"Слов'янськ. Початок війни": "Під виглядом мирного населення хлопці з російськими паспортами і кримінальною зовнішністю, підбиралися до техніки, а через їхні голови летіли гранати". ВIДЕО

Під час звільнення Слов'янська українськими військами в 2014 році російські терористи намагалися під виглядом мирного населення зупинити просування підрозділів Нацгвардії і ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це йдеться в епізоді "Перший наступ" у фільмі "Слов'янськ. Початок війни". Зокрема, йдеться про блокування колони української техніки біля Слов'янського керамічного заводу. Агресивно налаштовані люди змусили військових відстріляти боєкомплект у повітря.

"Починаємо відстрілювати боєкомплект у повітря. Розуміємо, що як тільки закінчиться останній патрон, щось почнеться. Вже відчувається, що дзвенить у повітрі ця напруга ... Хлопці молодці - не все вистрілили, а деякі взагалі не стріляли. В якийсь момент цього галасу, а вже видно, що з'являються одна-дві людини в камуфляжі на задньому плані ... Другий у камуфляжі ... Купа цивільних, всі горлають, кричать ... і в цей момент хрясь - ми бачимо, що летить коктейль Молотова і займається перший БТР ... У цей момент під БТРом вибухає граната і відразу перший хлопець гине, який там стояв ... Ми розуміємо, що це все - кінець. Починається стрілянина в повітря. Частина цивільних, які були нормальні - роззяви, вони розбіглися. А частина натовпу на небезпечній відстані і почали гинути наші перші хлопці ... І з цього моменту я зрозумів: немає жодного мирного населення, а є дуже конкретна тактика - під виглядом мирного населення проплачені хлопці з російськими паспортами і, в основному, кримінальної зовнішності підходять максимально близько до техніки, а в цей момент у них з-за голови починає летіти коктейль Молотова або граната", - розповідає нині блогер, волонтер, а в 2014 році боєць першого резервного батальйону Нацгвардії Мирослав Гай.

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