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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Закарпатські медики записали ролик на підтримку колег, які лікують хворих на COVID-19. ВIДЕО

На Закарпатті записали музично-танцювальний відеоролик на підтримку медиків з обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака, які борються з коронавірусом.

Ролик опубліковано на сторінці Закарпатського центру протидії коронавірусу у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Реанімаційне відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Новака вступило в боротьбу з COVID-19. Низький уклін і подяка медсестрам, лікарям, санітаркам, кожній бригаді, кожному воїну, який йде сміливо, ризикуючи своїм життям!" - йдеться в коментарі до відео.

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Нагадаємо, на ранок 26 квітня зафіксовано 492 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 8617, летальних - 209, одужали 840 осіб.

На Закарпатті, за інформацією облдержадміністрації, за добу виявили 43 нові випадки COVID-19. Загалом станом на 26 квітня у 329 закарпатців встановлено такий діагноз.

Автор: 

карантин (18172) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2079)


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Топ коментарі
+3
Кількість хворих медиків збільшується і відповідно можливість лікувати нових хворих на короновірус теж зменшується. Можна говорити, що відсутність засобів захисту медиків вже призвело до катастрофічного стану. Необхідні негайні зміни та нові професійні методи захисту медиків, щоб не отримати колапс всієї медичної системи!
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27.04.2020 02:47 Відповісти
+3
к медикам Закарпатья просьба работать, а не петь (бесталанно и в худших традициях самокрасования в Инстаграмме).
Давайте теперь и атомщики будут петь? И следователи СБУ? Чо за бред в виде самолюбования перед камерами?
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27.04.2020 04:00 Відповісти
+2
Это жэсть
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27.04.2020 03:02 Відповісти
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Кількість хворих медиків збільшується і відповідно можливість лікувати нових хворих на короновірус теж зменшується. Можна говорити, що відсутність засобів захисту медиків вже призвело до катастрофічного стану. Необхідні негайні зміни та нові професійні методи захисту медиків, щоб не отримати колапс всієї медичної системи!
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27.04.2020 02:47 Відповісти
Это жэсть
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27.04.2020 03:02 Відповісти
Поясни оце:
В Харьковской области диагноз COVID-19 официально подтвержден у 14 медиков, причем 5 из них имели контакт с больным коронавирусной инфекцией.
"Ни один из заболевших медиков не находился за границей. Пятеро из четырнадцати имели контакт с больным коронавирусом", - сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на информацию областного лабораторного центра.
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27.04.2020 07:29 Відповісти
Ця стаття вже є на Цензорі. Я там написав коментар.
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27.04.2020 07:33 Відповісти
Дивна в тебе відповідь. Купи собі тест і перевірся, раптом і у себе шось цікаве знайдеш.
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27.04.2020 07:51 Відповісти
Нічого дивного, бо я вже там відповідав.
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27.04.2020 07:56 Відповісти
Платити треба відповідно і вчасно лікарям. І не погрожувати їм скороченнями.
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27.04.2020 08:06 Відповісти
Звичайно, але проблема цим не закінчується!
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27.04.2020 08:07 Відповісти
31-го марта популярная британская газета «Телеграф» (The Telegraph) сообщила шокирующую новость, которая вышла под заголовком «https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/30/uks-attempt-ramp-coronavirus-testing-hindered-key-components/ Возникла задержка в тестировании на коронавирус после того, как в тестовых наборах был обнаружен Covid-19 ». Согласно этой статье 30-го марта люксембургская посредническая фирма Eurofins, отвечающая за поставку и проверку качества тестов на Covid-19, оповестила правительственные лаборатории Великобритании об обнаружении в их партии поставок коронавируса.
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27.04.2020 03:31 Відповісти
Почему-то эту тему замалчивают мейнстрим каналы. Интересно почему? Потому что не желательно что бы это знали люди?
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27.04.2020 04:12 Відповісти
Херассе как ты быстро переехал с Франции в Нидерланды
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27.04.2020 06:55 Відповісти
Європеєць!
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27.04.2020 07:05 Відповісти
не полишаючи Уралу
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27.04.2020 11:09 Відповісти
де твій хазяїн, удмурте? В якому бункері окопався?
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27.04.2020 12:06 Відповісти
к медикам Закарпатья просьба работать, а не петь (бесталанно и в худших традициях самокрасования в Инстаграмме).
Давайте теперь и атомщики будут петь? И следователи СБУ? Чо за бред в виде самолюбования перед камерами?
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27.04.2020 04:00 Відповісти
Работы особо нет у них вот и танцуют от безделья!но не забывают плакать как им страшно и тяжело.
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27.04.2020 04:11 Відповісти
Тебя бы гниду на их место.
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27.04.2020 05:15 Відповісти
Краще подивися на його перший коментар https://censor.net/comments/locate/3191687/019214fa-1695-737c-8683-84f02b0610ef
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27.04.2020 05:22 Відповісти
Це ти про Телеграф?
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27.04.2020 07:57 Відповісти
Він ці слова взяв не з Телеграфу, а з російського джерела, яке опублікували місяць тому. Так скажи мені що це за тернополянин, який пише російською і копирсається в старих російських джерелах?
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27.04.2020 08:03 Відповісти
Я це бачу на Телеграфі.
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27.04.2020 08:08 Відповісти
Російською мовою слово в слово? Знайди мені де це на Телеграфі є російською мовою?
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27.04.2020 08:09 Відповісти
Будь ласка, скріни звідти.

Закарпатські медики записали ролик на підтримку колег, які лікують хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5946

Закарпатські медики записали ролик на підтримку колег, які лікують хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 9422
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27.04.2020 08:18 Відповісти
там собор є РПЦвУ - перший із розсадників цієї зарази. Молдован там позаражали
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27.04.2020 12:07 Відповісти
Закарпатские медики записали ролик в поддержку коллег, лечащих больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 8985
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27.04.2020 06:00 Відповісти
http://dialogs.org.ua/people/37255/ Це утопія: лікар-інфекціоніст різко висловився про план зняття карантину в Україні
Сьогодні о 07:08•http://dialogs.org.ua/ Діалоги

Лікар-інфекціоніст, імунолог Ігор Марков розкритикував план зняття карантину в Україні.
" Послаблювати карантин планують, якщо буде 50% вільних ліжок і не більше 5% приросту хворих. Але таких показників навряд чи вийде досягти. У мене є великі сумніви, що Україна подолала свій пік. Міністерство охорони здоров'я повідомило про 450 нових хворих, потім про 350 - потім вони сказали, що у нас наступила повна стабілізація, а буквально через два дні виявилося ще 500 хворих. Тому не можна робити висновки на підставі коливань, пов'язаних з кількістю виявлених випадків. Невідомо, скільки тих, що заразилися можуть взагалі переносити хворобу без симптомів ", - сказав лікар.
На його думку, громадський транспорт слід було б відкрити раніше, ніж пропонує влада країни.
" Країни, де карантин закінчується, починають зняття обмежень саме з відкриття парків і скверів. Виходячи з урядового плану, можна підрахувати, що метро і громадський транспорт відкриють в середині червня. Це вартувало б зробити значно раніше. Спочатку планують відкрити торгові центри, але мені здається, що громадський транспорт в пріоритеті. Головне, щоб людям вистачило здорового глузду не набиватися, як оселедці, в автобуси ", - сказав Марков.
Він також розкритикував один з етапів планованого зняття карантинних обмежень.
" Третій етап зняття обмежень будуть вводити, якщо кількість людей які вилікувалися перевищить кількість інфікованих в два рази. Але мені здається, що в нашій країні це утопія. Адже, як тільки введуть повсюдне тестування, в Україні очікується різкий сплеск кількості зареєстрованих випадків. Діагностика у нас не зовсім коректна - співвідношення обстежених ПЛР-методом до кількості реально інфікованих в десятки разів менше, ніж в цивілізованих країнах. Бракує поки наборів. Подальші кроки зі зняття карантину, можливо, доведеться відтермінувати ", - зазначив лікар-інфекціоніст.
Кабінет міністрів опублікував план зняття карантину, який має на увазі п'ять етапів. Реалізацію першого етапу планується почати з 11 травня. В його рамках планують відкрити парки і сквери, непродовольчі магазини, нотаріальні та адвокатські контори, а також деякі об'єкти індустрії краси.
Джерелоhttp://dialogs.org.ua/people/37255/
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27.04.2020 07:19 Відповісти
"...Головне, щоб людям вистачило здорового глузду..." - а от із цим буде велика проблема.
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27.04.2020 08:52 Відповісти
нахрена ти цю маячню поширюєш?
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27.04.2020 12:17 Відповісти
Як забезпечені засобами захисту медики Закарпаття?
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27.04.2020 10:57 Відповісти
приватні клініки повністю забезпечені ********* засобами, в державних - головні лікарі забезпечені маєтками, дороговартісними авто і т.п.

Головна проблема у медиків це безпосередня робота із інфікованими, а поточна. Для прикладу, у нашому пологовому маємо цілу бригаду інфікованих лікарів. Заразились від породіллі, що поступила у критичному стані і потребувала невідкладного кесарського розтину.
Зрозуміло, що ніякі перевірки не короновірус не робили, рятували мати та дитину, а вже потім, виявилось що вона інфікована і тепер уся бригада теж...
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27.04.2020 11:08 Відповісти
На кого розрахована твоя брехня ."лікарю"?
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27.04.2020 12:19 Відповісти
Яка саме частина мого посту, на твою думку є брехнею? Я адвокат, а не лікар, але працюю із цією сферою і обізнаний не гірше лікарів. То із чим саме ти не згідний?
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27.04.2020 12:21 Відповісти
з твоєю ********* ."адвокате" )))
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27.04.2020 12:24 Відповісти
тобто по суті чмо воняче, у тебе нічого не має.. Я не здивований.
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27.04.2020 12:29 Відповісти
і це слова культурного "адвоката"?)))) дуже гарно))) оце так культура у пана "адвоката")))
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27.04.2020 12:34 Відповісти
Культура? Невже ти бидло вважаєш, що я із тобою буду вести розмову не на твоєму рівні?
Ти мені хто, важливий клієнт? Людина яку я поважаю? Ти звичайне чмо, яке у банальній дискусії, не зумівши нашкребти мізків на простеньку відповідь, перейшло на хамство. Бидло має знати своє, можеш не сумніватись, що я тобі на нього вкажу.
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27.04.2020 12:38 Відповісти
ахах) оце так "адвокатура"))) навіть не буду спамити нехай люди бачать )))
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27.04.2020 12:42 Відповісти
на нік мій тицні там побачиш скільки читають, і без тебе.
А ти як думав, задарма із тобою хамлом будуть сюсюкатись? Звідки ти, наївний ідіоте?
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27.04.2020 12:45 Відповісти
краще скажи звідки ти .тролю жалюгідний))))
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27.04.2020 12:46 Відповісти
Це хіба таємниця? Тут усі знають - із Закарпаття. Чи ти дійсно вважав, що я буду писати відповідь на запитання: "Як забезпечені засобами захисту медики Закарпаття?" не володіючи темою і не живучи тут? Ну тоді ти повний ідіот.
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27.04.2020 12:49 Відповісти
брись ти не цікавий...
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27.04.2020 12:52 Відповісти
здивував. Вам бидлу тупому відразу стає нецікавим коли вас на місце ставлять. То що йолопе по темі? Є запитання чи будеш обтікати?
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27.04.2020 12:53 Відповісти
)) це просто жесть .люди подивіться на оцього хворого "адвоката з закарпаття")))))
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27.04.2020 12:58 Відповісти
я ж тобі йолопе вже казав, тицни на нік. Там написано скільки це читає, і без твоїх волань.
Ти реально тупий? так тяжко натиснути на нік?
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27.04.2020 13:02 Відповісти
Девахи - огонь!
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27.04.2020 16:11 Відповісти
"Огонь", але москалойазика напів-попса, напів-хіпхоп на 2хв 30с саундтреку - гівно
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17.10.2020 10:41 Відповісти
 
 