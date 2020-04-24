Україна розробляє ударну версію вертольота з керованими ракетами дальністю 10 км, - КБ "Луч". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
ДП ДККБ "Луч" спільно з ДП "Ізюмський приладобудівний завод" впроваджують новий високоточний ракетний комплекс для установки на модернізовані ПАТ "Мотор Січ" вертольоти Мі-8МСБ-В
Йдеться про нову кориговану ракету РК-10 яка буде працювати в тандемі з оптико-прицільною станцією наведення нового покоління ОПСН-І, пише Defense Express, передає Цензор.НЕТ.
"Саме на вертольоті, у нас є комплекс, що представляє КБ "Луч" спільно з "Ізюмським приладобудівним заводом". Є оптико-прицільна станція (ОПСН-I) і додаткові необхідні прилади, які будуть встановлені на вертольоті", - повідомив заступник директора ДККБ "Луч" Георгій Петров.
Представник ДККБ "Луч" зазначив, що державне підприємство закінчує розробку нової ракети (з дальністю до 10 км), яка замінить вже прийнятий на озброєння комплекс "Бар'єр-В" (з дальністю до 8 км) і яка, в першу чергу, буде використовуватися в складі високоточного комплексу озброєння українських вертольотів.
Також він додав, що всі компоненти, з яких зроблена ця ракета, виробляються в Україні.
Модернізований вертоліт Мі-8МСБ-В виробництва ВАТ "Мотор Січ" озброєний комплексом "Бар'єр-В".
Універсальна керована ракета Р-10 від КБ "Луч".
Зразок оптико-прицільної станції наведення нового покоління ОПСН-I від ДП "Ізюмський приладобудівний завод"
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-Как!!!???"
Вкурсє, як?
Так что вопрос остается открытым.
Якщо у тебе є інформація, що їх поменшало, то ПРУФ.
У тебе проблеми з розумінням написанного? Я й запитував у людини, що стверджувала, що Мі-24 "уже всьо", КУДИ Ж ВОНИ ПОДІЛИСЯ!
А МИ-8 в своё время немеряно наклепали. Даже если у нас закончатся, можно в банановых республиках обратно выкупить.
шуба заворачиваласьголова кружилась, почти на каждом заводе были цеха по зборке "изделий". Да и сейчас, работники шапито прошли курсы повышения квалификации и теперь они дэпутаты и призеденты...
Українці прокинуться тільки тоді, коли вже буде пізно, мабуть.
Янек примудривсь лише за Три роки просрати Крим. Повністю вихолостив кримських силовиків від проукраїнського елементу. А просрати завод в сто разів простіше, навіть і знати ніхто не буде.
Як же деякі люди в себе закохані...
А двадцать слабо? И причем с телеголовкой наведения????
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля