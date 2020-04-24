"Слов'янськ. Початок війни": "Під виглядом мирного населення хлопці з російськими паспортами і кримінальною зовнішністю, підбиралися до техніки, а через їхні голови летіли гранати". ВIДЕО
Під час звільнення Слов'янська українськими військами в 2014 році російські терористи намагалися під виглядом мирного населення зупинити просування підрозділів Нацгвардії і ЗСУ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ про це йдеться в епізоді "Перший наступ" у фільмі "Слов'янськ. Початок війни". Зокрема, йдеться про блокування колони української техніки біля Слов'янського керамічного заводу. Агресивно налаштовані люди змусили військових відстріляти боєкомплект у повітря.
"Починаємо відстрілювати боєкомплект у повітря. Розуміємо, що як тільки закінчиться останній патрон, щось почнеться. Вже відчувається, що дзвенить у повітрі ця напруга ... Хлопці молодці - не все вистрілили, а деякі взагалі не стріляли. В якийсь момент цього галасу, а вже видно, що з'являються одна-дві людини в камуфляжі на задньому плані ... Другий у камуфляжі ... Купа цивільних, всі горлають, кричать ... і в цей момент хрясь - ми бачимо, що летить коктейль Молотова і займається перший БТР ... У цей момент під БТРом вибухає граната і відразу перший хлопець гине, який там стояв ... Ми розуміємо, що це все - кінець. Починається стрілянина в повітря. Частина цивільних, які були нормальні - роззяви, вони розбіглися. А частина натовпу на небезпечній відстані і почали гинути наші перші хлопці ... І з цього моменту я зрозумів: немає жодного мирного населення, а є дуже конкретна тактика - під виглядом мирного населення проплачені хлопці з російськими паспортами і, в основному, кримінальної зовнішності підходять максимально близько до техніки, а в цей момент у них з-за голови починає летіти коктейль Молотова або граната", - розповідає нині блогер, волонтер, а в 2014 році боєць першого резервного батальйону Нацгвардії Мирослав Гай.
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... надо было стрелять.
... надо было вешать.
... надо было не выпускать.
... надо НЕ ВПУСКАТЬ (кое-кого обратно).
Увы, слишком поздно.
А Вам - не обязательно.
Разве плохо, что х.уйло бредило парадом?
МН-17 - трагедия! Но на том этапе х.уйло обо.ралось и это немного нам помогло.
Коронавирус - тоже мало приятного! Но он не дал по-быстрому капитулировать Зедебилу.
Карантин - многим тяжело! Но каждый день добирается критическая масса претензий Зедебилу. Скоро эта пружина выстрелит!
Не знаю кто как, а я вижу позитив в любых событиях и уверена, что если не сегодня, то завтра, результат будет положительный.
Даже если сегодня кажется, что выхода нет!
ВЫ наше спасение!!!
Украинцы по гроб жизни в долгу перед вами!!!
И поэтому мы должны еще раз вынести русню в нашей власти за поребрик!
Ти тільки шабелькою не поріжся, гаразд?
Чи ти ще й приписне не отримав?
Потому что ты там сейчас на нуле.
Так что я за страну спокоен и буду в тылу жопу греть
За словами Кривоноса, він неодноразово надавав координати пересування колони бойовиків на чолі з Гіркіном Генштабу ЗСУ, вимагаючи знищити її за допомогою артилерії. Однак, вогонь по терористах тоді так і не було відкрито.
И сепарье остановили не полупьяный сброд в лохмотьях и не паркетные клоуны из Генштаба, а добровольцы
Ценой своей крови и больших потерь
И в воздух они не стреляли.
А потім, якщо пам'ятаєте, їх всіх переписали підпорядкувавши кого МВС, кого армії і з тих пір всіх хто має мотивацію захищати країну демотивували та розпустили по домівках
Тому СБУ, МВС та армію хйлу легше змусити перейти на свою сторону ніж групу невідомих людей зі зброєю
Компренде?
Согласно документу, название "город Сталино" будет использоваться во время праздничных мероприятий по случаю памятных дат, связанных со Второй мировой войной и при проведении "республиканских" и городских мероприятий.
В "указе" названы конкретные даты, когда будет использовано название "Сталино":
"9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне.
22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны.
8 сентября - День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в "указе".
Пушилин поручил "министерствам ДНР" осуществлять мероприятия "с целью популяризации исторического названия "город Сталино".
Напомним, аналогичное решение было принято в так называемой "ЛНР". 16 апреля главарь "ЛНР" подписал указ о переименовании Луганска в Ворошиловград.
Та, которая была в Крыму?
Ну тогда клиент, ты физдишь очень круто.
Читай, не только Бутусова))))
Иначе тебе не тыкать будут.
И наверное есть разница, отдать затворы и перейти на сторону врага, да, умник?
Если ты убогий, не понимаешь разницу между попасть в плен и перейти на сторону противника, то .... ну короче, ты понял, кто ты.
Выводы откуда, умник?
По собственному мнению или по реальностям?
Или ты быдло по пунктам распишешь свою фразу "25-я бригада сдала сепарам самоходку " Нона" , шесть БТР и целая рота перешла на сторону врага , как и вся крымская группировка ВСУ в Крыму".
Давай.
Всем интересно Серов сознательный.
Да ты батенька с перепою. Я живу у моря, но не Балтийского.
Уймись серость несознательная
Много делать и мало выделяться.
Отдыхай дятел))))
Я Украину защищал и продолжаю это делать.
Представь фамилию командира роты. Не общую фразу, а именно данные. Очень интересно будет узнать из какого подразделения)))))
Ну и конечно роль и место там одного полковника. Ну так, чтобы ты рот прикрыл.
Показатели профиля, являются абсолютно ничем. Кому надо читают. Кому надо отвечают. А все эти показатели, это просто смех. Лайки детей.
С Бутусова, за информацию, можно ничего не спрашивать. Хотя бы с самого простого. Уж КАК Бутусов выгораживал в своё время Хомчака, Корбана, Авакова и остальную компанию - можно вспоминать долго и очень долго. Ну за Иловайск. А потом Бутусов раз, и переобулся. И это не один раз. Но вот Юрик, НИ РАЗУ не заикнулся про сектор "А" и всё происходящее вокруг. То есть, флудил - то что было выгодно и за что платили.
А вот Муженко - НИ РАЗУ не подавал информацию про перешедшую роту. Про захваченных и технику - да. Я специально позвонил командиру батальона того времени. Ничего он не подтверждает. Правда уточнил про известного всем полковника. Ну это нам всем известно.
Так что фамилию в студию, иначе это про звон, который ты разносишь, но не знаешь откуда этот звон. Иначе - физдёжь.
Ты суть разговора помнишь или начал как пьяная и тупая матросня на себе тельняшку рвать?
Кстати про затворы)))))
Ты сраный герой, уточни хоть для себя по чьему приказу из оружия были изъяты затворы))))
Что с этим чуваком потом сделали?
А знакомством и дружбой с добровольцами, не бравируй. Это никому не интересно. Даже тем добровольцам, которые типа тебя знают.
Попей водички и вникни в СУТЬ и НАЧАЛО полемики))))
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля