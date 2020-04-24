Дефіциту ліжко-місць для хворих на коронавірус немає. Заповнення медзакладів пацієнтами з COVID-19 на рівні 15-20%, - Степанов. ВIДЕО
Лікарні першої хвилі заповнені хворими на коронавірус на 15-20% залежно від регіону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час сьогоднішнього брифінгу.
Глава МОЗ зазначив, що станом на ранок у 242 лікарнях першої хвилі було вільно близько 43 тис. місць.
Водночас кількість апаратів штучної вентиляції легень, які є вільними і готові до роботи, - 1877 із 2071 апарата ШВЛ. Ці цифри свідчать, що заповнення наших медзакладів на рівні до 15-20% залежно від регіону", - заявив Степанов.
За його словами, в окремих лікарнях заповнення хворими сягає 50%. Однак дефіциту місць для хворих немає.
"Хочу наголосити, що у нас визначено лікарні першої хвилі, у нас визначено лікарні другої хвилі, у нас визначено алгоритми, за яких обставин ми починаємо переходити на інший рівень. На сьогодні немає ніяких підстав у жодному регіоні України, щоб стверджувати, що бракує ліжко-місць або лікарні не приймають хворих на коронавірус, або комусь не надається відповідна медична допомога", - сказав міністр.
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не потому ли , что их просто некуда ложить..
А киевлян куда повезут? В Тернополь ?