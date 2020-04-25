Російський Мі-26 упав на родовищі нафти на Ямалі, постраждали 6 людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Ямало-Ненецькому окрузі Росії на вертолітний майданчик родовища "Русское" здійснив жорстку посадку вертоліт Мі-26 авіакомпанії "Абакан Авіа". На борту перебували 5 пасажирів і 3 члени екіпажу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформагентство "РИА Новости".

Спочатку повідомлялося про одного постраждалого - 56-річного члена екіпажу. У нього зламані хребет і декілька ребер. Пізніше стало відомо, що постраждали 6 осіб. Про їхній стан нічого невідомо.

Причиною катастрофи називають погану погоду або помилку екіпажу. У районі аварії сильний вітер і сніг.

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