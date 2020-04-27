"Ти не бикуй, бл#дь! Чого ти вий#буєшся?!" - заступник голови КМДА Слончак під час затримання за напад на поліцейського. ВIДЕО

У мережі з'явився запис інциденту за участю заступника голови КМДА Володимира Слончака і його затримання за напад на поліцейського. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, як видно із запису, Слончак, перебуваючи в статусі пасажира автомобіля, нецензурно висловлювався на адресу поліцейських, а потім вийшов з машини і всіляко їх провокував. Одну з дій Слончака було кваліфіковано як напад на поліцейського. Чиновника було затримано.

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Відео: Київ Оперативний.

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