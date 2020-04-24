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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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"Слов'янськ. Початок війни": "Під виглядом мирного населення хлопці з російськими паспортами і кримінальною зовнішністю, підбиралися до техніки, а через їхні голови летіли гранати". ВIДЕО

Під час звільнення Слов'янська українськими військами в 2014 році російські терористи намагалися під виглядом мирного населення зупинити просування підрозділів Нацгвардії і ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це йдеться в епізоді "Перший наступ" у фільмі "Слов'янськ. Початок війни". Зокрема, йдеться про блокування колони української техніки біля Слов'янського керамічного заводу. Агресивно налаштовані люди змусили військових відстріляти боєкомплект у повітря.

"Починаємо відстрілювати боєкомплект у повітря. Розуміємо, що як тільки закінчиться останній патрон, щось почнеться. Вже відчувається, що дзвенить у повітрі ця напруга ... Хлопці молодці - не все вистрілили, а деякі взагалі не стріляли. В якийсь момент цього галасу, а вже видно, що з'являються одна-дві людини в камуфляжі на задньому плані ... Другий у камуфляжі ... Купа цивільних, всі горлають, кричать ... і в цей момент хрясь - ми бачимо, що летить коктейль Молотова і займається перший БТР ... У цей момент під БТРом вибухає граната і відразу перший хлопець гине, який там стояв ... Ми розуміємо, що це все - кінець. Починається стрілянина в повітря. Частина цивільних, які були нормальні - роззяви, вони розбіглися. А частина натовпу на небезпечній відстані і почали гинути наші перші хлопці ... І з цього моменту я зрозумів: немає жодного мирного населення, а є дуже конкретна тактика - під виглядом мирного населення проплачені хлопці з російськими паспортами і, в основному, кримінальної зовнішності підходять максимально близько до техніки, а в цей момент у них з-за голови починає летіти коктейль Молотова або граната", - розповідає нині блогер, волонтер, а в 2014 році боєць першого резервного батальйону Нацгвардії Мирослав Гай.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Перша атака": шість років тому почалася операція з блокування захопленого російськими бойовиками Слов'янська. ВIДЕО

Автор: 

росія (66037) Слов’янськ (630)


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Топ коментарі
+40
К сожалению, все мы с большим опозданием (часто - на несколько лет) понимаем, что:
... надо было стрелять.
... надо было вешать.
... надо было не выпускать.
... надо НЕ ВПУСКАТЬ (кое-кого обратно).
Увы, слишком поздно.
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24.04.2020 16:28 Відповісти
+32
"Славянск. Начало войны": "Под видом мирного населения ребята с русскими паспортами и уголовной внешностью, подбирались к технике, а из-за их голов летели гранаты" - Цензор.НЕТ 5765
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24.04.2020 16:36 Відповісти
+27
Потом это стадо тварей пережило оккупацию, гиркина, дичайший голод, прощение от Украины, а теперь снова голосует з рыгоаналов на местном уровне и лижет зад рашке, просто тупой скот!
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24.04.2020 16:32 Відповісти
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К сожалению, все мы с большим опозданием (часто - на несколько лет) понимаем, что:
... надо было стрелять.
... надо было вешать.
... надо было не выпускать.
... надо НЕ ВПУСКАТЬ (кое-кого обратно).
Увы, слишком поздно.
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24.04.2020 16:28 Відповісти
Тем более когда терророистам пособничали и помогали парашенко дурчинов муженко и др
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24.04.2020 16:36 Відповісти
Главный храм вооруженных сил России, который планируется открыть 9 мая 2020 года к 75-летию победы в подмосковном парке «Патриот», украсят мозаиками с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу, Иосифа Сталина и других российских политиков, сообщает российский ресурс «МБХ медиа». На мозаике с Путиным и Шойгу в Храме Воскресения Христова также изображены председатель Соведа Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор ФСБ Александр Бортников и начальник генштаба ВС Валерий Герасимов. Еще на одной из частей мозаики увековечена аннексия Крыма. На фрагменте панно изображены несколько женщин, а над ними надпись «Крым наш». Кроме того, на одной мозаике изображен парад Победы 1945 года. Над солдатами «парит» портрет тирана советской эпохи Иосифа Сталина. Отметим, что здание, высота которого должна составить 95 метров, якобы строится на пожертвования простых россиян. Согласно открытой информации, на храм было пожертвовано 3 млрд 62 млн рублей. Напомним, как сообщала группа ИС, репетиции парада Победы довели российскую армию до коронавирусного коллапса. Информация - одна из граней войны! Подписывайтесь на аккаунт «Информационного сопротивления» в Twitter - ссылки на наши эксклюзивы, а также самые резонансные новости Украины и мира.
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24.04.2020 16:36 Відповісти
Что ни делается - все к лучшему!
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24.04.2020 16:38 Відповісти
Абсолютно нет. Бездумный набор слов.
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24.04.2020 17:28 Відповісти
Я думаю, что Ali Hasan понял, о чем я.
А Вам - не обязательно.
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24.04.2020 17:31 Відповісти
Я понимаю. Как глупа эта фраза. Потому никогда эту чепухню не говорю.
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24.04.2020 17:42 Відповісти
"...репетиции парада Победы довели российскую армию до коронавирусного коллапса."
Разве плохо, что х.уйло бредило парадом?
МН-17 - трагедия! Но на том этапе х.уйло обо.ралось и это немного нам помогло.
Коронавирус - тоже мало приятного! Но он не дал по-быстрому капитулировать Зедебилу.
Карантин - многим тяжело! Но каждый день добирается критическая масса претензий Зедебилу. Скоро эта пружина выстрелит!
Не знаю кто как, а я вижу позитив в любых событиях и уверена, что если не сегодня, то завтра, результат будет положительный.
Даже если сегодня кажется, что выхода нет!

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24.04.2020 18:09 Відповісти
сам ты падла прокасапская
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24.04.2020 18:36 Відповісти
и ты гнида, в том числе.
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24.04.2020 19:01 Відповісти
"Славянск. Начало войны": "Под видом мирного населения ребята с русскими паспортами и уголовной внешностью, подбирались к технике, а из-за их голов летели гранаты" - Цензор.НЕТ 5765
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24.04.2020 16:36 Відповісти
"Слов'янськ. Початок війни": "Під виглядом мирного населення хлопці з російськими паспортами і кримінальною зовнішністю, підбиралися до техніки, а через їхні голови летіли гранати" - Цензор.НЕТ 8921
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24.04.2020 19:24 Відповісти
Еще не вечер!!!
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24.04.2020 16:37 Відповісти
надо было гатить тварей всех тёток и прочую мразь !!!
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24.04.2020 16:45 Відповісти
Ни фига не поздно. Мы просто долго запрягаем.
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24.04.2020 21:21 Відповісти
Потом это стадо тварей пережило оккупацию, гиркина, дичайший голод, прощение от Украины, а теперь снова голосует з рыгоаналов на местном уровне и лижет зад рашке, просто тупой скот!
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24.04.2020 16:32 Відповісти
...а мы так ждали, что Порошенко начнёт чистить эти конюшни, пели гимн, украинской символикой украшали свои авто, в очередях стояли в военкоматы....а этот БАРЫГА только о своём кармане думал...одел вышиванку и под прикрытием патриотизма стал хапать всё что видит, выписывая не дешевые откупные регионалам - подлецам....мразь короче и сейчас всё воду мутит о кормушке скучает.
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24.04.2020 17:13 Відповісти
иди на ***!!!! ******* кацапе. тебе порох и в штаны насрал ? дебил зеленый!!!!
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24.04.2020 17:35 Відповісти
МОКША, ВЖЕ СЛУХАЛИ БЕНІНУ КАЗКУ 100 РАЗ ПРИДУМАЙ ІНШУ!ТИ, СОБАКА *****!!
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24.04.2020 18:09 Відповісти
Брехун , в военкоматах благодаря таким ворам и врагам Украины как разные гриценки и касапы лебедевы даже учётные карточки уволившихся в запас были потеряны , военкоматы вели переписку по mail.ru ,в 72 - й бригаде в Белой Церкви со всех 3 000 военных авто было слито горючее , сняты аккумуляторы , украдены ЗИПы и поменяна новая резина на 40-летнюю . Всё было развалено до предела в Украине . Порох , его команда + мы , волонтёры смогли всё это поднять и отстоять Украину от фашистской московии
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24.04.2020 18:41 Відповісти
Все это так. Только с одним уточнением. Все о чем вы писали сделано было после того как ***** протянул хряка беглого на трон.
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24.04.2020 20:06 Відповісти
неправда , это мне рассказывал товарищ ещё в 2010 году , он живёт в Белке ( Белой Церкви ).
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01.05.2020 23:17 Відповісти
Ну так, а хряк в каком году пришел на трон? Вот с 2010 все и началось ))
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02.05.2020 08:41 Відповісти
"Славянск. Начало войны": "Под видом мирного населения ребята с русскими паспортами и уголовной внешностью, подбирались к технике, а из-за их голов летели гранаты" - Цензор.НЕТ 6502
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24.04.2020 16:33 Відповісти
Низкий поклон каждому погибшему и раненому Герою Украины!
ВЫ наше спасение!!!
Украинцы по гроб жизни в долгу перед вами!!!
И поэтому мы должны еще раз вынести русню в нашей власти за поребрик!
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24.04.2020 16:36 Відповісти
"Славянск. Начало войны": "Под видом мирного населения ребята с русскими паспортами и уголовной внешностью, подбирались к технике, а из-за их голов летели гранаты" - Цензор.НЕТ 6449
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24.04.2020 16:38 Відповісти
Остается неясным вопрос, зачем отдали Гиркину Донецк, почему выпустили колонны из Славянска? Кто спланировал и провел эту роковую для страны операцию?
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24.04.2020 16:46 Відповісти
Гіркін драпав з Слов'янська в колоні з мирняком, в багажнику під купою броніків. А військова техніка вийшла отак:
"Славянск. Начало войны": "Под видом мирного населения ребята с русскими паспортами и уголовной внешностью, подбирались к технике, а из-за их голов летели гранаты" - Цензор.НЕТ 1448
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24.04.2020 16:56 Відповісти
рошеновская фсбшная агентура помешала нашим воякам уничтожить дыркина, а жаль
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24.04.2020 17:18 Відповісти
Так, а то б ти накрив колону з дітьми і жінками артою. На радість всім пропагандистам Кремля.
Ти тільки шабелькою не поріжся, гаразд?
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24.04.2020 17:20 Відповісти
Срать я хотел на кремлевских пропагандистов и на тех кто орал "***** введи войска". Была б моя воля не оставил от этой мерзоты и мокрого места. А свои сопли прибереги для мамы
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24.04.2020 17:47 Відповісти
Такий войовничий... В якому батальйоні воював?
Чи ти ще й приписне не отримав?
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24.04.2020 17:57 Відповісти
Диванний вояка - чому не на фронті?
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24.04.2020 18:05 Відповісти
Как это почему!
Потому что ты там сейчас на нуле.
Так что я за страну спокоен и буду в тылу жопу греть
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24.04.2020 18:18 Відповісти
Во-во грій, поки воїни захищають твою зебільну дупу і мовчи бо виглядаєш блазніше ніж ПрепиЗЕдюк при Владі.
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24.04.2020 18:24 Відповісти
Ніяких дітей і жінок в колонах Гіркіна не було, а були бойовики , були БТРи і ПЗРК. Якщо якийсь довб...б взяв і сім"ю, то його гріх , а не ВСУ. Був договорняк Києва з Москвою. А от домовленість з московські клятвопорушники під Іловайськом не дотримались. За Славянськ , Іловайськ і інші поразки має відповісти Муженко і брехливий Порошенко.
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24.04.2020 18:16 Відповісти
то не ти на БТРі спереду їхав??? заважали тобі? а чого ж не підірвав пару мостів з потягами?
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24.04.2020 17:37 Відповісти
Я бы подорвал, да какая то чевона рута из Задрочинска так бздонула, что всех сепаров перепугала и они в страхе разьежались
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24.04.2020 17:51 Відповісти
100% , предателей тогда было море , сливали инфу врагу
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24.04.2020 19:16 Відповісти
Муженко нас злив і зрадив, - https://24tv.ua/muzhenko_nas_zliv_i_zradiv__krivonos_pro_vihid_boyovikiv_girkina_zi_slovyanska_u_2014_rotsi_n1266047?__cf_chl_captcha_tk__=a97064de39970439aafff0ea637e90b7408e7569-1586763740-0-AUUdxZ1zce0eTmggjb3uVLGuRvpFHv6AhI0mkYSrzKbVa72iTS2O87BhMcre-oEcSPBXcmWjemqv1nZcg1BqPO_0qStl8iKKpmo2MlbVnIF4h9IPKLxTUUsHhk96B2RL6PlpUChwQ5_VPYyykGoYrivgoiyTSKVi4Pg3455iPoGAOi_uYERU7H7prpHt79TF2hqCVgey0ZvtdKTSmtRYzTqZfpEKwf_-Ae3qr-hoUdFX4wlUy2R0BvSCpgKo4HkAHq0A0QCmj2m4ucFt_rUx6iG69_OXJr1PsfSd2tiY7swPSVFV3EeS6OdDzn9FmAakyp7Rb8cz8UJngu2h5ov7VssukcIwwQpwhhqgurETjxifGRRprxj1q_c7n_v5ARo9tQGGDruxabX7Nl2ADnv0uOQxYQKQwO0I5I7lk-jKcI7ODwXiXqt70WflCs2_P0ZA1KcoCBIMuYFRQP1xISMAzmFW5uP5UAifDzs0y0QhpjIwwout42_sRTxwZBZKd73_nfWWI186SJpU8SNhp81tj_D59xN2kBdADTAeYpKvxAej8AYBnGGtfA5a9LDydjmdhZY0vbD_IejptowmGDMD_ukwnjZkrwH_yhe9hgsLj4Ra2TygpcaieNcxdVDkOGWLOg Кривонос про вихід бойовиків Гіркіна зі Слов'янська у 2014 році
За словами Кривоноса, він неодноразово надавав координати пересування колони бойовиків на чолі з Гіркіном Генштабу ЗСУ, вимагаючи знищити її за допомогою артилерії. Однак, вогонь по терористах тоді так і не було відкрито.
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24.04.2020 17:21 Відповісти
Фсбшные рошеновские ****** окопались в Украине. Прав был Кузьма - *******, стрелять и вешать.
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24.04.2020 17:56 Відповісти
Ти закушуй. Бо взагалі розвезе.
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24.04.2020 17:58 Відповісти
никто ничего не отдавал , касапы всё взяли силой , как гиркин с целой вооруженной до зубов бандой смог пройти спокойно 200 километров от границы с московией ? Просто так ? Нет , эту операцию курировал лично начальник генштаба московии Герасимов , Луганскую область по плану ( и по факту ) захватывало ГРУ Генштаба московии , а Донецкую - ФСБ мосоквии. Фронт захвата на первых порах по плану проходил по Северскому Донцу от границы до Красного Лимана и поворачивал на юг до Мариуполя. " Жалкие " 450 км фронта. Его удерживал отряд гиркина " в 52 человека " ? Это фуфло для тупых.Касапия бы бросила столько сил , сколько было необходимо для удержания тысячу , десять , сто тысяч гиркиных и прочих уродов.
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24.04.2020 18:46 Відповісти
Головне- не пускайте Вовіка зустрічатися з учителями Слов'янська.
"Славянск. Начало войны": "Под видом мирного населения ребята с русскими паспортами и уголовной внешностью, подбирались к технике, а из-за их голов летели гранаты" - Цензор.НЕТ 5673
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24.04.2020 16:53 Відповісти
В 14 году не было никих ЗСУ и Нацгвардии.

И сепарье остановили не полупьяный сброд в лохмотьях и не паркетные клоуны из Генштаба, а добровольцы

Ценой своей крови и больших потерь
И в воздух они не стреляли.
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24.04.2020 17:15 Відповісти
100% , бойцы добробатов наводили ужас на сепаров , именно добровольцы внесли решающий вклад в то , что оккупирована лишь незначительная территория Украины
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24.04.2020 18:48 Відповісти
просто поіменний перелік армійців, полісменів та сбушників на чмоскві мався і вони мали змогу маніпулювати ними. А переліку добровольців не було. Тому добровольці діяли без озирання на начальство.
А потім, якщо пам'ятаєте, їх всіх переписали підпорядкувавши кого МВС, кого армії і з тих пір всіх хто має мотивацію захищати країну демотивували та розпустили по домівках
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25.04.2020 02:59 Відповісти
ерунда , кто хотел , перешёл в ВСУ , 46-й батальон " Филина" сразу по памяти называю, туда добровольцы из " Донбасса" перешли , многие просто в ВСУ воевали , кто где и воюют до сих пор, никто не мешал и не мешает
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01.05.2020 23:14 Відповісти
я хочу сказати, що коли є списки готових захищати країну людей мордору діяти зручніше, а особливо коли вони ще і зібрані в одному місці.
Тому СБУ, МВС та армію хйлу легше змусити перейти на свою сторону ніж групу невідомих людей зі зброєю
Компренде?
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03.05.2020 11:43 Відповісти
яке це не було ? Ещё весной 2014 лично сверял данные наших подопечных раненых добровольцев со списками , выложенными на " срувесне" московии , всё сходилось к сожалению , весь состав батальона " Донбасс" был как на ладони. Более того , на указанные номера телефонов звонили и угрожали убить добровольцев. Это не шутки и не фантазии , это одна правда
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07.05.2020 16:47 Відповісти
Главарь донецких террористов Денис Пушилин 23 апреля подписал "указ" о переименовании Донецка в Сталино. В документе сказано, что название города "Сталино" будет использоваться наряду с названием "Донецк". Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передает https://vchaspik.ua/frontpage Час Пик .
Согласно документу, название "город Сталино" будет использоваться во время праздничных мероприятий по случаю памятных дат, связанных со Второй мировой войной и при проведении "республиканских" и городских мероприятий.
В "указе" названы конкретные даты, когда будет использовано название "Сталино":
"9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне.
22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны.
8 сентября - День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в "указе".
Пушилин поручил "министерствам ДНР" осуществлять мероприятия "с целью популяризации исторического названия "город Сталино".
Напомним, аналогичное решение было принято в так называемой "ЛНР". 16 апреля главарь "ЛНР" подписал указ о переименовании Луганска в Ворошиловград.
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24.04.2020 17:29 Відповісти
Поки назви "Донецьк" та "Луганськ" змінилися - треба скористатись моментом
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25.04.2020 03:38 Відповісти
да , Мирослав, тогда (как будто Крыма не было)... страх, предательство и трусость т.н. "элит" мля... + сраная украинская толерантность и жалость к палачам обернулась впоследствии их беспощадной жестокостью...и как и тогда, снова и сейчас эта жалость к врагам делает нас и виновными во всём и жертвами... СУКИ!!! Сколько ж хороших людей погибло из-за нашей сраной жалости к этим кацапским скотам и мерзким тварям !!!
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24.04.2020 18:26 Відповісти
25-я бригада сдала сепарам самоходку " Нона" , шесть БТР и целая рота перешла на сторону врага , как и вся крымская группировка ВСУ в Крыму.
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24.04.2020 18:49 Відповісти
какая рота из 25-й бригады, перешла на сторону врага?
Та, которая была в Крыму?
Ну тогда клиент, ты физдишь очень круто.
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24.04.2020 19:08 Відповісти
ты не тыкай , и не хами , а почитай ниже , нулевое новенькое дерьмо https://censor.net/resonance/3188569/12_aprelya_v_slavyanske_den_pozora_silovyh_struktur_ukrainy
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24.04.2020 19:15 Відповісти
Ага Бутусов так напишет, что всем прятаться)))))
Читай, не только Бутусова))))
Иначе тебе не тыкать будут.
И наверное есть разница, отдать затворы и перейти на сторону врага, да, умник?
Если ты убогий, не понимаешь разницу между попасть в плен и перейти на сторону противника, то .... ну короче, ты понял, кто ты.
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24.04.2020 21:42 Відповісти
Как интересно))))
Выводы откуда, умник?
По собственному мнению или по реальностям?
Или ты быдло по пунктам распишешь свою фразу "25-я бригада сдала сепарам самоходку " Нона" , шесть БТР и целая рота перешла на сторону врага , как и вся крымская группировка ВСУ в Крыму".
Давай.
Всем интересно Серов сознательный.
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01.05.2020 23:58 Відповісти
это вся Украина знает , сгинь , нулевой новенький ленинградец
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07.05.2020 16:48 Відповісти
Ленинградец?
Да ты батенька с перепою. Я живу у моря, но не Балтийского.
Уймись серость несознательная
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07.05.2020 19:33 Відповісти
это ещё хуже , лучше быть ленинградцем , чем гнидой в Украине как ты , падла
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10.05.2020 15:35 Відповісти
Лучше быть, чем казаться.
Много делать и мало выделяться.

Отдыхай дятел))))
Я Украину защищал и продолжаю это делать.
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10.05.2020 21:41 Відповісти
сам ты фуфло вонючее ,где ты воевал или волонтёр ? Первый раз тут тебя вижу и слышу , но херню ты несёшь полную , факты говорят , что 25-я сдала шесть БМД и две " Ноны" , 25 человек во главе с командиром роты перешло на сторону врага , это не ПРЕДАТЕЛЬСТВО ? Падла ты после этого гэбнявая
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11.05.2020 16:02 Відповісти
Упоротый.
Представь фамилию командира роты. Не общую фразу, а именно данные. Очень интересно будет узнать из какого подразделения)))))
Ну и конечно роль и место там одного полковника. Ну так, чтобы ты рот прикрыл.
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12.05.2020 08:34 Відповісти
я что тебе , следователь ? Или гиркин на себе эту броню принёс в Славянск ? Все брешут вокруг , а ты один строчишь правду ? Так у тебя нули в профиле , и ты сам ноль.У Бутусова и Муженко спрашивай , это от ни х инфа .
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12.05.2020 19:31 Відповісти
Упоротый ты.
Показатели профиля, являются абсолютно ничем. Кому надо читают. Кому надо отвечают. А все эти показатели, это просто смех. Лайки детей.
С Бутусова, за информацию, можно ничего не спрашивать. Хотя бы с самого простого. Уж КАК Бутусов выгораживал в своё время Хомчака, Корбана, Авакова и остальную компанию - можно вспоминать долго и очень долго. Ну за Иловайск. А потом Бутусов раз, и переобулся. И это не один раз. Но вот Юрик, НИ РАЗУ не заикнулся про сектор "А" и всё происходящее вокруг. То есть, флудил - то что было выгодно и за что платили.

А вот Муженко - НИ РАЗУ не подавал информацию про перешедшую роту. Про захваченных и технику - да. Я специально позвонил командиру батальона того времени. Ничего он не подтверждает. Правда уточнил про известного всем полковника. Ну это нам всем известно.
Так что фамилию в студию, иначе это про звон, который ты разносишь, но не знаешь откуда этот звон. Иначе - физдёжь.
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13.05.2020 08:30 Відповісти
это общеизвестный факт , недавно даже фильм показвали по " Прямому" о начале АТО и там сказано про 6 БМД и две " Нонны" , сданные врагу . Кто затворы вынимал и отдавал сепарам под Краматорском ? Я это делал ? Ты кто вообще такой , падла сепарская ? ты откуда вылезло , брехло ватное ? Кому ты звонило , брехло ??? Ты где воевало скажи , проверим . У меня в друзьях не десятки , а сотни добровольцев НАСТОЯЩИХ , прошедших ад боёв и подвалы донецкого СБУ .Засранец брехливый.
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14.05.2020 20:44 Відповісти
Упоротый.
Ты суть разговора помнишь или начал как пьяная и тупая матросня на себе тельняшку рвать?
Кстати про затворы)))))
Ты сраный герой, уточни хоть для себя по чьему приказу из оружия были изъяты затворы))))
Что с этим чуваком потом сделали?
А знакомством и дружбой с добровольцами, не бравируй. Это никому не интересно. Даже тем добровольцам, которые типа тебя знают.
Попей водички и вникни в СУТЬ и НАЧАЛО полемики))))
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15.05.2020 01:20 Відповісти
к сожалению, да, но стада этих тварей кидавшихся на украинские танки, знали что делают, знали что украинские танки- не давят, в отличии от "братских", шо раздавили бы их как гнид и поехали дальше...именно эти гниды дали русне выиграть время по всей линии границы, тем более, что и отважные погранцы во главе с литвином, который заявлял что граница полностью перекрыта в то время, когда колонны рашистских танков без опознавательных знаков ехали по луганску, а "моторолы" лихо, как к себе домой заезжали со всех сторон целыми автобусами, чтобы расшатывать ситуацию, типа вот так, с наступлением темноты, бросая из -за ватных сук гранаты в наших ребят ...
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24.04.2020 19:15 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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25.04.2020 00:13 Відповісти
 
 