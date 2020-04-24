В Україні треба вручну рятувати економіку і змінювати філософію бюрократії, - Саакашвілі. ВIДЕО

Кандидат на пост віцепрем'єр-міністра з питань реформ Міхеіл Саакашвілі розповів, які першочергові заходи потрібні для виходу української економіки з кризи.

Своїм баченням політик поділився в програмі "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Грошей у держави практично немає. Треба вручну рятувати малий і середній бізнес, і великі підприємства. Що таке ручний порятунок?

Це транспортні тарифи на перевезення вантажів, це портові тарифи, які в 3-4 рази завищені, тому що це джерело корупції. Це регуляції. Величезна кількість абсолютно ідіотських регуляцій, які не дозволяють нормально працювати жодному бізнесу в Україні. Їх треба скорочувати на 80-90%", - сказав Саакашвілі.

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Він також закликав змінити роль бюрократії в державі, оскільки вона заважає розвитку економіки.

"Треба абсолютно міняти філософію і переосмислити роль бюрократії. Там, де є бюрократія, там не може бути робочих місць. Зараз всі ресурси, які залишаються в української держави, як завжди перерозподіляються на українську бюрократію", - зазначив експрезидент Грузії.

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