УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7371 відвідувач онлайн
Новини Відео
11 726 69

У них закончатся деньги. Россия сделает все возможное, чтобы снять с себя санкции, - Яценюк. ВИДЕО

В связи с кризисом в России закончатся деньги, и она сделает все возможное, чтобы снять с себя санкции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности заявил Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, основатель Фонда "Открой Украину" и КФБ.

"Россия должна осознать, что сейчас мы живем в совершенно другом мире. Цены на нефть в пике. То же произойдет с рейтингом доверия к президенту Путину и всей его советской забюрократизированной машины", - подчеркнул экс-глава правительства.

"Мы сделали все, чтобы показать всему миру, что Украина действует честно. Это Россия постоянно нарушает Минские договоренности", - сказал Яценюк.

По его мнению, "Минские договоренности отнюдь не совершенны", но "идея была по крайней мере в достижении полного прекращения огня".

"Хочу подчеркнуть, что этого еще не произошло. Так, благодаря Минскому процессу мы остановили полномасштабную военную агрессию России против Украины. Но Россия даже отказывается выполнить одно из базовых условий Минского процесса - прекратить убивать украинских граждан и украинских военных", - подчеркнул основатель Киевского форума по безопасности.

"Следующий шаг - убежден, нам нужно, чтобы США были привлечены к переговорному процессу. Реальное давление на Россию со слаженными действиями Украины, ЕС и США - это формула успеха для достижения мира в Украине", - резюмировал Яценюк.

Читайте также: Киевский форум по безопасности: 4 экс-посла США в Украине обсудят главные проблемы защиты Украины от российской агрессии

Киевский форум по безопасности - ведущий международный форум Украины по проблемам мира и безопасности. Основан в 2007 году Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".
В онлайн дискуссии КФБ "Война России против Украины: как обуздать агрессора и установить долгосрочный мир в Восточной Европе" участие приняли:
Курт Волкер, Чрезвычайный и Полномочный Посол, Специальный представитель правительства Соединенных Штатов по переговорам в отношении Украины в 2017 - 2019 годах;
Джон Хербст, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2003 - 2006 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета;
Стивен Пайфер, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 1998 - 2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета;
Уильям Тейлор, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2006 - 2009 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019 - 2020 годах, вице-президент Американского Института мира.
Украинскую позицию представил Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014 - 2016 годах, основатель Фонда "Открой Украину" и Киевского форума по безопасности.
Модератор дискуссии - Данил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер-министра в 2015 - 2016 годах, член наблюдательного совета фонда "Открой Украину".

безопасность (961) россия (67862) Форум (135) Яценюк Арсений (2577)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
У них закончатся деньги. Россия сделает все возможное, чтобы снять с себя санкции, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4813
показати весь коментар
24.04.2020 17:16 Відповісти
+7
Знаешь, что такое шибболет? Вряд ли, но гугль тебе поможет. Так вот - на форумах цензора им является любая адекватная оценка ситуации, на которую идиоты (вроде тебя) реагируют истерически и неадекватно. Я живу в Украине (в отличие от тебя), я принимал участие в обоих Майданах (и, если потребуется, приму участие в третьем), но при этом я сохраняю объективность в оценке экономической мощи России и нашей страны. А самым распространенным признаком нищеброда и неудачника явлется то, что он постоянно пересчитывает чужие деньги (и ждет, что все его враги обеднеют) - вместо того, чтобы сосредоточиться на улучшении собственного благосостояния.
показати весь коментар
24.04.2020 17:28 Відповісти
+6
Санкции будет действовать до тех пор, пока часть территории Украины оккупирована. Поэтому если у России не средств содержать Донбасс и Крым, пусть она возвращает их Украине, только после этого будут сняты санкции или России наступит конец.
показати весь коментар
24.04.2020 16:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а какда у рассіі закончяцца дєньгі?
показати весь коментар
24.04.2020 16:49 Відповісти
Судя по уродливой речи, вопрос задал типичный вышиватник (который ничуть не лучше ватника, поскольку так же лишен мозгов и живет пропагандой). Обычно я с дегенератами не общаюсь, поэтому ограничусь цитатой: пока толстый похудеет, худой сдохнет.
показати весь коментар
24.04.2020 16:54 Відповісти
Так вам санкции пошли на пользу? Только в Кремле или по всей паРаше?
показати весь коментар
24.04.2020 17:24 Відповісти
Знаешь, что такое шибболет? Вряд ли, но гугль тебе поможет. Так вот - на форумах цензора им является любая адекватная оценка ситуации, на которую идиоты (вроде тебя) реагируют истерически и неадекватно. Я живу в Украине (в отличие от тебя), я принимал участие в обоих Майданах (и, если потребуется, приму участие в третьем), но при этом я сохраняю объективность в оценке экономической мощи России и нашей страны. А самым распространенным признаком нищеброда и неудачника явлется то, что он постоянно пересчитывает чужие деньги (и ждет, что все его враги обеднеют) - вместо того, чтобы сосредоточиться на улучшении собственного благосостояния.
показати весь коментар
24.04.2020 17:28 Відповісти
Для того, чтобы оценка была адекватной, необходимо наградить себя орденом за адекватность и после этого его предъявлять, чтобы можно было узнавать - что адекватное, а что - нет.
показати весь коментар
24.04.2020 17:41 Відповісти
ты здесь не прав, у раши в десятки, если не в сотни раз выше расходы чем у украины. в один момент их уменьшить невозможно. а если добавить внутренние волнения народа то все может быть
показати весь коментар
24.04.2020 20:31 Відповісти
так и доходы выше. вот смотри. украина 2014-15. война. падение ввп в 2 раза. 70% населения без дотации просто вымрут. внутренние волнения народа. и что? да ни хрена. берутся кредиты. затыкаются рты.
показати весь коментар
24.04.2020 22:22 Відповісти
минималка в украине выше чем в раше
показати весь коментар
25.04.2020 16:28 Відповісти
минималку получают 1-3% населения.
надо среднюю сравнивать.
показати весь коментар
26.04.2020 10:58 Відповісти
минималку получают 50%, гугел тебе в помощь)))
показати весь коментар
26.04.2020 15:32 Відповісти
Ну как сказать, в 2013 году средняя зарплата в областях подобным нам по климату была на раисе 600-700 баксов. Сейчас там же - 350-360. вот так у них заканчиваются денежки
показати весь коментар
24.04.2020 17:18 Відповісти
Деньги из ФНБ активно выводились и там намного меньше денег,чем говорилось.
показати весь коментар
24.04.2020 16:44 Відповісти
Неужели в Дубоссары?
показати весь коментар
24.04.2020 19:53 Відповісти
наша влада зобов'язана і сама подумати і інших підключити.
показати весь коментар
24.04.2020 16:52 Відповісти
Ага, даст несколько триллионов на развитие.
показати весь коментар
24.04.2020 17:32 Відповісти
Деньги ж для убийств украинцев Путлеру нужны..Оккупация Крыма,война и содержание ОРДЛО,война в Сирии,Ливии не мало стоит...Надеюсь США,ЕС не поведутся на лохотрон Рашки..
показати весь коментар
24.04.2020 16:51 Відповісти
Санкции будет действовать до тех пор, пока часть территории Украины оккупирована. Поэтому если у России не средств содержать Донбасс и Крым, пусть она возвращает их Украине, только после этого будут сняты санкции или России наступит конец.
показати весь коментар
24.04.2020 16:52 Відповісти
А зачем Украине содержать ихтамнетов? Если повалят в свою рашку,то Украина с легкостью интегрирурет свои территории в родную инфраструктуру..
показати весь коментар
24.04.2020 17:10 Відповісти
Говорить никто не Запрещает . А тем более россии осталось на раз.....Для того что бы сняли Свнкции , - Нужно прежде всего Убраться восвояси с Территории Украины и забрать все Шобло на россию. В Украине им точно Делать нечего.
показати весь коментар
24.04.2020 17:06 Відповісти
У них закончатся деньги. Россия сделает все возможное, чтобы снять с себя санкции, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4813
показати весь коментар
24.04.2020 17:16 Відповісти
У них закончатся деньги. Россия сделает все возможное, чтобы снять с себя санкции, - Яценюк. ВИДЕО



ничего, не здохнут расияне,

укрстену против кроликов здадут на металлолом

ночью срежут и сдадут

в киев отвезут
показати весь коментар
24.04.2020 17:24 Відповісти
И на сколько бутылок обычно хватает?
показати весь коментар
24.04.2020 18:24 Відповісти
Зеленский Путина в беде не бросит, обязательно сделает всё на пользу России и во вред Украине.
показати весь коментар
24.04.2020 17:42 Відповісти
В связи с кризисом в России закончатся деньги....

Не закончатся... Во всяком случае не так быстро. Там огромная подушка.... триллионы и триллионы... Агония может длиться много-много лет.
показати весь коментар
24.04.2020 18:15 Відповісти
Триллионы чего, фублей?
показати весь коментар
24.04.2020 18:16 Відповісти
В связи с кризисом в России закончатся деньги....
------------------------
Ну Кролик дает!
показати весь коментар
24.04.2020 18:35 Відповісти
+5
У них закончатся деньги. Россия сделает все возможное, чтобы снять с себя санкции, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6596
показати весь коментар
24.04.2020 18:42 Відповісти
Сеня, ..... верни наворованное в бюджет страны!!!!
Мы всё помним!!!

Героям Слава !!! Слава Украине!!!
показати весь коментар
24.04.2020 19:24 Відповісти
Миллиард! И трусики мальчику!
показати весь коментар
24.04.2020 19:54 Відповісти
Сеня, не выдавай желаемое за действительное!
Один умный человек посчитал, что если уралс будет 15 дол/бар, деньги кончатся через два года.
показати весь коментар
24.04.2020 19:56 Відповісти
И? Даже если вообще не будут продавать ни нефть, ни газ - ******** пока куйло жив не отдаст Крым.
показати весь коментар
24.04.2020 20:04 Відповісти
Зачем разговариваешь с этим алкашом? Разве не видишь,как его понесло на всей ветке?
показати весь коментар
24.04.2020 20:28 Відповісти
Привет автору рецепта мамалыги из лебеды!
показати весь коментар
25.04.2020 09:14 Відповісти
При чём тут Крым? Речь идёт о том, "когда в Расии кончатся деньги".
показати весь коментар
25.04.2020 09:13 Відповісти
Сеня идийот?
Чтобы СНЯЛИ ВСЕ санкции (США, балаболов гритсшитбритен не считаем) нужно вернуть Крым, отозвать войска с дамбабве и луганды. Войска допустим отозвут, но Крым ******** (куйло) не вернет НИКАК. Даже если половина ******** погрузиться в нищету. Крым вернут сразу как куйло сдохнет.
США санкции также не могут снять, ведь они же "мировые гаранты". В Ирак США войска ввели "потому что было ядерное оружие". И вот теперь УЖЕ прецедент. Каждый папуас будет клепать себе ЯО в меру возможностей. И кто им скажет "ниможна" ? США, пиз..лы с британии (тоже с манией величия как ********) или кто? Любой немытый диктатор тыкнет на глобус и пошлет в пеший эротический поход.
Вот и получается патовая ситуция. Как вариант США проще завалить куйла (можно со свитой даже) и списать на алькаиду или кого-то еще. Это оптимальный вариант. Следующий президент ******** вернет и Крым и деньги "за отжим" и войска выведет. И снова все завертиться как прежде и лучше для населения ********. За сралином то как ревели - ужос. И шо? Другой пачал никитка облил его гамном и ниче. Так и тут будет. Тем паче вован с мегабаблом ничего особого так и не создал (не считая видосов из серии "Звездные войны"). Пример - 1 (адЫн) пердящий недоавианосец "Кузя" в стране с замашками "мирового лидера". И ВСЕ.
показати весь коментар
24.04.2020 20:02 Відповісти
болваны вы, чтобы у России не закончились деньги- их нужно здесь печатать и туда передавать...
показати весь коментар
24.04.2020 20:20 Відповісти
У Рашки деньги не закончатся.Их тупо украдут и выведут в офшоры,як при развале совка
показати весь коментар
24.04.2020 21:51 Відповісти
Жити рашка буде, але на великі проекти не вистачить. А ще їхня тупість та упоротість - будуть ходити в кирзачах і куфайках, житимуть на продталони, але витрачатимуть мільярди на "продвижение русского мира и поддержку дружественних стран"
показати весь коментар
25.04.2020 00:06 Відповісти
 
 