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Дефіциту ліжко-місць для хворих на коронавірус немає. Заповнення медзакладів пацієнтами з COVID-19 на рівні 15-20%, - Степанов. ВIДЕО

Лікарні першої хвилі заповнені хворими на коронавірус на 15-20% залежно від регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час сьогоднішнього брифінгу.

Глава МОЗ зазначив, що станом на ранок у 242 лікарнях першої хвилі було вільно близько 43 тис. місць.

Водночас кількість апаратів штучної вентиляції легень, які є вільними і готові до роботи, - 1877 із 2071 апарата ШВЛ. Ці цифри свідчать, що заповнення наших медзакладів на рівні до 15-20% залежно від регіону", - заявив Степанов.

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За його словами, в окремих лікарнях заповнення хворими сягає 50%. Однак дефіциту місць для хворих немає.

"Хочу наголосити, що у нас визначено лікарні першої хвилі, у нас визначено лікарні другої хвилі, у нас визначено алгоритми, за яких обставин ми починаємо переходити на інший рівень. На сьогодні немає ніяких підстав у жодному регіоні України, щоб стверджувати, що бракує ліжко-місць або лікарні не приймають хворих на коронавірус, або комусь не надається відповідна медична допомога", - сказав міністр.

Автор: 

лікарня (1364) карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Буквально вчера в новостной ленте "Главный врач Александровской больницы в Киеве Людмила Антоненко сообщила, что в медучреждении заканчиваются места для инфицированных коронавирусом."Источник: https://censor.net/n3191035 а У Степанова с койко- местами заполняемость 15-20% ну как в совке средняя температура по палате
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24.04.2020 10:57 Відповісти
+3
У нас вчора 25 чоловік середнього та молодшого медичного персоналу скоротили, слава ЗЕ!
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24.04.2020 11:07 Відповісти
+3
Так там лежит много местной и иногородней денежной братии с нетяжелыми случаями.
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24.04.2020 11:20 Відповісти
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Буквально вчера в новостной ленте "Главный врач Александровской больницы в Киеве Людмила Антоненко сообщила, что в медучреждении заканчиваются места для инфицированных коронавирусом."Источник: https://censor.net/n3191035 а У Степанова с койко- местами заполняемость 15-20% ну как в совке средняя температура по палате
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24.04.2020 10:57 Відповісти
В Киеве только одна больница?
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24.04.2020 10:59 Відповісти
Александровская опорная и по ходу она одна в Киеве... остальных в резервные, но то вже не те..
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24.04.2020 11:24 Відповісти
Так там лежит много местной и иногородней денежной братии с нетяжелыми случаями.
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24.04.2020 11:20 Відповісти
Дефіциту ліжко-місць для хворих на коронавірус немає. Заповнення медзакладів пацієнтами з COVID-19 на рівні 15-20%, - Степанов - Цензор.НЕТ 5247
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24.04.2020 10:58 Відповісти
У нас вчора 25 чоловік середнього та молодшого медичного персоналу скоротили, слава ЗЕ!
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24.04.2020 11:07 Відповісти
не потому ли, что из 7647 заболевших 5 100 разносят заразу дома...
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24.04.2020 11:12 Відповісти
До сих пор у нас никем не исследованы и не показаны цепочки заражения. Все на предположениях.
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24.04.2020 11:24 Відповісти
та причём тут цепочки .. они же сами дают информацию , что на сегодня из 7647 ч подтверждённых случаев 2449 ч госпитализировано -остальные где ? -лечатся на дому...
не потому ли , что их просто некуда ложить..
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24.04.2020 11:30 Відповісти
Это, как и другой грипп, лечится в домашних условиях. И только тяжелые случаи требуют госпитализации. Все как при любой болезни.
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24.04.2020 11:41 Відповісти
Надо МОЗ ответить честно - вы сильно интересовались количеством коек и смертностью от обычного гриппа до декабря 2019 года и теперь? Например, даже сейчас в Украине в циркуляции преобладает вирус типа А - H1N1, который известен также как свиной грипп. И только с 5 до 11 февраля (6-я неделя эпидсезона 2020 г.) ОРВИ и гриппом у нас заболело 260 871 человек, из них 68% дети до 17 лет. («С начала эпидсезона госпитализированы 95 364 человека, 76,8% из них - дети». - Центр общественного здоровья МОЗ Украины.) А прошлом эпидсезоне в Украине гриппом переболело 5,4 млн. человек - это в 2 раза больше, чем сейчас заражено коронавирусом во всем мир. И МОЗ, почему-то паники, в том числе и о количестве коек, не поднимал. И возникает несколько циничный вопрос - что "лучше" пережить заболевание эквивалентное обычному гриппу и пролечиться от него или столкнуться со всеми последствиями экономического кризиса?
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24.04.2020 11:16 Відповісти
а ты сначала проверь ВСЕХ а потом ....изди
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24.04.2020 11:16 Відповісти
Это он про Александровскую больницу, которую отдал под виппалаты гундяевским шарлатанам, как я понимаю???
А киевлян куда повезут? В Тернополь ?
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24.04.2020 11:35 Відповісти
гундяевские твари лежат под чужими паспортами -потом выйдут и будут рассказывать лохам шо вылечились облизыванием икон ...
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24.04.2020 11:51 Відповісти
И не будет. Количество заболевших медленно достигнет 10 тысяч и остановится на этом.
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24.04.2020 12:19 Відповісти
Не знаю о чем поёт этот петушок - скажу о г.Черновцы и области - осталось менее 100 свободных коек на всех!!! И это официальная инфа - притом что область рекордсмен по количеству больных в государстве, в больничку ложат лишь в тяжелейших случаях и когда человек благополучно помирает - говорят мол поздно обратился.В Сторожинецкой райбольнице нет свободных аппаратов ИВЛ и вообще ничего - именно там за 2 дня скончались 2 брата 19 и 24 лет и их бабушка...На бумаге у нас все хорошо...
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24.04.2020 12:20 Відповісти
 
 