкина крыша поехала.
Здесь уже нужен психотерапевт.
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24.04.2020 09:04 Відповісти
Маме и девушке респект
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24.04.2020 09:07 Відповісти
Медицина в Украине под чутким руководством зеленого стада во главе с ослом... подыхает медленно...но уверенно...
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24.04.2020 09:13 Відповісти
В армию не хочет пойти? Пропотеет, все пройдет.
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24.04.2020 09:13 Відповісти
я за пять лет похоронил более пятидесяти человек, которые пошли добровольно, пока кроме нас и простых людей их семьям не оказана была помощь государством, как будто их не существовало. Ели честно, то этот молодой человек не должен ни чего не мне, не тебе и не государству.
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24.04.2020 10:15 Відповісти
И если честно, то ни мы ни государство ему тоже ничего не должны.
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26.04.2020 11:48 Відповісти
он и не требует, так что все взаимно. Только какого фига ты его в армию хочешь отправить? Твои слова?
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26.04.2020 19:25 Відповісти
Потому что все у нас знают о своих правах, о том, что им должны, и никто не вспоминает об обязанностях.
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29.04.2020 05:39 Відповісти
ах обязанности? на тебя не копейки ни кто не потратил кроме твоих родителей, что ты такой щедрый *******? Любить родину и прислуживать, это разные действия, а ты сейчас тупо прислуживаешь, тошно от тебя, служи и дальше, не забудь подложить любимую под своего начальника. Удачи в лизанье жопы
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30.04.2020 22:51 Відповісти
Пошел на зуй вместе со своим не служившим президентом и этим одесситом, отсиживающемся от армии, а когда запахло жареным, припершимся сюда. А у тебя никогда не будет любимой- потому что мака твоя *****, а отец *******. Сдохни ****
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01.05.2020 01:27 Відповісти
ну ты и деградат !!! Иди вешай лапшу кому то другому, про "жаренное", одни идут, другие зарабатывают на них.
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01.05.2020 19:03 Відповісти
а еще, не дождешься
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01.05.2020 19:04 Відповісти
Офигеть, вот отсюда и небольшое относительно количество зараженных, тесты не делают даже тем кто находится в одной квартире с больными.
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24.04.2020 09:16 Відповісти
Грунько,один тест стоит 2000 грн.,на минуточку.Если в квартире есть больной,то 150%,что остальные тоже заражены.Зачем тратить деньги на остальных?Он,больной,когда убегал со стационара,думаешь не знал,что идет заражать и маму,и девушку и всех,кто хотел увидеть "чудо" из самой Америки.А теперь корона гуляет по кругу.
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24.04.2020 12:14 Відповісти
ЗЕмедицині "піхуй" на простого українця, в першу чергу вони рятують "насителей руцкага мира" = 9:04https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno
25155https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno#comments
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24.04.2020 09:21 Відповісти
Точно....Раньше ко мне на скорой меньше трёх профессоров не приезжало и сразу везли в больничные апартаменты...Первым делом банкет, потом медсёстры . а потом и лечение.Это вам не "піхуй" на простого українця.
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24.04.2020 09:35 Відповісти
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24.04.2020 19:36 Відповісти
Короче,парьте ноги...
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24.04.2020 09:30 Відповісти
Рынки резко снизились из-за провала антивирусного препарата.

Первые клинические испытания препарата против коронавируса показали плохие результаты при тестировании. Он был разработан американской компанией Gilead Sciences, акции которой сейчас падают на 7,5%.
На этом фоне резкое снижение испытали и другие рынки. Индекс S&P 500, прибавлявший на нашем закрытии 1%, в моменте уходил в минус. Котировки Brent на этой новости потеряли $1.
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24.04.2020 09:31 Відповісти
если у вас был конфликт с укр врачом (н-р задавали много вопросов, не поблагодарили, изменили с другим специалистом...), он не будет вас лечить\диагностировать\проводить вскрытие и т.п.
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24.04.2020 09:34 Відповісти
варианты решения:
-поменять врача
-поблагодарить
-молча вытерпеть его издевательства
-углубить\расширить конфликт
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24.04.2020 09:39 Відповісти
Вытерпел и поменял врача)
Раньше боялся произнести эту дичь, но теперь могу - Есть врачи, которые сознательно могут вам вредить, причём до очень тяжёлых форм или даже смерти. Подчёркиваю -т сознательно!
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24.04.2020 09:45 Відповісти
Еще лет много назад,великий одессит Михаил Жванецкий говорил "..Врачу можно и не давать=взятку=,если не интересует конечный результат.."
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24.04.2020 12:18 Відповісти
негативний досвід - це теж досвід
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24.04.2020 19:37 Відповісти
вполне может быть, что наиболее печальными при заболевании, могут быть последствия, даже при лёгкой форме. такой себе отложенный полный старт. ***** просто так не может, чтобы он так заботился о своих расходниках. одной рукой готов послать десятки тысяч на пазлы в горячие точки, а другой, вводит строгий карантин для всех, из которых, как уверяют нанятые им сетевые писаки, заболеют единицы и основная масса переболеет вообще безсимптомно. и плюс к этим глашатаям, его сподручный гундяй, с готовностью жертвует своими попцами в зарубежье, призывающими в той же Украине, не соблюдать карантин, идти в церковь, заражаться самим и заражать море окружающих, растягивая там тем самым сроки карантина. а в самой параше делает всё с точностью до наоборот - никаких чёрных литургий, церкви прикрыть,.. если ***** не идёт здесь на жертвы своих расходников, которых бабы, как бы должны подорожать, то что-то здесь не то. может после лёгкой формы бабы там могут потерять репродуктивную функцию? по его и гундяя поведению можно сделать только один вывод, - умные должны соблюдать карантин и меньше шастать там, где носит гундяево-*****вских придурков и их пропагандонов. иначе - на свой страх и риск, если не умрут сразу, то каким-то образом болеть будут очень долго.
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24.04.2020 09:35 Відповісти
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
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24.04.2020 09:53 Відповісти
Зеленое отношение к людям....
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24.04.2020 09:53 Відповісти
Шо за бред несется по просторам Украины? Как этот клоун мог заразится второй раз находясь на самоизоляции? Сам себе плять заразил?
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24.04.2020 09:58 Відповісти
вслушайся внимательно, "не выздоравливал", так что только ты клоун
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24.04.2020 10:18 Відповісти
Этот Головкин лжёт , конечно. Можно было бы все это слушать о том, что ему 'не предлагали' и 'не лечили', если бы не было скандала до того, когда он самовольно или нет, но в любом случае, добровольно , покинул больницу. Значит, больница все-таки была? И этот парень сам выбрал самоизоляцию, теперь хочет, чтобы его на дому лечили? Ему уже сделали четыре теста только дома, что он ещё хочет? Я так понимаю, что хотел домой к девушке и маме, в палате больницы не было такого сервиса. Его вообще нужно было оштрафовать за то, что он из больницы свалил.
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24.04.2020 10:04 Відповісти
На фоне этой короноистерики хайпующий фраерок - обычная вещь, и сети (всякие мордокниги да инстаграмы) - питательная среда для идиотов.
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24.04.2020 10:13 Відповісти
В мене також 7й тиждень коронавірус, не випускають з лікарні
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24.04.2020 10:29 Відповісти
Тримають в лікарні майже 2 місяці?! А як лікують?
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24.04.2020 11:46 Відповісти
З якого саме відділення? Може з моргу?
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24.04.2020 12:21 Відповісти
Добре годують?
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24.04.2020 19:39 Відповісти
Не факт що парніша справді дотримувався ізоляції Імунітет слабенький, не видужав остаточно, пішов надвір подихав холодного повітря - симптоми повернулись.
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24.04.2020 11:17 Відповісти
З тебе лікар, як з гівна куля!
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24.04.2020 11:48 Відповісти
Аргументуй.
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24.04.2020 13:40 Відповісти
Но мама и девушка с ним в одной квартире столько времени!- и ничего.
Значит вирус не передается?
Италия, Испания почти три месяца на жестком карантине, а все равно мрут сотнями.
Как такое может быть непонятно.
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24.04.2020 11:42 Відповісти
может они друг друга по кругу заражают.
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24.04.2020 11:50 Відповісти
Бреше, скоріше за все. Є такий сорт людей, які заради хайпу здатні на будь яку брехню.
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24.04.2020 11:50 Відповісти
это просто неадекват за которым гонялись медики и полиция!!в тех же штатах выгреб бы по полной с тюремным сроком!!думал что с ним будут носиться!!а теперь думай и чего у тебя так долго вирус???)))
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24.04.2020 12:44 Відповісти
Порохобот - провокатор. Да чтобы при Зеленском, да халатность и равнодушие врачей? Не может этого быть!
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24.04.2020 12:45 Відповісти
Болеют близкие с ним люди в безсимтомной форме и может и его переодически заражают - изолироваться полностью не возможно.
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24.04.2020 12:46 Відповісти
То треба було в лікарні залишатись. Але ж чувачку захотілось маминого борщу і вагіни коханої. )
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24.04.2020 19:41 Відповісти
 
 