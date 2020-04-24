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Ліквідувати конвертаційні центри можна за пів року. Великих - з обігом понад 2 млрд на місяць, в Україні не більше 10, - начальник податкової поліції Дніпропетровщини Пеньков. ВIДЕО

Для ліквідації всіх конвертаційних центрів в Україні необхідно не більше пів року і чітка система відповідальності за ухилення від сплати податків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник податкової поліції Дніпропетровської області Сергій Пеньков в інтерв'ю телеканалу Свободный. За його словами, лише мала частина справ щодо конвертцентру доходить до суду і найчастіше перед законом відповідають аж ніяк не головні організатори незаконних схем.

"Я весь час займався боротьбою з конвертаційними центрами і вважаю, що це саме зло в країні. Не треба бігати за якимось комерсантом, який ухилився від сплати податків. Важливо підійти законодавчо і з правової точки зору – пів року і можна ліквідувати всі конвертаційні центри. На сьогодні цивільні податківці мають серйозні бази даних і навіть сидячи за комп'ютером можна провести аналіз і вибрати потенційних конвертаторів ... Великих конвертаційних центрів в Україні - до десяти. Всі інші - ті, хто в підворітті десь якусь податкову накладну намалював, їх дуже просто вимкнути ... Постійно наші керівники піаряться - ось-така-то область закрила конвертцентр - всі плескають у долоні, а ви через місяць подивіться будь-яку справу. Куди вона поділася? Про це ніхто не пише. Якщо її не пропили податківці, її продасть суд, а якщо суд не продасть, то продасть прокуратура. Хоч одна справа доходить до суду? Може, одна-дві і то стосовно не перших людей ... Не може бути конвертаційних центрів з обігом за рік всього 300 мільйонів гривень. Це навіть не собівартість роботи конвертаційного центру. Обіг менше мільярда на рік - немає сенсу взагалі цза це братися", - розповів Пеньков.

Також дивіться: Податкова міліція ліквідувала в Києві конвертцентр з обігом 468 млн грн. ФОТО

Автор: 

конвертцентр (257) податки (3881) Дніпропетровська область (3854)


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Топ коментарі
+2
Они с сентября еще из запоя не вышли, празднуют свое возвращение.
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24.04.2020 13:02 Відповісти
+2
При бажанні вистачить і ОДНОГО місяця...- при бажанні....
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24.04.2020 13:05 Відповісти
+2
мне лично запомнилось - один майор налоговой милиции мне жаловался ,трезвый,ты представляешь у меня в подъезде комерс на тойоте ездит - а я на шкоде - как так - не шучу - мрак
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24.04.2020 13:08 Відповісти
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Они с сентября еще из запоя не вышли, празднуют свое возвращение.
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24.04.2020 13:02 Відповісти
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24.04.2020 13:03 Відповісти
При бажанні вистачить і ОДНОГО місяця...- при бажанні....
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24.04.2020 13:05 Відповісти
мне лично запомнилось - один майор налоговой милиции мне жаловался ,трезвый,ты представляешь у меня в подъезде комерс на тойоте ездит - а я на шкоде - как так - не шучу - мрак
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24.04.2020 13:08 Відповісти
Пенёк!...
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24.04.2020 13:08 Відповісти
чтобы это сделать, нужно чтобы у нас был свой Гувер!!!
но такого, к сожалению, у нас нету!
так что, это всё пшик
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24.04.2020 13:09 Відповісти
https://interfax.com.ua/news/press-release/625750.html

Эпизод из жизни "неутомимого борца" за денежные знаки.
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24.04.2020 13:14 Відповісти
https://censor.net/n3171113https://censor.net/n3131242https://censor.net/n3178173https://censor.net/n3160611https://censor.net/n3141546
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24.04.2020 13:24 Відповісти
Так почему не ликвидируете?? Или нужна команда фас от зеленского!!
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24.04.2020 13:26 Відповісти
кажется это можно сделать практически мгновенно!!! Когда родственникам (тёщи, итд) чиновников "запретят" быть богатыми с двадцатью квартирами машинами и домами!!! Для кого идёт обналичка средств или кем, кто крышует, у всех свои ЯМЫ. Мусора, контора, прокурваторы итд. Пока не исключены возможности использования нелегальных средств, в них есть потребность
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24.04.2020 13:27 Відповісти
А налоговую мусарню разогнать клятвенно обещал ещё сам Святой Пётр.
И де теперь тот Пётр?
А налоговая мусарня - вот она.
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24.04.2020 13:30 Відповісти
Ага, особенно те площадки, что организовала и администрирует сама налоговая ...
Сказки на ночь зЭбилам
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24.04.2020 13:45 Відповісти
Ликвидировать конвертцентры можно за полгода....

Это если нихрена не делать. А если хоть 5 минут в день работать, то ликвидировать конвертцентры можно за неделю.
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24.04.2020 13:50 Відповісти
Есть у меня приятель - "конвертом" занимается. Работал и при Кравчуке, и при Кучме, и при Ющенко, и при Януковиче. При Порошенко начались проблемы. Работал, но не так интенсивно. А при зеленском все вернулось на круги своя. Говорил, что Баканов все под себя подгребает.
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24.04.2020 14:00 Відповісти
ничего не будет. ребяты...
железная леди верно сказала: без Бога порядка не наведете
Аминь
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24.04.2020 14:04 Відповісти
самі їх створюють і роблять невинуваті очі наче про те не знають.
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24.04.2020 14:07 Відповісти
Можно, но очень не хочется! Один из главных крышевальников вешает лапшу, как он ВСЁ ВРЕМЯ борется и борется с конвертами, и ни как их не поборет!
В этот и есть суть их работы: создавать видимость и рубать себе на карман!
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24.04.2020 14:17 Відповісти
Не в бровь а в глаз! Точно сказано!
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24.04.2020 14:26 Відповісти
ТАК А ПОЧЕМУ НЕ ПРИКРЫЛИ ???
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24.04.2020 14:39 Відповісти
В Днепре самые наглые "конвентаторы" у которых крыша как раз налоговая милиция
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24.04.2020 16:09 Відповісти
фразы если "не пропили налоговикики" то "продал суд" "если не суд продаст то продаст прокуратура" просто смешны. Давным давно никто ничего не "пропивает" ..Все свои ухвалы на доступы и обыски налоговая милиция в судах покупает, и существует четкая схема и "налоговые" судьи..Все налоговые дела - способ вымогательства денег и давления на бизнес..Но чешет он интересно и откровенно
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24.04.2020 16:13 Відповісти
Закрити одну з кормушок - рєбятка, ви серйозно?
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24.04.2020 17:41 Відповісти
 
 