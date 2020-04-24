"Це ж не США говорить: "У вас будуть дипломатичні проблеми". Це - Грузія. Ми - суверенна країна. І ніхто не розповідатиме нам, кого призначати віцепрем'єром", - Арахамія. ВIДЕО
Голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія відреагував на заяву представників грузинської влади про можливі дипломатичні проблеми в разі призначення Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єра, заявивши, що Україна суверенна країна і має право самостійно приймати подібні рішення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву Арахамія зробив на відео, яке опубліковано на одному з телеграм-каналів.
"Дивно бачити, коли на суверенне рішення нашої країни невелика країна поруч - значно менша... Якщо у нас будуть проблеми дипломатичні, то у Грузії вони будуть більші, ніж у нас ... Розумієте, це ж не США, яке говорить: "у вас будуть дипломатичні проблеми". Це Грузія. Треба про це не забувати. Я сам грузин. Я прекрасно розумію, як сприймається Саакашвілі за нинішньої влади. Це просто спроба чинити тиск. Ми суверенна держава і жодна країна у світі не розповідатиме нам, кого можна призначати на посаду віцепрем'єра, а кого не можна", - сказав Арахамія.
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Во бардак в государстве!!
По результатам деятельности Саакашвили в ОДА неопровержимо следует вывод: работать Саакашвили не умеет. Работать калифицированно, настойчиво, кропотливо, продуманно не способен. Не умеет контактировать с людьми, привлекать их на свою сторону. Умеет только кричать, возмущаться и любоваться собой. Он непорядочен, кроме того.
По-моему, очередное судорожное решение господина Зеленского. С этим президентом и с этой «командой» государство Украина вообще исчезнет, а жителей ждут страдания. Их нужно менять. Движущие силы для этого гражданское общество и участники боевых действий.