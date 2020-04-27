Закарпатські медики записали ролик на підтримку колег, які лікують хворих на COVID-19. ВIДЕО
На Закарпатті записали музично-танцювальний відеоролик на підтримку медиків з обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака, які борються з коронавірусом.
Ролик опубліковано на сторінці Закарпатського центру протидії коронавірусу у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Реанімаційне відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Новака вступило в боротьбу з COVID-19. Низький уклін і подяка медсестрам, лікарям, санітаркам, кожній бригаді, кожному воїну, який йде сміливо, ризикуючи своїм життям!" - йдеться в коментарі до відео.
Нагадаємо, на ранок 26 квітня зафіксовано 492 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 8617, летальних - 209, одужали 840 осіб.
На Закарпатті, за інформацією облдержадміністрації, за добу виявили 43 нові випадки COVID-19. Загалом станом на 26 квітня у 329 закарпатців встановлено такий діагноз.
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В Харьковской области диагноз COVID-19 официально подтвержден у 14 медиков, причем 5 из них имели контакт с больным коронавирусной инфекцией.
"Ни один из заболевших медиков не находился за границей. Пятеро из четырнадцати имели контакт с больным коронавирусом", - сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на информацию областного лабораторного центра.
Давайте теперь и атомщики будут петь? И следователи СБУ? Чо за бред в виде самолюбования перед камерами?
Сьогодні о 07:08•http://dialogs.org.ua/ Діалоги
Лікар-інфекціоніст, імунолог Ігор Марков розкритикував план зняття карантину в Україні.
" Послаблювати карантин планують, якщо буде 50% вільних ліжок і не більше 5% приросту хворих. Але таких показників навряд чи вийде досягти. У мене є великі сумніви, що Україна подолала свій пік. Міністерство охорони здоров'я повідомило про 450 нових хворих, потім про 350 - потім вони сказали, що у нас наступила повна стабілізація, а буквально через два дні виявилося ще 500 хворих. Тому не можна робити висновки на підставі коливань, пов'язаних з кількістю виявлених випадків. Невідомо, скільки тих, що заразилися можуть взагалі переносити хворобу без симптомів ", - сказав лікар.
На його думку, громадський транспорт слід було б відкрити раніше, ніж пропонує влада країни.
" Країни, де карантин закінчується, починають зняття обмежень саме з відкриття парків і скверів. Виходячи з урядового плану, можна підрахувати, що метро і громадський транспорт відкриють в середині червня. Це вартувало б зробити значно раніше. Спочатку планують відкрити торгові центри, але мені здається, що громадський транспорт в пріоритеті. Головне, щоб людям вистачило здорового глузду не набиватися, як оселедці, в автобуси ", - сказав Марков.
Він також розкритикував один з етапів планованого зняття карантинних обмежень.
" Третій етап зняття обмежень будуть вводити, якщо кількість людей які вилікувалися перевищить кількість інфікованих в два рази. Але мені здається, що в нашій країні це утопія. Адже, як тільки введуть повсюдне тестування, в Україні очікується різкий сплеск кількості зареєстрованих випадків. Діагностика у нас не зовсім коректна - співвідношення обстежених ПЛР-методом до кількості реально інфікованих в десятки разів менше, ніж в цивілізованих країнах. Бракує поки наборів. Подальші кроки зі зняття карантину, можливо, доведеться відтермінувати ", - зазначив лікар-інфекціоніст.
Кабінет міністрів опублікував план зняття карантину, який має на увазі п'ять етапів. Реалізацію першого етапу планується почати з 11 травня. В його рамках планують відкрити парки і сквери, непродовольчі магазини, нотаріальні та адвокатські контори, а також деякі об'єкти індустрії краси.
Джерелоhttp://dialogs.org.ua/people/37255/
Головна проблема у медиків це безпосередня робота із інфікованими, а поточна. Для прикладу, у нашому пологовому маємо цілу бригаду інфікованих лікарів. Заразились від породіллі, що поступила у критичному стані і потребувала невідкладного кесарського розтину.
Зрозуміло, що ніякі перевірки не короновірус не робили, рятували мати та дитину, а вже потім, виявилось що вона інфікована і тепер уся бригада теж...
Ти мені хто, важливий клієнт? Людина яку я поважаю? Ти звичайне чмо, яке у банальній дискусії, не зумівши нашкребти мізків на простеньку відповідь, перейшло на хамство. Бидло має знати своє, можеш не сумніватись, що я тобі на нього вкажу.
А ти як думав, задарма із тобою хамлом будуть сюсюкатись? Звідки ти, наївний ідіоте?
Ти реально тупий? так тяжко натиснути на нік?