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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Підприємці взяли штурмом 2 ринки і відновили торгівлю в Кам'янському на Дніпропетровщині. ВIДЕО

Торговці силою відкрили ворота ринків і приступили до роботи.

Про це повідомила в фейсбуці місцева жителька Галина Залога, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні підприємці не витримали і штурмом воріт ринків Центрального та Димитрівського м. Кам'янське реалізували своє право на працю. Звертаємося до усіх гілок влади: схаменіться і дайте маленьким підприємцям вижити і годувати свої сім'ї!!!" — написала вона.

Підприємці взяли штурмом 2 ринки і відновили торгівлю в Камянському на Дніпропетровщині 01

Залога виклала кілька знятих на ринку відео зі своїми коментарями. Вона демонструє, що черг або великого скупчення людей нема, а продавці дотримуються санітарних норм.

"У масочках, у  рукавичках. Дезінфектори є, ось вони стоять. Черги, ви спостерігаєте тут черги? Зверніть увагу, черг немає. Ось він, ось він, ринок", - говорить жінка.

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При цьому на відео помітно, що у деяких покупців маски опущені під підборіддя, а на вході в ринок не дотримується безпечна дистанція у 1,5 метри. На відео відсутні поліцейські або представники влади. На сайті головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області про самовільне відкриття ринків нічого не сказано.

Нагадаємо, в Україні на час епідемії коронавірусу закриті продовольчі ринки. Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко обіцяє, що ринки відкриють, коли будуть розроблені методики і правила їхньої роботи для забезпечення виконання санітарних норм.

карантин (18172) ринок (460) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Дніпропетровська область (3861)


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Топ коментарі
+22
надоело в сильпах стоять в очередях !!!
даёшь открытие рынков в Запорожье !!!
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25.04.2020 18:21 Відповісти
+22
А оно не думает.
Этому дятлу пох, что людям жрать нечего.
И что люди между смертью от голода и смертью от вируса выбирают второе,
потому что во втором случае хоть шанс есть.
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25.04.2020 18:28 Відповісти
+22
Началось, мудрая политика бессилия гидранта привела к тому что люди начали бороться за свое существование.
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25.04.2020 18:44 Відповісти
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Там где меры думаю свои хари всунули в денежные потоки рынков там и работали рынки дольше всех и не ,,замечали,, карантин. Харьков , Одесса, Львов.
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26.04.2020 08:21 Відповісти
Правильно зделали, рынки надо открыть
По всей стране разве непонятно что миллиардеры занесли денег власти чтобы работали только ихние магазины.А что до статьи где вы все видели чтобы на кассах
Любых супермаркетов расстояние 1,5 метра смешно, АТБ битком набитый.И сам видел группу 7 полицейских которые шли толпой и со спущенными масками, та что вотак.
С
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26.04.2020 09:01 Відповісти
Судячи з кількості прихильників дурантіну, зелені боти отримали нове завдання - виправдовувати нікчемний дурантін.
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26.04.2020 10:15 Відповісти
Из-за таких придурков, которые не хотят соблюдать какрантин, вся страна будет на карантине до осени. Это раз.
Во- вторых, из-за них умрет много людей, в том числе, и молодых, потому что и молодые тоже умирают.
На цензоре много пррвокаторов, которые подбивают не соблюдать карантин. И их почему-то не банят на три дня администраторы.
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26.04.2020 10:37 Відповісти
ты дурачек, и такие как ты дурачки топят страну наглухо. Коронавирус не закончится после карантина, он не закончится пока 80% людей не переболеет. Если у нас за 2 месяца 3000 заболело, посчитай сколько нужно сидеть в карантине. Ну и еще - пограничники, менты, таможня, продавцы в ломбардах, врачи - они терминаторы или не болеют чисто по должности? Шо ж мы без них родимых делать будем когда они все заболеют и умрут?
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26.04.2020 22:55 Відповісти
Двойственное впечатление:
- с карантином власти перестарались, хотя и не факт что это не злой умысел чтобы загнать страну поглубже в дупу.
- это разложение государства. Власть есть только в пейсбуке а по факту любая организованная группа людей может положить на нее большой и толстый. Государство умерло.
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26.04.2020 10:58 Відповісти
Прикол будет в том , что силой их выгонять не кто не будет , а вот всем штрафы выписать по 17 штук менты могут . Вот если это движение начнется по всей Украине , вот тогда в этом будет смысл .
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26.04.2020 11:05 Відповісти
.....Украина обживается на дне (((((
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26.04.2020 11:13 Відповісти
сегодня оказывается в Украине " праздник " как сказал ТИЩЕНКО от слуг народа (((( **** , где ты был все эти 34 года ????
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26.04.2020 11:17 Відповісти
Бригадиром у Савлохи.
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26.04.2020 11:58 Відповісти
Дімітровський базарчик і не закривався. Завжди хтось тихенько торгував. Но не було хайпа. А тепер, отряд матросов-прєдпрініматєлєй, штурмом взяли Зімній дворєц і Дімітровський базар))) цензор вище голови не плига)))
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26.04.2020 11:20 Відповісти
На свежем воздухе вероятность подцепить заразу намного ниже, чем в закрытом помещении. Разве нет? При этом супермаркеты плевали на правила и на кассах стоят длинные очереди. Где логика?
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26.04.2020 14:19 Відповісти
Логика стара как мир, нажиться на беде. Крупные провладные сети и раньше фактически передавили малый бизнес, а теперь у них Джекпот.
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26.04.2020 14:35 Відповісти
Получается, что торговцы правы и в жопу карантин
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26.04.2020 14:49 Відповісти
Карантин запретов от зелёной власти, это проще чем думать про организацию существования народа в этот период. В конечном итоге бедные станут ещё беднее, богатые ещё богаче.
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26.04.2020 14:56 Відповісти
наведи пример, как разбогатеть в карантине.
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26.04.2020 14:59 Відповісти
так он же и написал что разбогатеют багачи-супермаркеты
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26.04.2020 15:01 Відповісти
Запросто бути хазяїном супермаркета чи аптеки.
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26.04.2020 15:29 Відповісти
Для вас все, кто держал в руках дневную выручку, богачи
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26.04.2020 15:31 Відповісти
Пускай еще радуются что люди захватывают свои рабочие места чтобы работать,еще чуть-чуть и люди начнут грабить да еще и с оружием чтобы прокормить свои семьи.
Правительство ограничило народ страны во всем даже не задумываясь как народу прожить.
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26.04.2020 14:56 Відповісти
У меня на даче уже эл. мотор сперли позавчера. Первая кража за 20 лет. С почином меня.
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26.04.2020 15:01 Відповісти
Ел. мотор это только воровство а вот когда начнут отбирать продукты это уже будет горе.
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26.04.2020 15:24 Відповісти
Для этого есть двухстволка
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26.04.2020 15:29 Відповісти
Ну да,те близлежащие к городам села и дачные кооперативы которые пережили начало 90-х уже вооружены как легальным так и нелегальным оружием а новые усиленно вооружаются.Так как супермаркеты будут охранять усилено то все бросятся добывать корм в пригород.
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26.04.2020 15:46 Відповісти
....как это БОЛЬНО , когда стараешься -стараешь , и кто ПРИХОДИТ и туппо пи....т ((( это он не МОТОР стырил , а твоё ВРЕМЯ которое ты потратил , чтоб ЗАРАБОТАТь денег на тот мотор (((( МНОГО воров ПЕРЕЛОВИЛ , и гандошил их до приезда милиции !!!
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26.04.2020 15:47 Відповісти
Подобрать мотор было тяжело. по оборотам и мощности. + шкив на заказ. Надеюсь эта шваль подавится водярой.
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26.04.2020 16:00 Відповісти
сколько себя помню, на дачах воровали ещё со времён Лыбидь и Хоривы.
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26.04.2020 22:40 Відповісти
P.S.Если взять во внимание что несколько сотен добытчиков янтаря из берданками уже годами противостоят силовым структурам всей Украины то сотни тысяч вышедших добывать корм из современным оружием просто все силовые органы сметут с лица земли вместе из праительством.
Так как у них будет только один выбор,подохнуть от голодной смерти или от вируса.
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26.04.2020 15:02 Відповісти
Возможно,но это просто показывает что нас ожидает в ближайшее время когда у тех кто жил на одну зарплату уже нечего будет нести в ломбарды.
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26.04.2020 15:06 Відповісти
95% из них голосовали за зебилов, петушариев и других **********...
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26.04.2020 16:09 Відповісти
микро, малый и средний бизнес ничего и никому не должен, потому как ничего у государства и чинуш не берет, он кормит работающих в нем, это кровь и основа рыночной экономики, не смотря на все препоны и давление чинуш, он не только кормит простых людей, позволяет купить товары гораздо дешевле, чем в монопольной сетевой торговле, но и умудряется ещё и платить какие-то налоги душащему его государству и чинушам. А большинство чинуш не только жрут от пуза деньги налогоплательщиков, но и просто вредят воруют, зачастую вреда от их существования гораздо больше, чем пользы. Вот от ЗеМанды, например, которую шмаркля тусует, пытаясь скрыть свою беспомощность, дебилизм, профанство и предательство интересов Украины, от ЗеМанды пока одни убытки и беда, сравните положение Украины, её экономики год назад и сейчас.

Так шта, тщательнее надо, левые товариСчи, совкодрочеры и москальские подстилки разных сортов, ЗеБилы и прочих хАхлы-малороссцы, тщательнее насчёт малого бизнеса, тщательнее и тоньше...
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26.04.2020 16:16 Відповісти
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко обещает, что https://censor.net/news/3190754/prodovolstvennye_rynki_zarabotayut_posle_sozdaniya_metodik_i_pravil_ih_raboty_v_usloviyah_karantina для обеспечения выполнения санитарных норм. Источник: https://censor.net/v3191538
а шо бэшэнный принтер уже починили ??? или не тот случай...............................???
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26.04.2020 17:42 Відповісти
Штрафанут же народ, показательно, чтоб наказать и другим запретить. Плюс могут и посадить - это типа захват рынка, торговля без разрешения, нарушение карантина. Короче придолбаться поводов хватает, если захотеть.
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27.04.2020 12:11 Відповісти
Все правильно сделали, иначе никак нельзя!
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27.04.2020 12:32 Відповісти
Господи!
Неужели не понятно что санитарные нормы скорее будут в маркете на 1000 сотрудников, чем в 1000 ларьков с одним продавцом?
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27.04.2020 12:33 Відповісти
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