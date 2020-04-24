У них закончатся деньги. Россия сделает все возможное, чтобы снять с себя санкции, - Яценюк. ВИДЕО

В связи с кризисом в России закончатся деньги, и она сделает все возможное, чтобы снять с себя санкции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности заявил Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, основатель Фонда "Открой Украину" и КФБ.

"Россия должна осознать, что сейчас мы живем в совершенно другом мире. Цены на нефть в пике. То же произойдет с рейтингом доверия к президенту Путину и всей его советской забюрократизированной машины", - подчеркнул экс-глава правительства.



"Мы сделали все, чтобы показать всему миру, что Украина действует честно. Это Россия постоянно нарушает Минские договоренности", - сказал Яценюк.



По его мнению, "Минские договоренности отнюдь не совершенны", но "идея была по крайней мере в достижении полного прекращения огня".



"Хочу подчеркнуть, что этого еще не произошло. Так, благодаря Минскому процессу мы остановили полномасштабную военную агрессию России против Украины. Но Россия даже отказывается выполнить одно из базовых условий Минского процесса - прекратить убивать украинских граждан и украинских военных", - подчеркнул основатель Киевского форума по безопасности.



"Следующий шаг - убежден, нам нужно, чтобы США были привлечены к переговорному процессу. Реальное давление на Россию со слаженными действиями Украины, ЕС и США - это формула успеха для достижения мира в Украине", - резюмировал Яценюк.

Киевский форум по безопасности - ведущий международный форум Украины по проблемам мира и безопасности. Основан в 2007 году Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

В онлайн дискуссии КФБ "Война России против Украины: как обуздать агрессора и установить долгосрочный мир в Восточной Европе" участие приняли:

Курт Волкер, Чрезвычайный и Полномочный Посол, Специальный представитель правительства Соединенных Штатов по переговорам в отношении Украины в 2017 - 2019 годах;

Джон Хербст, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2003 - 2006 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета;

Стивен Пайфер, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 1998 - 2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета;

Уильям Тейлор, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2006 - 2009 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019 - 2020 годах, вице-президент Американского Института мира.

Украинскую позицию представил Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014 - 2016 годах, основатель Фонда "Открой Украину" и Киевского форума по безопасности.

Модератор дискуссии - Данил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер-министра в 2015 - 2016 годах, член наблюдательного совета фонда "Открой Украину".