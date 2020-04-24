За добу в Україні на COVID-19 захворіли 28 дітей і 98 медпрацівників, госпіталізовано 181 особу, - Степанов. ВIДЕО

За час пандемії в Україні захворіли 503 дитини і 1458 медичних працівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 4777 осіб, з них 28 дітей та 98 медичних працівників. Було госпіталізовано 181 особу. Зафіксовано 6 летальних випадків. 96 пацієнтів одужали, зокрема 13 дітей. За час пандемії в Україні захворіли 503 дитини і 1458 медичних працівників. За добу зробили 5263 дослідження методом ПЛР. За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків виявили в Чернівецькій області - 59, у Київській області - 54 та Києві - 63", - розповів міністр.

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