Якщо не буде кредиту МВФ, усі соціальні виплати в Україні буде зупинено, - Южаніна. ВIДЕО
Профільний комітет парламенту з понеділка розглянув 16 тис. поправок до так званого "антиКоломойского" закону, однак зупинив розгляд, коли залишилося менше 100 поправок. Це свідчить про навмисне затягування з боку представників монобільшості, які і наплодили цей "поправочний спам".
Про деталі засідання комітету розповіла народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна на ютуб-каналі "Без хайпу", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Почали детально розглядати всі поправки, починаючи з понеділка. Щодня по 7-8 годин тривало засідання комітету. Було очевидно з першого ж дня, що автори поправок більше займалися політикою, ніж професійними поправками, поясненнями цих поправок: що змінюють і для чого", - розповіла Южаніна.
"Я знаю, що наше засідання транслювалося в прямому ефірі. Дуже шкода, що вкотре відбувалося промивання мізків людям, які не розбираються в тонкощах питання. Насправді виступали одні й ті ж 5 осіб, які отримали підготовлених 6 000 поправок, роздрукували їх на кількох аркушах - і таким чином вийшло 16 000 поправок", - пояснює Южаніна.
Вона повідомила, що із 16 000 поправок лише дві сотні справді стосувалися поліпшення законопроєкту. Южаніна також зазначила, що "Європейська Солідарність" подала тільки 5 поправок, які попередньо були підтримані комітетом.
За її словами, парламент мав реальну можливість розглянути і проголосувати закон у п'ятницю, 24 квітня, на позачерговому засіданні. Для цього треба було розглянути менше ста поправок. Але засідання комітету відклали на наступний тиждень.
Южаніна підкреслює, що депутати-спамери не приховують, що 16 000 поправок замість них готували інші люди.
"Звичайно, вони не писали, і деякі з них, виступаючи, говорили, що це група юристів, група радників, ще якась група людей, які заздалегідь готували ці поправки, дали їм в руки, і вони їх коментували. Вони намагалися якось змити з себе тавро "спамерів", яке поставив на них народ", - дивується Южаніна.
Закон, який є однією з основних умов для отримання фінансової програми МВФ, треба прийняти якнайшвидше, переконана нардеп. Вона застерігає, що якщо не буде кредиту, Україна буде змушена зупинити соціальні виплати з бюджету або буде дефолт.
"Для того, щоб не було дефолту без кредиту МВФ, зараз треба припинити всі виплати з бюджету. Тоді дефолту не буде. Якщо Україна на це погодиться, щоб всі соціально захищені статті зупинити, всі: ні пенсій, ні допомоги малозабезпеченим сім'ям, ні на дітей, ні субсидій. Уже дуже мало часу залишилося. З такою економічною стагнацією ми вже зараз будемо мати зовсім обмежений ресурс надходжень. Я навіть не знаю, чи буде можливість для фінансування армії", - застерігає Южаніна.
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Розвели як лохів, зменшили щомісячну субсидію, а дали разову тисячу.
Оцініть красу гри.
коронавирусную власть на молекулы за два дня! Напугали блин.
На кокой фабрике вас делают?
Порошенко та його банда хочуть платити борги до останнього українця.
Вы сильно удивитесь, но Порошенко уже не у власти.
Да , б лядь , воровать меньше надо !!! И тогда стоять будет по всем фронтам !
ВОРОВАТЬ МЕНЬШЕ НАДО , ТОГДА И САМУ МВФ СМОЖЕТЕ КРЕДИТОВАТЬ ! ИДИОТЫ ВОРОВИТЫЕ !