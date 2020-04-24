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За добу в Україні на COVID-19 захворіли 28 дітей і 98 медпрацівників, госпіталізовано 181 особу, - Степанов. ВIДЕО
За час пандемії в Україні захворіли 503 дитини і 1458 медичних працівників.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 4777 осіб, з них 28 дітей та 98 медичних працівників. Було госпіталізовано 181 особу. Зафіксовано 6 летальних випадків. 96 пацієнтів одужали, зокрема 13 дітей. За час пандемії в Україні захворіли 503 дитини і 1458 медичних працівників. За добу зробили 5263 дослідження методом ПЛР. За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків виявили в Чернівецькій області - 59, у Київській області - 54 та Києві - 63", - розповів міністр.
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хуй" на простого українця, в першу чергу вони рятують "насителей руцкага мира" = 9:04https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno
Много раз за последние дни слышал "Коронавирус не страшнее гриппа".
Страшнее.
Вот диаграмма летальности (отношение количества смертей к количеству переболевших) по возрастным группам.
Вот тут оригинал, откуда взята табличка:
http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51?fbclid=IwAR1VVhEEeROvQeAVsYu5qawo2FciqmPMKb74voF2E7X5gNhrXYqq31P6PHc http://weekly.chinacdc.cn/…/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1…
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=3371986092828065&set=a.343320849027953&type=3&eid=ARDbvP8uD24y4W1otLJKEoYv1jXY78eY7oOM1Rfu220y0LJp6YSbafE2_91F0ULIWc06FVAIR1IiIpCQ