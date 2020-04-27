Лісники в зоні ЧАЕС знайшли лоша коня Пржевальського, яке вмирало від опіків: тварину врятували. ВIДЕО

У Чорнобильській зоні лісники знайшли дитинча червонокнижної тварини з опіками від пожеж, які вирували понад три тижні.

Про це повідомив в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов, передає Цензор.НЕТ.

"Наслідки подій відчули на собі не тільки люди, яким доводиться дихати забрудненим повітрям, але і тварини, які також у зоні ризику.

Зараз лоша Пржевальського перебуває в притулку для диких тварин і потихеньку освоюється на новому місці", - написав він.

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