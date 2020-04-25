Підприємці взяли штурмом 2 ринки і відновили торгівлю в Кам'янському на Дніпропетровщині. ВIДЕО
Торговці силою відкрили ворота ринків і приступили до роботи.
Про це повідомила в фейсбуці місцева жителька Галина Залога, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні підприємці не витримали і штурмом воріт ринків Центрального та Димитрівського м. Кам'янське реалізували своє право на працю. Звертаємося до усіх гілок влади: схаменіться і дайте маленьким підприємцям вижити і годувати свої сім'ї!!!" — написала вона.
Залога виклала кілька знятих на ринку відео зі своїми коментарями. Вона демонструє, що черг або великого скупчення людей нема, а продавці дотримуються санітарних норм.
"У масочках, у рукавичках. Дезінфектори є, ось вони стоять. Черги, ви спостерігаєте тут черги? Зверніть увагу, черг немає. Ось він, ось він, ринок", - говорить жінка.
При цьому на відео помітно, що у деяких покупців маски опущені під підборіддя, а на вході в ринок не дотримується безпечна дистанція у 1,5 метри. На відео відсутні поліцейські або представники влади. На сайті головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області про самовільне відкриття ринків нічого не сказано.
Нагадаємо, в Україні на час епідемії коронавірусу закриті продовольчі ринки. Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко обіцяє, що ринки відкриють, коли будуть розроблені методики і правила їхньої роботи для забезпечення виконання санітарних норм.
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По всей стране разве непонятно что миллиардеры занесли денег власти чтобы работали только ихние магазины.А что до статьи где вы все видели чтобы на кассах
Любых супермаркетов расстояние 1,5 метра смешно, АТБ битком набитый.И сам видел группу 7 полицейских которые шли толпой и со спущенными масками, та что вотак.
С
Во- вторых, из-за них умрет много людей, в том числе, и молодых, потому что и молодые тоже умирают.
На цензоре много пррвокаторов, которые подбивают не соблюдать карантин. И их почему-то не банят на три дня администраторы.
- с карантином власти перестарались, хотя и не факт что это не злой умысел чтобы загнать страну поглубже в дупу.
- это разложение государства. Власть есть только в пейсбуке а по факту любая организованная группа людей может положить на нее большой и толстый. Государство умерло.
Правительство ограничило народ страны во всем даже не задумываясь как народу прожить.
Так как у них будет только один выбор,подохнуть от голодной смерти или от вируса.
Так шта, тщательнее надо, левые товариСчи, совкодрочеры и москальские подстилки разных сортов, ЗеБилы и прочих хАхлы-малороссцы, тщательнее насчёт малого бизнеса, тщательнее и тоньше...
а шо бэшэнный принтер уже починили ??? или не тот случай...............................???
Неужели не понятно что санитарные нормы скорее будут в маркете на 1000 сотрудников, чем в 1000 ларьков с одним продавцом?