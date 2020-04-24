Блогер Бондаренко показав, як за допомогою дрона можна підірвати газопровід під Києвом. ВIДЕО

Блогер Ярослав Бондаренко зімітував скидання гранати на газокомпресорну станцію під Києвом, яка входить до газогону "Дашава-Київ".

Відповідне відео Бондаренко опублікував на своєму каналі в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

"Я зараз перебуваю за 300 метрів від газокомпресорної станції біля Боярки, лише за 10 км від м.Києва. Це дуже важливий стратегічний об'єкт. Тут проходить газопровід "Дашава-Київ". Що я тут роблю? Я очікую тут теракту. Зараз тут відбудеться вибух. А я буду російським диверсантом", - розповів він.

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Бондаренко показав, як дрон із прикріпленою до нього "гранатою" злітає в повітря і зависає над газокомпресорною станцією. При цьому в кадрі видно машину, яку блогер називає машиною охорони, але появу дрона ніхто не помічає.

"Це не справжня граната Ф-1, а муляж, зроблений на 3Д-принтері. А я - не російський диверсант, а патріот України. Але на моєму місці завтра може бути справжній російський терорист із вибухівкою, яка знищить важливий стратегічний об'єкт і життя людей", - говорить Бондаренко.

Він пообіцяв продовжити "підривати" інші стратегічні об'єкти, щоб показати неефективність СБУ у боротьбі проти диверсантів.

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