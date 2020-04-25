Підприємці взяли штурмом 2 ринки і відновили торгівлю в Кам'янському на Дніпропетровщині. ВIДЕО

Торговці силою відкрили ворота ринків і приступили до роботи.

Про це повідомила в фейсбуці місцева жителька Галина Залога, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні підприємці не витримали і штурмом воріт ринків Центрального та Димитрівського м. Кам'янське реалізували своє право на працю. Звертаємося до усіх гілок влади: схаменіться і дайте маленьким підприємцям вижити і годувати свої сім'ї!!!" — написала вона.

Залога виклала кілька знятих на ринку відео зі своїми коментарями. Вона демонструє, що черг або великого скупчення людей нема, а продавці дотримуються санітарних норм.

"У масочках, у рукавичках. Дезінфектори є, ось вони стоять. Черги, ви спостерігаєте тут черги? Зверніть увагу, черг немає. Ось він, ось він, ринок", - говорить жінка.

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При цьому на відео помітно, що у деяких покупців маски опущені під підборіддя, а на вході в ринок не дотримується безпечна дистанція у 1,5 метри. На відео відсутні поліцейські або представники влади. На сайті головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області про самовільне відкриття ринків нічого не сказано.

Нагадаємо, в Україні на час епідемії коронавірусу закриті продовольчі ринки. Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко обіцяє, що ринки відкриють, коли будуть розроблені методики і правила їхньої роботи для забезпечення виконання санітарних норм.