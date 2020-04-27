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Лісники в зоні ЧАЕС знайшли лоша коня Пржевальського, яке вмирало від опіків: тварину врятували. ВIДЕО

У Чорнобильській зоні лісники знайшли дитинча червонокнижної тварини з опіками від пожеж, які вирували понад три тижні.

Про це повідомив в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов, передає Цензор.НЕТ.

"Наслідки подій відчули на собі не тільки люди, яким доводиться дихати забрудненим повітрям, але і тварини, які також у зоні ризику.

Зараз лоша Пржевальського перебуває в притулку для диких тварин і потихеньку освоюється на новому місці", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінекоенерго представить план розвитку Чорнобильської зони, - Буславець

Лісники в зоні ЧАЕС знайшли лоша коня Пржевальського, яке вмирало від опіків: тварину врятували 01

Автор: 

тварини (468) пожежа (4356) зона відчуження (326) Фірсов Єгор (122)


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Топ коментарі
+50
Кацапы осуществляли диверсии вокруг Киева. Через криминал находили исполнителей и перечисляли деньги за поджоги, минирования, разбивания досок памяти ветеранам АТО. Всё зло идет от Рашистской *********.
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27.04.2020 11:09 Відповісти
+34
Люблю лошадок, да и вообще животных. Молодцы ребята!!
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27.04.2020 11:11 Відповісти
+21
Жах. То є навмисні підпали. Не здивуюсь якщо то москальскі шпійони палять
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27.04.2020 11:10 Відповісти
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Кацапы осуществляли диверсии вокруг Киева. Через криминал находили исполнителей и перечисляли деньги за поджоги, минирования, разбивания досок памяти ветеранам АТО. Всё зло идет от Рашистской *********.
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27.04.2020 11:09 Відповісти
Ну ты дебил...какие нах кацапы. Это наши местные дегенераты скрывают вырубки леса и подготавливаю новые площади под якобы санитарную вырубку. Иди лечись если кругом одни кацапы мерещатся.
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27.04.2020 11:13 Відповісти
а тобі кацап яке діло?
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27.04.2020 11:21 Відповісти
Всю историю кацапы срали нам под дверь.Мрази.
Или Я не прав?
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27.04.2020 11:42 Відповісти
https://censor.net/user/297199 В штани срали?
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27.04.2020 13:20 Відповісти
100%. Это классика спецслужб
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27.04.2020 14:09 Відповісти
Жах. То є навмисні підпали. Не здивуюсь якщо то москальскі шпійони палять
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27.04.2020 11:10 Відповісти
Люблю лошадок, да и вообще животных. Молодцы ребята!!
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27.04.2020 11:11 Відповісти
Респект хлопакам !
А самого Пржевальского знайшли ??
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27.04.2020 11:13 Відповісти
Нє, знайшли свиню, яку звати https://censor.net/user/390467
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27.04.2020 12:06 Відповісти
промукало щось з хліву
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27.04.2020 15:17 Відповісти
А якесь "прицопане від влади" нам розповідало, що ніщо живе не постраждало. Молодці хлопці
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27.04.2020 11:23 Відповісти
Хоть что-то доброе с утра ....
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27.04.2020 11:36 Відповісти
Это точно конь Пржевальского? Или таки Тарпан? Кони Пржевальского живут в Азии, в Монголии. А тут были Тарпаны. Сейчас в Польше и Беларуси восстанавливаю популяцию.
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27.04.2020 12:10 Відповісти
Пржевальскому выставят счёт из клиники "Борис".
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27.04.2020 12:44 Відповісти
Он ещё совсем маленький, грудничок. Мама наверное погибла.☹️😭
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27.04.2020 13:48 Відповісти
Мама теперь в докторской колбасе.
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27.04.2020 14:14 Відповісти
Очень "смешно", охохочешься...🐏👎
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27.04.2020 14:20 Відповісти
Ему вроде кличку какую-то дали.
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27.04.2020 15:29 Відповісти
 
 