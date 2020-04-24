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Україна розробляє ударну версію вертольота з керованими ракетами дальністю 10 км, - КБ "Луч". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ДП ДККБ "Луч" спільно з ДП "Ізюмський приладобудівний завод" впроваджують новий високоточний ракетний комплекс для установки на модернізовані ПАТ "Мотор Січ" вертольоти Мі-8МСБ-В

Йдеться про нову кориговану ракету РК-10 яка буде працювати в тандемі з оптико-прицільною станцією наведення нового покоління ОПСН-І, пише Defense Express, передає Цензор.НЕТ.

"Саме на вертольоті, у нас є комплекс, що представляє КБ "Луч" спільно з "Ізюмським приладобудівним заводом". Є оптико-прицільна станція (ОПСН-I) і додаткові необхідні прилади, які будуть встановлені на вертольоті", - повідомив заступник директора ДККБ "Луч" Георгій Петров.

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Представник ДККБ "Луч" зазначив, що державне підприємство закінчує розробку нової ракети (з дальністю до 10 км), яка замінить вже прийнятий на озброєння комплекс "Бар'єр-В" (з дальністю до 8 км) і яка, в першу чергу, буде використовуватися в складі високоточного комплексу озброєння українських вертольотів.

Також він додав, що всі компоненти, з яких зроблена ця ракета, виробляються в Україні.

Україна розробляє ударну версію вертольота з керованими ракетами дальністю 10 км, - КБ Луч 01

Модернізований вертоліт Мі-8МСБ-В виробництва ВАТ "Мотор Січ" озброєний комплексом "Бар'єр-В".

Україна розробляє ударну версію вертольота з керованими ракетами дальністю 10 км, - КБ Луч 02
Україна розробляє ударну версію вертольота з керованими ракетами дальністю 10 км, - КБ Луч 03

Універсальна керована ракета Р-10 від КБ "Луч".

Україна розробляє ударну версію вертольота з керованими ракетами дальністю 10 км, - КБ Луч 04

Зразок оптико-прицільної станції наведення нового покоління ОПСН-I від ДП "Ізюмський приладобудівний завод"

Автор: 

Мотор Січ (330) оборона (4829) зброя (7532) ракети (4070) вертоліт (882)


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Топ коментарі
+14
Молодці хлопці! Ракети, керовані та некеровані - це вирішальна зброя війни.Гарно, що ракетобулуваеея в Україні розвивається.
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24.04.2020 11:48 Відповісти
+12
З Пастором я не мав би сумніву, що ці розробки доведуть до кінця. Зебіли тільки фінансування скасувувати можуть...
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24.04.2020 12:01 Відповісти
+10
Порошенко со свинарчукамі лопасті несущєго вінта украл. Всє до єдіной!
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24.04.2020 12:09 Відповісти
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Ми-8? Даже не Ми-24?
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24.04.2020 11:44 Відповісти
Ми-24 уже все
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24.04.2020 11:52 Відповісти
Куда все? Что с ними вдруг произошло?
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24.04.2020 12:00 Відповісти
Порошенко со свинарчукамі лопасті несущєго вінта украл. Всє до єдіной!
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24.04.2020 12:09 Відповісти
"-Достоевский умер....
-Как!!!???"
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24.04.2020 14:37 Відповісти
Заглянь в вікіпєдію.
Вкурсє, як?
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24.04.2020 12:13 Відповісти
Википедии указано, что по состоянию на 2016 год в Украине состояло на вооружении 133 Ми-24.
Так что вопрос остается открытым.
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24.04.2020 12:15 Відповісти
Значить на 2020 рік, не більше 133.

Якщо у тебе є інформація, що їх поменшало, то ПРУФ.
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24.04.2020 12:35 Відповісти


У тебе проблеми з розумінням написанного? Я й запитував у людини, що стверджувала, що Мі-24 "уже всьо", КУДИ Ж ВОНИ ПОДІЛИСЯ!
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24.04.2020 13:44 Відповісти
Вам відомо таке поняття як "ресурс"?
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24.04.2020 17:47 Відповісти
Розкажи це гарнізону у Бродах)))
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24.04.2020 12:50 Відповісти
І в Калинові (((
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24.04.2020 13:11 Відповісти
На АРЗ ця інформація надається їм, ще й фотозвіт в додачу.
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24.04.2020 13:17 Відповісти
Вся інфа відкрита. Кацапські гниди на ЖЖ викладають навіть фото із ремонтних заводів, де є наша техніка.
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24.04.2020 13:29 Відповісти
Ну то серед работяг багато кацапських симпатиків. Наші воїни, що їхали на допомогу оточеним у Іловайську розповідали, що у техніки, що вони отримали з Харківського заводу, були кувалдами розтрощені навіть кріплення для кулеметів.
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24.04.2020 13:48 Відповісти
Хм... А хто техніку приймав? Повинен бути акт прийому виконаних робіт. І якщо щось пошкоджене, техніка завертається назад. А якщо її прийняли- отже питання до того, хто прийняв.
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24.04.2020 14:02 Відповісти
Не знаю. У тій ситуації, моливо, приймали все.
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24.04.2020 14:10 Відповісти
Беручи на себе відповідальність за несправну техніку? Під суд ніхто не хоче.
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24.04.2020 14:21 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg Україна розробляє ударну версію вертольота з керованими ракетами дальністю 10 км, - КБ "Луч" - Цензор.НЕТ 2885 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна - 133 Мі-24, станом на 2016 рік.
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24.04.2020 12:11 Відповісти
Делим на 6 и получаем то, что теоретически может летать.
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24.04.2020 12:13 Відповісти
А можеш, без ручки і паперу, чи калькулятора, виконати, цю арифметичну дію?
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24.04.2020 12:42 Відповісти
Как два пальца абасфальт! А що це міняє?
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24.04.2020 13:15 Відповісти
Ну так? Куда они делись? И если не делись - почему модернизируют не их, а транспортные Ми-8, которые вообще не годятся на роль ударных вертолетов?
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24.04.2020 12:17 Відповісти
10 км - это не "ударный вертолет" . Выглянул из-за дерева (10 км ) и шмальнул - ВСЁ . Ему ненадо лезть на передовую.
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24.04.2020 12:24 Відповісти
Ознайомся, чим займалися Мі-8 в НРА, 1979-1988.
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24.04.2020 12:40 Відповісти
Мі-8 є універсальним вертольотом.
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24.04.2020 13:30 Відповісти
Откуда у нас МИ-24? Спасибо, что есть еще умельцы, которые старенькие грузовички МИ-8 латают.
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24.04.2020 11:53 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg Україна розробляє ударну версію вертольота з керованими ракетами дальністю 10 км, - КБ "Луч" - Цензор.НЕТ 8204 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна - 133 Мі-24, станом на 2016 рік.
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24.04.2020 12:12 Відповісти
Это хорошо, что Вы гуглить умеете. Попробуйте погуглить, сколько из них на ходу.
А МИ-8 в своё время немеряно наклепали. Даже если у нас закончатся, можно в банановых республиках обратно выкупить.
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24.04.2020 12:16 Відповісти
ПНХ, добо*б рагульный Недаром пшеки называют вас быдлом: уникальное сочетание тупости и хамства
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24.04.2020 13:19 Відповісти
Уг тьі...а вас как поляки назьівают? Или немцьі?
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24.04.2020 14:00 Відповісти
Ми-2,самый ударный вертолет🤣🤣🤣
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24.04.2020 12:02 Відповісти
Я на власні очі бачив, як він зачепив ЛЕП поворотним гвинтом, ударився о землю, і після огляду знову полетів.
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24.04.2020 13:33 Відповісти
Молодці хлопці! Ракети, керовані та некеровані - це вирішальна зброя війни.Гарно, що ракетобулуваеея в Україні розвивається.
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24.04.2020 11:48 Відповісти
Параллельная Украина, как у нас - Лукашенко говорит вируса не видно и ничего страшного, а на днях заходил в поликлинику, так там на входе руки обрабатывают и все в масках и даже со щитками...
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24.04.2020 11:51 Відповісти
Хорошо, когда люди могут выбирать себе удобную реальность. Плохо бывает, когда эти люди идут на выборы...
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24.04.2020 11:57 Відповісти
Потому наши медики выбрали параллельную реальность, наслушавшись заявлений Лукашенко...
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24.04.2020 12:00 Відповісти
нас обязали как медработников,ходить в масках везде. Если заболею, то будут проблемы, активными, креативными и работоспособными, а мотивация, то это совсем не важно. Начался ад.Получили защитные средства с Китая, у меня аллергический бронхит и воспаления глаз. Шьем маски как в старину.
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24.04.2020 11:59 Відповісти
зеленский уничтожил Павлоградский химический завод, который закончил испытания и готов был производить ракеты "ольха", а также на подходе был "гром 2". с такими бабахалками можно жечь кацапов на растоянии от 100 до 500 км. а сейчас нам парят о каком-то каличном вертолете с пукалками. кому нахер нужен этот шлак!
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24.04.2020 11:56 Відповісти
Химический завод делает ракеты?
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24.04.2020 12:05 Відповісти
а ракетное топливо из металла делают?
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24.04.2020 12:10 Відповісти
А почему бы и нет? Во времена, когда человек дышал так свободно, что аж шуба заворачивалась голова кружилась, почти на каждом заводе были цеха по зборке "изделий". Да и сейчас, работники шапито прошли курсы повышения квалификации и теперь они дэпутаты и призеденты...
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24.04.2020 12:25 Відповісти
Що там Павлоградський хімзавод! Зєля донищує ЮМЗ! Це те ЮМЗ, що його ракет лякались набільші потуги Світу! Сьогодні спеціалісти з зього заводу будують паркан у мого сусіда. І це під час війни з Рашою!
Українці прокинуться тільки тоді, коли вже буде пізно, мабуть.
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24.04.2020 12:13 Відповісти
Дякучи таким, як ти, що 21.04.2019, проголсували за зупинку, і ліквідацію цих виробництв.
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24.04.2020 12:37 Відповісти
Російський шпигун і мародер Пєця так само забив фіг на ЮМЗ, жодного держзамовлення за 5 років. То яка різниця між цими довома шпигунами? Ніякої.
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24.04.2020 12:58 Відповісти
але ж ти голосував за Шмарклю
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24.04.2020 15:30 Відповісти
Ваньок, ЮМЗ - трактора ЮМЗ і космічні ракети і КБ. А ПХЗ і ПМЗ - це страшні ракети, яких до цього дня боїться весь світ.
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24.04.2020 12:49 Відповісти
Уже на МИ-2 устанавливайте, он хоть чуть меньше, в него сложнее попасть)))))🤣🤣🤣
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24.04.2020 11:57 Відповісти
Ми-8 это ударный вертолет??? Это все равно что на корову надеть седло и ввести на скачки.
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24.04.2020 11:59 Відповісти
обозвать МИ-8 ударным вертолётом! это уже как то слишком...
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24.04.2020 11:59 Відповісти
З Пастором я не мав би сумніву, що ці розробки доведуть до кінця. Зебіли тільки фінансування скасувувати можуть...
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24.04.2020 12:01 Відповісти
Соромно. Був фактично майже повний ланцюг запчастин на відчизняні гелікоптери, але так і не вистачило у влади бажання зробити держзамовлення. Бо це ж треба гроші, хоч і невеличкі відносно. А кожна влада думала за себе і свій піар. Окрім Юлі. Юля фінансувала всю науковмістку промисловість. Жоден машинобудівний завод за Юлі не закривавсь, все працювало. Сьогодні все стоїть.
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24.04.2020 12:08 Відповісти
Тимошенко - аферистка и воровка. Должна сидеть в тюрьме вместе с Лазаренко.
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24.04.2020 12:11 Відповісти
Поперше Лазарєнко вже давно не в тюрмі, бо сьогодні він - законослухняний американець. Подруге за більш, ніж 20 років ЖОДЕН не зміг довести хоч одну вкрадену Юлею копійчину. Але 5 млрд. дол. за Криворіжсталь Юля в Україну принесла. І це лише маленька частка всього того, що Юля для України зробила.
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24.04.2020 12:16 Відповісти
Тимошенко - ручная потаскуха Коломойского.
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24.04.2020 12:23 Відповісти
Це тому, що Юля в 2009му відмінила результати аукціону по Одеському припортовому і не дала Коломойському його вкрасти?
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24.04.2020 13:02 Відповісти
доводити там як два пальця об асфальт, але проблема в тому, що й самим доведеться їхати в сусідню камеру, бо й самі так само крадуть, на тих самих схемах.
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24.04.2020 15:32 Відповісти
Так працювали, що вже у 2014-му прийшлося із "жєлєзних рядів" техніку відновлювати.
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24.04.2020 12:11 Відповісти
Юля підтримувала, а Янек три роки тільки грабував. Пан не в курсі?
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24.04.2020 13:03 Відповісти
Тобто пан вважає, що , на приклад, АА була знищена за три роки овочем?
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24.04.2020 13:14 Відповісти
Яка "АА"? Пан хоче в туалет?
Янек примудривсь лише за Три роки просрати Крим. Повністю вихолостив кримських силовиків від проукраїнського елементу. А просрати завод в сто разів простіше, навіть і знати ніхто не буде.
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24.04.2020 13:35 Відповісти
Пан відімо на 99% пісатєль, ібо єслі би било іначє, он би догадался, что АА в контєкстє нацарапаного више самім же паном:" Соромно. Був фактично майже повний ланцюг запчастин на відчизняні гелікоптери, але так і не вистачило у влади бажання зробити держзамовлення. Бо це ж треба гроші, хоч і невеличкі відносно. А кожна влада думала за себе і свій піар. Окрім Юлі. Юля фінансувала всю науковмістку промисловість. Жоден машинобудівний завод за Юлі не закривавсь, все працювало. Сьогодні все стоїть." - есть Армєйская Авіация! А пан всьо о туалетах...
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24.04.2020 13:44 Відповісти
Треба було стільки писати замість, щоб просто розшифрувати абревіатуру? Чи всі мають читати думки пана Миколи на відстані?
Як же деякі люди в себе закохані...
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24.04.2020 18:16 Відповісти
Ещё немного поднапрягутся и придумают колесо.
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24.04.2020 12:09 Відповісти
В Украине было есть и будет развиваться ракетостроение, это факт. Коростелев - гений ракетостроения.
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24.04.2020 12:10 Відповісти
Гений копирования совкового хлама.
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24.04.2020 12:14 Відповісти
Вижу как рвутся сраки у ваты, приятное зрелище.
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24.04.2020 12:18 Відповісти
Ну ладно, пусть будет гений ракетостроения.)
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24.04.2020 12:20 Відповісти
Со смеху. От дебильных совковых лозунгов порохоботов.
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24.04.2020 13:16 Відповісти
кацапа, а що ж ви так рукожопи, що навіть зкопіювати хлам не можете? я вже не кажу, що створити щось нове.
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24.04.2020 15:35 Відповісти
нормальны ход, у кацапов наверняка такого нет...
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24.04.2020 12:13 Відповісти
ну это зеленский просто не узнал про это...счас заморозят финансирование, развалят. В кремле с ним на такое не договаривались...
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24.04.2020 12:32 Відповісти
"Усє компонєнти сдєлани НА Украінє"... Старий совковий хрін...
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24.04.2020 12:34 Відповісти
Круто! Респект всім працівникам оборонки. Нам би людську владу і фінансування - і наша армія могла б стати однієї з найсильніших
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24.04.2020 13:21 Відповісти
Та не. Это снова колхоз. Вы видели....БЛОК!!! блок ракет на АН-64??? Вот именно такой же блок должен быть на Мишках. Именно блок, а не одна хваленная ракета и то всего лишь на 10 киломитерз.
А двадцать слабо? И причем с телеголовкой наведения????
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24.04.2020 13:22 Відповісти
Вжух и готово?
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24.04.2020 14:34 Відповісти
Ну хоч щось...
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24.04.2020 14:02 Відповісти
ЛУЧШЕ 10 УДАРНЫХ ДРОНОВ ЧЕМ ОДИН ВЕРТОЛЕТ !!!
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24.04.2020 14:48 Відповісти
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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25.04.2020 00:42 Відповісти
 
 