Блогер Бондаренко показав, як за допомогою дрона можна підірвати газопровід під Києвом. ВIДЕО
Блогер Ярослав Бондаренко зімітував скидання гранати на газокомпресорну станцію під Києвом, яка входить до газогону "Дашава-Київ".
Відповідне відео Бондаренко опублікував на своєму каналі в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.
"Я зараз перебуваю за 300 метрів від газокомпресорної станції біля Боярки, лише за 10 км від м.Києва. Це дуже важливий стратегічний об'єкт. Тут проходить газопровід "Дашава-Київ". Що я тут роблю? Я очікую тут теракту. Зараз тут відбудеться вибух. А я буду російським диверсантом", - розповів він.
Бондаренко показав, як дрон із прикріпленою до нього "гранатою" злітає в повітря і зависає над газокомпресорною станцією. При цьому в кадрі видно машину, яку блогер називає машиною охорони, але появу дрона ніхто не помічає.
"Це не справжня граната Ф-1, а муляж, зроблений на 3Д-принтері. А я - не російський диверсант, а патріот України. Але на моєму місці завтра може бути справжній російський терорист із вибухівкою, яка знищить важливий стратегічний об'єкт і життя людей", - говорить Бондаренко.
Він пообіцяв продовжити "підривати" інші стратегічні об'єкти, щоб показати неефективність СБУ у боротьбі проти диверсантів.
Будь ласка, зачекайте...
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Еще повезло что противники не японцы например - уже бы не осталось че взрывать.
Какое СБУ имеет отношение к диверсантам??? СБУ занимается экономикой, ларьки на базаре крышует, бизнесменов доит.. А вы про каких-то диверсантов.. Еще скажите что они шпионов должны ловить... На стоянку авто перед СБУ в любом городе посмотрите... то ли тут СБУ, то ли арабские шейхи приехали...
В 2017 році Стівен Паддок розстріляв людей які прийшли на концерт, 58 вбитих / 500 поранених. І всемогутні спецслужби США нічого не змогли зробити, хоча спецназ був на місці вже за 13 хвилин від початку стрілянини. Це вже після того, як поліція спробувала зупинити стрілка і отримала поранення. В 2018р. революціонери з "Soldados de Franelas" спробували ліквідувати Мадуро https://nv.ua/ukr/world/countries/droni-z-vibukhivkoju-i-rozbihajutsja-soldati-shcho-vidomo-pro-zamakh-na-maduro-i-jak-vin-namahajetsja-joho-vikoristovuvati-2486834.html за допомогою дрона . На жаль спроба була невдалою, проте вони обіцяли продовжити. Та що казати, вбивство Кеннеді є яскравою демонстрацією загальної переваги дії над протидією, навіть найкращи спецслужби не завжди можуть впоратись з викликами. Тому варто на такі "експерименти" дивитись тверезо і не втягуватись в хайп.
Ти б ще "керченського стрільця" згадав Всі ці випадки готуються зазделегідь, як у США, так і в інших країнах, і стрільці як правило проходили військову службу або були підлітками які лехко піддаються до навіюванню. За те поітм ризко приймаються закони проти вогнепальної зброї, ії реістрації і здачі правоохорнцям.
https://www.youtube.com/watch?v=pTtB9ZxPGPU&feature=youtu.be&t=3s
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Таке вже було...
https://detector.media/community/article/175094/2020-02-26-ukrainskii-kiberalyans-pripinyae-spivpratsyu-z-derzhstrukturami-ukraini/ «Український кіберальянс» припиняє співпрацю з держструктурами України
https://www.youtube.com/watch?v=pTtB9ZxPGPU&feature=youtu.be&t=3s
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Ото так було і з артскладами по всій Україні - комісії кажуть одне, а по факту інше.
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+ Ци Старикам при владі ПО* Вони просто косять бабки
а після них хоч Атомна війна, їм насрать.