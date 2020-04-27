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У столичній підземці виконують ремонт, на трьох станціях встановлять обладнання для людей з інвалідністю, - Кличко. ВIДЕО

Поки метро не перевозить пасажирів, у підземці тривають ремонтні роботи на станціях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"На станції "Палац спорту" тривають роботи із заміни колій. Раніше це робили тільки вночі і в дуже стислі терміни. Сьогодні є можливість виконувати ремонт у денні зміни. Спеціалісти метрополітену працюють зараз на всіх станціях. - Міняють системи освітлення. Перевіряють системи пожежної безпеки, вентиляційного та насосного обладнання. Тривають ремонти ескалаторів. А вже найближчими днями на трьох станціях метрополітену - "Арсенальній", "Сирець" та "Лук'янівській" - розпочнуть встановлення обладнання для пересування людей з інвалідністю", - наголосив Віталій Кличко.

Він також показав відео про те, як відбуваються ці роботи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київський метрополітен спростовує інформацію про відкриття

Автор: 

Київ (19665) Кличко Віталій (3527) Метрополітен (1422)


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Замініть старі турнікети на станціях, бо нові електронні картки іноді гальмують і турнікети по ногам луплять!
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27.04.2020 12:52 Відповісти
Пусть лучше НЕРА фильтры усановит в систему вентиляции, как в Европе. Даже в Польше такие задолго до ковида были.
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27.04.2020 13:18 Відповісти
і що це дасть крім здорожчення плати за проїзд?
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27.04.2020 13:23 Відповісти
 
 