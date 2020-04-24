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"Це ж не США говорить: "У вас будуть дипломатичні проблеми". Це - Грузія. Ми - суверенна країна. І ніхто не розповідатиме нам, кого призначати віцепрем'єром", - Арахамія. ВIДЕО

Голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія відреагував на заяву представників грузинської влади про можливі дипломатичні проблеми в разі призначення Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єра, заявивши, що Україна суверенна країна і має право самостійно приймати подібні рішення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву Арахамія зробив на відео, яке опубліковано на одному з телеграм-каналів.

"Дивно бачити, коли на суверенне рішення нашої країни невелика країна поруч - значно менша... Якщо у нас будуть проблеми дипломатичні, то у Грузії вони будуть більші, ніж у нас ... Розумієте, це ж не США, яке говорить: "у вас будуть дипломатичні проблеми". Це Грузія. Треба про це не забувати. Я сам грузин. Я прекрасно розумію, як сприймається Саакашвілі за нинішньої влади. Це просто спроба чинити тиск. Ми суверенна держава і жодна країна у світі не розповідатиме нам, кого можна призначати на посаду віцепрем'єра, а кого не можна", - сказав Арахамія.

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Автор: 

Грузія (1852) дипломатія (711) Саакашвілі Міхеіл (2155) Арахамія Давид (1106)


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Топ коментарі
+125
Он идиот?
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24.04.2020 18:35 Відповісти
+92
він голова партії ідіотів
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24.04.2020 18:36 Відповісти
+75
Как есть идиот,именно идиот и есть.Без сомнений.
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24.04.2020 18:36 Відповісти
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Та нас вже останні йовбики нагинают! Дякувати кучмі тварюкі, ворам та тупому народу.
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25.04.2020 09:22 Відповісти
У Абрахамии всегда выражение лица, как будто его только что застали срущим в подъезде...
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25.04.2020 09:59 Відповісти
"Це ж не США говорить: "У вас будуть дипломатичні проблеми". Це - Грузія. Ми - суверенна країна. І ніхто не розповідатиме нам, кого призначати віцепрем'єром", - Арахамія - Цензор.НЕТ 4279
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25.04.2020 11:20 Відповісти
12 зелебобов пошли купаться в море
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25.04.2020 13:45 Відповісти
редкостный *******....
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25.04.2020 11:40 Відповісти
Україна була дійсно суверенна рік тому і рік тому вона почала втрачати свою незалежність!
1-й етап
"Це ж не США говорить: "У вас будуть дипломатичні проблеми". Це - Грузія. Ми - суверенна країна. І ніхто не розповідатиме нам, кого призначати віцепрем'єром", - Арахамія - Цензор.НЕТ 9886

2-й етап
"Це ж не США говорить: "У вас будуть дипломатичні проблеми". Це - Грузія. Ми - суверенна країна. І ніхто не розповідатиме нам, кого призначати віцепрем'єром", - Арахамія - Цензор.НЕТ 4070
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25.04.2020 11:48 Відповісти
3-й етап
"Це ж не США говорить: "У вас будуть дипломатичні проблеми". Це - Грузія. Ми - суверенна країна. І ніхто не розповідатиме нам, кого призначати віцепрем'єром", - Арахамія - Цензор.НЕТ 1767

4-й етап
"Це ж не США говорить: "У вас будуть дипломатичні проблеми". Це - Грузія. Ми - суверенна країна. І ніхто не розповідатиме нам, кого призначати віцепрем'єром", - Арахамія - Цензор.НЕТ 3385
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25.04.2020 12:00 Відповісти
Это про Арахамия, что у умного на уме, у дурака на языке
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25.04.2020 12:33 Відповісти
Арахамия, - редкосный дегенерат. Даже среди зебилов!
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25.04.2020 13:06 Відповісти
Ну и баран этот сепаратист Арахамия! Почему зеленский позволяет этому невежде Арахамия высказываться официально на уровне государства!??! у Арахамии нет таких полномочий!! насколько я понимаю он даже не госчиновник, а так уличный балабол партии желторотиков!!
Во бардак в государстве!!
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25.04.2020 18:56 Відповісти
Беда в том, что вы . Арахамия, и вся ваша команда - глупы, заносчивы и настроены пророссийски.
По результатам деятельности Саакашвили в ОДА неопровержимо следует вывод: работать Саакашвили не умеет. Работать калифицированно, настойчиво, кропотливо, продуманно не способен. Не умеет контактировать с людьми, привлекать их на свою сторону. Умеет только кричать, возмущаться и любоваться собой. Он непорядочен, кроме того.
По-моему, очередное судорожное решение господина Зеленского. С этим президентом и с этой «командой» государство Украина вообще исчезнет, а жителей ждут страдания. Их нужно менять. Движущие силы для этого гражданское общество и участники боевых действий.
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25.04.2020 18:57 Відповісти
Сто пудов что без шоколадной гниды тут не обошлось.
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26.04.2020 15:14 Відповісти
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