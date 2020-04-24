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В Україні треба вручну рятувати економіку і змінювати філософію бюрократії, - Саакашвілі. ВIДЕО

Кандидат на пост віцепрем'єр-міністра з питань реформ Міхеіл Саакашвілі розповів, які першочергові заходи потрібні для виходу української економіки з кризи.

Своїм баченням політик поділився в програмі "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Грошей у держави практично немає. Треба вручну рятувати малий і середній бізнес, і великі підприємства. Що таке ручний порятунок?

Це транспортні тарифи на перевезення вантажів, це портові тарифи, які в 3-4 рази завищені, тому що це джерело корупції. Це регуляції. Величезна кількість абсолютно ідіотських регуляцій, які не дозволяють нормально працювати жодному бізнесу в Україні. Їх треба скорочувати на 80-90%", - сказав Саакашвілі.

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Він також закликав змінити роль бюрократії в державі, оскільки вона заважає розвитку економіки.

"Треба абсолютно міняти філософію і переосмислити роль бюрократії. Там, де є бюрократія, там не може бути робочих місць. Зараз всі ресурси, які залишаються в української держави, як завжди перерозподіляються на українську бюрократію", - зазначив експрезидент Грузії.

Також дивіться: "З Китаю йдуть десятки підприємств, забираємо їх собі", - Саакашвілі розповів, у чому бачить можливість для України

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) реформи (3210) бюрократія (37)


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Топ коментарі
+47
В Украине надо вручную спасать экономику и менять философию бюрократии, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 8640
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24.04.2020 22:38 Відповісти
+47
Год назад обещали конец эпохи бедности, а теперь спасать надо.
Спасать надо от спасателей.
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24.04.2020 22:40 Відповісти
+42
В Украине надо вручную спасать экономику и менять философию бюрократии, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 1438
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24.04.2020 22:41 Відповісти
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Настають часи коли країна-виробник їжі буде керувати країною-бензоколонкою.Міхо і Зе не просріть цей шанс.Не дайте Україні дефолтнути ранішн Росії.
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24.04.2020 23:53 Відповісти
клоун клоуна видит издалека)))))
********* обычный шоумен - трепло, не более. мистер бла, бла, бла..........

и то что членограй пригласил это дерьмо к себе в команду говорит о том что в шобле полный раздрай и сборище тупых баранов. короче, полная задница огромных размеров )))))
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24.04.2020 23:54 Відповісти
Меня сегодня спросили "зачем этого кадра зеленский пригласил?". Чтобы не отвечать сложно (в унисон написанному многими выше - об авторитаризме, возведенном в квадрат, о позерстве, пустозвонстве и т.п.), ответил просто "одноклассники и соседи по дому закончились". Думаю, что неплохо. Нет?
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25.04.2020 00:22 Відповісти
верно. молодец.
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25.04.2020 00:28 Відповісти
Цього ручного філософа треба було повернуть грузинським бюрократам...
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25.04.2020 01:02 Відповісти
Все течет, все изменяется. Саакашвили далеко не тот,что был 10-15 лет назад. Официально он беглый преступник от грузинского правосудия, его связи в Европе давно потеряны и официально с ним вряд ли будут общаться. Последние 10 лет он в основном работал языком и реально ничем не руководил. В нем заметное изменение психики. Будет ли он реально работать и проводить реформы это большой вопрос, а вот вызвать новый правительственный кризис во время кризиса со вселенским скандалом это он вполне может сделать. Вопрос зачем, надо задавать его спонсорам.
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25.04.2020 01:15 Відповісти
Ще один "рятувальник" України знайшовся..........
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25.04.2020 05:24 Відповісти
Ага, хером по роялю.
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25.04.2020 08:21 Відповісти
В Україні треба вручну рятувати економіку і змінювати філософію бюрократії, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 5668
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25.04.2020 08:22 Відповісти
Там осталось 12%
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25.04.2020 18:20 Відповісти
Народний депутат з "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв в ефірі програми "ІнфоВечір" на "5 каналі" прокоментував можливе призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром з питань реформ.
"Оскільки наша влада вийшла з виробництва комедійного кіно і серіалів, то вони мислять відповідними категоріями. Коли рейтинги телесеріалу починають падати, часто запрошують нових зіркових акторів", - сказав Ар'єв.
Він додав: "В цьому разі вважаю, що питання не в реформах, а в імітації. Оскільки пан Саакашвілі, як мені сказали його ж колеги з Грузії, перебуває в найгіршій своїй формі. І спитали, чи розуміє наша влада, що єдине, що він зможе принести в українську ситуацію - це хаос", - сказав Ар'єв.
Повне відео розмови дивіться за посиланням: https://www.5.ua/polityka/na-roli-v-serialakh-***********-zirok-koly-reitynhy-padaiut-vlada-myslyt-tak-samo-ariev-pro-pryznachennia-saakashvili-213520.html
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25.04.2020 08:31 Відповісти
А що, хтось у цьому сумнівається? "ЗЕбіли" - не рахуються... У них головний орган людини - мозок, заміняють два: рот і задниця. Рот - жерти, а задниця - висирать зжерте і переварене...
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25.04.2020 08:47 Відповісти
Це лише мені здається що у цього гризлюка обличчя психічно хворої людини?
Або закінченого наркомана...........
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25.04.2020 08:52 Відповісти
Я читаю всі ці коменти - у ворів зрозуміла паника.
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25.04.2020 09:05 Відповісти
"В Украине надо вручную спасать экономику и менять философию бюрократии, - Саакашвили." Янелох знищив економіку, і в паніці вирішив призначити Саакашвіллі для її порятунку? Якийсь абсурд
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25.04.2020 22:51 Відповісти
Зеля нічого не знищив тому що економіки не було - поки що вся економіка в Україні - це фейк. Економіка України була знищена ще богданом хмельницьким який віддав Україну московії, і потім остаточно більшовиками після 1918го року.
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26.04.2020 13:57 Відповісти
В Украине впервые за 49 месяцев зафиксировали падение ВВП
ПЯТНИЦА, 6 МАРТА 2020,https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/03/6/657797/
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26.04.2020 14:16 Відповісти
Это всего ,один год правления зедебильной шайки! До них рост ВВП 2.5-4.5 %,после прихода к власти зе минус ,2% недовыполнение бюджета за 2019 год 90 миллиардов,впервые после 2014 года!Теперь уже спасать? Кто будет спасать ,идиот сракашвили?
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25.04.2020 09:08 Відповісти
Бюрократию нужно ликвидировать,от нее основной вред экономике.
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25.04.2020 09:37 Відповісти
"Закат солнца в ручную"
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25.04.2020 10:07 Відповісти
Управление вручную!? Саах ******* и дилетант... или враг. Ручное управление экономикой - это основа коррупции!!! Во власти - абсолютно бесполезные идиоты!
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25.04.2020 13:37 Відповісти
Саакашвілі в президенти!
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25.04.2020 19:01 Відповісти
По результатам деятельности Саакашвили в ОДА неопровержимо следует вывод: работать Саакашвили не умеет. Работать калифицированно, настойчиво, кропотливо, продуманно не способен. Не умеет контактировать с людьми, привлекать их на свою сторону. Умеет только кричать, возмущаться и любоваться собой. Он непорядочен, кроме того.
По-моему, очередное судорожное решение господина Зеленского. С этим президентом и с этой «командой» государство Украина вообще исчезнет, а жителей ждут страдания. Их нужно менять. Движущие силы для этого гражданское общество и участники боевых действий. Арахамия, вы и вся ваша команда - невероятно глупы, заносчивы, нечестны, настроены пророссийски. Из вас антиукраинскость прёт! Оман, Ермаки, протоколс сепарами,фальшивые обвинения по делу Шеремета, безграмотные законы, дыры в бюджете - ваши результаты.
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25.04.2020 19:09 Відповісти
В Украине надо вручную спасать экономику дальше читать не стал. Путь к дальнейшему развалу.
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25.04.2020 19:35 Відповісти
Михо прекрасно умеет разрушать систему коррупции. Но увы он нихрена не умеет строить!
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25.04.2020 19:38 Відповісти
Михо прекрасно умеет разрушать систему коррупции. Но увы он нихрена не умеет строить!
Не вполне верно. Саак разрушает систему, в тч и встроенную в систему коррупцию. При попытке в Одессе создать нечто новое он опять создал систему со встроенной коррупцией: он ДОПЛАЧИВАЛ чиновникам за совершение ими своих должностных обязанностей. Те классика коррупции,
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25.04.2020 23:57 Відповісти
Не используй слов, смысла которых не понимаешь.
корупція - використання особою, зазначеною у https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25 частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей;
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26.04.2020 10:30 Відповісти
Не говори ерунды. КТО выгодополучатель от доплаты Михо?
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26.04.2020 11:54 Відповісти
Админ, коЛЛичество пишеЦЦа с одной "л".
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25.04.2020 20:37 Відповісти
Вв рруссккамм яззиккє ввссє ссагглласснниє уддвваівваюцца
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25.04.2020 21:23 Відповісти
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26.04.2020 09:19 Відповісти
Кандидат на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ Михеил Саакашвили рассказал, какие первоочередные меры нужны для выхода украинской экономики из кризиса. Источник: https://censor.net/v3191463

У цирковій бригаді поповнення

В Україні треба вручну рятувати економіку і змінювати філософію бюрократії, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8630
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25.04.2020 22:37 Відповісти
Неприятный упырь!
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25.04.2020 23:35 Відповісти
Упырь - это твой ботоксный вовка.
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26.04.2020 19:26 Відповісти
Миро редкая жаба !
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26.04.2020 09:18 Відповісти
У пороховаты и кремлеботов паника солидарно дуют в одну дудку против Саакашвили и их страх понятен
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26.04.2020 09:29 Відповісти
"В Украине надо вручную спасать экономику и менять философию бюрократии", - какая прелесть! не нарадуюсь! бюрократия пусть живет и процветает, а мы ей поможем - слегка подкорректируем философию и все ОК! обновим вывеску, покрасим в зеленый цвет!
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26.04.2020 11:07 Відповісти
единственная причина, по которой есть желание назначить саакашвили - это найти козла отпущения или, так сказать, запастись зицпредседателем в конторе "рога и копыта". чуть что - вегда есть на кого спихнуть и устроить повторную гонку за "преступником"
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26.04.2020 11:12 Відповісти
Пошел в жопу мудак бери зепрЕзедента и под руки шагайте туда где светит сонце по утрам....к морю на х...уроды кого вы *** вубрали 73% имбицылов
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26.04.2020 16:54 Відповісти
Эти несколько предложений от Саакашвили по смыслу стоят и весят больше,чем все вместе взятые речи Порошенко и Зеленского за всю их жизнь.
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26.04.2020 19:24 Відповісти
млять, ще один рятувальник України вишукався! цю всю мерзоту чого-с сюди так і тягне до України, рятувальники херови, починаючи з ***** ботоксного!
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27.04.2020 08:44 Відповісти
БЕ-БЕ-БЕ-БЕ ...
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27.04.2020 08:46 Відповісти
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