У них закончатся деньги. Россия сделает все возможное, чтобы снять с себя санкции, - Яценюк. ВИДЕО
В связи с кризисом в России закончатся деньги, и она сделает все возможное, чтобы снять с себя санкции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности заявил Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, основатель Фонда "Открой Украину" и КФБ.
"Россия должна осознать, что сейчас мы живем в совершенно другом мире. Цены на нефть в пике. То же произойдет с рейтингом доверия к президенту Путину и всей его советской забюрократизированной машины", - подчеркнул экс-глава правительства.
"Мы сделали все, чтобы показать всему миру, что Украина действует честно. Это Россия постоянно нарушает Минские договоренности", - сказал Яценюк.
По его мнению, "Минские договоренности отнюдь не совершенны", но "идея была по крайней мере в достижении полного прекращения огня".
"Хочу подчеркнуть, что этого еще не произошло. Так, благодаря Минскому процессу мы остановили полномасштабную военную агрессию России против Украины. Но Россия даже отказывается выполнить одно из базовых условий Минского процесса - прекратить убивать украинских граждан и украинских военных", - подчеркнул основатель Киевского форума по безопасности.
"Следующий шаг - убежден, нам нужно, чтобы США были привлечены к переговорному процессу. Реальное давление на Россию со слаженными действиями Украины, ЕС и США - это формула успеха для достижения мира в Украине", - резюмировал Яценюк.
Киевский форум по безопасности - ведущий международный форум Украины по проблемам мира и безопасности. Основан в 2007 году Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".
В онлайн дискуссии КФБ "Война России против Украины: как обуздать агрессора и установить долгосрочный мир в Восточной Европе" участие приняли:
Курт Волкер, Чрезвычайный и Полномочный Посол, Специальный представитель правительства Соединенных Штатов по переговорам в отношении Украины в 2017 - 2019 годах;
Джон Хербст, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2003 - 2006 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета;
Стивен Пайфер, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 1998 - 2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета;
Уильям Тейлор, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2006 - 2009 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019 - 2020 годах, вице-президент Американского Института мира.
Украинскую позицию представил Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014 - 2016 годах, основатель Фонда "Открой Украину" и Киевского форума по безопасности.
Модератор дискуссии - Данил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер-министра в 2015 - 2016 годах, член наблюдательного совета фонда "Открой Украину".
надо среднюю сравнивать.
ничего, не здохнут расияне,
укрстену против кроликов здадут на металлолом
ночью срежут и сдадут
в киев отвезут
Не закончатся... Во всяком случае не так быстро. Там огромная подушка.... триллионы и триллионы... Агония может длиться много-много лет.
Ну Кролик дает!
Мы всё помним!!!
Героям Слава !!! Слава Украине!!!
Один умный человек посчитал, что если уралс будет 15 дол/бар, деньги кончатся через два года.
Чтобы СНЯЛИ ВСЕ санкции (США, балаболов гритсшитбритен не считаем) нужно вернуть Крым, отозвать войска с дамбабве и луганды. Войска допустим отозвут, но Крым ******** (куйло) не вернет НИКАК. Даже если половина ******** погрузиться в нищету. Крым вернут сразу как куйло сдохнет.
США санкции также не могут снять, ведь они же "мировые гаранты". В Ирак США войска ввели "потому что было ядерное оружие". И вот теперь УЖЕ прецедент. Каждый папуас будет клепать себе ЯО в меру возможностей. И кто им скажет "ниможна" ? США, пиз..лы с британии (тоже с манией величия как ********) или кто? Любой немытый диктатор тыкнет на глобус и пошлет в пеший эротический поход.
Вот и получается патовая ситуция. Как вариант США проще завалить куйла (можно со свитой даже) и списать на алькаиду или кого-то еще. Это оптимальный вариант. Следующий президент ******** вернет и Крым и деньги "за отжим" и войска выведет. И снова все завертиться как прежде и лучше для населения ********. За сралином то как ревели - ужос. И шо? Другой пачал никитка облил его гамном и ниче. Так и тут будет. Тем паче вован с мегабаблом ничего особого так и не создал (не считая видосов из серии "Звездные войны"). Пример - 1 (адЫн) пердящий недоавианосец "Кузя" в стране с замашками "мирового лидера". И ВСЕ.