Закарпатські медики записали ролик на підтримку колег, які лікують хворих на COVID-19. ВIДЕО

На Закарпатті записали музично-танцювальний відеоролик на підтримку медиків з обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака, які борються з коронавірусом.

Ролик опубліковано на сторінці Закарпатського центру протидії коронавірусу у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Реанімаційне відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Новака вступило в боротьбу з COVID-19. Низький уклін і подяка медсестрам, лікарям, санітаркам, кожній бригаді, кожному воїну, який йде сміливо, ризикуючи своїм життям!" - йдеться в коментарі до відео.

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Нагадаємо, на ранок 26 квітня зафіксовано 492 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 8617, летальних - 209, одужали 840 осіб.

На Закарпатті, за інформацією облдержадміністрації, за добу виявили 43 нові випадки COVID-19. Загалом станом на 26 квітня у 329 закарпатців встановлено такий діагноз.