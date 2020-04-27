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"Ти не бикуй, бл#дь! Чого ти вий#буєшся?!" - заступник голови КМДА Слончак під час затримання за напад на поліцейського. ВIДЕО

У мережі з'явився запис інциденту за участю заступника голови КМДА Володимира Слончака і його затримання за напад на поліцейського. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, як видно із запису, Слончак, перебуваючи в статусі пасажира автомобіля, нецензурно висловлювався на адресу поліцейських, а потім вийшов з машини і всіляко їх провокував. Одну з дій Слончака було кваліфіковано як напад на поліцейського. Чиновника було затримано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За напад на поліцейського заступнику Кличка Слончаку загрожує до 5 років ув'язнення, розпочато досудове розслідування

Відео: Київ Оперативний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступника голови КМДА Слончака затримали за напад на поліцейського в Києві. Кличко заявив, що вже ухвалив рішення щодо свого заступника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

затримання (4355) напад (1139) патрульна поліція (1443) Слончак Володимир (15)


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Топ коментарі
+59
респект полицейским1
бика лошару закрутили
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27.04.2020 12:06 Відповісти
+35
дно
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27.04.2020 11:58 Відповісти
+34
И эта быдлота работает у мэра?
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27.04.2020 12:01 Відповісти
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А де ці всі критики "зе-бобіків , зе-шмаркль, гопників з Кривого Рогу" і т.д? Цей "заступник" стопудово вихованець афігенно патріотичних і ******** професіоналів типу Тимошенки, Порошенки, Омельченка - оскільки ці "діячі" і приставший до них Кличко при владі в столиці з давніх давен.
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27.04.2020 13:33 Відповісти
Конечно! Стопудоввовсемпорошенковиновааааааат!!!
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27.04.2020 13:46 Відповісти
В Україні вибудовуєця азійська культурна тиранія - сакральна влада, поліцейський режим, різке майнове і правове розшарування, сцарь - главний МОНОарх, поліцаї-песиголовці-опрічнікі - бойовий атряд гєгємона
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27.04.2020 13:34 Відповісти
а в даному випадку маємо прояви азійства з усіх боків, але опрічнікі пабєділі
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27.04.2020 13:36 Відповісти
А стадо этому так радуется.
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27.04.2020 14:06 Відповісти
"Ти не бикуй, бл#дь! Чого ти вий#буєшся?!" - заступник голови КМДА Слончак під час затримання за напад на поліцейського - Цензор.НЕТ 3644 https://censor.net/user/468610 А ты, Витя, у этого зама в машине сидел, в парике?
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27.04.2020 14:30 Відповісти
Похоже это сам слончак сюда пожаловал, уж больно зад рвёт его защищая.
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27.04.2020 17:34 Відповісти
Был человек-стал безработным.Учитесь !!!
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27.04.2020 13:39 Відповісти
молоток!!! Человеком он не был
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27.04.2020 13:45 Відповісти
буратин просто необтесанньій
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27.04.2020 14:20 Відповісти
ублюдок какойто....
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27.04.2020 13:44 Відповісти
Малюта Скуратов Муссоріні натравіл своїх песиголовців-опрічніков супротів посацкіх
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27.04.2020 13:45 Відповісти
ну заплатит минимальный штраф и усё
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27.04.2020 13:46 Відповісти
Это разборка *********(с) Что одни гандоны без причины останавливают незаконно, что другой корочкой козыряющий.
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27.04.2020 13:46 Відповісти
Остаётся надеяться, что этого слоника, после этого инцидента..не возьмут даже очко мыть, не в одно приличное место, не говоря уже об органах власти
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27.04.2020 13:47 Відповісти
Послушай сексуально -озабоченный он богатый человек и швейцаром у него полюбому ты у него будеш. А то что он ментам правильные вопросы задавал- вызывает уважение. Это не кацапский раб который на коленях вылазит из машины.
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27.04.2020 14:00 Відповісти
Слушай,ты офицер элитных войск.. пошел ты нах#й..ты почитай, какую херь ты пишешь, неадекват..игнор тебе, членосос слонячий
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27.04.2020 14:53 Відповісти
себя со стороны перечитай. Что ты там про очко пишешь, как ты ***** посылаешь.
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27.04.2020 18:25 Відповісти
Если поведение этого ушлёпка, вызывает у тебя уважение, то ты такое же ЧМО.. Да, кстати, поведение украинских полицейских слишком, уж, либеральное. В США , мгновенно бы мордой в асфальт уложили, за такое быдлячество.
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27.04.2020 17:53 Відповісти
стонешь в предвкушении сильной крепкой руки? Сралина может давай ещё позовём?
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27.04.2020 18:27 Відповісти
Не обобщай. В данной ситуации полицмены правы.А чиновник- обыкновенное быдло.
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27.04.2020 18:40 Відповісти
Серьожа, я бачу у тебе польский флажок стоїть, то ти сядь в автомобіль, на місце пасижира, і коли польський поліціянт зупине авто, в якому ти будеш сидіти, то буркни на адресу цього пліціянта щось "НЕВНЯТНЕ". В кращому випадку у тебе на ЦЕНЗОРІ знову буде виставлено український прапорець.
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27.04.2020 19:58 Відповісти
Ну тогда и не американский раб ,который быстренько руки на руль,а хавальник на замок.
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27.04.2020 18:19 Відповісти
в столкновєнії опрічніков с посацкімі стало ясно хто у нас главний. Холопи в любом случає крайнійє
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27.04.2020 13:54 Відповісти
холоп реально бикував. ви з однієї пробірки?
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27.04.2020 14:21 Відповісти
якшо ти про слончака, то він не холоп. Воно із посацкого люду (госчіновнік по-нонєшньому)
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27.04.2020 14:32 Відповісти
Ух ти, а звідки це у Люсі Костенко, депутатки мого району від Пороха, такий шикандосний мерседес?
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27.04.2020 13:56 Відповісти
Мерс сейчас может любой позволить, если он не алкаш или тупое.
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27.04.2020 14:01 Відповісти
Действительно. Mercedes S класса, ценой минимум в лям. Как говорил картавый недоплокулол "може дозволити собі середня українсьач сім'я" 🙄
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27.04.2020 14:44 Відповісти
Сколько сейчас Средняя заработная плата ? А сколько у хорошего специалиста ? 2-3 года и искомая сумма в наличие. Тем более машина далеко не лучшая.
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27.04.2020 14:51 Відповісти
И еще на Венскую оперу должно остаться
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27.04.2020 18:17 Відповісти
just keep in mind - you're talking to zebydlo, зубожіння, тарифы, пенсии, кококо. Не поймут-с.
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27.04.2020 18:30 Відповісти
Якраз навпаки. Тут на ЦН останнім часом тільки прахоботи по піввареника в день ідять і світло на 10 хвилин в добу вмикають. Повнісіньке зубожіння.
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27.04.2020 19:09 Відповісти
ты хоть сам понимаешь что мычишь ?)))
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27.04.2020 19:51 Відповісти
Що саме викликало в тебе подив? Почитай пости свідків Зради зрадної.
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27.04.2020 20:06 Відповісти
свидетели должны давать показания а не писать посты)))) а вот порохоботы и пол варенника?))) ты ничего не куришь незаконного?)))
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27.04.2020 20:12 Відповісти
А в чому спеціаліст ця депутатка?
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27.04.2020 19:10 Відповісти
Сотник ты мудило. Людям еду не за что купить.
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28.04.2020 10:02 Відповісти
Тут не только нападение на полицейского, а и оскорбления и сопротивление при задержании. Неужели и этот откупится и не присядет лет на пять? Тогда судью точно на мыло надо пустить.
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27.04.2020 13:57 Відповісти
А у вас другие слова к ним. Прийдите на Майдан и спиной почувствуете. Ох и короткая у вас память.
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27.04.2020 14:04 Відповісти
При чём тут Майдан к пьяному быку на дороге и с пьяной бабой за рулём? Ты ещё Куликовскую битву вспомни и взятие Бастилии. Где вы такие берётесь? Просто удивительно.
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27.04.2020 14:09 Відповісти
Когда такую как ты во врадиевке трахали мусора сопротияляться не надо было . Дура! Менты там и тут беспредельничуют , тебе это не понятно.
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27.04.2020 14:44 Відповісти
Иди с черту придурок. А такого как ты трахают регулярно, поэтому мозг уже через дырку выпал.
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27.04.2020 17:26 Відповісти
Браво Светик, так его-так! Поддерживаю.
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27.04.2020 20:12 Відповісти
Почитав коменти.
Даруйте, але половина коментаторів виявили себе не меншим бидлом, аніж заступник Кличка.
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27.04.2020 13:58 Відповісти
отакі кондоми вже 10 років сидять на наших шиях...
це ж свинство з нашого боку стільки їх терпіти!
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27.04.2020 13:59 Відповісти
Слончакy до Европы далеко далеко..................
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27.04.2020 14:03 Відповісти
Половине из коментирующих ближе?
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27.04.2020 14:05 Відповісти
тебе так точно не ближе.
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27.04.2020 18:06 Відповісти
Міша прийде- порядок наведе
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27.04.2020 14:05 Відповісти
міхо - то такий грузінський дурачьок
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27.04.2020 14:14 Відповісти
Иди в зеркало глянь. Там точно дурачок!
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27.04.2020 16:17 Відповісти
ага, піди всім розкажи кого ти побачив у дзеркалі
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27.04.2020 17:57 Відповісти
ты уже сходило, чудак на букву М? посмотрело? понравилось тебе? иди еще раз глянь на дебила в зеркале!
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27.04.2020 23:12 Відповісти
нєчєго на зєркало пінять - міняй нікнейм
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27.04.2020 23:34 Відповісти
"Ти не бикуй, бл#дь! Чого ти вий#буєшся?!" - заступник голови КМДА Слончак під час затримання за напад на поліцейського - Цензор.НЕТ 6674 міхо - то такий грузінський дурачьок

Та да, а то Ермака им подавай! Михо вам хватит за глаза!...
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27.04.2020 21:25 Відповісти
У меня вопрос к Кличко? Как человек с интеллектуальным уровнем гопника из Троещины начала 90-х попал на эту должность? сразу вспоминается бессмертный Булгаков и его герой Шариков: "Позвольте, но как же он служил в очистке...". И смех, и грех...
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27.04.2020 14:08 Відповісти
Из биографии этого Слончака: "По окончании ВУЗа сразу стал работать в КМДА главным специалистом.." Я против Витали, но кто то ж тянул это быдло по карьерной лестнице лет так 13 назад?
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27.04.2020 16:13 Відповісти
.. потому что Слончаку сейчас 35 лет.
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27.04.2020 16:14 Відповісти
На педалика глянь! Нашел интеллектуала)))))
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27.04.2020 16:18 Відповісти
там еще покопать надо, чем педалик в 90-ее занимался... может, как Валуева, его на стрелки возили для устрашения оппонентов )))))))
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27.04.2020 23:14 Відповісти
і до бабки не ходи. зупинка авто заказне. ймовірно про пяниць за кермом злили ті хто їм наливав. то добре що карма навіть у такий спосіб знайшла пяниць за кермом і розпальцьованих бичар з деппосвідченям.
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27.04.2020 14:13 Відповісти
Лох її напевно пойобує , от і почав бикувати 😁😁😁
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27.04.2020 14:17 Відповісти
Кличко собрал вокруг себя бандитов.
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27.04.2020 14:40 Відповісти
а сАбаков - вєрних псов
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27.04.2020 14:44 Відповісти
Так говорят, он и сам из бывших, в былые времена.
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27.04.2020 20:14 Відповісти
Типичный свинобот🐷 "не бикуй блть" - это типа быковать может только он один?😊
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27.04.2020 14:42 Відповісти
Бытует плесень🤣
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27.04.2020 14:43 Відповісти
Быкует
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27.04.2020 14:44 Відповісти
<sarcazm>нам нужна не законність, а ПОРАДОК - поліцейський проізвол</sarcazm>
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27.04.2020 14:46 Відповісти
Такое быдло никого не уважает, какого хрена оно получает зп за счет наших налогов. Уволить чиновника!
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27.04.2020 14:47 Відповісти
а поліцейський проізвол за щот наших налогов тєбя устраівайєт?
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27.04.2020 14:51 Відповісти
В чем он был на этом видео?
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27.04.2020 16:20 Відповісти
мудрому достаточно
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27.04.2020 17:58 Відповісти
Синее чудо- юдо
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27.04.2020 15:37 Відповісти
всё верно, на все сто, поддерживаю.
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27.04.2020 21:46 Відповісти
Поліцейські молодчаги! Та і Кличку респект за звільнення такого Бидлогана. Частіше б так діяли то і на дорогах було б спокійніше!
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27.04.2020 15:50 Відповісти
Увольнение таких уродов - показуха. Его сажать надо! Дабы другим не повадно было... в США могли бы и пристрелить прямо на месте!
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27.04.2020 16:22 Відповісти
Увольнение таких уродов - показуха. Его сажать надо!

Зайцеву посадили?
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27.04.2020 21:28 Відповісти
Чесно, я офігел. А де "бее-мее" поліцейськими, шморгання носом, погляд у землю... Якби усіх "наглих дурачків" так крутили.
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27.04.2020 16:01 Відповісти
Чел хотел рысонуться перед телкой.Типа я большая шишка,счас всех ментов расшугаю.Не пофартило...
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27.04.2020 16:34 Відповісти
Пристрелить нужно было вместе с тупой с..кой . Смотрите на Америку, два шага назад и из двух стволов по машине.
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27.04.2020 16:48 Відповісти
в америке такие порядки потому что у каждого может быть ствол. В Украине стволы только у ОПГ Авакова.
А тебе, если тебе так нравится сильная крепкая рука, прямая дорога в Техас на плантации табака, раб.
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27.04.2020 18:33 Відповісти
А у нас у каждого может быть граната, а про ствол я уже молчу, на руках их сейчас столько, что скоро Америка позавидует.
И это , польский раб, иди лучше клубнику собирай, а то пан тебя зонтиком побьёт
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28.04.2020 03:16 Відповісти
Эх Виталя , а что ж ты его не уволил несколько лет назад (при барыге президенте) , когда это чудо бегало по городу и стреляло во все стороны из карабина ? )))))
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27.04.2020 16:51 Відповісти
Пане Слончак, Володимире Вікторовиче, прийміть "ширі" співчуття, що до вашого звільнення. "Дуже переживаю", чи часом ваша жінка не роздерла вам ваш фейс, за те що катались з п"яною кралею, із за якої тепер у неї (у вашої жінки) поменшає грошей на кртці, так як ви уже безробітний. Тримайтеся і продовжуйте в такому ж дусі
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27.04.2020 20:44 Відповісти
Наверное, он считает себя королём на трассе, да тем более с такой водилой.
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27.04.2020 21:56 Відповісти
Вот єто клоун! Копам респект.
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27.04.2020 22:54 Відповісти
сільське бидло повийобувалось перед тьолкою))
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28.04.2020 00:33 Відповісти
От якби цей покидьок після затримання і доставки у відділок був доправлений у травмпункт та й ще десь так на три місяці...
А так - маємо те, що маємо: на одного плавця чекали натовпом, а з бурим бидлом шмарклі жують.
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28.04.2020 02:52 Відповісти
БЫДЛОТУ- К ОТВЕТУ!!!!!
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28.04.2020 17:23 Відповісти
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