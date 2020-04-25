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Російський Мі-26 упав на родовищі нафти на Ямалі, постраждали 6 людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Ямало-Ненецькому окрузі Росії на вертолітний майданчик родовища "Русское" здійснив жорстку посадку вертоліт Мі-26 авіакомпанії "Абакан Авіа". На борту перебували 5 пасажирів і 3 члени екіпажу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформагентство "РИА Новости".

Спочатку повідомлялося про одного постраждалого - 56-річного члена екіпажу. У нього зламані хребет і декілька ребер. Пізніше стало відомо, що постраждали 6 осіб. Про їхній стан нічого невідомо.

Причиною катастрофи називають погану погоду або помилку екіпажу. У районі аварії сильний вітер і сніг.

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Російський Мі-26 упав на родовищі нафти на Ямалі, постраждали 6 людей 01
Російський Мі-26 упав на родовищі нафти на Ямалі, постраждали 6 людей 02
Російський Мі-26 упав на родовищі нафти на Ямалі, постраждали 6 людей 03
Російський Мі-26 упав на родовищі нафти на Ямалі, постраждали 6 людей 04
Російський Мі-26 упав на родовищі нафти на Ямалі, постраждали 6 людей 05

Автор: 

росія (66060) розбиття (296) вертоліт (883)


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Российский МИ-26 рухнул на месторождении нефти на Ямале, пострадали 6 человек - Цензор.НЕТ 9367
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25.04.2020 11:55 Відповісти
+73
Российский МИ-26 рухнул на месторождении нефти на Ямале, пострадали 6 человек - Цензор.НЕТ 7613
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25.04.2020 12:19 Відповісти
+61
Российский МИ-26 рухнул на месторождении нефти на Ямале, пострадали 6 человек - Цензор.НЕТ 1430
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25.04.2020 12:04 Відповісти
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Ага, они просто ненавидели и ненавидят Украину.
Російський Мі-26 упав на родовищі нафти на Ямалі, постраждали 6 людей - Цензор.НЕТ 653
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26.04.2020 12:22 Відповісти
Смерть ***** в нефтяной игле.
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25.04.2020 14:25 Відповісти
"Прилетели, мягко сели.
Высылайте запчастЯ:
Фюзеляж и плоскостЯ."
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25.04.2020 13:30 Відповісти
Храм победобесия,принимает вашу жертву вертолётчики
Російський Мі-26 упав на родовищі нафти на Ямалі, постраждали 6 людей - Цензор.НЕТ 4597
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25.04.2020 13:33 Відповісти
Каким боком победобесие к гражданской авиакомпании "Абакан Авиа"?
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25.04.2020 13:42 Відповісти
Прямое.Деды летали сквозь туман и мы могём
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25.04.2020 13:55 Відповісти
Диды летали сквозь туман, вперёд "А-виа Абакан"!
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25.04.2020 14:11 Відповісти
Так.Можем повторить сидит в москалях на уровне рефлексов и впитывается с молоком матери.Вертолётчики,може и не хотели лететь в плохую погоду.Щось им внутренний голос подсказывал,що можно навернуться.Но,червь имперского победобесия,внушаемый с дет.сада,школы,иститута,армии,тюрьмы в конце концов, шептал с левого плеча:Давай!Деды летали и нам завещали
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25.04.2020 14:25 Відповісти
это Кобзон слева в каске?
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26.04.2020 10:38 Відповісти
Санкції від гвелікоптера.
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25.04.2020 14:14 Відповісти
Наверно как и нефть упал... в цене
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25.04.2020 15:06 Відповісти
Да как то откровенно по цымбалах.
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25.04.2020 15:25 Відповісти
https://video.img.ria.ru/Out/Flv/20200425/2020_04_25_MI26site_dyczmwqu.his.mp4 Видео
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25.04.2020 16:43 Відповісти
На мокшадії на корону залетів дапутат госдури і пропогандон і комуняка калашніков . А десь на днях був на ток-шоу. Невже кацапи закриють на обсервацію всіх цих ********** і словїних помийок?
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25.04.2020 17:16 Відповісти
А что он забыл на Ямале ?
Белые медведи не могут понять что это значит - "мышебратья".
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25.04.2020 17:36 Відповісти
Вроде бы и хорошая новость, но упал он как-то вяленько, без огонька. Вот сухой-суперджет в своё время, очень красочно приземлился, и главное - результативнее по количеству уничтоженной живой силы противника.
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25.04.2020 18:08 Відповісти
Ну это что бы успели на телефон заснять и людей порадовать
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25.04.2020 18:32 Відповісти
Помню видео в 90х или нулевых как чечены птурят такую же стрекозу с кацапским генералом и 80 десантниками на борту, я тогда злился на чечен шо они кацапню спалили ,а теперь злюсь на чечен шо они не спалили их всех, всю эту е....ную россию, хотя за нас нашу часть кацапни никто палить не нанимался.Каждому соседу свой кусок паленой кацапни получается.
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25.04.2020 19:05 Відповісти
Аплдируем стоя.
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25.04.2020 19:41 Відповісти
нечасто, но все же на "цензоре" все таки бывают хорошие новости.
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25.04.2020 20:16 Відповісти
он упал..
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25.04.2020 21:28 Відповісти
Наверное бензин кончился)))
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25.04.2020 21:39 Відповісти
Російський Мі-26 упав на родовищі нафти на Ямалі, постраждали 6 людей - Цензор.НЕТ 6778
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25.04.2020 21:50 Відповісти
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25.04.2020 22:34 Відповісти
Це все добре, але...де єнот?!!!)))
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25.04.2020 21:56 Відповісти
Горе, горе то яке, ой лишенько
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25.04.2020 22:32 Відповісти
Російський Мі-26 упав на родовищі нафти на Ямалі, постраждали 6 людей - Цензор.НЕТ 6628
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25.04.2020 22:52 Відповісти
очень знаковое событие - остатки былой военной мощи рухнули на остатки былой нефтяной промышленности....
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25.04.2020 23:04 Відповісти
дайош каждый день такие новости!
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26.04.2020 02:27 Відповісти
Погоди, только понедельник!
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27.04.2020 08:47 Відповісти
Он не упал, он тупо развалился на части при посадке.
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26.04.2020 03:16 Відповісти
Понятно, что вертолёт свалил короновирус, но я о другом. Вертолёт эксплуатируется в регионе, где 10 месяцев в году лежит снег и... выкрашен в белый цвет! Дебилы, б...ь!
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26.04.2020 09:21 Відповісти
бывший украинский вертолёт. Он был в миссии ООН в Сьерра Лионе и имеет ООНвскую раскраску. Когда кацапсины его купили , так и оставили в белом цвете.
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26.04.2020 12:27 Відповісти
Тем более, дебилы б...ь!
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27.04.2020 02:18 Відповісти
не везет кацапам с нефтью... уже даже вертолеты падают на подлете к месторождениям...
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26.04.2020 10:45 Відповісти
щиро бажаю, щоб впали всі їхні вертольоти
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26.04.2020 11:13 Відповісти
Яка гарна новина !!!
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26.04.2020 12:28 Відповісти
Ой, кака бЯда! Жаль, что не на бункер *****!
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26.04.2020 12:50 Відповісти
Черт знает что.... такой большой вертолёт и так мало пострадавших. Такая бесхозяйственность, гоняют вертолёт порожняком... там же можно было и побольше народу взять на борт...
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26.04.2020 12:51 Відповісти
Я так понимаю, что Бутусов открыл маленькую фабрику по производству баянов.... и постит такие новости, что б народ порвал баянов парочку от счастья?
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26.04.2020 14:29 Відповісти
консервация скважин по путински
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26.04.2020 14:38 Відповісти
Сегодня одни хорошие новости / Сатонат весь болеет , Хомяк северокорейский скоро здохнет , Господи жги еще
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26.04.2020 19:00 Відповісти
А трубы не бойсь Украинские с Интерпайпа
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26.04.2020 19:08 Відповісти
Цену набивают )
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26.04.2020 19:22 Відповісти
Заголовок с ошибками, исправьте не "в" а "на" россии.
Визитки Яроша не искали?
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27.04.2020 08:45 Відповісти
Судя по видео никакой плохой погоды или сильного ветра не наблюдается. Экипаж лоханулся, вертикальная скорость была большая.
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27.04.2020 09:25 Відповісти
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