Ліквідувати конвертаційні центри можна за пів року. Великих - з обігом понад 2 млрд на місяць, в Україні не більше 10, - начальник податкової поліції Дніпропетровщини Пеньков. ВIДЕО

Для ліквідації всіх конвертаційних центрів в Україні необхідно не більше пів року і чітка система відповідальності за ухилення від сплати податків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник податкової поліції Дніпропетровської області Сергій Пеньков в інтерв'ю телеканалу Свободный. За його словами, лише мала частина справ щодо конвертцентру доходить до суду і найчастіше перед законом відповідають аж ніяк не головні організатори незаконних схем.

"Я весь час займався боротьбою з конвертаційними центрами і вважаю, що це саме зло в країні. Не треба бігати за якимось комерсантом, який ухилився від сплати податків. Важливо підійти законодавчо і з правової точки зору – пів року і можна ліквідувати всі конвертаційні центри. На сьогодні цивільні податківці мають серйозні бази даних і навіть сидячи за комп'ютером можна провести аналіз і вибрати потенційних конвертаторів ... Великих конвертаційних центрів в Україні - до десяти. Всі інші - ті, хто в підворітті десь якусь податкову накладну намалював, їх дуже просто вимкнути ... Постійно наші керівники піаряться - ось-така-то область закрила конвертцентр - всі плескають у долоні, а ви через місяць подивіться будь-яку справу. Куди вона поділася? Про це ніхто не пише. Якщо її не пропили податківці, її продасть суд, а якщо суд не продасть, то продасть прокуратура. Хоч одна справа доходить до суду? Може, одна-дві і то стосовно не перших людей ... Не може бути конвертаційних центрів з обігом за рік всього 300 мільйонів гривень. Це навіть не собівартість роботи конвертаційного центру. Обіг менше мільярда на рік - немає сенсу взагалі цза це братися", - розповів Пеньков.

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