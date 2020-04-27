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"Ти не бикуй, бл#дь! Чого ти вий#буєшся?!" - заступник голови КМДА Слончак під час затримання за напад на поліцейського. ВIДЕО
У мережі з'явився запис інциденту за участю заступника голови КМДА Володимира Слончака і його затримання за напад на поліцейського. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, як видно із запису, Слончак, перебуваючи в статусі пасажира автомобіля, нецензурно висловлювався на адресу поліцейських, а потім вийшов з машини і всіляко їх провокував. Одну з дій Слончака було кваліфіковано як напад на поліцейського. Чиновника було затримано.
Відео: Київ Оперативний.
Топ коментарі
+59 Vasily G
показати весь коментар27.04.2020 12:06 Відповісти Посилання
+35 шурец
показати весь коментар27.04.2020 11:58 Відповісти Посилання
+34 вакула13
показати весь коментар27.04.2020 12:01 Відповісти Посилання
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Даруйте, але половина коментаторів виявили себе не меншим бидлом, аніж заступник Кличка.
це ж свинство з нашого боку стільки їх терпіти!
Та да, а то Ермака им подавай! Михо вам хватит за глаза!...
Зайцеву посадили?
А тебе, если тебе так нравится сильная крепкая рука, прямая дорога в Техас на плантации табака, раб.
И это , польский раб, иди лучше клубнику собирай, а то пан тебя зонтиком побьёт
А так - маємо те, що маємо: на одного плавця чекали натовпом, а з бурим бидлом шмарклі жують.