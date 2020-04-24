"Саакашвілі може бути продавцем щастя, а чинний прем'єр - ні. Шмигаль комплексує, бракує досвіду", - член Наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко. ВIДЕО

Екснардеп і член Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко вважає, що призначення Міхеіла Саакашвілі на посаду в уряді може стати "новим поштовхом і новим диханням" для виконавчої влади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лещенко, який заробляє в "Укрзалізниці" 332,063 тис. гривень на місяць, заявив у своєму відеоблозі.

"Для уряду, Саакашвілі - це новий поштовх і нове дихання. Можливість стати сигналом позитиву. Прем'єр-міністр, крім того, що він керує урядом, повинен ще дарувати людям надію, бути променем оптимізму, бути продавцем щастя. Саакашвілі таким продавцем щастя може бути, а чинний прем'єр - ні. Він непогана людина, але у нього просто немає досвіду. Він прямо з Івано-Франківська у віцепрем'єри і прем'єри ... Він комплексує. Йому ще б рік покрутитися в Києві десь і можливо все було іншим ... ", - сказав Лещенко.

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