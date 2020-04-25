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На зло коронавірусу: в Білорусі триває республіканський суботник, Лукашенко садить сосни. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Білорусі Олександр Лукашенко взяв участь у суботнику, який відбувається на території всієї Білорусі. Глава держави висаджував сосни в національному парку "Прип'ятський".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське державне інформагентство "БЕЛТА".

Для відновлення лісової маси президентська бригада висадила 8 тис. саджанців сосни на площі в півтора гектара. Лукашенко вважає висадку сосен засобом від коронавірусу.

"Я колись сказав, що Він (Господь. - Ред.) побачив, що ми ганебно ставимося до екології, до способу життя, який у нас зовсім не відповідає тим критеріями, які мають бути, і вдарив нас по голові (спалахом коронавірусу . - Ред.). Тому ми намагаємося якщо не вирівняти ситуацію, то хоча б захистити себе і своїх близьких цими кроками", - сказав Лукашенко.

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Проведення на всій території країни суботників він назвав гарною традицією.

"Ось і вся ідеологія: ми пам'ятаємо попереднє, шануємо свою історію, беремо найкраще і актуалізуємо на тлі сьогоднішніх подій", - пояснив Лукашенко.

На зло коронавірусу: в Білорусі триває республіканський суботник, Лукашенко садить сосни 01На зло коронавірусу: в Білорусі триває республіканський суботник, Лукашенко садить сосни 02На зло коронавірусу: в Білорусі триває республіканський суботник, Лукашенко садить сосни 03

Республіканський суботник відбувається 25 квітня в Білорусі на всій території країни. Державні органи, місцева влада та інші організації цього дня упорядковують історико-культурні цінності, території населених пунктів, готують дитячі оздоровчі та спортивно-оздоровчі табори до літнього сезону.

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За даними на ранок 25 квітня, в Білорусі зареєстровано 9 590 осіб із COVID-19. За добу приріст хворих становив 817 осіб. За весь час пандемії в Білорусі від коронавірусу одужали 1 573 особи, померло 67.


На зло коронавірусу: в Білорусі триває республіканський суботник, Лукашенко садить сосни 04
На зло коронавірусу: в Білорусі триває республіканський суботник, Лукашенко садить сосни 05
На зло коронавірусу: в Білорусі триває республіканський суботник, Лукашенко садить сосни 06
На зло коронавірусу: в Білорусі триває республіканський суботник, Лукашенко садить сосни 07
На зло коронавірусу: в Білорусі триває республіканський суботник, Лукашенко садить сосни 08
На зло коронавірусу: в Білорусі триває республіканський суботник, Лукашенко садить сосни 09

Автор: 

Білорусь (7968) Лукашенко Олександр (2661) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+47
Придурок!
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25.04.2020 14:57 Відповісти
+40
Назло коронавирусу: в Беларуси проходит республиканский субботник, Лукашенко сажает сосны - Цензор.НЕТ 7877
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25.04.2020 15:15 Відповісти
+28
Ленин и бревно
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25.04.2020 14:57 Відповісти
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Помру -але не я -дебільна впевненість
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25.04.2020 16:51 Відповісти
У этого дуболома его семьи и близких никто не заболеет , и оно не знает как потерять родню и близкого человека .Не дай бог кто то с родни чихнёт то не только сажать сосны начнут сажать будут всех подряд под соснами.
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25.04.2020 16:41 Відповісти
у кого то, для каго ўлада вышэй за ўсё, і трактар ​​перамагае хваробы ... гуляе з агнём ... чалавечымі жыццямі ...
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25.04.2020 16:42 Відповісти
По-моему он рехнулся.
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25.04.2020 16:46 Відповісти
смех смехом, но когда у нас начнут садить деревья?? или массовая вырубка, или пожары. И нет никого, кто позаботился бы о сажанцах и воссоздании эко-систем!
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25.04.2020 16:49 Відповісти
В Карпатах саджають 1 млн на рік.
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25.04.2020 16:50 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDsZ243IPpAhWQrIsKHVV8A1IQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Ffreeradio.com.ua%2F20-bereznja-po-vsij-ukraini-posadjat-1-mln-derev-1000-z-nih-v-bahmuti%2F&usg=AOvVaw0-V0b-1rWxlbIKgfTgW7JE 20 березня по всій Україні посадять 1 млн дерев. 1000 з них
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25.04.2020 16:51 Відповісти
реально, чи на папері?
а обєм вирубки є, щоб порівняти? 1 млн посаджених и 100 млн вирублених?
я згадую, як їхав колись по Бор. трасі з аеропорта на Київ, один ліс був обабіч дороги, а зараз що??
І так - всюди !
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25.04.2020 16:59 Відповісти
які дерева .які Карпати.бидлоту залякали "вірусом"
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25.04.2020 20:11 Відповісти
Саджати дерева це добре, як не назви, суботніком чи розвитком Рейху.
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25.04.2020 16:50 Відповісти
будут жрать сосны значит
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25.04.2020 17:00 Відповісти
Почекаємо і бульбаш проведе парад перемоги 3-го вересня.
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25.04.2020 17:01 Відповісти
Нагадало, як в 1986 в Києві 1 травня людей вигнали,' на парад
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25.04.2020 17:10 Відповісти
Если сажать, то, конечно, сосны. Тополя вообще нужно ликвидировать, особенно мужского пола. Рассадник аллергии. Каштаны в Одессе все больны, уже просто нечем гордиться. Нужно их лечить. Листья сворачиваются в кирпичного цвета трубочку. Акации недолговечны. С возрастом превращаются в уродливые и некрасивые трухлятины. Платаны - хорошие, но в Одессе тоже больны. Сосны- прекрасный выбор. Но плохо приживаются. Непонятно, что им нужно, в Испании растут на скалах и песке, у на их холишь и лелеешь - а они не приживаются.
Про Беларусь можно сказать ничего! Потому что никто не знает, как правильно. Лукашенко на добровольной основе проводит эксперимент над людьми, над своей страной. Результат этого эксперимента мы узнаем через два месяца. Чем-то Лукашенко напоминает в данной ситуации сталина или жукова. Возможно, и победит, так как любая чума все равно пройдёт и закончится либо смертью либо выздоровлением, но цена вопроса - жизни человеческие. Медицина в Беларуси неплохая. Но в Штатах, например, медицина лучше, но это их не спасло.
Белорусам все-таки советую на бацку не особо смотреть и масочки носить.
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25.04.2020 17:15 Відповісти
кто знает, что там в венесуэле?
есть инфа что на погромах и бунтах погибло больше, чем от вируса.
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25.04.2020 17:33 Відповісти
Дубы надо садить. Через сто лет придут потомки в дубраву и скажут, какое великое дело сделал наш предок со славным ником "литвин"!!
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25.04.2020 18:06 Відповісти
Дуб- раскидистый. Ему нужно много места.
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25.04.2020 19:40 Відповісти
Насчет сосен-они любят песчаные почвы.На фото мы видим -почва то что надо.Потому и растут в Испании,что песок и камни,лучшая среда для них.И "рH" почвы важна,кислотность.В щелочных почвах не растут ели,сосны,только в кислых.
То,что болеют каштаны и другие деревья-не заботяться службы.Их надо опрыскивать лечить и все наладиться.
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25.04.2020 18:07 Відповісти
Треба вже зрозуміти, що вся ця "пандемія" - це ретельно спланована операція метою якої є встановлення тотального контролю над світом. Частина людей буде знищена через штучно створену економічну кризу та голод. Інша буде перетворена на рабів, які будуть працювати за їжу, та радіти, коли пани їм дозволять прогулянку в парку.
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25.04.2020 17:23 Відповісти
Что за бред средь бела дня!
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25.04.2020 17:36 Відповісти
На зло коронавірусу: в Білорусі триває республіканський суботник, Лукашенко садить сосни - Цензор.НЕТ 5326.
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25.04.2020 17:50 Відповісти
Фсё пропало!
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25.04.2020 19:21 Відповісти
Палата № 6, койка рядом с Наполеоном...
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25.04.2020 22:07 Відповісти
Ну що ж... Удачі сябрам. Невзоров вже спрогнозував до 70 тисяч померлих в Білорусі. Подивимся хто з цих двоїх "нострадамус"
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25.04.2020 17:28 Відповісти
"День за днем идут года, зори новых поколений. Но никто и никогда не забудет имя...." Вот она - белорусская реальность.
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25.04.2020 17:33 Відповісти
"Наші" ідіоти , шанувальники цього придурка , рік тому побігли та вибрали ще дурнішу , але сцикливу бубачьку .
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25.04.2020 17:56 Відповісти
"Батя" не дурак--с такими ёлками в камуфляже, любой на субботник первый....Ленину ,когда он тягал надувное бревно на субботнике, такое(такие) и не снилось. Но главное смотрит в корень,как и попы---мы бьём экологию,она нас,в лице корановируса.
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25.04.2020 18:32 Відповісти
На субботнике одни ссыкливые чиновники и долбоебы -совкодрочеры.
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25.04.2020 18:45 Відповісти
На субботнике одни ссыкливые чиновники и долбоебы -совкодрочеры.
Вранье. Также многочисленные представители Ковид-19 ((((
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25.04.2020 19:23 Відповісти
Мужичок у білій сорочечці з лопатою розчулив.
А почистити країну, це не так уже і погано.
У нас на узбіччя доріг "файні газди" викидають мішки із сміттям.
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25.04.2020 19:30 Відповісти
"Лукашенко сажает сосны". Оппозиционные.
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25.04.2020 19:35 Відповісти
обратите внимание - земля очень сухая, песок. как и унас. саженцы сосны уже желтые, а значит уже погибают. сосна не любит пересадок, только с комом земли без касания с воздухом, и во влажную землю. приживется максимум 30%.
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25.04.2020 22:56 Відповісти
Прокати ты нас, бацька, на тракторе!
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25.04.2020 20:00 Відповісти
как их не тошнит от этой совковщины, ленин с бревном, лука с сосной))) 100 лет прошло а ничего не меняется
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25.04.2020 20:12 Відповісти
Тошнотит их -- но, страх тошнотней...
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25.04.2020 20:34 Відповісти
Лука дальновидно выращивает брёвна для субботников Будущего! *)
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25.04.2020 20:33 Відповісти
Поехал в Минске на экскурсию -- в замок Радзивиллов... ...всё новострой, совок и кацапские туристы...
Но! -- извечную тягу к воле не убьёшь!

Экскурсовод, прямо кацапам в морду и говорит: Никогда Беларусь не жила лучше, чем при Великом Княжестве Литовском!
...кацапы натужно застыли...
Я насторожился!
И дождался таки: Да что вы нам сказки рассказываете? По-вашему выходит, что даже борщ не русские придумали!
...я расслабился...*)
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25.04.2020 20:41 Відповісти
Який там борщ! Бери глибше!
На зло коронавірусу: в Білорусі триває республіканський суботник, Лукашенко садить сосни - Цензор.НЕТ 2877
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25.04.2020 21:03 Відповісти
во как - забил болт на коронавирус и погибших от него в Беларуси меньше чем в Украине, ирония судьбы
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25.04.2020 20:54 Відповісти
В.Портніков - я не довіряю статистиці РФ, Білорусі та українській. Довіряти можна лише статистичним даним Британії, США і Японії.
(По підрахункам західних спеціалістів в Україні вже не менше 26 тис. носіїв COVID-19)
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25.04.2020 21:07 Відповісти
а скільки смертей за підрахунками західних спеціалістів в Україні та в Білорусі від COVID-19?
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25.04.2020 21:14 Відповісти
РНБО поширила неправдиву інформацію про ризик захворювання на коронавірус
https://zaxid.net/rnbo_poshirila_nepravdivu_informatsiyu_pro_rizik_zahvoryuvannya_na_koronavirus_n1498409 Рада нацбезпеки сформувала вікові групи ризику, використавши статистику смертності від хвороби серед уже вражених нею

фахівці РНБО сплутали показники ймовірності зараження коронавірусом із показниками смертності від нього серед тих, хто вже ним хворий, - цю статистику 17 лютого http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51 опублікували китайські епідеміологи на основі аналізу історії хвороби майже 45 тисяч людей.
http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51 у віці 30-79 років (86,6%), діагностовано у Хубеї (74,7%) та вважали легкими (80,9%). Всього серед підтверджених випадків зафіксовано 1023 випадки смерті, загальний показник летальності випадків - 2,3%.

От і прикинь по даним летальності у Китаї скільки може бути насправді у нас., і головне вікові категорії, та наявність хвороб.
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25.04.2020 21:28 Відповісти
Меч Колесова, яким саджає дерева-це девайс кінця 19 століття. Вже понад 60 років є лісопосадочні машини. У нас, в Україні, вдалу лісопосадочну машину в 50-х роках минулого століття сконструював харків'янин О. Недашковський (1906 року народження, помер десь на початку 90-х.).
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25.04.2020 21:30 Відповісти
а где Стивен, Питерский , сИгал ?
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25.04.2020 21:45 Відповісти
А когось це здивувало? Лукашенко - *****
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25.04.2020 21:45 Відповісти
На зло коронавірусу: в Білорусі триває республіканський суботник, Лукашенко садить сосни - Цензор.НЕТ 1170
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26.04.2020 00:32 Відповісти
На зло коронавірусу: в Білорусі триває республіканський суботник, Лукашенко садить сосни - Цензор.НЕТ 7016
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26.04.2020 00:33 Відповісти
На зло коронавірусу: в Білорусі триває республіканський суботник, Лукашенко садить сосни - Цензор.НЕТ 3143
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26.04.2020 00:36 Відповісти
троллейбусы полные, ждёмс. а на свежем воздухе копайте и сажайте что хотите
Лёгким нужен свежий воздух, пойду тоже поработаю
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26.04.2020 08:11 Відповісти
лукашенко, безсимптомный носитель.
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26.04.2020 11:23 Відповісти
зато готовый состав преступления у чувака, не нужно голову ломать
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26.04.2020 11:25 Відповісти
12 января 2001 года в независимой газете «Наша Свабода» была опубликована статья «Врачебное заключение», в которой приведено медицинское заключение врача-психиатра Д. Щигельского о психическом заболевании Лукашенко. Согласно архивным материалам, на которые ссылается психиатр, в частности, амбулаторной карте, у Лукашенко ещё в молодости неоднократно диагностирована https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F мозаичная психопатия . Впервые диагноз был поставлен советскими гражданскими психиатрами в 1976 году, подтверждён военными психиатрами в 1982 году, когда Лукашенко был комиссован из армии по статье 7б с диагнозом «мозаичная психопатия» с должности замполита в/ч 04104
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26.04.2020 11:30 Відповісти
Благодаря самоотверденному труду всего общества 10-миллионная Беларусь уверенно догоняет 50-миллионную Южную Корею! Слещующей целью станет коронапроцветающая Швеция.
На зло коронавірусу: в Білорусі триває республіканський суботник, Лукашенко садить сосни - Цензор.НЕТ 5666
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26.04.2020 16:34 Відповісти
Интересное наблюдение. В десятимиллионной Беларуси короновирусньіх на 1500 больше, чем у нас. Т.е. кол-во больньіх на 1000 больше. При етом:
1) количество вьілечившихся почти в два раза вьіше, чем у нас;
2) ежесуточньій прирост заболевших почти в два раза вьіше,чем у нас;
3) количество умерших в три раза меньше чем у нас
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26.04.2020 16:57 Відповісти
Как из миномёта стреляет, я всё ждал, что заряжающий закинет в ствол две елки и батьку разнесет к куям
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26.04.2020 18:28 Відповісти
Где вы видели еврея с лопатой? Зели не будет на субботнике
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26.04.2020 20:15 Відповісти
При всіх АЛЕ цей дядько мені подобається. Хазяїн.
І ось побачите - великої смертності від коронавірусу там не буде. Якщ, звичайно, ***** не підісре.
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26.04.2020 20:35 Відповісти
В Беларуси нет карантина. И при этом страна не вымерла за время когда в других странах уже месяц как длится карантин. И заболеваемость там не на порядок выше чем у нас. Из этого можно сделать вывод, что карантин на заболеваемость не влияет. А влияет лишь на обнищание и ущемление нароода, в странах, где карантин введен. А Батьку я уважаю за смелость, Такую ответственность на себя взял, если не дай бог смертность у него будет выше, чем в других странах, вы представляете сколько камней в него полетит? И он это представляет? И принял мудрое для страны но не для себя решение. Он не подстраховывал свою задницу ценой обнищания народа.
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26.04.2020 21:39 Відповісти
В Швеции такие територии и поболее просто бомбордируют саженцами и накрывают какую площадь без кучи народа!!это показуха
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27.04.2020 01:29 Відповісти
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