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МОЗ планує збільшити кількість ПЛР-тестувань на COVID-19 до 8-10 тисяч на добу, - Степанов. ВIДЕО

МОЗ України планує істотно збільшити кількість тестувань на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифігу повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

"Ми отримали близько 4,5 тис. ПЛР-систем. Кожна ПЛР-система налічує близько 100 тестів. Тобто ми можемо говорити, що близько 450 тисяч тестів, які будуть зроблені громадянам України, ми вже отримали. Отримаємо ще сьогодні декілька. якщо пам'ять мені не зраджує, це близько 160 тисяч тестів. І будемо надалі закуповувати українські ПЛР-системи", - сказав Степанов.

Він стверджує, що вітчизняні ПЛР-системи відповідають за якістю і точністю всім світовим стандартам.

"Ми плануємо і надалі збільшувати ПЛР-тестування, щоб мати реальну картину. Чим більше ми тестуємо, тим краще ми можемо контролювати ситуацію. На сьогодні ми тестуємо близько 5,5-6 тисяч наших громадян. Завдання, яке стоїть сьогодні, в найближчий час збільшити цю кількість на добу до 8-10 тисяч і далі продовжувати це збільшення", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ планує закупити засоби індивідуального захисту в Держрезерв, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Це треба було робити 2 місяці тому, коли міністерка в скафандрі займалась фітнесом з фізруком в Санжарах і так інтенсивно, що довелось завозити гуму для кохання у пожежному порядку.))
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27.04.2020 10:24 Відповісти
Количество заражённых увеличится в 10 раз.
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27.04.2020 10:38 Відповісти
МОЗ планує збільшити кількість ПЛР-тестувань на COVID-19 до 8-10 тисяч на добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 4800
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27.04.2020 10:47 Відповісти
А сейчас (в августе) этот же СТЕПАНОВ постоянно врёт, что "в апреле делали по 200 тестов в день"! Понятно, так можно рост числа тестов в 2-3 раза (за 4 месяца!!!) превратить в липовый рост почти в 100 (сто!) раз!!! Хотя чего ещё ждать от зеленых хронических неизлечимых лгунов???
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12.08.2020 19:16 Відповісти
 
 