Україна розробляє ударну версію вертольота з керованими ракетами дальністю 10 км, - КБ "Луч". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ДП ДККБ "Луч" спільно з ДП "Ізюмський приладобудівний завод" впроваджують новий високоточний ракетний комплекс для установки на модернізовані ПАТ "Мотор Січ" вертольоти Мі-8МСБ-В

Йдеться про нову кориговану ракету РК-10 яка буде працювати в тандемі з оптико-прицільною станцією наведення нового покоління ОПСН-І, пише Defense Express, передає Цензор.НЕТ.

"Саме на вертольоті, у нас є комплекс, що представляє КБ "Луч" спільно з "Ізюмським приладобудівним заводом". Є оптико-прицільна станція (ОПСН-I) і додаткові необхідні прилади, які будуть встановлені на вертольоті", - повідомив заступник директора ДККБ "Луч" Георгій Петров.

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Представник ДККБ "Луч" зазначив, що державне підприємство закінчує розробку нової ракети (з дальністю до 10 км), яка замінить вже прийнятий на озброєння комплекс "Бар'єр-В" (з дальністю до 8 км) і яка, в першу чергу, буде використовуватися в складі високоточного комплексу озброєння українських вертольотів.

Також він додав, що всі компоненти, з яких зроблена ця ракета, виробляються в Україні.

Модернізований вертоліт Мі-8МСБ-В виробництва ВАТ "Мотор Січ" озброєний комплексом "Бар'єр-В".





Універсальна керована ракета Р-10 від КБ "Луч".

Зразок оптико-прицільної станції наведення нового покоління ОПСН-I від ДП "Ізюмський приладобудівний завод"