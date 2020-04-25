Нотаріуса Дишлеву та держреєстратора Махортова затримали в Одесі за махінації з реєстрами. ВIДЕО+ФОТО (оновлено)

У п'ятницю ввечері було затримано одеського нотаріуса Тетяну Дишлеву та держреєстратора Ігоря Махортова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Альтернативу".

"Про Дишлеву вперше заговорили, коли вона фактично самовільно змінила ректора Одеського медичного університету і замість людини, яку призначило Міністерство охорони здоров'я, вона внесла до реєстру людину Валерія Запорожана.

Вона причетна до низки гучних скандалів, зокрема щодо роботи з "чорними" реєстраторами, але головне - вона давній "помічник" найрізноманітніших рейдерських груп", - зазначає видання.

Також повідомляється про затримання одеського держреєстратора Ігоря Махортова, про "подвиги" якого чули багато підприємців, у яких "віджали" багато цінного".

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За останньою інформацією, Дишлеву суд відправив під цілодобовий домашній арешт, а Ігоря Махортова - в СІЗО з альтернативою застави в 5 млн.

Інформацію про затримання Дишлевої та Махортова також підтвердили в кіберполіції.

"Співробітники кіберполіції Одеської області спільно зі слідчими поліції Одеської області під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури викрили державного реєстратора та приватного нотаріуса, які за грошову винагороду вносили до реєстру нерухомого майна недостовірну інформацію про власників і здійснювали перереєстрацію цього майна на інших суб'єктів господарювання.

Встановлено, що чиновники вели протиправну діяльність упродовж трьох років і мають стосунок до 18 подібних кримінальних правопорушень", - йдеться в повідомленні.



