На зло коронавірусу: в Білорусі триває республіканський суботник, Лукашенко садить сосни. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Президент Білорусі Олександр Лукашенко взяв участь у суботнику, який відбувається на території всієї Білорусі. Глава держави висаджував сосни в національному парку "Прип'ятський".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське державне інформагентство "БЕЛТА".
Для відновлення лісової маси президентська бригада висадила 8 тис. саджанців сосни на площі в півтора гектара. Лукашенко вважає висадку сосен засобом від коронавірусу.
"Я колись сказав, що Він (Господь. - Ред.) побачив, що ми ганебно ставимося до екології, до способу життя, який у нас зовсім не відповідає тим критеріями, які мають бути, і вдарив нас по голові (спалахом коронавірусу . - Ред.). Тому ми намагаємося якщо не вирівняти ситуацію, то хоча б захистити себе і своїх близьких цими кроками", - сказав Лукашенко.
Проведення на всій території країни суботників він назвав гарною традицією.
"Ось і вся ідеологія: ми пам'ятаємо попереднє, шануємо свою історію, беремо найкраще і актуалізуємо на тлі сьогоднішніх подій", - пояснив Лукашенко.
Республіканський суботник відбувається 25 квітня в Білорусі на всій території країни. Державні органи, місцева влада та інші організації цього дня упорядковують історико-культурні цінності, території населених пунктів, готують дитячі оздоровчі та спортивно-оздоровчі табори до літнього сезону.
За даними на ранок 25 квітня, в Білорусі зареєстровано 9 590 осіб із COVID-19. За добу приріст хворих становив 817 осіб. За весь час пандемії в Білорусі від коронавірусу одужали 1 573 особи, померло 67.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а обєм вирубки є, щоб порівняти? 1 млн посаджених и 100 млн вирублених?
я згадую, як їхав колись по Бор. трасі з аеропорта на Київ, один ліс був обабіч дороги, а зараз що??
І так - всюди !
Про Беларусь можно сказать ничего! Потому что никто не знает, как правильно. Лукашенко на добровольной основе проводит эксперимент над людьми, над своей страной. Результат этого эксперимента мы узнаем через два месяца. Чем-то Лукашенко напоминает в данной ситуации сталина или жукова. Возможно, и победит, так как любая чума все равно пройдёт и закончится либо смертью либо выздоровлением, но цена вопроса - жизни человеческие. Медицина в Беларуси неплохая. Но в Штатах, например, медицина лучше, но это их не спасло.
Белорусам все-таки советую на бацку не особо смотреть и масочки носить.
есть инфа что на погромах и бунтах погибло больше, чем от вируса.
То,что болеют каштаны и другие деревья-не заботяться службы.Их надо опрыскивать лечить и все наладиться.
Вранье. Также многочисленные представители Ковид-19 ((((
А почистити країну, це не так уже і погано.
У нас на узбіччя доріг "файні газди" викидають мішки із сміттям.
Но! -- извечную тягу к воле не убьёшь!
Экскурсовод, прямо кацапам в морду и говорит: Никогда Беларусь не жила лучше, чем при Великом Княжестве Литовском!
...кацапы натужно застыли...
Я насторожился!
И дождался таки: Да что вы нам сказки рассказываете? По-вашему выходит, что даже борщ не русские придумали!
...я расслабился...*)
(По підрахункам західних спеціалістів в Україні вже не менше 26 тис. носіїв COVID-19)
https://zaxid.net/rnbo_poshirila_nepravdivu_informatsiyu_pro_rizik_zahvoryuvannya_na_koronavirus_n1498409 Рада нацбезпеки сформувала вікові групи ризику, використавши статистику смертності від хвороби серед уже вражених нею
фахівці РНБО сплутали показники ймовірності зараження коронавірусом із показниками смертності від нього серед тих, хто вже ним хворий, - цю статистику 17 лютого http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51 опублікували китайські епідеміологи на основі аналізу історії хвороби майже 45 тисяч людей.
http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51 у віці 30-79 років (86,6%), діагностовано у Хубеї (74,7%) та вважали легкими (80,9%). Всього серед підтверджених випадків зафіксовано 1023 випадки смерті, загальний показник летальності випадків - 2,3%.
От і прикинь по даним летальності у Китаї скільки може бути насправді у нас., і головне вікові категорії, та наявність хвороб.
Лёгким нужен свежий воздух, пойду тоже поработаю
1) количество вьілечившихся почти в два раза вьіше, чем у нас;
2) ежесуточньій прирост заболевших почти в два раза вьіше,чем у нас;
3) количество умерших в три раза меньше чем у нас
І ось побачите - великої смертності від коронавірусу там не буде. Якщ, звичайно, ***** не підісре.