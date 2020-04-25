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Нотаріуса Дишлеву та держреєстратора Махортова затримали в Одесі за махінації з реєстрами. ВIДЕО+ФОТО (оновлено)

У п'ятницю ввечері було затримано одеського нотаріуса Тетяну Дишлеву та держреєстратора Ігоря Махортова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Альтернативу".

"Про Дишлеву вперше заговорили, коли вона фактично самовільно змінила ректора Одеського медичного університету і замість людини, яку призначило Міністерство охорони здоров'я, вона внесла до реєстру людину Валерія Запорожана.

Вона причетна до низки гучних скандалів, зокрема щодо роботи з "чорними" реєстраторами, але головне - вона давній "помічник" найрізноманітніших рейдерських груп", - зазначає видання.

Також повідомляється про затримання одеського держреєстратора Ігоря Махортова, про "подвиги" якого чули багато підприємців, у яких "віджали" багато цінного".

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За останньою інформацією, Дишлеву суд відправив під цілодобовий домашній арешт, а Ігоря Махортова - в СІЗО з альтернативою застави в 5 млн.

Інформацію про затримання Дишлевої та Махортова також підтвердили в кіберполіції.

"Співробітники кіберполіції Одеської області спільно зі слідчими поліції Одеської області під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури викрили державного реєстратора та приватного нотаріуса, які за грошову винагороду вносили до реєстру нерухомого майна недостовірну інформацію про власників і здійснювали перереєстрацію цього майна на інших суб'єктів господарювання.

Встановлено, що чиновники вели протиправну діяльність упродовж трьох років і мають стосунок до 18 подібних кримінальних правопорушень", - йдеться в повідомленні.

Нотаріуса Дишлеву та держреєстратора Махортова затримали в Одесі за махінації з реєстрами 01
Нотаріуса Дишлеву та держреєстратора Махортова затримали в Одесі за махінації з реєстрами 02

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затримання (4355) нотаріус (60) Одеса (5499) рейдерство (402)


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Так в Одесі не один нотаріус і не один держреєстратор співпрацюють з бандитами, правоохоронцями-перевертнями, суддями-злочинцями, чиновниками-мафіозі, таких злочинних нотаріусів та держреєстраторів добрий десяток а може й не один десяток! Без суддів та правоохоронців ці люди не могли існувати, вони входять в організовані злочинні групи! Де затримання одеських суддів, прокурорів, ментів, СБУшників, які допомагали цим кримінальним нотаріусам та держреєстраторам віджимати майно? Чи може хтось думає що вони самі займались кримінальними оборудками, без співучасників в прокуратурі, ментовці, СБУ, суді та серед чиновництва?
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25.04.2020 11:52 Відповісти
обоим - пожизненный эцит без гвоздей,до выкупа..(с)
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25.04.2020 11:55 Відповісти
Бла -бла.Одесса неисправимаТам засилье беззакония.
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25.04.2020 12:02 Відповісти
Ты даже такие трудные слова выучил?
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25.04.2020 12:11 Відповісти
И все-таки мягкое украинское законодательство.Пани будет сидеть дома, смотреть телевизор, шариться в интернете, вкусно жрать и спать в комфортной постели.Если посмотреть, то в подобных случаях нотариус фактически создает фундамент незаконных сделок, если бы не было нотариального удостоверения сделки, регистратору значительно сложнее вносить "липу" в реестр. Недобросовестный регистратор до последнего будет искать "нужного"нотариуса и лишь за отсутствием такового займется подделкой докйментов. Мера пресечения должна быть одинаковой т.к. оба являются исполнителями преступления (заказчик- выгодополучатель) а значить отвественность поровну.Посидела бы она в СИЗО глядишь больше о справедливости в жизни подумала
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25.04.2020 12:05 Відповісти
Они же бл*ди законодательство для себя уже давно переделали! А сейчас еще и президентские аппартаменты в тюрмах для себя узаканивают - их там возмущенные пенсионеры и демонстранты не достанут. Моя тюрьма - моя крепость!
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25.04.2020 12:10 Відповісти
Не могу понять? У предпринимателей отжали, власть не наказывает. А суды Линча?
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25.04.2020 13:23 Відповісти
Відправити цю сволоту у СІЗО,щоб не могла сховати докази!!! Ось де справедливість, коли дитячий хірург сидить у СІЗО безо всяких доказів провини, а тварюка, яка ошукала багатьох людей і вона відправлена під домашній арешт. Це таке кривосуддя по українськи.
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25.04.2020 21:16 Відповісти
 
 