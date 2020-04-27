У столичній підземці виконують ремонт, на трьох станціях встановлять обладнання для людей з інвалідністю, - Кличко. ВIДЕО

Поки метро не перевозить пасажирів, у підземці тривають ремонтні роботи на станціях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"На станції "Палац спорту" тривають роботи із заміни колій. Раніше це робили тільки вночі і в дуже стислі терміни. Сьогодні є можливість виконувати ремонт у денні зміни. Спеціалісти метрополітену працюють зараз на всіх станціях. - Міняють системи освітлення. Перевіряють системи пожежної безпеки, вентиляційного та насосного обладнання. Тривають ремонти ескалаторів. А вже найближчими днями на трьох станціях метрополітену - "Арсенальній", "Сирець" та "Лук'янівській" - розпочнуть встановлення обладнання для пересування людей з інвалідністю", - наголосив Віталій Кличко.

Він також показав відео про те, як відбуваються ці роботи.

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