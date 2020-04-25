На зло коронавірусу: в Білорусі триває республіканський суботник, Лукашенко садить сосни. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Білорусі Олександр Лукашенко взяв участь у суботнику, який відбувається на території всієї Білорусі. Глава держави висаджував сосни в національному парку "Прип'ятський".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське державне інформагентство "БЕЛТА".

Для відновлення лісової маси президентська бригада висадила 8 тис. саджанців сосни на площі в півтора гектара. Лукашенко вважає висадку сосен засобом від коронавірусу.

"Я колись сказав, що Він (Господь. - Ред.) побачив, що ми ганебно ставимося до екології, до способу життя, який у нас зовсім не відповідає тим критеріями, які мають бути, і вдарив нас по голові (спалахом коронавірусу . - Ред.). Тому ми намагаємося якщо не вирівняти ситуацію, то хоча б захистити себе і своїх близьких цими кроками", - сказав Лукашенко.

Читайте також: "Пневмонія мине, а хлібець-то потрібен", - Лукашенко про те, чому в Білорусі немає суворого карантину

Проведення на всій території країни суботників він назвав гарною традицією.

"Ось і вся ідеологія: ми пам'ятаємо попереднє, шануємо свою історію, беремо найкраще і актуалізуємо на тлі сьогоднішніх подій", - пояснив Лукашенко.

Республіканський суботник відбувається 25 квітня в Білорусі на всій території країни. Державні органи, місцева влада та інші організації цього дня упорядковують історико-культурні цінності, території населених пунктів, готують дитячі оздоровчі та спортивно-оздоровчі табори до літнього сезону.

Читайте також: У хокеїста з команди Лукашенка підтверджено COVID-19, але президент Білорусі самоізолюватися не буде, - речниця Ейсмонт

За даними на ранок 25 квітня, в Білорусі зареєстровано 9 590 осіб із COVID-19. За добу приріст хворих становив 817 осіб. За весь час пандемії в Білорусі від коронавірусу одужали 1 573 особи, померло 67.













