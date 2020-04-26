Якщо не буде кредиту МВФ, усі соціальні виплати в Україні буде зупинено, - Южаніна. ВIДЕО

Профільний комітет парламенту з понеділка розглянув 16 тис. поправок до так званого "антиКоломойского" закону, однак зупинив розгляд, коли залишилося менше 100 поправок. Це свідчить про навмисне затягування з боку представників монобільшості, які і наплодили цей "поправочний спам".

Про деталі засідання комітету розповіла народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна на ютуб-каналі "Без хайпу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Почали детально розглядати всі поправки, починаючи з понеділка. Щодня по 7-8 годин тривало засідання комітету. Було очевидно з першого ж дня, що автори поправок більше займалися політикою, ніж професійними поправками, поясненнями цих поправок: що змінюють і для чого", - розповіла Южаніна.

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"Я знаю, що наше засідання транслювалося в прямому ефірі. Дуже шкода, що вкотре відбувалося промивання мізків людям, які не розбираються в тонкощах питання. Насправді виступали одні й ті ж 5 осіб, які отримали підготовлених 6 000 поправок, роздрукували їх на кількох аркушах - і таким чином вийшло 16 000 поправок", - пояснює Южаніна.

Вона повідомила, що із 16 000 поправок лише дві сотні справді стосувалися поліпшення законопроєкту. Южаніна також зазначила, що "Європейська Солідарність" подала тільки 5 поправок, які попередньо були підтримані комітетом.

За її словами, парламент мав реальну можливість розглянути і проголосувати закон у п'ятницю, 24 квітня, на позачерговому засіданні. Для цього треба було розглянути менше ста поправок. Але засідання комітету відклали на наступний тиждень.

Южаніна підкреслює, що депутати-спамери не приховують, що 16 000 поправок замість них готували інші люди.

"Звичайно, вони не писали, і деякі з них, виступаючи, говорили, що це група юристів, група радників, ще якась група людей, які заздалегідь готували ці поправки, дали їм в руки, і вони їх коментували. Вони намагалися якось змити з себе тавро "спамерів", яке поставив на них народ", - дивується Южаніна.

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Закон, який є однією з основних умов для отримання фінансової програми МВФ, треба прийняти якнайшвидше, переконана нардеп. Вона застерігає, що якщо не буде кредиту, Україна буде змушена зупинити соціальні виплати з бюджету або буде дефолт.

"Для того, щоб не було дефолту без кредиту МВФ, зараз треба припинити всі виплати з бюджету. Тоді дефолту не буде. Якщо Україна на це погодиться, щоб всі соціально захищені статті зупинити, всі: ні пенсій, ні допомоги малозабезпеченим сім'ям, ні на дітей, ні субсидій. Уже дуже мало часу залишилося. З такою економічною стагнацією ми вже зараз будемо мати зовсім обмежений ресурс надходжень. Я навіть не знаю, чи буде можливість для фінансування армії", - застерігає Южаніна.