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Якщо не буде кредиту МВФ, усі соціальні виплати в Україні буде зупинено, - Южаніна. ВIДЕО

Профільний комітет парламенту з понеділка розглянув 16 тис. поправок до так званого "антиКоломойского" закону, однак зупинив розгляд, коли залишилося менше 100 поправок. Це свідчить про навмисне затягування з боку представників монобільшості, які і наплодили цей "поправочний спам".

Про деталі засідання комітету розповіла народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна на ютуб-каналі "Без хайпу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Почали детально розглядати всі поправки, починаючи з понеділка. Щодня по 7-8 годин тривало засідання комітету. Було очевидно з першого ж дня, що автори поправок більше займалися політикою, ніж професійними поправками, поясненнями цих поправок: що змінюють і для чого", - розповіла Южаніна.

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"Я знаю, що наше засідання транслювалося в прямому ефірі. Дуже шкода, що вкотре відбувалося промивання мізків людям, які не розбираються в тонкощах питання. Насправді виступали одні й ті ж 5 осіб, які отримали підготовлених 6 000 поправок, роздрукували їх на кількох аркушах - і таким чином вийшло 16 000 поправок", - пояснює Южаніна.

Вона повідомила, що із 16 000 поправок лише дві сотні справді стосувалися поліпшення законопроєкту. Южаніна також зазначила, що "Європейська Солідарність" подала тільки 5 поправок, які попередньо були підтримані комітетом.

За її словами, парламент мав реальну можливість розглянути і проголосувати закон у п'ятницю, 24 квітня, на позачерговому засіданні. Для цього треба було розглянути менше ста поправок. Але засідання комітету відклали на наступний тиждень.

Южаніна підкреслює, що депутати-спамери не приховують, що 16 000 поправок замість них готували інші люди.

"Звичайно, вони не писали, і деякі з них, виступаючи, говорили, що це група юристів, група радників, ще якась група людей, які заздалегідь готували ці поправки, дали їм в руки, і вони їх коментували. Вони намагалися якось змити з себе тавро "спамерів", яке поставив на них народ", - дивується Южаніна.

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Закон, який є однією з основних умов для отримання фінансової програми МВФ, треба прийняти якнайшвидше, переконана нардеп. Вона застерігає, що якщо не буде кредиту, Україна буде змушена зупинити соціальні виплати з бюджету або буде дефолт.

"Для того, щоб не було дефолту без кредиту МВФ, зараз треба припинити всі виплати з бюджету. Тоді дефолту не буде. Якщо Україна на це погодиться, щоб всі соціально захищені статті зупинити, всі: ні пенсій, ні допомоги малозабезпеченим сім'ям, ні на дітей, ні субсидій. Уже дуже мало часу залишилося. З такою економічною стагнацією ми вже зараз будемо мати зовсім обмежений ресурс надходжень. Я навіть не знаю, чи буде можливість для фінансування армії", - застерігає Южаніна.

Автор: 

банки (7783) МВФ (3077) Южаніна Ніна (193)


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Топ коментарі
+65
Если не будет кредита МВФ, все социальные выплаты в Украине будут остановлены, - Южанина - Цензор.НЕТ 8371
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26.04.2020 13:57 Відповісти
+37
так клоунов во власти не было...
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26.04.2020 14:00 Відповісти
+33
Це що ти на досягнення зебубки гониш!
Если не будет кредита МВФ, все социальные выплаты в Украине будут остановлены, - Южанина - Цензор.НЕТ 5199
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26.04.2020 14:14 Відповісти
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Дякуємо ВР,першому кабміну,другому і южаніній за те до чого ви докерувались.
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26.04.2020 15:17 Відповісти
Глаза у южаниной грустные, грустные. После отрывания от корыта жизнь, почти, закончена.
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26.04.2020 15:20 Відповісти
Соєві гадали, що будуть вічно царювати, як путен.
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26.04.2020 15:52 Відповісти
Это ты к чему ляпнул ? Обозначил себя звуком ?
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26.04.2020 16:19 Відповісти
Дурників в купу збираю. Ти перший будеш. Далеко не відходь.
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26.04.2020 16:28 Відповісти
еще одна из знатоков дерибана бюджета!!!а где ирина геращенко??)))чому мовчить?))
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26.04.2020 15:21 Відповісти
Доведеться Пэтру, знову, нас всiх рятувати за власнi грошi.
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26.04.2020 15:24 Відповісти
Южанина ,а скажи пожалуйста , судьи и прокуроры , тоже сидят на соц. выплатах , т.е. у них тоже не будет зарплаты или это только нищих касается. И я не понимаю люди из-за границы ввезли 16 лярдов Почему не дать этим деньгам работать , почему не отпустить экономику обуздайте СБУ , МВД , дайте людям работать , любой бизнес кроме наркотиков и оружия , не мешайте . Наркоту оставьте Зеленскому
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26.04.2020 15:35 Відповісти
Интересно, а почему ты этот вопрос задаешь рядовому депутату? Может задашь своему ослу оманскому с бабломойским? А? Не хочешь? Шо ж такое?
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26.04.2020 15:36 Відповісти
https://twitter.com/Sahnivsky

https://twitter.com/Sahnivsky Спотикач https://twitter.com/Sahnivsky @Sahnivsky https://twitter.com/Sahnivsky/status/1254321829872795654 4 ч

Розвели як лохів, зменшили щомісячну субсидію, а дали разову тисячу.
Оцініть красу гри.
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26.04.2020 15:35 Відповісти
Потросяка ограбил страну и вывез все на Мальдивы, плюс дал грабить таким как Ахметов деньги с энергетики.
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26.04.2020 15:40 Відповісти
А еще он тебе в штаны насрал и твои мозги съел. При Порошенко наш долг уменьшился, а соотношение ВВП к долгу выросло. Что призошло после прихода Бубочки сам сможешь глянуть? Все данные в Госстате пока что есть. Твой Бубочка набрал кредитов и все просрал. Как это можно было сделать, ничего не построив, не увеличив даже зарплат своему лохторату - для меня загадка.
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26.04.2020 19:19 Відповісти
Почему шоколадная крыса Южанина не хочет рассказать как она сделала растаможку машин для простых людей в 300 и более % и на следующий день полностью убрала ПДВ для Рината Лианидыча при импорте солнечных панелей из Китая. А теперь еще хватает наглости что то вякать и '' беспокоится'' про людей
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26.04.2020 15:48 Відповісти
Так побеспокойся сам. Она такая сякая (мои сыновья платили растаможку) но она СЕЙЧАС дала информацию. Это и обсуждаетья
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26.04.2020 15:58 Відповісти
при всех упомятых в коментах этой темы так называемых лицах Украина пикировала в пропасть с резким расширением площадей кладбищ для населения, особенно последний год и сейчас
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26.04.2020 15:59 Відповісти
ну наверно, в этом году уже ********
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26.04.2020 16:00 Відповісти
Лучше ужасный конец чем ужас без конца Ну а если серьезно- довыбирались по приколу.
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26.04.2020 16:10 Відповісти
Крысы - это вы, кацы халявщики, которые не хотели платить налоги и ввозную пошлину на приобретенные авто, а теперь людям нет денег на пенсию. Крысы - это вы, избиратели шоумена, которые захотели халявы и выбрали тупость-серость на царство. Крысы - это вы слуги народа, имя которому не украинцы.
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26.04.2020 17:53 Відповісти
Не будет соцвыплат? Совсем? Ну тогда нефуй ср...ку рвать за это недоразумение.
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26.04.2020 15:50 Відповісти
Не надо нас ужо пужать.
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26.04.2020 15:59 Відповісти
Кто такая эта Южанина, что ее слова приводят как истину? Вечная подпевала Порошенко. Снова грозят дефолтом. Не хочет Петя отвечать за нарушения при приватизации Привата. Не переступи тогда Петя закон, не было б сейчас всей этой мутни.
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26.04.2020 16:03 Відповісти
То есть это зеле Петя в штаны насрал. Что надо сделать что бы вы ,ну скажем, поумнели.
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26.04.2020 16:13 Відповісти
Поумнеть нужно Вам. Может перестанете писать про сранье в штаны кому бы то ни было.
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26.04.2020 16:41 Відповісти
На жаль зараз немає вакцини від короновіруса, але незабаром, з'явиться, а ось з дурнями, на кшалт тебе, все набагато складніше.
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26.04.2020 16:44 Відповісти
Смешались в кучу - кони, люди, горящий дом и парашут. При чем здесь коронавирус? Речь о том, что если б Петя провел приватизацию Привата правильно, а не в угоду своей спеси и борьбы с соперниками, то сейчас мы б не имели дела с этой фигней. А сейчас нам впаривают тезис о том, что если не примем закон (якобы "антиколомойский"), то нам жах. Вы сами хотя бы предложения по закону читали? Или только слышали где то? Так почитайте предлагаемые поправки, может дойдет.
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26.04.2020 16:53 Відповісти
"...снова грозят дефолтом..." Дефолт Украине выпрашивал только твой вонючий ... Беня.
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26.04.2020 22:12 Відповісти
Во-первых, Беня не мой. Во-вторых, Вы его нюхали, чтобы утверждать? В-третьих, лучше "вонючий" Беня, чем суперпсевдопатриот Петя.
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26.04.2020 22:53 Відповісти
Беня, перелогинься ))))
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27.04.2020 10:51 Відповісти
нахрін така влада і уряд, який соціальні проекти хоче фінансувати за рахунок редиту, а не доходів від роботи економіки країни. тобто гроші підуть в прірву, а віддавати з чого. це ще капітельманша так могла.
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26.04.2020 16:18 Відповісти
В полном рабстве перед МВФ.
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26.04.2020 16:21 Відповісти
Безвиза нет, -границы закрыты, Томоса нет - церкви закрыты. Что там еще было из милиона петиных реформ ? Суды, медицина?
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26.04.2020 16:25 Відповісти
Плять-дохозяйствовались,реформаторы куевы.
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26.04.2020 16:28 Відповісти
Це можна розглядати, як намагання шантаджувати МВФ, чи як шантаж українського суспільства урядом чергових реформаторів?
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26.04.2020 16:29 Відповісти
Только попробуйте, негодяи, это сделать, не дать людям заработанные пенсии, и так обесцененные вами уже до невозможности, вам и карантин не поможет... Верните 100000000000 выведенных в оффшоры!!!! Для этого вас в кресла посадили, а не для того чтобы вы тупо продолжали брать в долг под проценты!!!!
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26.04.2020 16:33 Відповісти
Чого ти,Южаніна,починаєш лічити з пенсій,субсидій,допомог дітям?..Почни з власної зарплати,премій і зарплат міністрів,захмарних окладів високопоставлених пуцьків і іншого шміру...І тоді побачиш,що заради задоволення побачити вас без усіх отих пільг багато і від пенсій може відмовитись...
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26.04.2020 16:39 Відповісти
Михо, начинай сажать уродов!
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26.04.2020 17:03 Відповісти
Фантазер,да кто ему позволит?
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26.04.2020 17:14 Відповісти
Он из одной с ними шайки лейки, жаль что вы этого еще не поняли.
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26.04.2020 18:18 Відповісти
Тааак....Мутили-мутили с пенсиями и возрастом, а денег в пенсионном фонде всё равно нет....Зашибись... Теперь нужен кредит, МВФ чтобы ещё и субсидантов содержать и пособия раздавать. А неплохо быть добрым за чужой счёт, да? Говорите, что нет поступлений в бюджет....а Кабмин говорит, что только 6 отраслей экономики работает с ограничениями. Почему-то мне кажется, что все тупо пытаются использовать негативную ситуацию в своих целях.
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26.04.2020 17:25 Відповісти
это даже хорошо, социалку получают в основном зебилы и любители бабушки)))
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26.04.2020 17:25 Відповісти
а шикарнийшая жизнь ОП и остальных прехлебателей, это соц или не соц
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26.04.2020 17:26 Відповісти
Если не будет кредита МВФ ... и не будет пенсий , да пенсионеры разнесут эту

коронавирусную власть на молекулы за два дня! Напугали блин.
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26.04.2020 17:36 Відповісти
Тоді народ прийде до вас, за пенсією і іншими виплатами, прямо додому. Давайте, спробуйте.
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26.04.2020 17:54 Відповісти
С топором...
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26.04.2020 18:42 Відповісти
Интересно, а кредиты вечно будут? А пенсионеры как сидели, так и будут сидеть. Траву кушать будут. КАКИЕ БУНТЫ?
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26.04.2020 19:02 Відповісти
УРА я помню як вередували шо ми нга х.й то МВФ будемо слать...и шо теперь...ублю.ки...как обычно такие умные всираються не доплывши...)))у.й.о.б.к.и...все кто за это гав.но голосовал...УРА!!!
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26.04.2020 21:37 Відповісти
Порошенко та його банда відверто шантажують Україну, намагаючись пропхати закон який покриває злочини Гонтарєвої. Жодним чином кредит МВФ не впливає на виплату зарплат чи пенсій. Гроші МВФ взагалі не надходять в бюджет. Вони поповнюють резерви Нацбанка. А Нацбанк вкладає їх в американські облігації. Співпраця з МВФ жодним чином не рятує від дефолту. Ціла низка країн, маючи програму МВФ оголошує дефолт: Росія в 1998р., Аргентина в 2001р, Греція в 2012 р., Україна в 2015 р. В бюджеті на 2020 р . передбачено понад 400 мільярдів гривень на фінансування держборгу, це понад 40 % всіх бюджетних надходжень. Це більше ніж витрати на армію, медицину, освіту, разом взяті. Дефолт скоротить виплати по боргу і дозволить спрямувати кошти на виплату зарплат та пенсій. Треба платити нашим людям, а не міжнародним спекулянтам. Навпаки, продовження розбудови кредитної піраміди призведе до зупинки соціальних виплат. Порошенко та його банда хочуть платити борги до останнього українця.
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27.04.2020 00:32 Відповісти
Дефолт скоротить виплати по боргу і дозволить спрямувати кошти на виплату зарплат та пенсій.



На кокой фабрике вас делают?

Порошенко та його банда хочуть платити борги до останнього українця.



Вы сильно удивитесь, но Порошенко уже не у власти.
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27.04.2020 11:07 Відповісти
Як тільки зупините соціалку Вас візьмуть на вила пересічні громадяни.Знайдуть і в Омані.
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27.04.2020 10:23 Відповісти
Это я уже 20 лет читаю : "Без МВФ Украина не выстоит ! " ( якобы )))
Да , б лядь , воровать меньше надо !!! И тогда стоять будет по всем фронтам !
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27.04.2020 10:24 Відповісти
Южанина ето та которая ограбила евробляхеров чтобы добавить чиновникам пенсии?
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27.04.2020 10:38 Відповісти
А может потрусить чиновников и олигофренов и нах нам нужен МВФ с его нищенскими подачками?
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27.04.2020 10:40 Відповісти
Я это уже 20 лет слышу , а воз и ныне там !
ВОРОВАТЬ МЕНЬШЕ НАДО , ТОГДА И САМУ МВФ СМОЖЕТЕ КРЕДИТОВАТЬ ! ИДИОТЫ ВОРОВИТЫЕ !
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27.04.2020 11:33 Відповісти
А что страшного в дефолте?
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27.04.2020 11:37 Відповісти
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