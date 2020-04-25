Російський Мі-26 упав на родовищі нафти на Ямалі, постраждали 6 людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Ямало-Ненецькому окрузі Росії на вертолітний майданчик родовища "Русское" здійснив жорстку посадку вертоліт Мі-26 авіакомпанії "Абакан Авіа". На борту перебували 5 пасажирів і 3 члени екіпажу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформагентство "РИА Новости".
Спочатку повідомлялося про одного постраждалого - 56-річного члена екіпажу. У нього зламані хребет і декілька ребер. Пізніше стало відомо, що постраждали 6 осіб. Про їхній стан нічого невідомо.
Причиною катастрофи називають погану погоду або помилку екіпажу. У районі аварії сильний вітер і сніг.
Топ коментарі
+87 vitaliymkua
показати весь коментар25.04.2020 11:55 Відповісти Посилання
+73 Олег Карпов #409293
показати весь коментар25.04.2020 12:19 Відповісти Посилання
+61 Red_Sky_On
показати весь коментар25.04.2020 12:04 Відповісти Посилання
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