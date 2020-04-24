"Це ж не США говорить: "У вас будуть дипломатичні проблеми". Це - Грузія. Ми - суверенна країна. І ніхто не розповідатиме нам, кого призначати віцепрем'єром", - Арахамія. ВIДЕО

Голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія відреагував на заяву представників грузинської влади про можливі дипломатичні проблеми в разі призначення Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єра, заявивши, що Україна суверенна країна і має право самостійно приймати подібні рішення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву Арахамія зробив на відео, яке опубліковано на одному з телеграм-каналів.

"Дивно бачити, коли на суверенне рішення нашої країни невелика країна поруч - значно менша... Якщо у нас будуть проблеми дипломатичні, то у Грузії вони будуть більші, ніж у нас ... Розумієте, це ж не США, яке говорить: "у вас будуть дипломатичні проблеми". Це Грузія. Треба про це не забувати. Я сам грузин. Я прекрасно розумію, як сприймається Саакашвілі за нинішньої влади. Це просто спроба чинити тиск. Ми суверенна держава і жодна країна у світі не розповідатиме нам, кого можна призначати на посаду віцепрем'єра, а кого не можна", - сказав Арахамія.

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