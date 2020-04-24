"Саакашвілі може бути продавцем щастя, а чинний прем'єр - ні. Шмигаль комплексує, бракує досвіду", - член Наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко. ВIДЕО
Екснардеп і член Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко вважає, що призначення Міхеіла Саакашвілі на посаду в уряді може стати "новим поштовхом і новим диханням" для виконавчої влади.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лещенко, який заробляє в "Укрзалізниці" 332,063 тис. гривень на місяць, заявив у своєму відеоблозі.
"Для уряду, Саакашвілі - це новий поштовх і нове дихання. Можливість стати сигналом позитиву. Прем'єр-міністр, крім того, що він керує урядом, повинен ще дарувати людям надію, бути променем оптимізму, бути продавцем щастя. Саакашвілі таким продавцем щастя може бути, а чинний прем'єр - ні. Він непогана людина, але у нього просто немає досвіду. Він прямо з Івано-Франківська у віцепрем'єри і прем'єри ... Він комплексує. Йому ще б рік покрутитися в Києві десь і можливо все було іншим ... ", - сказав Лещенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Свой старый говелдык уже до дыр засосал!
Зеленій плісняві надають у допомогу - сильного і досвідченого у цьому питанні "штика".
Невже обрізані усіх країн зберуться в Україні на заклик агітатора з "95 кварталу". Це біда!
Де обрізані беруть владу наступає 3.14. (починаючи з Єгипту)
ХристаЛещенко народу!
Правильно Сережа делаешь! Надо с опережением, всенародно и смачно лизнуть вероятное начальство, а то мало ли, неровен час... Теперь ждем Найема.
Но теперь вы критикой накрутили себе цену и продались с потрохами Системе, с которой так рьяно боролись. И продались очень даже выгодно - за 500 тыс. в месяц или около того. Стали железнодорожником. А ваш афганский друг стал оружейником. За аналогичную сумму.
И теперь втираете какую-то постную )(уйню, извиняюсь за выражение, полагая что ваша гнилая сущность останется незамеченной.
Скажите, вас совесть по ночам не мучает? Вы обнулились Сергей, стали для всех пустым местом. Ваши слова теперь НОЛЬ, вы сами теперь НОЛЬ.
интересно, если жел. дорога сейчас стоит, кроме грузовой, доходов мало, откуда у леща такая зряплата? или изряплата закачалась?
Правда один безголовый продавец счастья уже был - Гончарук.
Полгода вешал лапшу зебилам на радость про рост во всем, а потом оказалось, что промышленность и экономика в жопе, а в бюджете невосполняемая дыра.
Настало время остапов бендеров...
когда же ты мразь подохнешь?)))))
редкосная гнида))))
Сырожа стал очень счастлив, сыт и богат и коррупция в стране пропала сразу
(марш популістічєскіх бригад)
Будєт людям щастя!
Повно! Наконєц... !!!
Єсть в ЗЄльоной власті
ЩАСТЯ ПРОДАВЄЦ!!!
Пр: Сєгодня ми нє на парадє,
А к ЗЕ-БЭ-нізму на путі!
Бросайтє ваші самокати -
К щастю с Карлсоном лєтім!
Бросайтє ваші самокати
К щастю с Карлсоном - лєтім !!!
Щастя буде повно -
Цєлий ґвинтокрил !
Провєдьот рєхформу
Карлсон Міхєіл !
А кому нє хватіт -
Главний єсть сєкрєт:
- Бубочку продати,
Бєню й лісапєт !!!
24.04.2020
Если Шмыгаль комплексует - значит человек с совестью, а не такое вороватое чмо как ты
Он профессионально умеет создавать зрелищные новости, яркие и бессодержательные перформансы.
хватает ,может уже писать мемуары. Только делиться им стыдно ,ведь приобретал его
на глазах у всех вместе с недвижимостью.