"Женевський заклик" запускає інформаційну кампанію на захист медицини в зоні збройного конфлікту. ВIДЕО

Міжнародна організація "Женевський заклик" (Geneva Call) запускає інформаційну кампанію з просування гуманітарних норм у сфері доступу до охорони здоров'я і захисту медицини в зоні збройного конфлікту в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформаційна кампанія містить відеоролики, що демонструють правила захисту медичного персоналу та медичного транспорту в умовах збройного конфлікту, а також доступу до послуг охорони здоров'я для всіх, хто цього потребує.

Інформаційні листівки і плакати для військових і цивільних у зоні конфлікту містять правила захисту охорони здоров'я на війні:

- поранених і хворих необхідно захищати, якщо є можливість - евакуювати і надавати їм медичну допомогу;

- медичні працівники, медичні установи або транспорт не можна атакувати;

- медичні установи і транспорт мають використовуватися лише за призначенням, щоб не поставити під загрозу їхню безпеку;

- до медичного персоналу необхідно ставитися з повагою, допомагати їм в евакуації поранених і хворих.

Листівки також містять рекомендації щодо запобігання поширенню коронавірусу.

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Марі Лекен, директорка програми по Євразії "Женевського заклику", пояснює: "Норми міжнародного гуманітарного права щодо захисту медичних працівників, медичних закладів та медтранспорту поширюються як на державні, так і недержавні збройні сили: нікому не можна стріляти по лікарнях або використовувати швидку для перевезення військових, а також перешкоджати населенню отримувати медичну допомогу. Наприклад, чимало гуманітарних організацій не змогли надати необхідну допомогу для запобігання розповсюдженню епідемії вірусу Еболи на сході Демократичної Республіки Конго через те, що активні там збройні угрупування не пропускали їх для надання допомоги населенню, стріляли по лікарях і лікарнях. Напади на медичний персонал та медичні заклади в таких країнах, як Україна чи Сирія, ймовірно, тільки ускладнять боротьбу з COVID-19".

В організації зазначають, що регіон Донбасу – особливо вразливий до епідемій. Система охорони здоров’я у регіоні послаблена через війну: лише за перші три роки війни приблизно 150 закладів охорони здоров’я зазнали обстрілів і постраждали, згідно з даними ВООЗ; чимало лікарів змушені були залишити ці території. Через тривалі військові дії здоров’я та імунітет жителів послаблені. За даними влади України, близько 50 військових медиків загинули, починаючи з 2014 року.

Головна мета кампанії - привернути увагу до проблеми нападів на об’єкти охорони здоров’я та медичний персонал і нагадати про правила ведення війни всім сторонам конфлікту.

"Женевський заклик" - міжнародна неурядова гуманітарна організація, яка займається захистом цивільного населення в збройних конфліктах.