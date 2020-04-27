МОЗ планує збільшити кількість ПЛР-тестувань на COVID-19 до 8-10 тисяч на добу, - Степанов. ВIДЕО

МОЗ України планує істотно збільшити кількість тестувань на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифігу повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

"Ми отримали близько 4,5 тис. ПЛР-систем. Кожна ПЛР-система налічує близько 100 тестів. Тобто ми можемо говорити, що близько 450 тисяч тестів, які будуть зроблені громадянам України, ми вже отримали. Отримаємо ще сьогодні декілька. якщо пам'ять мені не зраджує, це близько 160 тисяч тестів. І будемо надалі закуповувати українські ПЛР-системи", - сказав Степанов.

Він стверджує, що вітчизняні ПЛР-системи відповідають за якістю і точністю всім світовим стандартам.

"Ми плануємо і надалі збільшувати ПЛР-тестування, щоб мати реальну картину. Чим більше ми тестуємо, тим краще ми можемо контролювати ситуацію. На сьогодні ми тестуємо близько 5,5-6 тисяч наших громадян. Завдання, яке стоїть сьогодні, в найближчий час збільшити цю кількість на добу до 8-10 тисяч і далі продовжувати це збільшення", - сказав міністр.

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